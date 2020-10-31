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  3. Италия
Кьево
1:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Козенца
0'
41' Желтая карточка
Шаудоне Даниэле
1:0
42' Пенальти
Леверб Максим
44'
33
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
6
Леверб
Максим
89
Джильотти
Гийом
13
Ренцетти
Франческо
99
Чичиретти
Амато
14
Пальмьеро
Лука
8
Цуэлли
Эмануэле
16
Гарритано
Лука
9
Фабро
Микаэль
23
Джорджевич
Филип
30
Фальконе
Владимиро
4
Тиритиельо
Андреа
5
Идда
Риккардо
18
Леджиттимо
Маттео
2
Корси
Анджело
21
Бруччини
Мирко
16
Шаудоне
Даниэле
27
Биттанте
Лука
7
Баэс
Хайме
10
Карретта
Мирко
23
Глиоцци
Этторе
Кьево
4-4-2
Козенца
3-4-1-2

Ход матча

41'
 
Шаудоне Даниэле
42'
Леверб Максим
1:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джорджевич Филип 2 0.33
2. Гарритано Лука 2 0.33
3. Могос Василе 1 0.17
4. Леверб Максим 1 (1) 0.17
5. Оби Джоэл 0 0
Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карретта Мирко 1 0.17
2. Глиоцци Этторе 1 0.17
3. Тиритиельо Андреа 1 0.17
4. Баэс Хайме 0 0

Карточки

Кьево
# Игрок      
1. Оби Джоэл 1 1
2. Могос Василе 2 0
3. Вивиани Маттиа 0 1
4. Риджионе Микеле 1 0
5. Гарритано Лука 1 0
6. Пальмьеро Лука 1 0
7. Шемпер Адриан 1 0
8. Де Лука Мануэль 1 0
Козенца
# Игрок      
1. Тиритиельо Андреа 1 1
2. Шаудоне Даниэле 2 0
3. Бруччини Мирко 2 0
4. Биттанте Лука 2 0
5. Корси Анджело 2 0
6. Идда Риккардо 2 0
7. Литтери Джанлука 1 0
8. Леджиттимо Маттео 1 0
9. Баэс Хайме 1 0
10. Сакко Ихсан 1 0
11. Ба Абу 1 0
12. Коне Бенджамин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кьево 0 40% (2) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0
 Козенца 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: + = -
Монца 1:2 Кьево Кьево 1:0 Брешия Реджана 1915 0:1 Кьево Кьево 1:2 Салернитана
Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца
Козенца Последние 20 матчей: + = -
Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла
СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла

Последние игры между собой

Кьево: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Козенца: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Кьево 2:0 Козенца Серия B Козенца 1:1 Кьево Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:1 6 4 1 1 9 - 4 13
2. Салернитана 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Кьево 0:0 6 3 2 1 5 - 3 11
4. Читтаделла 5 3 1 1 9 - 3 10
5. Венеция 1:0 5 3 1 1 6 - 2 10
6. Фрозиноне 5 3 1 1 5 - 2 10
7. Реджина 5 1 4 0 7 - 5 7
8. Монца 5 1 3 1 4 - 4 6
9. СПАЛ 2013 5 1 3 1 8 - 8 6
10. Лечче 5 1 3 1 5 - 6 6
11. Пиза 2:1 6 1 3 2 8 - 12 6
12. Козенца 0:0 6 0 6 0 3 - 3 6
13. Брешия 0:0 5 1 2 2 4 - 5 5
14. Асколи 0:0 6 1 2 3 3 - 6 5
15. Порденоне 0:0 6 0 5 1 6 - 8 5
16. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
17. Виртус Энтелла 0:0 5 0 4 1 1 - 3 4
18. Кремонезе 4 0 3 1 3 - 5 3
19. Виченца Виртус 1:2 5 0 2 3 5 - 8 2
20. Пескара 5 0 1 4 2 - 11 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кьево
Ничья
Козенца
1.76
3.75
5.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.70 3.55 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.76 2.90 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.64 3.75 5.45

Самый высокий коэффициент на матч «Кьево» – «Козенца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кьево» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Козенца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кьево» – «Козенца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.00 1.15 7.20 1.07 2.08 1.70 2.41 1.57 1.98 1.83 1.33 3.15 1.37 2.95 1.10 6.25 1.10 6.30 1.01 12.60 1.01 12.50
8.00 1.04 6.85 1.07 3.10 1.35 2.28 1.63 1.78 2.15 1.35 3.20 1.26 3.70 1.09 6.40 1.06 7.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.40 2.80 1.80 2.01 1.02 11.00 1.10 6.40 1.02 11.00
2.77 1.44 1.78 2.04 1.38 3.04 1.10 7.00 1.07 8.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.52 1.59 2.26 1.23 3.95
3.45 1.31 2.40 1.57 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.80 1.22
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