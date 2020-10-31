Брешия
2:2
Конец матча
Стадион: Марио Ригамонти
Виртус Энтелла
8' Желтая карточкаБрешанини Марко
18' Желтая карточкаПетрович Томи
53' Желтая карточкаШпалек Николас
1:0
61' ГолМангравити Массимилиано
69' Желтая карточкаКьоза Марко
72' Желтая карточкаКоста Филиппо
1:1
75' ГолДе Лука Джузеппе
81' Желтая карточкаДессена Даниэле
83' Желтая карточкаПеллиццер Микеле
2:1
86' ГолАйе Флориан
88' Желтая карточкаМатею Алеш
90' Вторая желтая карточкаМатею Алеш
2:2
90' ПенальтиМанкосу Маттео
24
Ягелло
Филип
20
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
-
16 Гецци АндреаВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Скрабб СимонНападающий
-
Главный тренер: Дельнери Луиджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bruno Tedino
Ход матча
18'
53'
61'
69'
72'
75'
81'
83'
86'
2:1
88'
90'
90'
2:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айе Флориан
|2
|0.4
|2.
|Ндой Эмануэле
|2
|0.4
|3.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.2
|4.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.2
|5.
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкосу Маттео
|2 (2)
|0.4
|2.
|Де Лука Джузеппе
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матею Алеш
|1
|1
|2.
|Папетти Андреа
|1
|1
|3.
|Шпалек Николас
|2
|0
|4.
|Дессена Даниэле
|1
|0
|5.
|Сабелли Стефано
|1
|0
|6.
|Мартелла Бруно
|1
|0
|7.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|8.
|Ван Де Лои Томми
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крими Марко
|1
|1
|2.
|Пеллиццер Микеле
|2
|0
|3.
|Копполаро Мауро
|2
|0
|4.
|Брешанини Марко
|2
|0
|5.
|Де Лука Джузеппе
|1
|0
|6.
|Паолуччи Андреа
|1
|0
|7.
|Де Коль Филиппо
|1
|0
|8.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|9.
|Поли Фабрицио
|1
|0
|10.
|Коста Филиппо
|1
|0
|11.
|Кьоза Марко
|1
|0
|12.
|Тоскано Марко
|1
|0
|13.
|Петрович Томи
|1
|0
|14.
|Брунори Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брешия
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|Виртус Энтелла
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: + = -Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия
Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия Брешия 1:1 Сампдория Лацио 2:0 Брешия Брешия 1:2 Парма Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013 Аталанта 6:2 Брешия Брешия 0:3 Рома Торино 3:1 Брешия Брешия 2:0 Верона Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: + = -Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана 1915
Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Болонья 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Специя 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Пиза Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кьево Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Козенца 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Асколи Трапани 4:1 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Брешия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|2.
|Кьево
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Салернитана
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|Читтаделла
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|Фрозиноне
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|6.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|7 - 2
|7
|7.
|Реджина
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|8.
|Порденоне
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|Монца
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|10.
|СПАЛ 2013
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|11.
|Лечче
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Брешия
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Козенца
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|14.
|Реджана 1915
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Виртус Энтелла
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|16.
|Асколи
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|17.
|Пиза
|6
|0
|4
|2
|10 - 15
|4
|18.
|Кремонезе
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|19.
|Виченца Виртус
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|20.
|Пескара
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брешия» – «Виртус Энтелла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брешия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виртус Энтелла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брешия» – «Виртус Энтелла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|2.15
|1.65
|—
|—
|6.80
|1.08
|—
|—
|1.22
|4.00
|—
|—
|2.30
|1.62
|1.91
|1.89
|1.55
|2.35
|—
|—
|1.33
|3.10
|1.05
|8.50
|1.09
|6.70
|1.02
|11.00
|1.01
|13.50
|
|7.30
|1.05
|—
|—
|6.30
|1.09
|—
|—
|2.94
|1.38
|—
|—
|2.28
|1.63
|—
|—
|1.73
|2.23
|—
|—
|1.36
|3.15
|1.26
|3.70
|1.08
|6.70
|1.05
|7.30
|—
|—
|
|3.10
|1.39
|2.60
|1.53
|2.09
|1.79
|1.70
|2.23
|2.10
|1.79
|1.75
|2.16
|1.38
|3.17
|1.85
|2.02
|1.43
|2.95
|1.25
|4.16
|—
|—
|1.23
|4.37
|—
|—
|—
|—
|—
|—