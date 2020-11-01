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  3. Италия
Рома
1:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Фиорентина
83
Миранте
Антонио
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
17
Верету
Жордан
7
Пеллегрини
Лоренцо
37
Спинаццола
Леонардо
11
Педро
Родригес
77
Мхитарян
Генрих
9
Джеко
Эдин
69
Дронговски
Бартломей
2
Мартинес
Лукас
II
4
Миленкович
Никола
22
Касерес
Мартин
21
Лирола
Поль
5
Бонавентура
Джакомо
34
Амрабат
Софьян
10
Кастровилли
Гаэтано
3
Бираги
Кристиано
7
Рибери
Франк
77
Кальехон
Хосе
Рома
3-4-2-1
Фиорентина
3-5-2

Ход матча

12'
Спинаццола Леонардо
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верету Жордан 4 (3) 0.67
2. Джеко Эдин 3 0.5
3. Педро Родригес 2 0.33
4. Спинаццола Леонардо 1 0.17
5. Перес Карлес 1 0.17
6. Кумбулла Мараш 1 0.17
7. Мхитарян Генрих 0 0
8. Пеллегрини Лоренцо 0 0
9. Кристанте Бриан 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастровилли Гаэтано 4 0.67
2. Бираги Кристиано 1 0.17
3. Кьеза Федерико 1 0.17
4. Миленкович Никола 1 0.17
5. Песселья Херман 1 0.17
6. Влахович Душан 1 0.17
7. Куаме Кристиан 1 0.17
8. Рибери Франк 0 0
9. Бонавентура Джакомо 0 0
10. Лирола Поль 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Педро Родригес 1 0
2. Сантон Давиде 1 0
3. Верету Жордан 1 0
4. Кристанте Бриан 1 0
5. Пеллегрини Лоренцо 1 0
6. Кумбулла Мараш 1 0
7. Ибаньес Рожер 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 2 0
2. Бонавентура Джакомо 1 0
3. Бираги Кристиано 1 0
4. Кастровилли Гаэтано 1 0
5. Миленкович Никола 1 0
6. Лирола Поль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 9.09% (1) 0 36.36% (4) 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3)
 Фиорентина 40% (4) 10% (1) 0 20% (2) 20% (2) 10% (1)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: + = -
Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто
Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе Севилья 2:0 Рома Ювентус 1:3 Рома Торино 2:3 Рома Рома 2:1 Фиорентина СПАЛ 2013 1:6 Рома Рома 2:2 Интер Милан Рома 2:1 Верона Брешия 0:3 Рома Рома 2:1 Парма Наполи 2:1 Рома
Фиорентина Последние 20 матчей: + = -
Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория
Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина

