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  3. Италия
Брешия
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Виртус Энтелла
0'
8' Желтая карточка
Брешанини Марко
18' Желтая карточка
Петрович Томи
44'
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
32
Папетти
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
3
Матею
Алеш
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
27
Дессена
Даниэле
7
Шпалек
Николас
24
Ягелло
Филип
20
Айе
Флориан
24
Борра
Даниеле
15
Пеллиццер
Микеле
13
Поли
Фабрицио
5
Кьоза
Марко
17
Де
Коль
Филиппо
8
Крими
Марко
23
Паолуччи
Андреа
33
Брешанини
Марко
3
Коста
Филиппо
19
Брунори
Маттео
77
Петрович
Томи
Брешия
4-3-2-1
Виртус Энтелла
3-5-2

Ход матча

8'
 
Брешанини Марко
18'
 
Петрович Томи

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ндой Эмануэле 2 0.4
2. Айе Флориан 1 0.2
3. Доннарумма Альфредо 1 0.2
4. Змрхаль Яромир 0 0
Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкосу Маттео 1 (1) 0.2

Карточки

Брешия
# Игрок      
1. Папетти Андреа 1 1
2. Сабелли Стефано 1 0
3. Мартелла Бруно 1 0
4. Шпалек Николас 1 0
5. Мангравити Массимилиано 1 0
6. Ван Де Лои Томми 1 0
Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Крими Марко 1 1
2. Копполаро Мауро 2 0
3. Брешанини Марко 2 0
4. Де Лука Джузеппе 1 0
5. Паолуччи Андреа 1 0
6. Де Коль Филиппо 1 0
7. Манкосу Маттео 1 0
8. Пеллиццер Микеле 1 0
9. Поли Фабрицио 1 0
10. Тоскано Марко 1 0
11. Петрович Томи 1 0
12. Брунори Маттео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брешия 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)
 Виртус Энтелла 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: + = -
Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия
Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия Брешия 1:1 Сампдория Лацио 2:0 Брешия Брешия 1:2 Парма Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013 Аталанта 6:2 Брешия Брешия 0:3 Рома Торино 3:1 Брешия Брешия 2:0 Верона Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: + = -
Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана 1915
Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Болонья 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Специя 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Пиза Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кьево Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Козенца 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Асколи Трапани 4:1 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Брешия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Брешия 0:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 3:0 Брешия Серия B Брешия 2:2 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 4:0 Брешия Серия B
Брешия 2:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 0:0 Брешия Серия B Брешия 3:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 0:1 Брешия Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:1 6 4 1 1 9 - 4 13
2. Салернитана 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Кьево 0:0 6 3 2 1 5 - 3 11
4. Читтаделла 5 3 1 1 9 - 3 10
5. Венеция 1:0 5 3 1 1 6 - 2 10
6. Фрозиноне 5 3 1 1 5 - 2 10
7. Реджина 5 1 4 0 7 - 5 7
8. Монца 5 1 3 1 4 - 4 6
9. СПАЛ 2013 5 1 3 1 8 - 8 6
10. Лечче 5 1 3 1 5 - 6 6
11. Пиза 2:1 6 1 3 2 8 - 12 6
12. Козенца 0:0 6 0 6 0 3 - 3 6
13. Брешия 0:0 5 1 2 2 4 - 5 5
14. Асколи 0:0 6 1 2 3 3 - 6 5
15. Порденоне 0:0 6 0 5 1 6 - 8 5
16. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
17. Виртус Энтелла 0:0 5 0 4 1 1 - 3 4
18. Кремонезе 4 0 3 1 3 - 5 3
19. Виченца Виртус 1:2 5 0 2 3 5 - 8 2
20. Пескара 5 0 1 4 2 - 11 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Виртус Энтелла
2.52
2.99
4.48
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.12 2.95 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.37 2.45 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.11 2.99 4.15
  2.52 2.38 4.48

Самый высокий коэффициент на матч «Брешия» – «Виртус Энтелла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брешия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виртус Энтелла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брешия» – «Виртус Энтелла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.75 1.25 6.80 1.08 1.75 2.01 2.30 1.62 1.91 1.89 1.20 4.20 1.33 3.10 1.04 9.00 1.09 6.70 1.02 11.00 1.01 13.50
7.30 1.05 6.30 1.09 2.94 1.38 2.28 1.63 1.73 2.23 1.36 3.15 1.26 3.70 1.08 6.70 1.05 7.30
3.77 1.29 3.19 1.38 2.61 1.53 2.00 1.88 1.70 2.22 1.49 2.72 1.51 2.66 1.85 2.02 1.18 5.11 1.48 2.74 1.23 4.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.30 3.30 1.74 2.10 1.15 5.00 1.09 6.70
2.59 1.50 1.74 2.09 1.36 3.12 1.10 7.00 1.07 8.40
1.16 5.55 1.39 3.11 1.14 6.24 1.42 2.98 1.34 3.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.53 1.57 2.31 1.21 4.00
3.45 1.31 2.34 1.60 1.59 2.36 1.24 4.05 1.15 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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