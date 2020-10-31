  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Читтаделла
1:2
Второй тайм: 54'

Стадион:
Монца
0'
0:1
10' Пенальти
Боатенг Кевин-Принс
17' Желтая карточка
Маньеро Лука
0:2
18' Пенальти
Гюткьяр Кристиан
1:2
27' Гол
Гирингелли Лука
28' Желтая карточка
Бенедетти Амедео
54'
77
Маньеро
Лука
24
Гирингелли
Лука
5
Адорни
Давиде
15
Фраре
Доменико
3
Бенедетти
Амедео
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
10
Д'Урсо
Кристиан
32
Roberto
Ogunseye
7
Розафио
Марко
12
Соммарива
Даниэле
2
Донати
Джулио
6
Беллучи
Джузеппе
29
Палетта
Габриэль
31
Сампиризи
Марио
16
Фраттези
Давиде
5
Фоссати
Марко
28
Колпани
Андреа
7
Боатенг
Кевин-Принс
9
Гюткьяр
Кристиан
47
Мота
Дани
Читтаделла
4-3-1-2
Монца
4-3-1-2

Ход матча

10'
0:1
Боатенг Кевин-Принс
17'
Маньеро Лука
 
18'
0:2
Гюткьяр Кристиан
27'
Гирингелли Лука
(Розафио Марко)
1:2
28'
Бенедетти Амедео
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарджуло Марио 2 0.4
2. Розафио Марко 1 0.2
3. Цаджу Франк 1 0.2
4. Гирингелли Лука 1 0.2
5. Бенедетти Амедео 1 0.2
6. Д'Урсо Кристиан 1 0.2
7. Roberto Ogunseye 1 0.2
8. Tavernelli 1 0.2
9. Бранка Симоне 0 0
10. Daniele Donnarumma 0 0
11. Паван Никола 0 0
12. Томмазо Кассандро 0 0
Монца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боатенг Кевин-Принс 2 (2) 0.4
2. Фраттези Давиде 1 0.2
3. Гюткьяр Кристиан 1 (1) 0.2
4. Мачин Хосе 0 0

Карточки

Читтаделла
# Игрок      
1. Маньеро Лука 2 0
2. Tavernelli 2 0
3. Йори Мануэль 1 0
4. Бранка Симоне 1 0
5. Бенедетти Амедео 1 0
6. Розафио Марко 1 0
7. Вита Алессио 1 0
8. Проя Федерико 1 0
9. Адорни Давиде 1 0
10. Roberto Ogunseye 1 0
11. Фраре Доменико 1 0
12. Цаджу Франк 1 0
Монца
# Игрок      
1. Барилла Антонино 1 1
2. Беллучи Джузеппе 1 0
3. Marco Armellino 1 0
4. Барберис Андреа 1 0
5. Марич Мирко 1 0
6. Мота Дани 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Читтаделла 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 25% (2)
 Монца 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: + = -
Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне Козенца 1:1 Читтаделла Читтаделла 3:0 Брешия
Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова Читтаделла 3:1 Пьяченца Читтаделла 2:1 Судтироль Читтаделла 1:0 Виртус Верона Читтаделла 2:3 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Венеция Кьево 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Асколи Салернитана 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Кротоне Пиза 2:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Перуджа Фрозиноне 0:2 Читтаделла
Монца Последние 20 матчей: + = -
Порденоне 0:0 Монца Монца 1:2 Кьево Пиза 1:1 Монца Эмполи 0:0 Монца
Монца 3:0 Триестина Монца 0:0 СПАЛ 2013 Монца 1:0 Алессандрия Виченца 1:1 Монца Монца 2:1 Лечче Милан 4:1 Монца Монца 1:1 Ареццо Монца 1:2 Ювентус (до 23 лет) Сиена 2:2 Монца Монца 4:0 Лечче Про Верчелли 1:2 Монца Монца 2:0 Про Патрия Монца 1:1 Комо Новара 0:3 Монца Вердер 2:2 Монца Понтедера 2:2 Монца

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Монца: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Монца 3:1 Читтаделла Серия C1 A Читтаделла 0:1 Монца Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Салернитана 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Читтаделла 1:2 5 3 1 1 9 - 3 10
4. Фрозиноне 5 3 1 1 5 - 2 10
5. Кьево 5 3 1 1 5 - 3 10
6. Венеция 4 2 1 1 5 - 2 7
7. Реджина 5 1 4 0 7 - 5 7
8. Монца 2:1 5 1 3 1 4 - 4 6
9. СПАЛ 2013 5 1 3 1 8 - 8 6
10. Лечче 5 1 3 1 5 - 6 6
11. Козенца 5 0 5 0 3 - 3 5
12. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
13. Брешия 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Асколи 5 1 1 3 3 - 6 4
15. Порденоне 5 0 4 1 6 - 8 4
16. Кремонезе 4 0 3 1 3 - 5 3
17. Виртус Энтелла 4 0 3 1 1 - 3 3
18. Пиза 5 0 3 2 6 - 11 3
19. Виченца Виртус 4 0 2 2 4 - 6 2
20. Пескара 5 0 1 4 2 - 11 1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Монца
9.00
3.95
2.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.60 3.95 1.55
Бонус: 5 000 ₽ 9.00 3.55 1.45
Бонус: 5 000 ₽ 3.22 3.02 2.45
  9.72 3.74 1.49

Самый высокий коэффициент на матч «Читтаделла» – «Монца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Читтаделла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Читтаделла» – «Монца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
9.70 1.03 7.10 1.08 7.50 1.07 2.39 1.58 1.97 1.84 2.55 1.47 1.37 2.95 3.50 1.27 1.10 6.40 1.55 2.35 1.01 13.00 1.14 5.20 1.02 11.00
7.10 1.06 6.25 1.09 3.10 1.35 2.40 1.57 1.79 2.13 1.42 2.88 1.28 3.50 1.10 5.90 1.07 6.50 1.00 11.25
3.34 1.35 2.91 1.44 2.48 1.58 2.01 1.87 6.84 1.12 1.57 2.49 3.65 1.30 3.06 1.40 2.45 1.59 1.88 2.00 1.62 2.38 1.43 2.94 1.44 2.88 1.17 5.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4.5 4.5
1.78 2.04 2.05 1.72 1.09 6.50 1.18 4.50 1.40 2.80 1.02 11.00
2.59 1.50 1.76 2.06 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 7.90
2.80 1.47 2.30 1.66 1.79 2.10 1.50 2.70 1.36 3.29 1.94 1.94 1.59 2.44 1.26 4.06 1.24 4.24 1.12 6.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.52 1.60 2.26 1.25 3.95
3.64 1.28 2.50 1.53 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.37 2.95
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Где смотреть матч Читтаделла 1:2 Монца онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный