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Венеция
 
Прерван

Стадион:
Эмполи
12
Леццерини
Лука
2
Феррарини
Габриэле
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
14
Феличоли
Джанфилиппо
16
Фьордилино
Антонио
5
Вакка
Антонио
23
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
11
Форте
Франческо
17
Джонсон
Деннис
1
Бриньоли
Альберто
20
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
43
Николау
Димитриос
3
Терзич
Алекса
32
Хаас
Николас
5
Штулац
Лео
25
Бандинелли
Филиппо
11
Байрами
Недим
7
Манкузо
Леонардо
10
Морео
Стефано
Венеция
4-3-3
Эмполи
4-3-1-2

Ход матча

13'
Вакка Антонио
 
21'
Фьордилино Антонио
(Форте Франческо)
1:0
43'
 
Манкузо Леонардо
56'
Чрнигой Домен
Вакка Антонио
 
56'
 
Ла Мантия Андреа
Байрами Недим
58'
Форте Франческо
2:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 37 Владение мячом, % 63

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 2 0.5
2. Араму Маттиа 2 (1) 0.5
3. Мале Юссеф 1 0.25
4. Карлссон Отар 1 0.25
5. Фьордилино Антонио 1 0.25
6. Джонсон Деннис 0 0
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ла Мантия Андреа 3 0.6
2. Морео Стефано 3 0.6
3. Байрами Недим 1 0.2
4. Романьоли Симоне 1 0.2
5. Манкузо Леонардо 1 0.2
6. Бандинелли Филиппо 0 0
7. Фьямоцци Риккардо 0 0
8. Штулац Лео 0 0
9. Хаас Николас 0 0
10. Терзич Алекса 0 0

Карточки

Венеция
# Игрок      
1. Модоло Марко 2 0
2. Вакка Антонио 2 0
3. Молинаро Кристиан 1 0
4. Ди Мариано Франческо 1 0
5. Капелло Алессандро 1 0
6. Форте Франческо 1 0
7. Мале Юссеф 1 0
8. Тогордо Антони 1 0
9. Джонсон Деннис 1 0
Эмполи
# Игрок      
1. Манкузо Леонардо 2 0
2. Бандинелли Филиппо 2 0
3. Ла Мантия Андреа 1 0
4. Фьямоцци Риккардо 1 0
5. Штулац Лео 1 0
6. Морео Стефано 1 0
7. Николау Димитриос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венеция 0 0 40% (2) 20% (1) 0 40% (2)
 Эмполи 22.22% (2) 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: + = -
Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне
Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция Венеция 0:2 Эмполи Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция
Эмполи Последние 20 матчей: + = -
Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи
Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера Кьево 1:1 Эмполи Ливорно 0:2 Эмполи Эмполи 1:5 Козенца Салернитана 2:4 Эмполи Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Асколи 1:0 Эмполи Эмполи 2:0 Фрозиноне Венеция 0:2 Эмполи Пескара 1:1 Эмполи

Последние игры между собой

Венеция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Эмполи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Венеция 0:2 Эмполи Серия B Эмполи 1:1 Венеция Серия B Эмполи 3:2 Венеция Серия B Венеция 1:0 Эмполи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 5 4 1 0 9 - 5 13
2. Кьево 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Салернитана 5 3 2 0 9 - 4 11
4. Читтаделла 5 3 1 1 9 - 3 10
5. Фрозиноне 5 3 1 1 5 - 2 10
6. Венеция 4 2 1 1 7 - 2 7
7. Реджина 5 1 4 0 7 - 5 7
8. Порденоне 6 1 4 1 7 - 8 7
9. Монца 5 1 3 1 4 - 4 6
10. СПАЛ 2013 5 1 3 1 8 - 8 6
11. Лечче 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Брешия 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Козенца 6 0 5 1 3 - 5 5
14. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Виртус Энтелла 5 0 4 1 3 - 5 4
16. Асколи 6 1 1 4 3 - 7 4
17. Пиза 6 0 4 2 10 - 15 4
18. Кремонезе 4 0 3 1 3 - 5 3
19. Виченца Виртус 5 0 3 2 8 - 10 3
20. Пескара 5 0 1 4 2 - 11 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Манкузо Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Фьордилино Антонио бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Вакка Антонио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Эмполи
2.68
4.00
7.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.48 4.00 7.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.55 3.40 7.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.68 3.10 2.83
  1.51 3.94 7.85

Самый высокий коэффициент на матч «Венеция» – «Эмполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венеция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эмполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венеция» – «Эмполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.00 1.08 7.20 1.06 4.50 1.18 2.44 1.57 1.98 1.82 1.82 1.92 1.37 2.90 1.23 3.90 1.10 6.30 1.11 5.80 1.02 12.50 1.02 11.00
7.50 1.05 6.55 1.08 3.14 1.34 2.43 1.56 1.84 2.10 1.42 2.88 1.28 3.50 1.11 5.95 1.08 6.25 1.00 11.25
4.30 1.24 2.97 1.42 2.99 1.42 2.16 1.75 2.75 1.48 2.31 1.65 1.88 2.01 1.58 2.47 1.43 2.94 1.20 4.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.05 1.72 1.81 2.00 1.40 2.80 1.09 6.50 1.03 10.00
2.62 1.49 1.79 2.02 1.39 3.00 1.12 6.45 1.08 7.90
2.82 1.46 2.31 1.65 1.79 2.09 1.50 2.68 1.21 4.61 1.11 7.35 1.25 4.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.46 1.47 1.61 2.23 1.23 3.85
3.64 1.28 2.50 1.53 1.65 2.24 1.26 3.85 1.18 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.45 1.29
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