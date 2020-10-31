Венеция
Прерван
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Эмполи
13
Модоло
Марко
23
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мале ЮссефПолузащитник
-
10 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Paolo Zanetti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
Ход матча
13'
21'
43'
58'
2:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
37 Владение мячом, % 63
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|2
|0.5
|2.
|Араму Маттиа
|2 (1)
|0.5
|3.
|Мале Юссеф
|1
|0.25
|4.
|Карлссон Отар
|1
|0.25
|5.
|Фьордилино Антонио
|1
|0.25
|6.
|Джонсон Деннис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ла Мантия Андреа
|3
|0.6
|2.
|Морео Стефано
|3
|0.6
|3.
|Байрами Недим
|1
|0.2
|4.
|Романьоли Симоне
|1
|0.2
|5.
|Манкузо Леонардо
|1
|0.2
|6.
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|7.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|8.
|Штулац Лео
|0
|0
|9.
|Хаас Николас
|0
|0
|10.
|Терзич Алекса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Модоло Марко
|2
|0
|2.
|Вакка Антонио
|2
|0
|3.
|Молинаро Кристиан
|1
|0
|4.
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|5.
|Капелло Алессандро
|1
|0
|6.
|Форте Франческо
|1
|0
|7.
|Мале Юссеф
|1
|0
|8.
|Тогордо Антони
|1
|0
|9.
|Джонсон Деннис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манкузо Леонардо
|2
|0
|2.
|Бандинелли Филиппо
|2
|0
|3.
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|4.
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|5.
|Штулац Лео
|1
|0
|6.
|Морео Стефано
|1
|0
|7.
|Николау Димитриос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венеция
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|0
|40% (2)
|Эмполи
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: + = -Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне
Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция Венеция 0:2 Эмполи Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция
Эмполи Последние 20 матчей: + = -Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи
Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера Кьево 1:1 Эмполи Ливорно 0:2 Эмполи Эмполи 1:5 Козенца Салернитана 2:4 Эмполи Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Асколи 1:0 Эмполи Эмполи 2:0 Фрозиноне Венеция 0:2 Эмполи Пескара 1:1 Эмполи
Последние игры между собой
Венеция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Эмполи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|2.
|Кьево
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Салернитана
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|Читтаделла
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|Фрозиноне
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|6.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|7 - 2
|7
|7.
|Реджина
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|8.
|Порденоне
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|Монца
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|10.
|СПАЛ 2013
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|11.
|Лечче
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Брешия
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Козенца
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|14.
|Реджана 1915
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Виртус Энтелла
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|16.
|Асколи
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|17.
|Пиза
|6
|0
|4
|2
|10 - 15
|4
|18.
|Кремонезе
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|19.
|Виченца Виртус
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|20.
|Пескара
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Венеция» – «Эмполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венеция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эмполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венеция» – «Эмполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|7.00
|1.08
|7.20
|1.06
|4.50
|1.18
|—
|—
|2.44
|1.57
|1.98
|1.82
|1.82
|1.92
|—
|—
|1.37
|2.90
|—
|—
|1.23
|3.90
|1.10
|6.30
|1.11
|5.80
|1.02
|12.50
|1.02
|11.00
|
|7.50
|1.05
|6.55
|1.08
|3.14
|1.34
|—
|—
|2.43
|1.56
|—
|—
|1.84
|2.10
|—
|—
|1.42
|2.88
|—
|—
|1.28
|3.50
|1.11
|5.95
|1.08
|6.25
|1.00
|11.25
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.30
|1.24
|2.97
|1.42
|2.99
|1.42
|2.16
|1.75
|2.75
|1.48
|2.31
|1.65
|1.88
|2.01
|1.58
|2.47
|1.43
|2.94
|—
|—
|1.20
|4.82
|—
|—
|—
|—