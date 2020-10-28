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  3. Норвегия
Санднес
1:2
Второй тайм: 53'

Стадион:
Стрёммен
0'
1:0
18' Гол
Грёдем Магнус
1:1
20' Гол
Lasse Nordaas
38' Желтая карточка
Хансен Кристер
1:2
49' Гол
Morten Bjoerlo
49' Желтая карточка
Morten Bjoerlo
53'
31
Фальк
Аслак
5
Хансен
Кристер
2
Espen
Hammer
Berger
14
Хаджич
Аднан
32
Кронберг
Клаес
19
Johannes
Andres
Nunez
Godoy
18
Chris
Sleveland
7
Mads
Sande
3
Vidar
Ari
Jonsson1
10
Грёдем
Магнус
30
Kent
Haavard
Eriksen
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
5
Бьорккьяер
Сверре
58
Hasan
Kurucay
4
Kristian
Jahr
22
Martin
Andre
Sjoelstad
16
Сандмоен
Бреде
11
Morten
Bjoerlo
6
Torje
Naustdal
18
Lasse
Nordaas
19
Селлин
Кьелл
15
Youseff
Chaib
Санднес
3-5-2
Стрёммен
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Санднес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kent Haavard Eriksen 11 0.48
2. Грёдем Магнус 11 0.48
3. Johannes Andres Nunez Godoy 2 0.09
4. Sanel Kapidzic 2 0.09
5. Сёдлунн Андре 1 0.04
6. Vidar Ari Jonsson1 1 0.04
7. Christian Landu Landu 1 0.04
8. Хансен Кристер 1 0.04
9. Mads Sande 1 0.04
10. Эффьом Максвелл 1 0.04
11. Кронберг Клаес 0 0
Стрёммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lasse Nordaas 7 0.3
2. Селлин Кьелл 6 0.26
3. Youseff Chaib 5 (1) 0.22
4. Сандмоен Бреде 2 0.09
5. Mats Andre Kaland 2 0.09
6. Tega George 2 0.09
7. Hasan Kurucay 2 0.09
8. Magnus Tvedte 2 0.09
9. Morten Bjoerlo 1 0.04
10. Бьорккьяер Сверре 1 0.04
11. Mahmoud Al Laham 1 0.04
12. Morten Renaa Olsen 1 0.04
13. Kristian Jahr 1 0.04
14. Torje Naustdal 1 0.04
15. Martin Andre Sjoelstad 1 0.04
16. Havard Thun 0 0

Карточки

Санднес
# Игрок      
1. Christian Landu Landu 5 0
2. Грёдем Магнус 5 0
3. Хаджич Аднан 4 0
4. Tord Johnsen Salte 3 0
5. Хансен Кристер 3 0
6. Vidar Ari Jonsson1 3 0
7. Сёдлунн Андре 1 1
8. Horenus Taddese 2 0
9. Sanel Kapidzic 1 0
10. Kent Haavard Eriksen 1 0
11. Espen Hammer Berger 1 0
12. Mads Sande 1 0
13. Chris Sleveland 1 0
14. Kevin Jablinski 1 0
15. Sander Ringberg 1 0
Стрёммен
# Игрок      
1. Hasan Kurucay 4 0
2. Torje Naustdal 4 0
3. Simen Lillevik Kjellevold 3 0
4. Morten Bjoerlo 3 0
5. Magnus Tvedte 3 0
6. Kristian Jahr 2 0
7. Селлин Кьелл 2 0
8. Youseff Chaib 2 0
9. Lasse Nordaas 2 0
10. Paal Steffen Andresen 0 1
11. Morten Renaa Olsen 0 1
12. Mats Andre Kaland 1 0
13. Mustafa Achrifi 1 0
14. Бьорккьяер Сверре 1 0
15. Tega George 1 0
16. Martin Andre Sjoelstad 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санднес 9.68% (3) 19.35% (6) 16.13% (5) 25.81% (8) 16.13% (5) 12.9% (4)
 Стрёммен 6.06% (2) 12.12% (4) 21.21% (7) 12.12% (4) 24.24% (8) 24.24% (8)

