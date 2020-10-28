Согндаль
1:0
Конец матча
Стадион: Фоссхауган Кампус
Дьерв
1:0
5' Гол в свои воротаEspen Knudsen
30
Огбу
Иго
19
Iman
Mafi
99
Фанди
Ихсан
39
Pibe
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
16 Eirik Lereng
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Iman MafiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фанди ИхсанНападающий
-
39 Pibe IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Daniel AaseПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Thomas Ness2
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kristoffer Hoven
|15 (1)
|0.65
|2.
|Тотлэнд Томас
|5
|0.22
|3.
|Alioune Ndour
|5
|0.22
|4.
|Mathias Blaarud
|5
|0.22
|5.
|Daniel Eid
|4
|0.17
|6.
|Endre Kupen
|4
|0.17
|7.
|Sivert Heggheim Mannsverk
|3
|0.13
|8.
|Брендсред Маркус
|2
|0.09
|9.
|Ховен Андреас
|1
|0.04
|10.
|Хельгесен Эйвинн
|1
|0.04
|11.
|Огбу Иго
|1
|0.04
|12.
|Tomas Kristoffersen
|0
|0
|13.
|Стейринг Пер-Магнус
|0
|0
|14.
|Йенсен Сикстен
|0
|0
|15.
|Axel Kryger
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Pibe II
|8
|0.36
|2.
|Diego Campos2
|5
|0.23
|3.
|Espen Knudsen
|4
|0.18
|4.
|Simon Andreas Larsen I
|4
|0.18
|5.
|Фанди Ихсан
|4
|0.18
|6.
|Daniel Aase
|2
|0.09
|7.
|Michael Baidoo
|2
|0.09
|8.
|Вихманн Матиас
|2 (1)
|0.09
|9.
|John Olav Norheim
|2
|0.09
|10.
|Ole Marius Haabestad
|2
|0.09
|11.
|Thomas Zernichow
|1
|0.05
|12.
|Латифу Аким
|0
|0
|13.
|Joergen Solli
|0
|0
|14.
|Iman Mafi
|0
|0
|15.
|Haakon Suggelia
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Mathias Blaarud
|5
|0
|2.
|Огбу Иго
|5
|0
|3.
|Daniel Eid
|4
|0
|4.
|Tomas Kristoffersen
|3
|0
|5.
|Росет Мартин-Уве
|3
|0
|6.
|Тотлэнд Томас
|3
|0
|7.
|Sivert Heggheim Mannsverk
|3
|0
|8.
|Axel Kryger
|2
|0
|9.
|Alioune Ndour
|2
|0
|10.
|Фей Рензе
|1
|0
|11.
|Брендсред Маркус
|1
|0
|12.
|Endre Kupen
|1
|0
|13.
|Eirik Lereng
|1
|0
|14.
|Anders Johannessen Nord
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Diego Campos2
|6
|0
|2.
|Simon Andreas Larsen I
|5
|0
|3.
|John Olav Norheim
|4
|0
|4.
|Iman Mafi
|2
|1
|5.
|Pibe II
|3
|0
|6.
|Haakon Suggelia
|3
|0
|7.
|Espen Knudsen
|2
|0
|8.
|Daniel Aase
|2
|0
|9.
|Thomas Zernichow
|2
|0
|10.
|Bjoernar Hove
|2
|0
|11.
|Ole Marius Haabestad
|2
|0
|12.
|Michael Baidoo
|2
|0
|13.
|Вихманн Матиас
|1
|0
|14.
|Oeystein Oevretveit
|1
|0
|15.
|Jesper Isaksen
|1
|0
|16.
