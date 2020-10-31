Асколи
0:1
Первый тайм: 44'
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Порденоне
4' Желтая карточкаШпендльхофер Лукас
10' Желтая карточкаСкавоне Мануэль
15' Желтая карточкаСабири Абдельхамид
34' Желтая карточкаАвлонитис Тасос
36' Желтая карточкаДьяв Давиде
0:1
39' ГолСкавоне Мануэль
99
Баич
Риад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
-
22 Ндиай КадимВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Сини СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
-
88 Dean Lico
-
Главный тренер: Valerio Bertotto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Luca MagninoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Karlo ButicНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
Ход матча
10'
34'
36'
39'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баич Риад
|1
|0.17
|2.
|Кавион Микеле
|1
|0.17
|3.
|Сабири Абдельхамид
|1 (1)
|0.17
|4.
|Бюхель Марсель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|4 (1)
|0.67
|2.
|Чиурриа Патрик
|1
|0.17
|3.
|Скавоне Мануэль
|1
|0.17
|4.
|Барисон Альберто
|1
|0.17
|5.
|Фаласко Никола
|0
|0
|6.
|Кало Джакомо
|0
|0
|7.
|Karlo Butic
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Броско Риккардо
|2
|0
|2.
|Петруччи Давиде
|1
|0
|3.
|Крагль Оливер
|1
|0
|4.
|Пучино Раффаэле
|1
|0
|5.
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|6.
|Шпендльхофер Лукас
|1
|0
|7.
|Сабири Абдельхамид
|1
|0
|8.
|Dario Saric
|1
|0
|9.
|Корбо Габриэле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фаласко Никола
|2
|0
|2.
|Фольякко Алессандро
|2
|0
|3.
|Дьяв Давиде
|2
|0
|4.
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|5.
|Кампорезе Микеле
|1
|0
|6.
|Гавацци Давиде
|1
|0
|7.
|Скавоне Мануэль
|1
|0
|8.
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|9.
|Барисон Альберто
|1
|0
|10.
|Кало Джакомо
|1
|0
|11.
|Luca Magnino
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Асколи
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|0
|Порденоне
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: + = -Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана 1915 Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче
Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто Пиза 1:0 Асколи Асколи 2:2 Порденоне Читтаделла 1:2 Асколи Асколи 1:0 Эмполи Асколи 3:2 Салернитана Козенца 0:1 Асколи Асколи 1:1 Кротоне Венеция 2:1 Асколи Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе
Порденоне Последние 20 матчей: + = -Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013
Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне
Последние игры между собой
Асколи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:1
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|2.
|Салернитана
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Кьево
|0:0
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|4.
|Читтаделла
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|Венеция
|1:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|6.
|Фрозиноне
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|7.
|Реджина
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|8.
|Монца
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|9.
|СПАЛ 2013
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Лечче
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|11.
|Пиза
|2:1
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|12.
|Козенца
|0:0
|6
|0
|6
|0
|3 - 3
|6
|13.
|Брешия
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|Асколи
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|15.
|Порденоне
|0:0
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|16.
|Реджана 1915
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|17.
|Виртус Энтелла
|0:0
|5
|0
|4
|1
|1 - 3
|4
|18.
|Кремонезе
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|19.
|Виченца Виртус
|1:2
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|20.
|Пескара
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Асколи» – «Порденоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Асколи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Порденоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Асколи» – «Порденоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|4.50
|1.18
|7.40
|1.07
|—
|—
|1.90
|1.85
|—
|—
|2.48
|1.55
|2.02
|1.79
|1.27
|3.55
|—
|—
|1.39
|2.85
|1.07
|7.50
|1.11
|6.10
|1.03
|10.00
|1.01
|12.00
|
|7.30
|1.05
|6.60
|1.09
|—
|—
|3.14
|1.34
|—
|—
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.84
|2.07
|—
|—
|1.44
|2.77
|1.31
|3.32
|1.10
|5.85
|1.07
|6.20
|1.00
|10.75
|
|4.10
|1.25
|2.89
|1.44
|2.14
|1.76
|1.81
|2.07
|1.57
|2.49
|1.34
|3.41
|1.56
|2.52
|1.22
|4.54
|1.59
|2.45
|1.43
|2.97
|1.28
|3.82
|—
|—
|1.10
|7.78
|—
|—