Предыдущие игры

Санднес Последние 20 матчей: + = -
Лиллестрём 4:2 Санднес Санднес 1:1 Осане Хам-Кам 2:0 Санднес Санднес 3:1 Гроруд
КФУМ 1:0 Санднес Рёуфосс 0:0 Санднес Санднес 0:3 Тромсё Схьёрдал-Блинк 5:4 Санднес Санднес 1:0 Конгсвингер Гроруд 1:1 Санднес Санднес 2:1 Рёуфосс Санднес 1:2 Хам-Кам Осане 4:1 Санднес Санднес 3:1 КФУМ Тромсё 5:0 Санднес Санднес 2:1 Ранхейм Стрёммен 4:0 Санднес Санднес 2:1 Улленсакер-Киса Согндаль 0:2 Санднес Санднес 1:1 Лиллестрём
Стрёммен Последние 20 матчей: + = -
Стрёммен 3:2 Рёуфосс Oeygarden FK 1:4 Стрёммен Стрёммен 0:0 Конгсвингер Дьерв 1:0 Стрёммен
Стрёммен 1:1 Ранхейм Стрёммен 1:4 Лиллестрём КФУМ 1:2 Стрёммен Стрёммен 3:0 Хам-Кам Согндаль 3:0 Стрёммен Стрёммен 5:2 Дьерв Лиллестрём 1:0 Стрёммен Ранхейм 5:1 Стрёммен Стрёммен 2:2 Нест-Сотра Конгсвингер 2:1 Стрёммен Стрёммен 2:1 Гроруд Рёуфосс 1:1 Стрёммен Стрёммен 4:0 Санднес Схьёрдал-Блинк 2:1 Стрёммен Стрёммен 0:3 Осане Тромсё 1:0 Стрёммен

Последние игры между собой

Санднес: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Стрёммен: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Стрёммен 4:0 Санднес Первый дивизион Стрёммен 0:0 Санднес Первый дивизион Стрёммен 2:1 Санднес Первый дивизион Санднес 2:1 Стрёммен Первый дивизион
Санднес 2:0 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 1:3 Санднес Первый дивизион Санднес 1:0 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 3:1 Санднес Первый дивизион Стрёммен 0:3 Санднес Первый дивизион Санднес 3:1 Стрёммен Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 1:0 23 15 4 4 47 - 22 49
2. Согндаль 1:0 23 13 4 6 48 - 27 43
3. Лиллестрём 0:1 22 12 6 4 39 - 21 42
4. Ранхейм 22 12 2 8 51 - 33 38
5. Осане 23 10 6 7 47 - 35 36
6. Дьерв 0:1 22 8 7 7 37 - 43 31
7. Стрёммен 2:1 23 9 4 10 35 - 39 31
8. Рёуфосс 1:0 23 8 7 8 34 - 33 31
9. КФУМ 23 8 7 8 31 - 32 31
10. Схьёрдал-Блинк 22 8 5 9 43 - 43 29
11. Санднес 1:2 23 8 5 10 33 - 45 29
12. Хам-Кам 0:1 23 7 5 11 36 - 43 26
13. Улленсакер-Киса 23 7 5 11 35 - 50 26
14. Гроруд 23 6 6 11 33 - 42 24
15. Конгсвингер 1:1 23 4 7 12 23 - 40 19
16. Нест-Сотра 13 2 5 6 17 - 27 11
17. Oeygarden FK 1:1 10 2 1 7 14 - 28 7
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    49'
    Morten Bjoerlo получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Morten Bjoerlo бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Хансен Кристер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Lasse Nordaas бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Грёдем Магнус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Санднес
Ничья
Стрёммен
2.18
3.65
3.02
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.18 3.65 3.02

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4
11.25 1.01 4.35 1.18 3.56 1.28 2.28 1.68 1.78 2.01 1.49 2.51 1.21 3.92
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5
3.45 1.30 2.35 1.58 1.57 2.38
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.24 1.33 1.89 1.89 1.42 2.82
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