Последние игры между собой

Рома: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Фиорентина: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Рома 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:4 Рома Серия A Рома 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 7:1 Рома Кубок
Фиорентина 1:1 Рома Серия A Рома 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:4 Рома Серия A Рома 4:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Рома Серия A Рома 4:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Рома Серия A Рома 0:3 Фиорентина Лига Европы Фиорентина 1:1 Рома Лига Европы Рома 0:2 Фиорентина Кубок Фиорентина 1:1 Рома Серия A Рома 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Рома Серия A Рома 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Рома Серия A Фиорентина 0:1 Рома Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Наполи 0:0 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 12
3. Аталанта Заявка 6 4 0 2 17 - 13 12
4. Ювентус Заявка 6 3 3 0 14 - 5 12
5. Сассуоло 0:0 Заявка 6 3 3 0 16 - 9 12
6. Интер Милан Заявка 6 3 2 1 15 - 10 11
7. Рома 1:0 Заявка 6 3 2 1 12 - 10 11
8. Лацио Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
9. Сампдория Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
10. Верона Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
11. Фиорентина 0:1 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
12. Кальяри Заявка 6 2 1 3 12 - 15 7
13. Беневенто Заявка 5 2 0 3 9 - 14 6
14. Болонья Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
16. Специя Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
17. Дженоа Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
18. Удинезе Заявка 6 1 0 5 6 - 11 3
19. Торино Заявка 5 0 1 4 10 - 15 1
20. Кротоне Заявка 6 0 1 5 6 - 17 1
  • Первый тайм
  • 14'
    Спинаццола получил пас от Джеко и слева прострелил к воротам. Мартинес едва не срезал мяч в дальний угол собственных ворот.
  • Описание гола
    12'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    СПИНАЦЦОЛА!!! Миранте вынес мяч далеко вперёд. Спинаццола слева рванул вперёд, вошёл в штрафную площадь, убрал финтом двух защитников и точно пробил в ближний угол.
  • Угловой
    12'
    Бонавентура исполнил первый угловой удар в матче. Игроки из Флоренции поборолись вверху за мяч после подачи, но удар по воротам никто нанести не смог.
  • 11'
    Бираги со штрафного пробил в стенку.
  • Фол, нарушение
    10'
    Манчини перед штрафной площадью сзади врезал по ногам Кальехону. Двадцать восемь метров до ворот.
  • Фол, нарушение
    9'
    Манчини в центральном круге завалил на газон Рибери.
  • 8'
    Пеллегрини попытался вывести Джеко один на один с голкипером, но Дронговски выскочил за пределы штрафной площади и сумел опередить боснийца.
  • 7'
    Гости неудачно разыграли штрафной удар с левого фланга. Перед воротами до мяча никто не добрался после подачи.
  • Фол, нарушение
    6'
    Пеллегрини на фланге попал ногой в живот Рибери.
  • Травма, повреждение
    5'
    Какие-то проблемы с рукой у Манчини. Орсато выдержал паузу и не стал приглашать медиков на поле.
  • 4'
    Кастровилли слева прорвался к воротам и прострелил в центр, где защитники "Ромы" не позволили сыграть Кальехону.
  • Опасный момент
    3'
    Бонавентура удачно сыграл в отборе у чужой штрафной площади и справа сделал пас в цент на Кастровилли. Гаэтано с двадцати метров пробил рядом с правой штангой.
  • 2'
    "Рома" играет в бордовой форме, "Фиорентина" - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на Олимпийском стадионе!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.75 4.10 4.45
Бонус: 5 000 ₽ 1.70 4.40 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.76 4.40 4.80
  1.70 4.39 4.79

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.02 5.80 1.12 4.75 1.14 2.95 1.45 2.14 1.76 2.18 1.68 1.98 1.88 1.70 2.15 1.40 2.90 1.30 3.50 1.17 5.10 1.13 5.50 1.04 9.70
12.50 1.00 13.75 1.00 5.90 1.10 4.90 1.15 2.78 1.42 2.26 1.64 1.85 2.11 1.44 2.79 1.31 3.32 1.13 5.00 1.10 5.70 1.02 9.60
6.87 1.12 3.05 1.42 2.74 1.50 2.42 1.62 2.06 1.85 1.83 2.07 1.65 2.36 1.33 3.55 1.13 6.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.00 1.24 2.75 1.44 1.72 2.08 1.31 3.60
4.30 1.22 2.91 1.41 1.79 2.02 1.33 3.32 1.22 4.30
3.64 1.32 2.94 1.45 2.11 1.81 1.76 2.16 1.54 2.63
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.18 1.58 1.60 2.06 1.37 2.75
5.85 1.13 4.45 1.21 2.20 1.67 1.64 2.26 1.40 2.95 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.45 2.75
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
2.63 1.52
Где смотреть матч Рома 1:0 Фиорентина онлайн

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Прогнозы на матч Рома 1:0 Фиорентина

Исход игры
Рома
84.8% (134)
Ничья
11.4% (18)
Фиорентина
3.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
75.16% (115)
Меньше
24.84% (38)
Обе команды забьют
Да
82.35% (126)
Нет
17.65% (27)
Популярный счёт
2:1 Рома
59.5% (94)
2:0 Рома
8.9% (14)
1:0 Рома
7.6% (12)
1:1 Ничья
7% (11)
3:1 Рома
3.2% (5)
2:2 Ничья
3.2% (5)
3:2 Рома
2.5% (4)
1:2 Фиорентина
2.5% (4)
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