Брешия
0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Марио Ригамонти
Виртус Энтелла
8' Желтая карточкаБрешанини Марко
18' Желтая карточкаПетрович Томи
24
Ягелло
Филип
20
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
-
16 Гецци АндреаВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Скрабб СимонНападающий
-
Главный тренер: Дельнери Луиджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bruno Tedino
Ход матча
18'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ндой Эмануэле
|2
|0.4
|2.
|Айе Флориан
|1
|0.2
|3.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.2
|4.
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкосу Маттео
|1 (1)
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Папетти Андреа
|1
|1
|2.
|Сабелли Стефано
|1
|0
|3.
|Мартелла Бруно
|1
|0
|4.
|Шпалек Николас
|1
|0
|5.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|6.
|Ван Де Лои Томми
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крими Марко
|1
|1
|2.
|Копполаро Мауро
|2
|0
|3.
|Брешанини Марко
|2
|0
|4.
|Де Лука Джузеппе
|1
|0
|5.
|Паолуччи Андреа
|1
|0
|6.
|Де Коль Филиппо
|1
|0
|7.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|8.
|Пеллиццер Микеле
|1
|0
|9.
|Поли Фабрицио
|1
|0
|10.
|Тоскано Марко
|1
|0
|11.
|Петрович Томи
|1
|0
|12.
|Брунори Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брешия
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Виртус Энтелла
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: + = -Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия
Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия Брешия 1:1 Сампдория Лацио 2:0 Брешия Брешия 1:2 Парма Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013 Аталанта 6:2 Брешия Брешия 0:3 Рома Торино 3:1 Брешия Брешия 2:0 Верона Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: + = -Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана 1915
Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Болонья 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Специя 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Пиза Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кьево Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Козенца 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Асколи Трапани 4:1 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Брешия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:1
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|2.
|Салернитана
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Кьево
|0:0
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|4.
|Читтаделла
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|Венеция
|1:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|6.
|Фрозиноне
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|7.
|Реджина
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|8.
|Монца
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|9.
|СПАЛ 2013
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Лечче
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|11.
|Пиза
|2:1
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|12.
|Козенца
|0:0
|6
|0
|6
|0
|3 - 3
|6
|13.
|Брешия
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|Асколи
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|15.
|Порденоне
|0:0
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|16.
|Реджана 1915
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|17.
|Виртус Энтелла
|0:0
|5
|0
|4
|1
|1 - 3
|4
|18.
|Кремонезе
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|19.
|Виченца Виртус
|1:2
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|20.
|Пескара
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брешия» – «Виртус Энтелла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брешия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виртус Энтелла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брешия» – «Виртус Энтелла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|3.75
|1.25
|—
|—
|6.80
|1.08
|—
|—
|1.75
|2.01
|—
|—
|2.30
|1.62
|1.91
|1.89
|1.20
|4.20
|—
|—
|1.33
|3.10
|1.04
|9.00
|1.09
|6.70
|1.02
|11.00
|1.01
|13.50
|
|7.30
|1.05
|—
|—
|6.30
|1.09
|—
|—
|2.94
|1.38
|—
|—
|2.28
|1.63
|—
|—
|1.73
|2.23
|—
|—
|1.36
|3.15
|1.26
|3.70
|1.08
|6.70
|1.05
|7.30
|—
|—
|
|3.77
|1.29
|3.19
|1.38
|2.61
|1.53
|2.00
|1.88
|1.70
|2.22
|1.49
|2.72
|1.51
|2.66
|1.85
|2.02
|1.18
|5.11
|1.48
|2.74
|—
|—
|1.23
|4.37
|—
|—
|—
|—
|—
|—