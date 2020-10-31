  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Брешия
2:2
Конец матча

Стадион:
Виртус Энтелла
0'
8' Желтая карточка
Брешанини Марко
18' Желтая карточка
Петрович Томи
53' Желтая карточка
Шпалек Николас
1:0
61' Гол
Мангравити Массимилиано
69' Желтая карточка
Кьоза Марко
72' Желтая карточка
Коста Филиппо
1:1
75' Гол
Де Лука Джузеппе
81' Желтая карточка
Дессена Даниэле
83' Желтая карточка
Пеллиццер Микеле
2:1
86' Гол
Айе Флориан
88' Желтая карточка
Матею Алеш
90' Вторая желтая карточка
Матею Алеш
2:2
90' Пенальти
Манкосу Маттео
90'+6
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
32
Папетти
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
3
Матею
Алеш
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
27
Дессена
Даниэле
7
Шпалек
Николас
24
Ягелло
Филип
20
Айе
Флориан
24
Борра
Даниеле
15
Пеллиццер
Микеле
13
Поли
Фабрицио
5
Кьоза
Марко
17
Де
Коль
Филиппо
8
Крими
Марко
23
Паолуччи
Андреа
33
Брешанини
Марко
3
Коста
Филиппо
19
Брунори
Маттео
77
Петрович
Томи
Брешия
4-3-2-1
Виртус Энтелла
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Айе Флориан 2 0.4
2. Ндой Эмануэле 2 0.4
3. Доннарумма Альфредо 1 0.2
4. Мангравити Массимилиано 1 0.2
5. Змрхаль Яромир 0 0
Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкосу Маттео 2 (2) 0.4
2. Де Лука Джузеппе 1 0.2

Карточки

Брешия
# Игрок      
1. Матею Алеш 1 1
2. Папетти Андреа 1 1
3. Шпалек Николас 2 0
4. Дессена Даниэле 1 0
5. Сабелли Стефано 1 0
6. Мартелла Бруно 1 0
7. Мангравити Массимилиано 1 0
8. Ван Де Лои Томми 1 0
Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Крими Марко 1 1
2. Пеллиццер Микеле 2 0
3. Копполаро Мауро 2 0
4. Брешанини Марко 2 0
5. Де Лука Джузеппе 1 0
6. Паолуччи Андреа 1 0
7. Де Коль Филиппо 1 0
8. Манкосу Маттео 1 0
9. Поли Фабрицио 1 0
10. Коста Филиппо 1 0
11. Кьоза Марко 1 0
12. Тоскано Марко 1 0
13. Петрович Томи 1 0
14. Брунори Маттео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брешия 16.67% (1) 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 33.33% (2)
 Виртус Энтелла 0 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2)

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: + = -
Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия
Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия Брешия 1:1 Сампдория Лацио 2:0 Брешия Брешия 1:2 Парма Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013 Аталанта 6:2 Брешия Брешия 0:3 Рома Торино 3:1 Брешия Брешия 2:0 Верона Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: + = -
Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана 1915
Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Болонья 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Специя 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Пиза Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кьево Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Козенца 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Асколи Трапани 4:1 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Брешия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Брешия 0:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 3:0 Брешия Серия B Брешия 2:2 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 4:0 Брешия Серия B
Брешия 2:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 0:0 Брешия Серия B Брешия 3:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 0:1 Брешия Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 5 4 1 0 9 - 5 13
2. Кьево 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Салернитана 5 3 2 0 9 - 4 11
4. Читтаделла 5 3 1 1 9 - 3 10
5. Фрозиноне 5 3 1 1 5 - 2 10
6. Венеция 4 2 1 1 7 - 2 7
7. Реджина 5 1 4 0 7 - 5 7
8. Порденоне 6 1 4 1 7 - 8 7
9. Монца 5 1 3 1 4 - 4 6
10. СПАЛ 2013 5 1 3 1 8 - 8 6
11. Лечче 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Брешия 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Козенца 6 0 5 1 3 - 5 5
14. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Виртус Энтелла 5 0 4 1 3 - 5 4
16. Асколи 6 1 1 4 3 - 7 4
17. Пиза 6 0 4 2 10 - 15 4
18. Кремонезе 4 0 3 1 3 - 5 3
19. Виченца Виртус 5 0 3 2 8 - 10 3
20. Пескара 5 0 1 4 2 - 11 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    18'
    Петрович Томи получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Брешанини Марко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.30 1.47 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.11 2.99 4.15
  5.36 1.36 7.75

Самый высокий коэффициент на матч «Брешия» – «Виртус Энтелла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брешия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виртус Энтелла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брешия» – «Виртус Энтелла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.15 1.65 6.80 1.08 1.22 4.00 2.30 1.62 1.91 1.89 1.55 2.35 1.33 3.10 1.05 8.50 1.09 6.70 1.02 11.00 1.01 13.50
7.30 1.05 6.30 1.09 2.94 1.38 2.28 1.63 1.73 2.23 1.36 3.15 1.26 3.70 1.08 6.70 1.05 7.30
3.10 1.39 2.60 1.53 2.09 1.79 1.70 2.23 2.10 1.79 1.75 2.16 1.38 3.17 1.85 2.02 1.43 2.95 1.25 4.16 1.23 4.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.30 3.30 1.74 2.10 1.15 5.00 1.09 6.70
2.59 1.50 1.74 2.09 1.36 3.12 1.10 7.00 1.07 8.40
1.16 5.55 1.39 3.11 1.14 6.24 1.42 2.98 1.34 3.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.53 1.57 2.31 1.21 4.00
3.45 1.31 2.34 1.60 1.59 2.36 1.24 4.05 1.15 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Брешия 2:2 Виртус Энтелла онлайн

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