Торино
3:4
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Лацио
0:1
15' ГолПерейра Андреас
1:1
20' ГолБремер Глейсон
2:1
25' ПенальтиБелотти Андреа
44' Желтая карточкаПерейра Андреас
2:2
49' ГолМилинкович-Савич Сергей
86' Желтая карточкаХудт Уэсли
3:2
87' ГолЛукич Саша
88' Желтая карточкаИммобиле Чиро
90' Желтая карточкаН'Кулу Николя
3:3
90' ПенальтиИммобиле Чиро
90' Желтая карточкаРинкон Томас
3:4
90' ГолКайседо Фелипе
90' Желтая карточкаКайседо Фелипе
88
Ринкон
Томас
24
Верди
Симоне
25
Рейна
Пепе
14
Худт
Уэсли
4
Патрик
16
Пароло
Марко
94
Мурики
Ведат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Верди СимонеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
- Нападающий
-
20 Эдера СимонеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
-
14 Худт УэслиЗащитник
- Защитник
-
4 ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
-
71 Алиа МаркоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
53 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
15'
0:1
20'
1:1
25'
2:1
44'
49'
86'
87'
3:2
88'
90'
90'
3:3
90'
90'
3:4
90'
Статистика матча
-
3 Голы 4
-
4 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 5
-
7 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|6 (2)
|1.2
|2.
|Лукич Саша
|2
|0.4
|3.
|Линетти Кароль
|1
|0.2
|4.
|Бремер Глейсон
|1
|0.2
|5.
|Войвода Мергим
|0
|0
|6.
|Ринкон Томас
|0
|0
|7.
|Верди Симоне
|0
|0
|8.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|3 (1)
|0.5
|2.
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0.33
|3.
|Кайседо Фелипе
|2
|0.33
|4.
|Альберто Луис
|1
|0.17
|5.
|Перейра Андреас
|1
|0.17
|6.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.17
|7.
|Патрик
|0
|0
|8.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|9.
|Марусич Адам
|0
|0
|10.
|Фарес Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ринкон Томас
|3
|0
|2.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|3.
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|4.
|Дзадза Симоне
|1
|0
|5.
|Линетти Кароль
|1
|0
|6.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|7.
|Войвода Мергим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иммобиле Чиро
|2
|1
|2.
|Кайседо Фелипе
|3
|0
|3.
|Лукас Лейва
|2
|0
|4.
|Ачерби Франческо
|2
|0
|5.
|Худт Уэсли
|2
|0
|6.
|Патрик
|1
|0
|7.
|Альберто Луис
|1
|0
|8.
|Пароло Марко
|1
|0
|9.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|10.
|Марусич Адам
|1
|0
|11.
|Перейра Андреас
|1
|0
|12.
|Фарес Мохамед
|1
|0
|13.
|Лаццари Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|0
|30% (3)
|Лацио
|20% (2)
|0
|0
|40% (4)
|10% (1)
|30% (3)
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: + = -Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта
Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино Торино 1:2 Лацио Кальяри 4:2 Торино Торино 1:0 Удинезе
Лацио Последние 20 матчей: + = -Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио
Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио Лацио 2:0 Брешия Верона 1:5 Лацио Лацио 2:1 Кальяри Ювентус 2:1 Лацио Удинезе 0:0 Лацио Лацио 1:2 Сассуоло
Последние игры между собой
Торино: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Лацио: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Торино 0:1 Лацио Серия A Лацио 1:3 Торино Серия A Лацио 3:1 Торино Серия A Торино 2:2 Лацио Серия A Торино 1:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Торино Серия A Торино 0:2 Лацио Серия A Торино 1:3 Лацио Кубок Лацио 2:1 Торино Серия A Лацио 3:3 Торино Серия A Торино 1:0 Лацио Серия A Торино 1:0 Лацио Серия A Лацио 1:1 Торино Серия A Лацио 0:3 Торино Международные матчи (клубы) Лацио 1:1 Торино Серия A Лацио 3:1 Торино Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Наполи
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|12
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 13
|12
|4.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 5
|12
|5.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 9
|12
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 10
|11
|7.
|Рома
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 10
|11
|8.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|9.
|Сампдория
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|10.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|11.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|12.
|Кальяри
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 15
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 14
|6
|14.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|16.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|17.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|18.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 11
|3
|19.
|Торино
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|10 - 15
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 17
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|8.40
|1.07
|6.80
|1.10
|2.90
|1.40
|2.18
|1.68
|—
|—
|1.65
|2.22
|1.88
|1.98
|1.31
|3.35
|—
|—
|4.60
|1.19
|—
|—
|3.25
|1.33
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.16
|5.10
|—
|—
|1.09
|7.20
|1.13
|5.80
|1.09
|7.20
|
|12.50
|1.03
|11.00
|1.05
|4.05
|1.25
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.14
|1.79
|—
|—
|1.65
|2.27
|—
|—
|1.43
|2.88
|—
|—
|1.21
|4.55
|—
|—
|1.16
|5.40
|—
|—
|1.06
|9.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.53
|1.22
|—
|—
|2.59
|1.54
|3.02
|1.41
|2.63
|1.52
|2.23
|1.70
|1.87
|2.01
|4.70
|1.21
|1.49
|2.72
|3.23
|1.37
|2.24
|1.70
|1.57
|2.49
|1.34
|3.39
|1.12
|6.91
|1.51
|2.66
|1.38
|3.19
|—
|—
|1.13
|6.33
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|
|2.22
|1.65
|—
|—
|1.45
|2.70
|—
|—
|1.23
|4.05
|—
|—
|1.17
|5.10
|—
|—
|—
|—
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.10
|6.80
|1.06
|8.80
|
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.51
|2.56
|—
|—
|1.18
|4.95
|—
|—
|1.12
|6.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|3.34
|1.36
|2.76
|1.49
|2.19
|1.75
|1.72
|2.21
|2.10
|1.79
|1.72
|2.19
|1.35
|3.35
|1.24
|4.25
|—
|—
|1.35
|3.33
|1.19
|4.97
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Торино 3:4 Лацио
Исход игры
Торино
9.7% (15)
Ничья
29.7% (46)
Лацио
60.6% (94)
Тотал 2.5
Больше
60.26% (91)
Меньше
39.74% (60)
Обе команды забьют
Да
84.77% (128)
Нет
15.23% (23)
Популярный счёт
1:2 Лацио
41.3% (64)
1:1 Ничья
24.5% (38)
2:1 Торино
7.7% (12)
0:1 Лацио
7.7% (12)
2:2 Ничья
4.5% (7)
0:2 Лацио
4.5% (7)
2:3 Лацио
2.6% (4)
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