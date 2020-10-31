  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кьево
2:0
Конец матча

Стадион:
Козенца
0'
41' Желтая карточка
Шаудоне Даниэле
1:0
42' Пенальти
Леверб Максим
61' Желтая карточка
Коне Бенджамин
76' Желтая карточка
Леверб Максим
79' Желтая карточка
Пальмьеро Лука
2:0
84' Гол
Гарритано Лука
86' Желтая карточка
Боррелли Дженнаро
90' Желтая карточка
Балули Мохамед
90'+5
33
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
6
Леверб
Максим
89
Джильотти
Гийом
13
Ренцетти
Франческо
99
Чичиретти
Амато
14
Пальмьеро
Лука
8
Цуэлли
Эмануэле
16
Гарритано
Лука
9
Фабро
Микаэль
23
Джорджевич
Филип
30
Фальконе
Владимиро
4
Тиритиельо
Андреа
5
Идда
Риккардо
18
Леджиттимо
Маттео
2
Корси
Анджело
21
Бруччини
Мирко
16
Шаудоне
Даниэле
27
Биттанте
Лука
7
Баэс
Хайме
10
Карретта
Мирко
23
Глиоцци
Этторе
Кьево
4-4-2
Козенца
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 3 0.5
2. Джорджевич Филип 2 0.33
3. Могос Василе 1 0.17
4. Леверб Максим 1 (1) 0.17
5. Оби Джоэл 0 0
6. Де Лука Мануэль 0 0
Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карретта Мирко 1 0.17
2. Глиоцци Этторе 1 0.17
3. Тиритиельо Андреа 1 0.17
4. Баэс Хайме 0 0

Карточки

Кьево
# Игрок      
1. Оби Джоэл 1 1
2. Пальмьеро Лука 2 0
3. Могос Василе 2 0
4. Вивиани Маттиа 0 1
5. Риджионе Микеле 1 0
6. Гарритано Лука 1 0
7. Шемпер Адриан 1 0
8. Де Лука Мануэль 1 0
9. Леверб Максим 1 0
Козенца
# Игрок      
1. Тиритиельо Андреа 1 1
2. Шаудоне Даниэле 2 0
3. Бруччини Мирко 2 0
4. Биттанте Лука 2 0
5. Корси Анджело 2 0
6. Идда Риккардо 2 0
7. Коне Бенджамин 2 0
8. Литтери Джанлука 1 0
9. Леджиттимо Маттео 1 0
10. Баэс Хайме 1 0
11. Сакко Ихсан 1 0
12. Ба Абу 1 0
13. Балули Мохамед 1 0
14. Боррелли Дженнаро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кьево 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Козенца 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: + = -
Монца 1:2 Кьево Кьево 1:0 Брешия Реджана 1915 0:1 Кьево Кьево 1:2 Салернитана
Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца
Козенца Последние 20 матчей: + = -
Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла
СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла

Последние игры между собой

Кьево: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Козенца: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Кьево 2:0 Козенца Серия B Козенца 1:1 Кьево Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 5 4 1 0 9 - 5 13
2. Кьево 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Салернитана 5 3 2 0 9 - 4 11
4. Читтаделла 5 3 1 1 9 - 3 10
5. Фрозиноне 5 3 1 1 5 - 2 10
6. Венеция 4 2 1 1 7 - 2 7
7. Реджина 5 1 4 0 7 - 5 7
8. Порденоне 6 1 4 1 7 - 8 7
9. Монца 5 1 3 1 4 - 4 6
10. СПАЛ 2013 5 1 3 1 8 - 8 6
11. Лечче 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Брешия 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Козенца 6 0 5 1 3 - 5 5
14. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Виртус Энтелла 5 0 4 1 3 - 5 4
16. Асколи 6 1 1 4 3 - 7 4
17. Пиза 6 0 4 2 10 - 15 4
18. Кремонезе 4 0 3 1 3 - 5 3
19. Виченца Виртус 5 0 3 2 8 - 10 3
20. Пескара 5 0 1 4 2 - 11 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Леверб Максим из команды Кьево забивает с точки!
  • Желтая карточка
    41'
    Шаудоне Даниэле получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.12 6.30 38.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.64 3.75 5.45

Самый высокий коэффициент на матч «Кьево» – «Козенца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кьево» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Козенца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кьево» – «Козенца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.00 1.15 7.20 1.07 1.65 2.15 2.41 1.57 1.98 1.83 1.08 7.00 1.37 2.95 1.07 7.50 1.10 6.30 1.03 10.00 1.01 12.50
8.00 1.04 6.85 1.07 3.10 1.35 2.28 1.63 1.78 2.15 1.35 3.20 1.26 3.70 1.09 6.40 1.06 7.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.40 2.80 1.80 2.01 1.02 11.00 1.10 6.40 1.02 11.00
2.77 1.44 1.78 2.04 1.38 3.04 1.10 7.00 1.07 8.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.52 1.59 2.26 1.23 3.95
3.45 1.31 2.40 1.57 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.80 1.22
Где смотреть матч Кьево 2:0 Козенца онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный