Читтаделла
1:2
Конец матча
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Монца
0:1
10' ПенальтиБоатенг Кевин-Принс
17' Желтая карточкаМаньеро Лука
0:2
18' ПенальтиГюткьяр Кристиан
1:2
27' ГолГирингелли Лука
28' Желтая карточкаБенедетти Амедео
72' Желтая карточкаПаван Никола
75' Желтая карточкаБоатенг Кевин-Принс
77
Маньеро
Лука
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
- Основной состав
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
11 Paolo Grillo
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Мачин ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
Ход матча
10'
17'
18'
0:2
27'
1:2
28'
72'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарджуло Марио
|2
|0.4
|2.
|Розафио Марко
|1
|0.2
|3.
|Цаджу Франк
|1
|0.2
|4.
|Гирингелли Лука
|1
|0.2
|5.
|Бенедетти Амедео
|1
|0.2
|6.
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0.2
|7.
|Roberto Ogunseye
|1
|0.2
|8.
|Tavernelli
|1
|0.2
|9.
|Бранка Симоне
|0
|0
|10.
|Daniele Donnarumma
|0
|0
|11.
|Паван Никола
|0
|0
|12.
|Томмазо Кассандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боатенг Кевин-Принс
|2 (2)
|0.4
|2.
|Фраттези Давиде
|1
|0.2
|3.
|Гюткьяр Кристиан
|1 (1)
|0.2
|4.
|Мачин Хосе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маньеро Лука
|2
|0
|2.
|Tavernelli
|2
|0
|3.
|Йори Мануэль
|1
|0
|4.
|Бранка Симоне
|1
|0
|5.
|Бенедетти Амедео
|1
|0
|6.
|Розафио Марко
|1
|0
|7.
|Вита Алессио
|1
|0
|8.
|Проя Федерико
|1
|0
|9.
|Адорни Давиде
|1
|0
|10.
|Паван Никола
|1
|0
|11.
|Roberto Ogunseye
|1
|0
|12.
|Фраре Доменико
|1
|0
|13.
|Цаджу Франк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барилла Антонино
|1
|1
|2.
|Боатенг Кевин-Принс
|1
|0
|3.
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|4.
|Marco Armellino
|1
|0
|5.
|Барберис Андреа
|1
|0
|6.
|Марич Мирко
|1
|0
|7.
|Мота Дани
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Читтаделла
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Монца
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: + = -Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне Козенца 1:1 Читтаделла Читтаделла 3:0 Брешия
Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова Читтаделла 3:1 Пьяченца Читтаделла 2:1 Судтироль Читтаделла 1:0 Виртус Верона Читтаделла 2:3 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Венеция Кьево 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Асколи Салернитана 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Кротоне Пиза 2:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Перуджа Фрозиноне 0:2 Читтаделла
Монца Последние 20 матчей: + = -Порденоне 0:0 Монца Монца 1:2 Кьево Пиза 1:1 Монца Эмполи 0:0 Монца
Монца 3:0 Триестина Монца 0:0 СПАЛ 2013 Монца 1:0 Алессандрия Виченца 1:1 Монца Монца 2:1 Лечче Милан 4:1 Монца Монца 1:1 Ареццо Монца 1:2 Ювентус (до 23 лет) Сиена 2:2 Монца Монца 4:0 Лечче Про Верчелли 1:2 Монца Монца 2:0 Про Патрия Монца 1:1 Комо Новара 0:3 Монца Вердер 2:2 Монца Понтедера 2:2 Монца
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Монца: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Салернитана
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Читтаделла
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|Фрозиноне
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|5.
|Кьево
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|7.
|Реджина
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|8.
|Монца
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|9.
|СПАЛ 2013
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Лечче
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|11.
|Козенца
|5
|0
|5
|0
|3 - 3
|5
|12.
|Реджана 1915
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|13.
|Брешия
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Асколи
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|15.
|Порденоне
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|16.
|Кремонезе
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|18.
|Пиза
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|19.
|Виченца Виртус
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|20.
|Пескара
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Читтаделла» – «Монца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Читтаделла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Читтаделла» – «Монца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|9.70
|1.03
|7.10
|1.08
|7.50
|1.07
|—
|—
|2.39
|1.58
|1.97
|1.84
|2.55
|1.47
|—
|—
|1.37
|2.95
|1.62
|2.20
|—
|—
|1.10
|6.40
|—
|—
|1.07
|7.50
|—
|—
|1.01
|13.00
|1.03
|10.00
|1.02
|11.00
|
|7.10
|1.06
|6.25
|1.09
|3.10
|1.35
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.79
|2.13
|—
|—
|1.42
|2.88
|1.28
|3.50
|—
|—
|1.10
|5.90
|—
|—
|1.07
|6.50
|—
|—
|1.00
|11.25
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.34
|1.35
|2.91
|1.44
|2.48
|1.58
|2.01
|1.87
|6.84
|1.12
|1.57
|2.49
|—
|—
|1.53
|2.61
|1.30
|3.64
|1.46
|2.84
|1.31
|3.59
|1.23
|4.33
|1.43
|2.94
|1.44
|2.88
|1.17
|5.43
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4.5
|4.5
|
|—
|—
|—
|—
|1.78
|2.04
|—
|—
|2.05
|1.72
|1.09
|6.50
|1.18
|4.50
|—
|—
|—
|—
|1.40
|2.80
|—
|—
|1.02
|11.00
|
|2.59
|1.50
|—
|—
|1.76
|2.06
|—
|—
|1.39
|3.00
|1.11
|6.55
|1.08
|7.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|2.80
|1.47
|2.30
|1.66
|1.79
|2.10
|1.50
|2.70
|1.36
|3.29
|—
|—
|1.94
|1.94
|1.59
|2.44
|1.26
|4.06
|1.24
|4.24
|1.12
|6.68
|—
|—