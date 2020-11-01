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  3. Норвегия
Улленсакер-Киса
3:0
Второй тайм: 68'

Стадион:
Санднес
0'
1:0
15' Гол
Kristoffer Oedemarksbakken
2:0
32' Гол
Elias Solberg
3:0
34' Гол
Ole Andreas Nesset
68'
31
Stefan
Hagerup
29
Herman
Haugen
4
Steffen
Jensen
I
20
Сундли
Мортен
3
Vegard
Kongsro
16
Henrik
Kristiansen
11
Christian
Aas
19
Edin
Oey
24
Elias
Solberg
14
Ole
Andreas
Nesset
32
Kristoffer
Oedemarksbakken
31
Фальк
Аслак
5
Хансен
Кристер
2
Espen
Hammer
Berger
14
Хаджич
Аднан
32
Кронберг
Клаес
6
Christian
Landu
Landu
18
Chris
Sleveland
21
Сёдлунн
Андре
25
Sander
Ringberg
10
Грёдем
Магнус
30
Kent
Haavard
Eriksen
Улленсакер-Киса
4-3-3
Санднес
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Улленсакер-Киса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Henrik Kristiansen 6 0.25
2. Ole Andreas Nesset 5 (1) 0.21
3. Espen Garnaas 4 0.17
4. Kristoffer Oedemarksbakken 3 0.13
5. Mesut Can 3 0.13
6. Сундли Мортен 3 0.13
7. Торп Мартин 3 0.13
8. Elias Solberg 3 0.13
9. Ринстад Стиан 2 0.08
10. Ole Kristian Langaas 1 0.04
11. Vegard Kongsro 1 0.04
12. Stefan Hagerup 1 0.04
13. Steffen Jensen I 1 0.04
14. Nikolas Walstad 1 0.04
15. Sander Haugaard Werni 1 0.04
16. Sebastian Remme Berge 0 0
17. Herman Haugen 0 0
Санднес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грёдем Магнус 12 0.5
2. Kent Haavard Eriksen 11 0.46
3. Johannes Andres Nunez Godoy 2 0.08
4. Sanel Kapidzic 2 0.08
5. Сёдлунн Андре 1 0.04
6. Vidar Ari Jonsson1 1 0.04
7. Christian Landu Landu 1 0.04
8. Хансен Кристер 1 0.04
9. Mads Sande 1 0.04
10. Эффьом Максвелл 1 0.04
11. Кронберг Клаес 0 0
12. Sander Ringberg 0 0

Карточки

Улленсакер-Киса
# Игрок      
1. Сундли Мортен 6 0
2. Steffen Jensen I 2 2
3. Herman Haugen 5 0
4. Christian Aas 4 0
5. Espen Garnaas 4 0
6. Ринстад Стиан 3 0
7. Singre Engja Rindal 3 0
8. Henrik Kristiansen 2 0
9. Sebastian Remme Berge 2 0
10. Mesut Can 1 0
11. Sverre Oekland 1 0
12. Erik Rosland 1 0
13. Kristoffer Oedemarksbakken 1 0
14. Nikolas Walstad 1 0
15. Vegard Kongsro 1 0
16. Sander Haugaard Werni 1 0
17. Fredrik Holme 1 0
Санднес
# Игрок      
1. Christian Landu Landu 5 0
2. Грёдем Магнус 5 0
3. Хаджич Аднан 4 0
4. Tord Johnsen Salte 3 0
5. Хансен Кристер 3 0
6. Vidar Ari Jonsson1 3 0
7. Сёдлунн Андре 1 1
8. Kent Haavard Eriksen 2 0
9. Espen Hammer Berger 2 0
10. Kevin Jablinski 2 0
11. Horenus Taddese 2 0
12. Sanel Kapidzic 1 0
13. Mads Sande 1 0
14. Chris Sleveland 1 0
15. Sander Ringberg 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Улленсакер-Киса 5.71% (2) 28.57% (10) 17.14% (6) 8.57% (3) 14.29% (5) 25.71% (9)
 Санднес 9.09% (3) 21.21% (7) 15.15% (5) 24.24% (8) 15.15% (5) 15.15% (5)

