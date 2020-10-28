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  2. Матчи
  3. Норвегия
Согндаль
1:0
Второй тайм: 53'

Стадион:
Дьерв
0'
1:0
4' Гол в свои ворота
Espen Knudsen
53'
1
Фей
Рензе
6
Axel
Kryger
30
Огбу
Иго
4
Росет
Мартин-Уве
5
Daniel
Eid
17
Mathias
Blaarud
7
Sivert
Heggheim
Mannsverk
2
Тотлэнд
Томас
11
Ховен
Андреас
9
Endre
Kupen
18
Kristoffer
Hoven
20
Oeystein
Oevretveit
2
Torje
Wichne
7
Simon
Andreas
Larsen
I
4
Espen
Knudsen
19
Iman
Mafi
22
Jesper
Isaksen
6
Вихманн
Матиас
5
John
Olav
Norheim
80
Michael
Baidoo
99
Фанди
Ихсан
39
Pibe
II
Согндаль
3-4-3
Дьерв
4-4-2

Ход матча

4'
Espen Knudsen
1:0
22'
 
Daniel Aase
John Olav Norheim

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kristoffer Hoven 15 (1) 0.65
2. Тотлэнд Томас 5 0.22
3. Alioune Ndour 5 0.22
4. Mathias Blaarud 5 0.22
5. Daniel Eid 4 0.17
6. Endre Kupen 4 0.17
7. Sivert Heggheim Mannsverk 3 0.13
8. Брендсред Маркус 2 0.09
9. Ховен Андреас 1 0.04
10. Хельгесен Эйвинн 1 0.04
11. Огбу Иго 1 0.04
12. Tomas Kristoffersen 0 0
13. Стейринг Пер-Магнус 0 0
14. Йенсен Сикстен 0 0
15. Axel Kryger 0 0
Дьерв
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Pibe II 8 0.36
2. Diego Campos2 5 0.23
3. Espen Knudsen 4 0.18
4. Simon Andreas Larsen I 4 0.18
5. Фанди Ихсан 4 0.18
6. Daniel Aase 2 0.09
7. Michael Baidoo 2 0.09
8. Вихманн Матиас 2 (1) 0.09
9. John Olav Norheim 2 0.09
10. Ole Marius Haabestad 2 0.09
11. Thomas Zernichow 1 0.05
12. Латифу Аким 0 0
13. Joergen Solli 0 0
14. Iman Mafi 0 0
15. Haakon Suggelia 0 0

Карточки

Согндаль
# Игрок      
1. Mathias Blaarud 5 0
2. Огбу Иго 5 0
3. Daniel Eid 4 0
4. Tomas Kristoffersen 3 0
5. Росет Мартин-Уве 3 0
6. Тотлэнд Томас 3 0
7. Sivert Heggheim Mannsverk 3 0
8. Axel Kryger 2 0
9. Alioune Ndour 2 0
10. Фей Рензе 1 0
11. Брендсред Маркус 1 0
12. Endre Kupen 1 0
13. Eirik Lereng 1 0
14. Anders Johannessen Nord 1 0
Дьерв
# Игрок      
1. Diego Campos2 6 0
2. Simon Andreas Larsen I 5 0
3. John Olav Norheim 4 0
4. Iman Mafi 2 1
5. Pibe II 3 0
6. Haakon Suggelia 3 0
7. Espen Knudsen 2 0
8. Daniel Aase 2 0
9. Thomas Zernichow 2 0
10. Bjoernar Hove 2 0
11. Ole Marius Haabestad 2 0
12. Michael Baidoo 2 0
13. Вихманн Матиас 1 0
14. Oeystein Oevretveit 1 0
15. Jesper Isaksen 1 0
16. Torje Wichne 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Согндаль 21.28% (10) 10.64% (5) 12.77% (6) 21.28% (10) 12.77% (6) 21.28% (10)
 Дьерв 19.44% (7) 8.33% (3) 8.33% (3) 16.67% (6) 22.22% (8) 25% (9)

