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Виченца Виртус
4:4
Конец матча

Стадион:
Пиза
0'
1:0
9' Гол
Гори Габриэле
13' Желтая карточка
Беруатто Пьетро
18' Желтая карточка
Emanuele Padella
1:1
19' Пенальти
Маркони Микеле
1:2
27' Гол
Видо Лука
36' Желтая карточка
Пизано Эрос
39' Вторая желтая карточка
Пизано Эрос
2:2
42' Гол
Меджорини Риккардо
45' Желтая карточка
Маццители Лука
3:2
56' Гол
Daniele Cappelletti
3:3
63' Гол
Гухер Роберт
3:4
73' Гол
Гухер Роберт
4:4
74' Гол
Да Рива Якопо
83' Желтая карточка
Да Рива Якопо
86' Желтая карточка
Караччоло Антонио
90' Желтая карточка
Чинелли Антонио
90'+6
22
Гранди
Маттео
15
Брускаджин
Маттео
16
Emanuele
Padella
23
Daniele
Cappelletti
20
Беруатто
Пьетро
7
Налини
Андреа
27
Понтиссо
Симоне
30
Ригони
Лука
34
Дальмонте
Никола
9
Гори
Габриэле
69
Меджорини
Риккардо
1
Перилли
Симоне
2
Биринделли
Самуэле
8
Караччоло
Антонио
24
Варньер
Марко
3
Пизано
Эрос
27
Гухер
Роберт
30
Де
Витис
Алессандро
36
Маццители
Лука
19
Видо
Лука
31
Маркони
Микеле
26
Мазуччи
Гаэтано
Виченца Виртус
4-4-2
Пиза
4-3-1-2

Ход матча

9'
Гори Габриэле
(Дальмонте Никола)
1:0
13'
Беруатто Пьетро
 
18'
Emanuele Padella
 
19'
1:1
Маркони Микеле
27'
1:2
Видо Лука
36'
 
Пизано Эрос
39'
 
Пизано Эрос
42'
Меджорини Риккардо
(Беруатто Пьетро)
2:2
45'
 
Маццители Лука
56'
Daniele Cappelletti
(Дальмонте Никола)
3:2
57'
 
Белли Франческо
Мазуччи Гаэтано
59'
Да Рива Якопо
Ригони Лука
 
59'
Luca Barlocco
Беруатто Пьетро
 
63'
3:3
Гухер Роберт
(Маркони Микеле)
64'
Лонго Самуэле
Гори Габриэле
 
65'
 
Марин Мариус
Маццители Лука
73'
3:4
Гухер Роберт
(Де Витис Алессандро)
74'
Да Рива Якопо
4:4
77'
 
Сьега Николас
Де Витис Алессандро
77'
 
Лизи Франческо
Видо Лука
77'
Чинелли Антонио
Понтиссо Симоне
 
77'
Jari Vandeputte
Налини Андреа
 
83'
Да Рива Якопо
 
86'
 
Караччоло Антонио
90'
Чинелли Антонио
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 23 Нарушения правил 20
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меджорини Риккардо 2 0.4
2. Daniele Cappelletti 2 0.4
3. Дальмонте Никола 1 0.2
4. Ригони Лука 1 0.2
5. Гори Габриэле 1 0.2
6. Да Рива Якопо 1 0.2
7. Беруатто Пьетро 0 0
Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 3 (2) 0.5
2. Видо Лука 3 0.5
3. Гухер Роберт 2 0.33
4. Мазуччи Гаэтано 1 0.17
5. Караччоло Антонио 1 0.17
6. Де Витис Алессандро 0 0
7. Марин Мариус 0 0

Карточки

Виченца Виртус
# Игрок      
1. Беруатто Пьетро 3 0
2. Ригони Лука 2 0
3. Чинелли Антонио 2 0
4. Emanuele Padella 2 0
5. Брускаджин Маттео 2 0
6. Лонго Самуэле 1 0
7. Да Рива Якопо 1 0
Пиза
# Игрок      
1. Пизано Эрос 3 1
2. Караччоло Антонио 3 0
3. Гухер Роберт 2 0
4. Лизи Франческо 2 0
5. Маццители Лука 2 0
6. Биринделли Самуэле 2 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Виченца Виртус 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 25% (2) 0
 Пиза 20% (2) 30% (3) 10% (1) 0 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Виченца Виртус Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Салернитана Виченца Виртус 1:1 Порденоне
Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Виртус ФК Чезена 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Виртус Верона Вис Пезаро 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Губбио Римини 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Модена Виченца Виртус 1:0 Карпи Фермана 0:0 Виченца Виртус Имолезе 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 3:1 ФералпиСало Судтироль 0:1 Виченца Виртус
Пиза Последние 20 матчей: + = -
Виртус Энтелла 3:1 Пиза Эмполи 3:1 Пиза Пиза 1:1 Монца Салернитана 4:1 Пиза
Пиза 1:1 Кремонезе Пиза 2:0 Юве Стабия Реджана 1915 2:2 Пиза Интер Милан 7:0 Пиза Фрозиноне 1:1 Пиза Пиза 1:0 Асколи Козенца 2:1 Пиза Пиза 3:2 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Пиза Порденоне 1:0 Пиза Пиза 2:0 Читтаделла Специя 1:2 Пиза Пиза 2:1 Пескара Салернитана 1:1 Пиза Пиза 1:0 Ливорно Кротоне 1:0 Пиза
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 5 4 1 0 9 - 5 13
2. Кьево 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Салернитана 5 3 2 0 9 - 4 11
4. Читтаделла 5 3 1 1 9 - 3 10
5. Фрозиноне 5 3 1 1 5 - 2 10
6. Венеция 4 2 1 1 7 - 2 7
7. Реджина 5 1 4 0 7 - 5 7
8. Порденоне 6 1 4 1 7 - 8 7
9. Монца 5 1 3 1 4 - 4 6
10. СПАЛ 2013 5 1 3 1 8 - 8 6
11. Лечче 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Брешия 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Козенца 6 0 5 1 3 - 5 5
14. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Виртус Энтелла 5 0 4 1 3 - 5 4
16. Асколи 6 1 1 4 3 - 7 4
17. Пиза 6 0 4 2 10 - 15 4
18. Кремонезе 4 0 3 1 3 - 5 3
19. Виченца Виртус 5 0 3 2 8 - 10 3
20. Пескара 5 0 1 4 2 - 11 1
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