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  3. Италия
Торино
2:2
Второй тайм: 64'

Стадион:
Лацио
0'
0:1
15' Гол
Перейра Андреас
1:1
20' Гол
Бремер Глейсон
2:1
25' Пенальти
Белотти Андреа
44' Желтая карточка
Перейра Андреас
2:2
49' Гол
Милинкович-Савич Сергей
64'
39
Сиригу
Сальваторе
27
Войвода
Мергим
3
Бремер
Глейсон
4
Лянко
Войнович
13
Родригес
Рикардо
23
Мейте
Суалихо
88
Ринкон
Томас
77
Линетти
Кароль
7
Лукич
Саша
9
Белотти
Андреа
24
Верди
Симоне
25
Рейна
Пепе
3
Луис
Фелипе
14
Худт
Уэсли
33
Ачерби
Франческо
4
Патрик
21
Милинкович-Савич
Сергей
16
Пароло
Марко
7
Перейра
Андреас
96
Фарес
Мохамед
11
Корреа
Хоакин
94
Мурики
Ведат
Торино
4-3-1-2
Лацио
3-5-2

Ход матча

15'
0:1
Перейра Андреас
(Патрик)
20'
Бремер Глейсон
(Верди Симоне)
1:1
25'
Белотти Андреа
2:1
44'
 
Перейра Андреас
46'
 
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
Перейра Андреас
46'
 
Лукас Лейва
Пароло Марко
49'
2:2
Милинкович-Савич Сергей
57'
 
Иммобиле Чиро
Мурики Ведат

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 6 (2) 1.2
2. Линетти Кароль 1 0.2
3. Лукич Саша 1 0.2
4. Бремер Глейсон 1 0.2
5. Войвода Мергим 0 0
6. Ринкон Томас 0 0
7. Верди Симоне 0 0
8. Бонаццоли Федерико 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милинкович-Савич Сергей 2 0.33
2. Иммобиле Чиро 2 0.33
3. Кайседо Фелипе 1 0.17
4. Альберто Луис 1 0.17
5. Перейра Андреас 1 0.17
6. Лаццари Мануэль 1 0.17
7. Патрик 0 0
8. Ачерби Франческо 0 0
9. Марусич Адам 0 0
10. Фарес Мохамед 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 2 0
2. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
3. Дзадза Симоне 1 0
4. Линетти Кароль 1 0
5. Бонаццоли Федерико 1 0
6. Войвода Мергим 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Иммобиле Чиро 1 1
2. Лукас Лейва 2 0
3. Кайседо Фелипе 2 0
4. Ачерби Франческо 2 0
5. Патрик 1 0
6. Альберто Луис 1 0
7. Пароло Марко 1 0
8. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
9. Худт Уэсли 1 0
10. Марусич Адам 1 0
11. Перейра Андреас 1 0
12. Фарес Мохамед 1 0
13. Лаццари Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 28.57% (2) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 0 28.57% (2)
 Лацио 16.67% (1) 0 0 50% (3) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: + = -
Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта
Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино Торино 1:2 Лацио Кальяри 4:2 Торино Торино 1:0 Удинезе
Лацио Последние 20 матчей: + = -
Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио
Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио Лацио 2:0 Брешия Верона 1:5 Лацио Лацио 2:1 Кальяри Ювентус 2:1 Лацио Удинезе 0:0 Лацио Лацио 1:2 Сассуоло

Последние игры между собой

Торино: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Лацио: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Торино 1:2 Лацио Серия A Лацио 4:0 Торино Серия A Торино 3:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Торино Серия A
Торино 0:1 Лацио Серия A Лацио 1:3 Торино Серия A Лацио 3:1 Торино Серия A Торино 2:2 Лацио Серия A Торино 1:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Торино Серия A Торино 0:2 Лацио Серия A Торино 1:3 Лацио Кубок Лацио 2:1 Торино Серия A Лацио 3:3 Торино Серия A Торино 1:0 Лацио Серия A Торино 1:0 Лацио Серия A Лацио 1:1 Торино Серия A Лацио 0:3 Торино Международные матчи (клубы) Лацио 1:1 Торино Серия A Лацио 3:1 Торино Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Аталанта Заявка 6 4 0 2 17 - 13 12
3. Наполи Заявка 5 4 0 1 14 - 5 11
4. Сассуоло Заявка 5 3 2 0 16 - 9 11
5. Интер Милан Заявка 6 3 2 1 15 - 10 11
6. Ювентус 1:1 Заявка 6 2 4 0 11 - 5 10
7. Сампдория Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
8. Верона Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
9. Рома Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
10. Лацио 2:2 Заявка 6 2 2 2 8 - 11 8
11. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
12. Кальяри Заявка 6 2 1 3 12 - 15 7
13. Беневенто Заявка 5 2 0 3 9 - 14 6
14. Болонья Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Специя 1:1 Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
16. Парма Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
17. Дженоа Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
18. Удинезе Заявка 6 1 0 5 6 - 11 3
19. Торино 2:2 Заявка 5 0 2 3 9 - 13 2
20. Кротоне Заявка 6 0 1 5 6 - 17 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Торино 9.7% (15)
X 29.7% (46)
Лацио 60.6% (94)
Все прогнозы
2.83 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Лацио
3.02
3.66
5.54
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.80 3.20 5.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.76 2.28 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.02 3.66 2.38
  1.81 3.25 5.54

Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.40 1.07 6.80 1.10 2.90 1.40 2.18 1.68 1.65 2.22 1.88 1.98 1.31 3.35 4.60 1.19 3.25 1.33 3.00 1.38 1.95 1.85 1.44 2.75 1.13 5.80 1.09 7.20
12.50 1.03 11.00 1.05 4.05 1.25 3.20 1.36 2.14 1.79 1.65 2.27 1.43 2.88 1.21 4.55 1.16 5.40 1.06 9.80
4.53 1.22 2.59 1.54 3.02 1.41 2.63 1.52 2.23 1.70 1.87 2.01 4.70 1.21 1.49 2.72 3.23 1.37 2.24 1.70 1.85 2.03 1.61 2.39 1.38 3.16 1.56 2.53 1.25 4.17 1.13 6.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5
2.22 1.65 1.45 2.70 1.23 4.05 1.17 5.10 1.55 2.45 1.10 6.80 1.06 8.80
3.20 1.35 2.15 1.70 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
3.34 1.36 2.76 1.49 2.19 1.75 1.72 2.21 2.10 1.79 1.72 2.19 1.35 3.35 1.24 4.25 1.35 3.33 1.19 4.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.24 3.05 1.37 1.80 2.00 1.37 2.90 1.23 4.05
4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.82
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Где смотреть матч Торино 2:2 Лацио онлайн

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Прогнозы на матч Торино 2:2 Лацио

Исход игры
Торино
9.7% (15)
Ничья
29.7% (46)
Лацио
60.6% (94)
Тотал 2.5
Больше
60.26% (91)
Меньше
39.74% (60)
Обе команды забьют
Да
84.77% (128)
Нет
15.23% (23)
Популярный счёт
1:2 Лацио
41.3% (64)
1:1 Ничья
24.5% (38)
2:1 Торино
7.7% (12)
0:1 Лацио
7.7% (12)
2:2 Ничья
4.5% (7)
0:2 Лацио
4.5% (7)
2:3 Лацио
2.6% (4)
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