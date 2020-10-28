1:0
18' ГолГрёдем Магнус
1:1
20' ГолLasse Nordaas
38' Желтая карточкаХансен Кристер
1:2
49' ГолMorten Bjoerlo
49' Желтая карточкаMorten Bjoerlo
31
Фальк
Аслак
14
Хаджич
Аднан
- Основной состав
-
31 Фальк АслакВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Хаджич АднанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Steffen Landro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Селлин КьеллНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Ole Martin Nesselquist
Ход матча
18'
20'
1:1
38'
49'
1:2
49'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kent Haavard Eriksen
|11
|0.48
|2.
|Грёдем Магнус
|11
|0.48
|3.
|Johannes Andres Nunez Godoy
|2
|0.09
|4.
|Sanel Kapidzic
|2
|0.09
|5.
|Сёдлунн Андре
|1
|0.04
|6.
|Vidar Ari Jonsson1
|1
|0.04
|7.
|Christian Landu Landu
|1
|0.04
|8.
|Хансен Кристер
|1
|0.04
|9.
|Mads Sande
|1
|0.04
|10.
|Эффьом Максвелл
|1
|0.04
|11.
|Кронберг Клаес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lasse Nordaas
|7
|0.3
|2.
|Селлин Кьелл
|6
|0.26
|3.
|Youseff Chaib
|5 (1)
|0.22
|4.
|Сандмоен Бреде
|2
|0.09
|5.
|Mats Andre Kaland
|2
|0.09
|6.
|Tega George
|2
|0.09
|7.
|Hasan Kurucay
|2
|0.09
|8.
|Magnus Tvedte
|2
|0.09
|9.
|Morten Bjoerlo
|1
|0.04
|10.
|Бьорккьяер Сверре
|1
|0.04
|11.
|Mahmoud Al Laham
|1
|0.04
|12.
|Morten Renaa Olsen
|1
|0.04
|13.
|Kristian Jahr
|1
|0.04
|14.
|Torje Naustdal
|1
|0.04
|15.
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0.04
|16.
|Havard Thun
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Christian Landu Landu
|5
|0
|2.
|Грёдем Магнус
|5
|0
|3.
|Хаджич Аднан
|4
|0
|4.
|Tord Johnsen Salte
|3
|0
|5.
|Хансен Кристер
|3
|0
|6.
|Vidar Ari Jonsson1
|3
|0
|7.
|Сёдлунн Андре
|1
|1
|8.
|Horenus Taddese
|2
|0
|9.
|Sanel Kapidzic
|1
|0
|10.
|Kent Haavard Eriksen
|1
|0
|11.
|Espen Hammer Berger
|1
|0
|12.
|Mads Sande
|1
|0
|13.
|Chris Sleveland
|1
|0
|14.
|Kevin Jablinski
|1
|0
|15.
|Sander Ringberg
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Hasan Kurucay
|4
|0
|2.
|Torje Naustdal
|4
|0
|3.
|Simen Lillevik Kjellevold
|3
|0
|4.
|Morten Bjoerlo
|3
|0
|5.
|Magnus Tvedte
|3
|0
|6.
|Kristian Jahr
|2
|0
|7.
|Селлин Кьелл
|2
|0
|8.
|Youseff Chaib
|2
|0
|9.
|Lasse Nordaas
|2
|0
|10.
|Paal Steffen Andresen
|0
|1
|11.
|Morten Renaa Olsen
|0
|1
|12.
|Mats Andre Kaland
|1
|0
|13.
|Mustafa Achrifi
|1
|0
|14.
|Бьорккьяер Сверре
|1
|0
|15.
|Tega George
|1
|0
|16.
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санднес
|9.68% (3)
|19.35% (6)
|16.13% (5)
|25.81% (8)
|16.13% (5)
|12.9% (4)
|Стрёммен
|6.06% (2)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|12.12% (4)
|24.24% (8)
|24.24% (8)
Предыдущие игры
Санднес Последние 20 матчей: + = -Лиллестрём 4:2 Санднес Санднес 1:1 Осане Хам-Кам 2:0 Санднес Санднес 3:1 Гроруд
КФУМ 1:0 Санднес Рёуфосс 0:0 Санднес Санднес 0:3 Тромсё Схьёрдал-Блинк 5:4 Санднес Санднес 1:0 Конгсвингер Гроруд 1:1 Санднес Санднес 2:1 Рёуфосс Санднес 1:2 Хам-Кам Осане 4:1 Санднес Санднес 3:1 КФУМ Тромсё 5:0 Санднес Санднес 2:1 Ранхейм Стрёммен 4:0 Санднес Санднес 2:1 Улленсакер-Киса Согндаль 0:2 Санднес Санднес 1:1 Лиллестрём
Стрёммен Последние 20 матчей: + = -Стрёммен 3:2 Рёуфосс Oeygarden FK 1:4 Стрёммен Стрёммен 0:0 Конгсвингер Дьерв 1:0 Стрёммен
Стрёммен 1:1 Ранхейм Стрёммен 1:4 Лиллестрём КФУМ 1:2 Стрёммен Стрёммен 3:0 Хам-Кам Согндаль 3:0 Стрёммен Стрёммен 5:2 Дьерв Лиллестрём 1:0 Стрёммен Ранхейм 5:1 Стрёммен Стрёммен 2:2 Нест-Сотра Конгсвингер 2:1 Стрёммен Стрёммен 2:1 Гроруд Рёуфосс 1:1 Стрёммен Стрёммен 4:0 Санднес Схьёрдал-Блинк 2:1 Стрёммен Стрёммен 0:3 Осане Тромсё 1:0 Стрёммен
Последние игры между собой
Санднес: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Стрёммен: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|1:0
|23
|15
|4
|4
|47 - 22
|49
|2.
|Согндаль
|1:0
|23
|13
|4
|6
|48 - 27
|43
|3.
|Лиллестрём
|0:1
|22
|12
|6
|4
|39 - 21
|42
|4.
|Ранхейм
|22
|12
|2
|8
|51 - 33
|38
|5.
|Осане
|23
|10
|6
|7
|47 - 35
|36
|6.
|Дьерв
|0:1
|22
|8
|7
|7
|37 - 43
|31
|7.
|Стрёммен
|2:1
|23
|9
|4
|10
|35 - 39
|31
|8.
|Рёуфосс
|1:0
|23
|8
|7
|8
|34 - 33
|31
|9.
|КФУМ
|23
|8
|7
|8
|31 - 32
|31
|10.
|Схьёрдал-Блинк
|22
|8
|5
|9
|43 - 43
|29
|11.
|Санднес
|1:2
|23
|8
|5
|10
|33 - 45
|29
|12.
|Хам-Кам
|0:1
|23
|7
|5
|11
|36 - 43
|26
|13.
|Улленсакер-Киса
|23
|7
|5
|11
|35 - 50
|26
|14.
|Гроруд
|23
|6
|6
|11
|33 - 42
|24
|15.
|Конгсвингер
|1:1
|23
|4
|7
|12
|23 - 40
|19
|16.
|Нест-Сотра
|13
|2
|5
|6
|17 - 27
|11
|17.
|Oeygarden FK
|1:1
|10
|2
|1
|7
|14 - 28
|7
Победитель
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