Предыдущие игры

Согндаль Последние 20 матчей: + = -
Хам-Кам 2:1 Согндаль Рёуфосс 2:1 Согндаль Согндаль 1:1 Тромсё Ранхейм 1:0 Согндаль
Согндаль 5:2 Конгсвингер Oeygarden FK 0:1 Согндаль Согндаль 3:2 Схьёрдал-Блинк Дьерв 0:3 Согндаль Согндаль 3:0 Стрёммен Конгсвингер 0:0 Согндаль Согндаль 2:0 Нест-Сотра Тромсё 2:2 Согндаль Согндаль 4:0 Ранхейм Схьёрдал-Блинк 2:2 Согндаль Согндаль 4:2 Хам-Кам Лиллестрём 0:2 Согндаль Согндаль 1:0 Рёуфосс КФУМ 4:1 Согндаль Согндаль 0:2 Санднес Гроруд 3:1 Согндаль
Дьерв Последние 20 матчей: + = -
Дьерв 4:2 Oeygarden FK Конгсвингер 1:1 Дьерв Дьерв 2:1 Улленсакер-Киса Дьерв 4:2 Рёуфосс
Хам-Кам 2:3 Дьерв Дьерв 1:0 Стрёммен Дьерв 0:3 Согндаль Осане 5:1 Дьерв Стрёммен 5:2 Дьерв Дьерв 1:6 Ранхейм Нест-Сотра 1:0 Дьерв Дьерв 1:0 Тромсё Рёуфосс 1:1 Дьерв Дьерв 1:1 Конгсвингер Схьёрдал-Блинк 2:2 Дьерв Дьерв 2:2 Лиллестрём Гроруд 0:3 Дьерв Дьерв 3:2 Хам-Кам Улленсакер-Киса 2:2 Дьерв Дьерв 2:2 Санднес

Последние игры между собой

Согндаль: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 0
Дьерв: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 2
Дьерв 0:3 Согндаль Первый дивизион Согндаль 4:0 Дьерв Первый дивизион Дьерв 1:1 Согндаль Первый дивизион Дьерв 0:0 Согндаль Первый дивизион
Согндаль 0:0 Дьерв Первый дивизион Согндаль 1:1 Дьерв Первый дивизион Дьерв 0:0 Согндаль Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 1:0 23 15 4 4 47 - 22 49
2. Согндаль 1:0 23 13 4 6 48 - 27 43
3. Лиллестрём 0:1 22 12 6 4 39 - 21 42
4. Ранхейм 22 12 2 8 51 - 33 38
5. Осане 23 10 6 7 47 - 35 36
6. Дьерв 0:1 22 8 7 7 37 - 43 31
7. Стрёммен 2:1 23 9 4 10 35 - 39 31
8. Рёуфосс 1:0 23 8 7 8 34 - 33 31
9. КФУМ 23 8 7 8 31 - 32 31
10. Схьёрдал-Блинк 22 8 5 9 43 - 43 29
11. Санднес 1:2 23 8 5 10 33 - 45 29
12. Хам-Кам 0:1 23 7 5 11 36 - 43 26
13. Улленсакер-Киса 23 7 5 11 35 - 50 26
14. Гроруд 23 6 6 11 33 - 42 24
15. Конгсвингер 1:1 23 4 7 12 23 - 40 19
16. Нест-Сотра 13 2 5 6 17 - 27 11
17. Oeygarden FK 1:1 10 2 1 7 14 - 28 7
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 22'
    John Olav Norheim уходит с поля. Даниэль Аасе выходит вместо него
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Эспен Кнудсен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Согндаль
Ничья
Дьерв
1.23
9.20
35.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.05 10.00 35.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 9.20 29.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 6.45 11.00
  1.23 6.93 10.92

Самый высокий коэффициент на матч «Согндаль» – «Дьерв» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Согндаль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дьерв» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Согндаль» – «Дьерв», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.20 1.03 4.90 1.16 2.35 1.55 2.37 1.59 1.95 1.74 1.42 2.75 1.42 2.60 1.13 5.40 1.14 4.80 1.08 7.00 1.03 9.40 1.07 7.50
5.20 1.14 2.77 1.41 2.27 1.62 1.80 2.09 1.49 2.58 1.34 3.10 1.13 4.75
7.23 1.11 2.51 1.55 2.17 1.72 1.83 2.04 1.59 2.41 1.46 2.79 1.55 2.53 1.67 2.26 1.52 2.59 1.32 3.50 1.12 6.76
Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.10 1.35 1.58 2.30 1.36 3.15 1.07 7.50
3.04 1.37 1.80 1.99 1.32 3.32
3.64 1.30 2.94 1.42 2.09 1.78 1.40 3.01 1.22 4.41 1.55 2.50
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.67 1.58 2.25 1.35 3.05
4.30 1.21 2.27 1.62 1.69 2.14 1.41 2.86

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Где смотреть матч Согндаль 1:0 Дьерв онлайн

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