Предыдущие игры

Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +6 =4 -10
КФУМ 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 1:2 Улленсакер-Киса Дьерв 2:1 Улленсакер-Киса
Улленсакер-Киса 1:0 Ранхейм Oeygarden FK 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:7 Тромсё Улленсакер-Киса 1:4 Рёуфосс Ранхейм 2:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 6:1 Oeygarden FK Тромсё 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Рёуфосс 1:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:1 Схьёрдал-Блинк Лиллестрём 2:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:3 Осане Гроруд 3:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Хам-Кам Санднес 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 КФУМ
Санднес Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Санднес 2:2 Стрёммен Лиллестрём 4:2 Санднес Санднес 1:1 Осане Хам-Кам 2:0 Санднес
Санднес 3:1 Гроруд КФУМ 1:0 Санднес Рёуфосс 0:0 Санднес Санднес 0:3 Тромсё Схьёрдал-Блинк 5:4 Санднес Санднес 1:0 Конгсвингер Гроруд 1:1 Санднес Санднес 2:1 Рёуфосс Санднес 1:2 Хам-Кам Осане 4:1 Санднес Санднес 3:1 КФУМ Тромсё 5:0 Санднес Санднес 2:1 Ранхейм Стрёммен 4:0 Санднес Санднес 2:1 Улленсакер-Киса Согндаль 0:2 Санднес

Последние игры между собой

Улленсакер-Киса: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 5
Санднес: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 1
Санднес 2:1 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Первый дивизион Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Первый дивизион Санднес 1:1 Улленсакер-Киса Первый дивизион
Улленсакер-Киса 2:2 Санднес Первый дивизион Улленсакер-Киса 3:3 Санднес Первый дивизион Санднес 0:0 Улленсакер-Киса Первый дивизион Санднес 4:0 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 1:1 Санднес Первый дивизион Санднес 3:1 Улленсакер-Киса Типпелиген Улленсакер-Киса 0:4 Санднес Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 0:3 24 15 4 5 49 - 26 49
2. Лиллестрём 3:0 23 13 6 4 42 - 22 45
3. Согндаль 24 13 5 6 49 - 28 44
4. Ранхейм 0:0 24 12 4 8 53 - 35 40
5. Осане 0:0 24 10 7 7 47 - 35 37
6. КФУМ 1:0 24 9 7 8 32 - 32 34
7. Рёуфосс 2:2 24 8 8 8 37 - 35 32
8. Дьерв 0:1 23 8 7 8 37 - 44 31
9. Схьёрдал-Блинк 1:3 24 8 6 10 46 - 48 30
10. Стрёммен 24 8 6 10 36 - 41 30
11. Санднес 0:3 24 8 6 10 34 - 48 30
12. Улленсакер-Киса 3:0 24 8 5 11 38 - 50 29
13. Гроруд 3:1 24 7 6 11 36 - 43 27
14. Хам-Кам 0:0 24 7 6 11 37 - 45 27
15. Конгсвингер 2:2 24 4 8 12 25 - 42 20
16. Нест-Сотра 13 2 5 6 17 - 27 11
17. Oeygarden FK 0:0 11 2 2 7 14 - 28 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Ole Andreas Nesset бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Elias Solberg бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Kristoffer Oedemarksbakken бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jessheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Улленсакер-Киса
Ничья
Санднес
2.35
3.84
2.74
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.02 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.35 3.84 2.74

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.35 1.17 2.48 1.50 2.02 1.78 1.67 2.30 1.35 3.14 1.25 3.70 1.10 5.70
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.61 1.48 1.67 2.18 1.27 3.68
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.86 1.25 2.07 1.74 1.54 2.44
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