Улленсакер-Киса
3:0
Конец матча
Стадион: Ессхейм
Санднес
1:0
18' ГолKristoffer Oedemarksbakken
2:0
32' ГолElias Solberg
3:0
34' ГолOle Andreas Nesset
90' Желтая карточкаEspen Hammer Berger
19
Edin
Oey
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Edin OeyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Торп МартинПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Тронд
- Основной состав
-
31 Фальк АслакВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Хаджич АднанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Steffen Landro
Ход матча
18'
32'
34'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Henrik Kristiansen
|6
|0.25
|2.
|Ole Andreas Nesset
|5 (1)
|0.21
|3.
|Espen Garnaas
|4
|0.17
|4.
|Kristoffer Oedemarksbakken
|3
|0.13
|5.
|Mesut Can
|3
|0.13
|6.
|Сундли Мортен
|3
|0.13
|7.
|Торп Мартин
|3
|0.13
|8.
|Elias Solberg
|3
|0.13
|9.
|Ринстад Стиан
|2
|0.08
|10.
|Ole Kristian Langaas
|1
|0.04
|11.
|Vegard Kongsro
|1
|0.04
|12.
|Stefan Hagerup
|1
|0.04
|13.
|Steffen Jensen I
|1
|0.04
|14.
|Nikolas Walstad
|1
|0.04
|15.
|Sander Haugaard Werni
|1
|0.04
|16.
|Sebastian Remme Berge
|0
|0
|17.
|Herman Haugen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грёдем Магнус
|12
|0.5
|2.
|Kent Haavard Eriksen
|11
|0.46
|3.
|Johannes Andres Nunez Godoy
|2
|0.08
|4.
|Sanel Kapidzic
|2
|0.08
|5.
|Сёдлунн Андре
|1
|0.04
|6.
|Vidar Ari Jonsson1
|1
|0.04
|7.
|Christian Landu Landu
|1
|0.04
|8.
|Хансен Кристер
|1
|0.04
|9.
|Mads Sande
|1
|0.04
|10.
|Эффьом Максвелл
|1
|0.04
|11.
|Кронберг Клаес
|0
|0
|12.
|Sander Ringberg
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сундли Мортен
|6
|0
|2.
|Steffen Jensen I
|2
|2
|3.
|Herman Haugen
|5
|0
|4.
|Christian Aas
|4
|0
|5.
|Espen Garnaas
|4
|0
|6.
|Ринстад Стиан
|3
|0
|7.
|Singre Engja Rindal
|3
|0
|8.
|Henrik Kristiansen
|2
|0
|9.
|Sebastian Remme Berge
|2
|0
|10.
|Mesut Can
|1
|0
|11.
|Sverre Oekland
|1
|0
|12.
|Erik Rosland
|1
|0
|13.
|Kristoffer Oedemarksbakken
|1
|0
|14.
|Nikolas Walstad
|1
|0
|15.
|Vegard Kongsro
|1
|0
|16.
|Sander Haugaard Werni
|1
|0
|17.
|Fredrik Holme
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Christian Landu Landu
|5
|0
|2.
|Грёдем Магнус
|5
|0
|3.
|Хаджич Аднан
|4
|0
|4.
|Tord Johnsen Salte
|3
|0
|5.
|Espen Hammer Berger
|3
|0
|6.
|Хансен Кристер
|3
|0
|7.
|Vidar Ari Jonsson1
|3
|0
|8.
|Сёдлунн Андре
|1
|1
|9.
|Kent Haavard Eriksen
|2
|0
|10.
|Kevin Jablinski
|2
|0
|11.
|Horenus Taddese
|2
|0
|12.
|Sanel Kapidzic
|1
|0
|13.
|Mads Sande
|1
|0
|14.
|Chris Sleveland
|1
|0
|15.
|Sander Ringberg
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Улленсакер-Киса
|5.26% (2)
|28.95% (11)
|21.05% (8)
|7.89% (3)
|13.16% (5)
|23.68% (9)
|Санднес
|9.09% (3)
|21.21% (7)
|15.15% (5)
|24.24% (8)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
Предыдущие игры
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +6 =4 -10КФУМ 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 1:2 Улленсакер-Киса Дьерв 2:1 Улленсакер-Киса
Улленсакер-Киса 1:0 Ранхейм Oeygarden FK 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:7 Тромсё Улленсакер-Киса 1:4 Рёуфосс Ранхейм 2:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 6:1 Oeygarden FK Тромсё 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Рёуфосс 1:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:1 Схьёрдал-Блинк Лиллестрём 2:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:3 Осане Гроруд 3:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Хам-Кам Санднес 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 КФУМ
Санднес Последние 20 матчей: +7 =4 -9Санднес 2:2 Стрёммен Лиллестрём 4:2 Санднес Санднес 1:1 Осане Хам-Кам 2:0 Санднес
Санднес 3:1 Гроруд КФУМ 1:0 Санднес Рёуфосс 0:0 Санднес Санднес 0:3 Тромсё Схьёрдал-Блинк 5:4 Санднес Санднес 1:0 Конгсвингер Гроруд 1:1 Санднес Санднес 2:1 Рёуфосс Санднес 1:2 Хам-Кам Осане 4:1 Санднес Санднес 3:1 КФУМ Тромсё 5:0 Санднес Санднес 2:1 Ранхейм Стрёммен 4:0 Санднес Санднес 2:1 Улленсакер-Киса Согндаль 0:2 Санднес
Последние игры между собой
Улленсакер-Киса: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 5
Санднес: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|24
|15
|4
|5
|49 - 26
|49
|2.
|Лиллестрём
|23
|13
|6
|4
|42 - 22
|45
|3.
|Согндаль
|24
|13
|5
|6
|49 - 28
|44
|4.
|Ранхейм
|24
|12
|4
|8
|53 - 35
|40
|5.
|Осане
|24
|10
|6
|8
|48 - 37
|36
|6.
|КФУМ
|24
|9
|7
|8
|32 - 32
|34
|7.
|Рёуфосс
|24
|8
|8
|8
|38 - 36
|32
|8.
|Дьерв
|23
|8
|7
|8
|37 - 44
|31
|9.
|Схьёрдал-Блинк
|24
|8
|6
|10
|47 - 48
|30
|10.
|Стрёммен
|24
|8
|6
|10
|36 - 41
|30
|11.
|Санднес
|24
|8
|6
|10
|34 - 48
|30
|12.
|Хам-Кам
|24
|8
|5
|11
|39 - 46
|29
|13.
|Улленсакер-Киса
|24
|8
|5
|11
|38 - 50
|29
|14.
|Гроруд
|24
|7
|6
|11
|36 - 44
|27
|15.
|Конгсвингер
|24
|4
|8
|12
|26 - 43
|20
|16.
|Нест-Сотра
|13
|2
|5
|6
|17 - 27
|11
|17.
|Oeygarden FK
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
Победитель
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