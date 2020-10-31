Кьево
2:0
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Козенца
41' Желтая карточкаШаудоне Даниэле
1:0
42' ПенальтиЛеверб Максим
61' Желтая карточкаКоне Бенджамин
76' Желтая карточкаЛеверб Максим
79' Желтая карточкаПальмьеро Лука
2:0
84' ГолГарритано Лука
86' Желтая карточкаБоррелли Дженнаро
90' Желтая карточкаБалули Мохамед
32
Могос
Василе
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Буа ДевидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вера БрайанПолузащитник
-
11 Сакко ИхсанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
Ход матча
41'
42'
1:0
61'
76'
79'
84'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарритано Лука
|3
|0.5
|2.
|Джорджевич Филип
|2
|0.33
|3.
|Могос Василе
|1
|0.17
|4.
|Леверб Максим
|1 (1)
|0.17
|5.
|Оби Джоэл
|0
|0
|6.
|Де Лука Мануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карретта Мирко
|1
|0.17
|2.
|Глиоцци Этторе
|1
|0.17
|3.
|Тиритиельо Андреа
|1
|0.17
|4.
|Баэс Хайме
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Оби Джоэл
|1
|1
|2.
|Пальмьеро Лука
|2
|0
|3.
|Могос Василе
|2
|0
|4.
|Вивиани Маттиа
|0
|1
|5.
|Риджионе Микеле
|1
|0
|6.
|Гарритано Лука
|1
|0
|7.
|Шемпер Адриан
|1
|0
|8.
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|9.
|Леверб Максим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тиритиельо Андреа
|1
|1
|2.
|Шаудоне Даниэле
|2
|0
|3.
|Бруччини Мирко
|2
|0
|4.
|Биттанте Лука
|2
|0
|5.
|Корси Анджело
|2
|0
|6.
|Идда Риккардо
|2
|0
|7.
|Коне Бенджамин
|2
|0
|8.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|9.
|Леджиттимо Маттео
|1
|0
|10.
|Баэс Хайме
|1
|0
|11.
|Сакко Ихсан
|1
|0
|12.
|Ба Абу
|1
|0
|13.
|Балули Мохамед
|1
|0
|14.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кьево
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Козенца
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: + = -Монца 1:2 Кьево Кьево 1:0 Брешия Реджана 1915 0:1 Кьево Кьево 1:2 Салернитана
Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца
Козенца Последние 20 матчей: + = -Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла
СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла
Последние игры между собой
Кьево: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Козенца: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|2.
|Кьево
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Салернитана
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|Читтаделла
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|Фрозиноне
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|6.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|7 - 2
|7
|7.
|Реджина
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|8.
|Порденоне
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|Монца
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|10.
|СПАЛ 2013
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|11.
|Лечче
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Брешия
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Козенца
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|14.
|Реджана 1915
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Виртус Энтелла
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|16.
|Асколи
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|17.
|Пиза
|6
|0
|4
|2
|10 - 15
|4
|18.
|Кремонезе
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|19.
|Виченца Виртус
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|20.
|Пескара
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
Победитель
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