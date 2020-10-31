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  3. Италия
Виченца Виртус
2:2
Первый тайм: 45'

Стадион:
Пиза
0'
1:0
9' Гол
Гори Габриэле
13' Желтая карточка
Беруатто Пьетро
18' Желтая карточка
Emanuele Padella
1:1
19' Пенальти
Маркони Микеле
1:2
27' Гол
Видо Лука
36' Желтая карточка
Пизано Эрос
40' Вторая желтая карточка
Пизано Эрос
2:2
42' Гол
Меджорини Риккардо
45'
22
Гранди
Маттео
15
Брускаджин
Маттео
16
Emanuele
Padella
23
Daniele
Cappelletti
20
Беруатто
Пьетро
7
Налини
Андреа
27
Понтиссо
Симоне
30
Ригони
Лука
34
Дальмонте
Никола
9
Гори
Габриэле
69
Меджорини
Риккардо
1
Перилли
Симоне
2
Биринделли
Самуэле
8
Караччоло
Антонио
24
Варньер
Марко
3
Пизано
Эрос
27
Гухер
Роберт
30
Де
Витис
Алессандро
36
Маццители
Лука
19
Видо
Лука
31
Маркони
Микеле
26
Мазуччи
Гаэтано
Виченца Виртус
4-4-2
Пиза
4-3-1-2

Ход матча

9'
Гори Габриэле
(Дальмонте Никола)
1:0
13'
Беруатто Пьетро
 
18'
Emanuele Padella
 
19'
1:1
Маркони Микеле
27'
1:2
Видо Лука
36'
 
Пизано Эрос
40'
 
Пизано Эрос
42'
Меджорини Риккардо
2:2

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меджорини Риккардо 2 0.4
2. Дальмонте Никола 1 0.2
3. Ригони Лука 1 0.2
4. Daniele Cappelletti 1 0.2
5. Гори Габриэле 1 0.2
6. Беруатто Пьетро 0 0
Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 3 (2) 0.5
2. Видо Лука 3 0.5
3. Мазуччи Гаэтано 1 0.17
4. Караччоло Антонио 1 0.17
5. Гухер Роберт 0 0
6. Марин Мариус 0 0

Карточки

Виченца Виртус
# Игрок      
1. Беруатто Пьетро 3 0
2. Ригони Лука 2 0
3. Emanuele Padella 2 0
4. Брускаджин Маттео 2 0
5. Чинелли Антонио 1 0
6. Лонго Самуэле 1 0
Пиза
# Игрок      
1. Пизано Эрос 3 1
2. Гухер Роберт 2 0
3. Караччоло Антонио 2 0
4. Лизи Франческо 2 0
5. Биринделли Самуэле 2 0
6. Маццители Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Виченца Виртус 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0
 Пиза 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Виченца Виртус Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Салернитана Виченца Виртус 1:1 Порденоне
Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Виртус ФК Чезена 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Виртус Верона Вис Пезаро 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Губбио Римини 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Модена Виченца Виртус 1:0 Карпи Фермана 0:0 Виченца Виртус Имолезе 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 3:1 ФералпиСало Судтироль 0:1 Виченца Виртус
Пиза Последние 20 матчей: + = -
Виртус Энтелла 3:1 Пиза Эмполи 3:1 Пиза Пиза 1:1 Монца Салернитана 4:1 Пиза
Пиза 1:1 Кремонезе Пиза 2:0 Юве Стабия Реджана 1915 2:2 Пиза Интер Милан 7:0 Пиза Фрозиноне 1:1 Пиза Пиза 1:0 Асколи Козенца 2:1 Пиза Пиза 3:2 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Пиза Порденоне 1:0 Пиза Пиза 2:0 Читтаделла Специя 1:2 Пиза Пиза 2:1 Пескара Салернитана 1:1 Пиза Пиза 1:0 Ливорно Кротоне 1:0 Пиза
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:1 6 4 1 1 9 - 4 13
2. Салернитана 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Кьево 0:0 6 3 2 1 5 - 3 11
4. Читтаделла 5 3 1 1 9 - 3 10
5. Венеция 1:0 5 3 1 1 6 - 2 10
6. Фрозиноне 5 3 1 1 5 - 2 10
7. Реджина 5 1 4 0 7 - 5 7
8. Монца 5 1 3 1 4 - 4 6
9. СПАЛ 2013 5 1 3 1 8 - 8 6
10. Лечче 5 1 3 1 5 - 6 6
11. Пиза 2:1 6 1 3 2 8 - 12 6
12. Козенца 0:0 6 0 6 0 3 - 3 6
13. Брешия 0:0 5 1 2 2 4 - 5 5
14. Асколи 0:0 6 1 2 3 3 - 6 5
15. Порденоне 0:0 6 0 5 1 6 - 8 5
16. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
17. Виртус Энтелла 0:0 5 0 4 1 1 - 3 4
18. Кремонезе 4 0 3 1 3 - 5 3
19. Виченца Виртус 1:2 5 0 2 3 5 - 8 2
20. Пескара 5 0 1 4 2 - 11 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Rino Mercante. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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