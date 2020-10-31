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  3. Италия
Асколи
0:1
Конец матча

Стадион:
Порденоне
0'
4' Желтая карточка
Шпендльхофер Лукас
10' Желтая карточка
Скавоне Мануэль
15' Желтая карточка
Сабири Абдельхамид
34' Желтая карточка
Авлонитис Тасос
36' Желтая карточка
Дьяв Давиде
0:1
39' Гол
Скавоне Мануэль
75' Желтая карточка
Cosimo Chirico
89' Желтая карточка
Броско Риккардо
0:1
90' Не забитый пенальти
Чиурриа Патрик
90'+6
45
Сарр
Мухамаду
Шпендльхофер
Лукас
23
Броско
Риккардо
24
Авлонитис
Тасос
69
Крагль
Оливер
14
Донис
Христос
25
Джербо
Альберто
7
Кавион
Микеле
21
Сабири
Абдельхамид
10
Канджано
Джанмарко
99
Баич
Риад
22
Перизан
Самуэле
2
Берра
Филиппо
31
Кампорезе
Микеле
6
Барисон
Альберто
5
Фольякко
Алессандро
16
Luca
Magnino
8
Кало
Джакомо
29
Скавоне
Мануэль
13
Чиурриа
Патрик
32
Karlo
Butic
9
Дьяв
Давиде
Асколи
4-1-4-1
Порденоне
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баич Риад 1 0.17
2. Кавион Микеле 1 0.17
3. Сабири Абдельхамид 1 (1) 0.17
4. Бюхель Марсель 0 0
Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 4 (1) 0.67
2. Чиурриа Патрик 1 0.17
3. Скавоне Мануэль 1 0.17
4. Барисон Альберто 1 0.17
5. Фаласко Никола 0 0
6. Берра Филиппо 0 0
7. Кало Джакомо 0 0
8. Karlo Butic 0 0

Карточки

Асколи
# Игрок      
1. Броско Риккардо 3 0
2. Петруччи Давиде 1 0
3. Крагль Оливер 1 0
4. Пучино Раффаэле 1 0
5. Авлонитис Тасос 1 0
6. Cosimo Chirico 1 0
7. Шпендльхофер Лукас 1 0
8. Сабири Абдельхамид 1 0
9. Dario Saric 1 0
10. Корбо Габриэле 1 0
Порденоне
# Игрок      
1. Фаласко Никола 2 0
2. Фольякко Алессандро 2 0
3. Дьяв Давиде 2 0
4. Мисурака Джанвито 1 0
5. Кампорезе Микеле 1 0
6. Гавацци Давиде 1 0
7. Скавоне Мануэль 1 0
8. Мусёлик Себастьян 1 0
9. Барисон Альберто 1 0
10. Кало Джакомо 1 0
11. Luca Magnino 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Асколи 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0 0 0
 Порденоне 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: + = -
Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана 1915 Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче
Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто Пиза 1:0 Асколи Асколи 2:2 Порденоне Читтаделла 1:2 Асколи Асколи 1:0 Эмполи Асколи 3:2 Салернитана Козенца 0:1 Асколи Асколи 1:1 Кротоне Венеция 2:1 Асколи Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе
Порденоне Последние 20 матчей: + = -
Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013
Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне

Последние игры между собой

Асколи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Асколи 2:2 Порденоне Серия B Порденоне 2:1 Асколи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 5 4 1 0 9 - 5 13
2. Кьево 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Салернитана 5 3 2 0 9 - 4 11
4. Читтаделла 5 3 1 1 9 - 3 10
5. Фрозиноне 5 3 1 1 5 - 2 10
6. Венеция 4 2 1 1 7 - 2 7
7. Реджина 5 1 4 0 7 - 5 7
8. Порденоне 6 1 4 1 7 - 8 7
9. Монца 5 1 3 1 4 - 4 6
10. СПАЛ 2013 5 1 3 1 8 - 8 6
11. Лечче 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Брешия 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Козенца 6 0 5 1 3 - 5 5
14. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Виртус Энтелла 5 0 4 1 3 - 5 4
16. Асколи 6 1 1 4 3 - 7 4
17. Пиза 6 0 4 2 10 - 15 4
18. Кремонезе 4 0 3 1 3 - 5 3
19. Виченца Виртус 5 0 3 2 8 - 10 3
20. Пескара 5 0 1 4 2 - 11 1
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 26.00 4.80 1.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.15 3.06 2.36
  20.81 4.65 1.28

Самый высокий коэффициент на матч «Асколи» – «Порденоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Асколи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Порденоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Асколи» – «Порденоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.50 1.18 7.40 1.07 1.70 2.08 2.48 1.55 2.02 1.79 1.08 7.00 1.39 2.85 1.05 8.50 1.11 6.10 1.02 11.00 1.01 12.00
7.30 1.05 6.60 1.09 3.14 1.34 2.50 1.53 1.84 2.07 1.44 2.77 1.31 3.32 1.10 5.85 1.07 6.20 1.00 10.75
4.10 1.25 2.89 1.44 2.14 1.76 1.58 2.46 1.34 3.37 1.11 7.14 1.38 3.15 1.28 3.79 1.47 2.81 1.43 2.97 1.18 5.19 1.10 7.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.35 3.05 1.81 2.00 1.02 11.00 1.10 6.30
2.59 1.50 1.81 2.00 1.41 2.91 1.11 6.30 1.08 7.60
1.19 4.93 1.50 2.68 1.20 4.78 1.51 2.67 1.36 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.63 2.20 1.25 3.75
3.64 1.28 2.59 1.50 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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