|Torje Wichne
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Согндаль
|21.28% (10)
|10.64% (5)
|12.77% (6)
|21.28% (10)
|12.77% (6)
|21.28% (10)
|Дьерв
|19.44% (7)
|8.33% (3)
|8.33% (3)
|16.67% (6)
|22.22% (8)
|25% (9)
Предыдущие игры
Согндаль Последние 20 матчей: + = -Хам-Кам 2:1 Согндаль Рёуфосс 2:1 Согндаль Согндаль 1:1 Тромсё Ранхейм 1:0 Согндаль
Согндаль 5:2 Конгсвингер Oeygarden FK 0:1 Согндаль Согндаль 3:2 Схьёрдал-Блинк Дьерв 0:3 Согндаль Согндаль 3:0 Стрёммен Конгсвингер 0:0 Согндаль Согндаль 2:0 Нест-Сотра Тромсё 2:2 Согндаль Согндаль 4:0 Ранхейм Схьёрдал-Блинк 2:2 Согндаль Согндаль 4:2 Хам-Кам Лиллестрём 0:2 Согндаль Согндаль 1:0 Рёуфосс КФУМ 4:1 Согндаль Согндаль 0:2 Санднес Гроруд 3:1 Согндаль
Дьерв Последние 20 матчей: + = -Дьерв 4:2 Oeygarden FK Конгсвингер 1:1 Дьерв Дьерв 2:1 Улленсакер-Киса Дьерв 4:2 Рёуфосс
Хам-Кам 2:3 Дьерв Дьерв 1:0 Стрёммен Дьерв 0:3 Согндаль Осане 5:1 Дьерв Стрёммен 5:2 Дьерв Дьерв 1:6 Ранхейм Нест-Сотра 1:0 Дьерв Дьерв 1:0 Тромсё Рёуфосс 1:1 Дьерв Дьерв 1:1 Конгсвингер Схьёрдал-Блинк 2:2 Дьерв Дьерв 2:2 Лиллестрём Гроруд 0:3 Дьерв Дьерв 3:2 Хам-Кам Улленсакер-Киса 2:2 Дьерв Дьерв 2:2 Санднес
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 0
Дьерв: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|23
|15
|4
|4
|49 - 23
|49
|2.
|Согндаль
|23
|13
|4
|6
|48 - 27
|43
|3.
|Лиллестрём
|22
|12
|6
|4
|39 - 22
|42
|4.
|Ранхейм
|2:2
|23
|12
|3
|8
|53 - 35
|39
|5.
|Осане
|23
|10
|6
|7
|47 - 35
|36
|6.
|Дьерв
|22
|8
|7
|7
|37 - 43
|31
|7.
|Рёуфосс
|23
|8
|7
|8
|35 - 33
|31
|8.
|КФУМ
|23
|8
|7
|8
|31 - 32
|31
|9.
|Схьёрдал-Блинк
|2:2
|23
|8
|6
|9
|45 - 45
|30
|10.
|Санднес
|23
|8
|6
|9
|34 - 45
|30
|11.
|Стрёммен
|23
|8
|5
|10
|35 - 40
|29
|12.
|Хам-Кам
|23
|7
|5
|11
|37 - 45
|26
|13.
|Улленсакер-Киса
|23
|7
|5
|11
|35 - 50
|26
|14.
|Гроруд
|23
|6
|6
|11
|33 - 42
|24
|15.
|Конгсвингер
|23
|4
|7
|12
|23 - 40
|19
|16.
|Нест-Сотра
|13
|2
|5
|6
|17 - 27
|11
|17.
|Oeygarden FK
|10
|2
|1
|7
|14 - 28
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Согндаль» – «Дьерв» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Согндаль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дьерв» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Согндаль» – «Дьерв», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|1.92
|1.82
|—
|—
|4.90
|1.16
|—
|—
|1.14
|5.20
|—
|—
|2.37
|1.59
|1.95
|1.74
|1.17
|4.70
|—
|—
|1.42
|2.60
|—
|—
|1.13
|5.40
|1.14
|4.80
|1.08
|7.00
|1.03
|9.40
|1.07
|7.50
|
|—
|—
|—
|—
|5.20
|1.14
|—
|—
|2.77
|1.41
|—
|—
|2.27
|1.62
|—
|—
|1.80
|2.09
|—
|—
|1.49
|2.58
|—
|—
|1.34
|3.10
|1.13
|4.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|1.74
|2.16
|1.45
|2.82
|1.17
|5.22
|1.63
|2.32
|1.45
|2.81
|2.17
|1.72
|1.83
|2.04
|1.59
|2.41
|1.46
|2.79
|1.55
|2.53
|1.67
|2.26
|1.52
|2.59
|1.32
|3.50
|—
|—
|1.12
|6.76
|—
|—
|—
|—