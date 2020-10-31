Виченца Виртус
2:2
Первый тайм: 45'
Стадион: Рино Мерканте
Пиза
1:0
9' ГолГори Габриэле
13' Желтая карточкаБеруатто Пьетро
18' Желтая карточкаEmanuele Padella
1:1
19' ПенальтиМаркони Микеле
1:2
27' ГолВидо Лука
36' Желтая карточкаПизано Эрос
40' Вторая желтая карточкаПизано Эрос
2:2
42' ГолМеджорини Риккардо
30
Ригони
Лука
27
Гухер
Роберт
19
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Видо ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кучич МаттеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
Ход матча
9'
13'
18'
19'
1:1
27'
1:2
36'
40'
42'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меджорини Риккардо
|2
|0.4
|2.
|Дальмонте Никола
|1
|0.2
|3.
|Ригони Лука
|1
|0.2
|4.
|Daniele Cappelletti
|1
|0.2
|5.
|Гори Габриэле
|1
|0.2
|6.
|Беруатто Пьетро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркони Микеле
|3 (2)
|0.5
|2.
|Видо Лука
|3
|0.5
|3.
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.17
|4.
|Караччоло Антонио
|1
|0.17
|5.
|Гухер Роберт
|0
|0
|6.
|Марин Мариус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Беруатто Пьетро
|3
|0
|2.
|Ригони Лука
|2
|0
|3.
|Emanuele Padella
|2
|0
|4.
|Брускаджин Маттео
|2
|0
|5.
|Чинелли Антонио
|1
|0
|6.
|Лонго Самуэле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пизано Эрос
|3
|1
|2.
|Гухер Роберт
|2
|0
|3.
|Караччоло Антонио
|2
|0
|4.
|Лизи Франческо
|2
|0
|5.
|Биринделли Самуэле
|2
|0
|6.
|Маццители Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виченца Виртус
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|Пиза
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Виченца Виртус Последние 20 матчей: + = -Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Салернитана Виченца Виртус 1:1 Порденоне
Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Виртус ФК Чезена 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Виртус Верона Вис Пезаро 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Губбио Римини 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Модена Виченца Виртус 1:0 Карпи Фермана 0:0 Виченца Виртус Имолезе 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 3:1 ФералпиСало Судтироль 0:1 Виченца Виртус
Пиза Последние 20 матчей: + = -Виртус Энтелла 3:1 Пиза Эмполи 3:1 Пиза Пиза 1:1 Монца Салернитана 4:1 Пиза
Пиза 1:1 Кремонезе Пиза 2:0 Юве Стабия Реджана 1915 2:2 Пиза Интер Милан 7:0 Пиза Фрозиноне 1:1 Пиза Пиза 1:0 Асколи Козенца 2:1 Пиза Пиза 3:2 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Пиза Порденоне 1:0 Пиза Пиза 2:0 Читтаделла Специя 1:2 Пиза Пиза 2:1 Пескара Салернитана 1:1 Пиза Пиза 1:0 Ливорно Кротоне 1:0 Пиза
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:1
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|2.
|Салернитана
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Кьево
|0:0
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|4.
|Читтаделла
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|Венеция
|1:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|6.
|Фрозиноне
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|7.
|Реджина
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|8.
|Монца
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|9.
|СПАЛ 2013
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Лечче
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|11.
|Пиза
|2:1
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|12.
|Козенца
|0:0
|6
|0
|6
|0
|3 - 3
|6
|13.
|Брешия
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|Асколи
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|15.
|Порденоне
|0:0
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|16.
|Реджана 1915
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|17.
|Виртус Энтелла
|0:0
|5
|0
|4
|1
|1 - 3
|4
|18.
|Кремонезе
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|19.
|Виченца Виртус
|1:2
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|20.
|Пескара
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1