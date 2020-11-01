Рома
1:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Олимпийский (Рим)
Фиорентина
1:0
12' ГолСпинаццола Леонардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Перес КарлесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
36 Понси ФабиоЗащитник
-
98 Роша Игор IIЗащитник
- Защитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
12'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верету Жордан
|4 (3)
|0.67
|2.
|Джеко Эдин
|3
|0.5
|3.
|Педро Родригес
|2
|0.33
|4.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.17
|5.
|Перес Карлес
|1
|0.17
|6.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.17
|7.
|Мхитарян Генрих
|0
|0
|8.
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
|9.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0.67
|2.
|Бираги Кристиано
|1
|0.17
|3.
|Кьеза Федерико
|1
|0.17
|4.
|Миленкович Никола
|1
|0.17
|5.
|Песселья Херман
|1
|0.17
|6.
|Влахович Душан
|1
|0.17
|7.
|Куаме Кристиан
|1
|0.17
|8.
|Рибери Франк
|0
|0
|9.
|Бонавентура Джакомо
|0
|0
|10.
|Лирола Поль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Педро Родригес
|1
|0
|2.
|Сантон Давиде
|1
|0
|3.
|Верету Жордан
|1
|0
|4.
|Кристанте Бриан
|1
|0
|5.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|6.
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|7.
|Ибаньес Рожер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чеккерини Федерико
|2
|0
|2.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|3.
|Бираги Кристиано
|1
|0
|4.
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0
|5.
|Миленкович Никола
|1
|0
|6.
|Лирола Поль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|9.09% (1)
|0
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|Фиорентина
|40% (4)
|10% (1)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: + = -Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто
Фиорентина Последние 20 матчей: + = -Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория
Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина
Последние игры между собой
Рома: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Фиорентина: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Фиорентина 1:1 Рома Серия A Рома 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:4 Рома Серия A Рома 4:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Рома Серия A Рома 4:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Рома Серия A Рома 0:3 Фиорентина Лига Европы Фиорентина 1:1 Рома Лига Европы Рома 0:2 Фиорентина Кубок Фиорентина 1:1 Рома Серия A Рома 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Рома Серия A Рома 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Рома Серия A Фиорентина 0:1 Рома Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Наполи
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|12
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 13
|12
|4.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 5
|12
|5.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 9
|12
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 10
|11
|7.
|Рома
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 10
|11
|8.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|9.
|Сампдория
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|10.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|11.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|12.
|Кальяри
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 15
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 14
|6
|14.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|16.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|17.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|18.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 11
|3
|19.
|Торино
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|10 - 15
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 17
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Фиорентина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фиорентина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Фиорентина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|11.50
|1.02
|5.80
|1.12
|4.75
|1.14
|2.95
|1.45
|2.14
|1.76
|2.18
|1.68
|1.98
|1.88
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.40
|2.90
|1.30
|3.50
|1.17
|5.10
|1.13
|5.50
|1.04
|9.70
|
|12.50
|1.00
|13.75
|1.00
|5.90
|1.10
|4.90
|1.15
|2.78
|1.42
|—
|—
|2.26
|1.64
|—
|—
|1.85
|2.11
|—
|—
|1.44
|2.79
|1.31
|3.32
|1.13
|5.00
|1.10
|5.70
|1.02
|9.60
|
|—
|—
|—
|—
|6.87
|1.12
|—
|—
|3.05
|1.42
|2.74
|1.50
|2.42
|1.62
|2.06
|1.85
|1.83
|2.07
|1.65
|2.36
|—
|—
|1.33
|3.55
|—
|—
|1.13
|6.71
|—
|—
Прогнозы на матч Рома 1:0 Фиорентина
Исход игры
Рома
84.8% (134)
Ничья
11.4% (18)
Фиорентина
3.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
75.16% (115)
Меньше
24.84% (38)
Обе команды забьют
Да
82.35% (126)
Нет
17.65% (27)
Популярный счёт
2:1 Рома
59.5% (94)
2:0 Рома
8.9% (14)
1:0 Рома
7.6% (12)
1:1 Ничья
7% (11)
3:1 Рома
3.2% (5)
2:2 Ничья
3.2% (5)
3:2 Рома
2.5% (4)
1:2 Фиорентина
2.5% (4)
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