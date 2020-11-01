  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Торино
3:4
Конец матча

Стадион:
Лацио
0'
0:1
15' Гол
Перейра Андреас
1:1
20' Гол
Бремер Глейсон
2:1
25' Пенальти
Белотти Андреа
44' Желтая карточка
Перейра Андреас
2:2
49' Гол
Милинкович-Савич Сергей
86' Желтая карточка
Худт Уэсли
3:2
87' Гол
Лукич Саша
88' Желтая карточка
Иммобиле Чиро
90' Желтая карточка
Н'Кулу Николя
3:3
90' Пенальти
Иммобиле Чиро
90' Желтая карточка
Ринкон Томас
3:4
90' Гол
Кайседо Фелипе
90' Желтая карточка
Кайседо Фелипе
90'+10
39
Сиригу
Сальваторе
27
Войвода
Мергим
3
Бремер
Глейсон
4
Лянко
Войнович
13
Родригес
Рикардо
23
Мейте
Суалихо
88
Ринкон
Томас
77
Линетти
Кароль
7
Лукич
Саша
9
Белотти
Андреа
24
Верди
Симоне
25
Рейна
Пепе
3
Луис
Фелипе
14
Худт
Уэсли
33
Ачерби
Франческо
4
Патрик
21
Милинкович-Савич
Сергей
16
Пароло
Марко
7
Перейра
Андреас
96
Фарес
Мохамед
11
Корреа
Хоакин
94
Мурики
Ведат
Торино
4-3-1-2
Лацио
3-5-2

Ход матча

15'
0:1
Перейра Андреас
(Патрик)
20'
Бремер Глейсон
(Верди Симоне)
1:1
25'
Белотти Андреа
2:1
44'
 
Перейра Андреас
46'
 
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
Перейра Андреас
46'
 
Лукас Лейва
Пароло Марко
49'
2:2
Милинкович-Савич Сергей
57'
 
Иммобиле Чиро
Мурики Ведат
70'
Синго Уилфрид
Войвода Мергим
 
70'
Н'Кулу Николя
Верди Симоне
 
73'
 
Кайседо Фелипе
Корреа Хоакин
76'
Бонаццоли Федерико
Белотти Андреа
 
81'
 
Катальди Данило
Фарес Мохамед
86'
 
Худт Уэсли
87'
Лукич Саша
3:2
88'
 
Иммобиле Чиро
90'
Н'Кулу Николя
 
90'
3:3
Иммобиле Чиро
90'
Ринкон Томас
 
90'
3:4
Кайседо Фелипе
90'
 
Кайседо Фелипе

Статистика матча

  • 3 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 6 (2) 1.2
2. Лукич Саша 2 0.4
3. Линетти Кароль 1 0.2
4. Бремер Глейсон 1 0.2
5. Войвода Мергим 0 0
6. Ринкон Томас 0 0
7. Верди Симоне 0 0
8. Бонаццоли Федерико 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 3 (1) 0.5
2. Милинкович-Савич Сергей 2 0.33
3. Кайседо Фелипе 2 0.33
4. Альберто Луис 1 0.17
5. Перейра Андреас 1 0.17
6. Лаццари Мануэль 1 0.17
7. Патрик 0 0
8. Ачерби Франческо 0 0
9. Марусич Адам 0 0
10. Фарес Мохамед 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 3 0
2. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
3. Н'Кулу Николя 1 0
4. Дзадза Симоне 1 0
5. Линетти Кароль 1 0
6. Бонаццоли Федерико 1 0
7. Войвода Мергим 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Иммобиле Чиро 2 1
2. Кайседо Фелипе 3 0
3. Лукас Лейва 2 0
4. Ачерби Франческо 2 0
5. Худт Уэсли 2 0
6. Патрик 1 0
7. Альберто Луис 1 0
8. Пароло Марко 1 0
9. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
10. Марусич Адам 1 0
11. Перейра Андреас 1 0
12. Фарес Мохамед 1 0
13. Лаццари Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 20% (2) 20% (2) 20% (2) 10% (1) 0 30% (3)
 Лацио 20% (2) 0 0 40% (4) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: + = -
Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта
Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино Торино 1:2 Лацио Кальяри 4:2 Торино Торино 1:0 Удинезе
Лацио Последние 20 матчей: + = -
Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио
Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио Лацио 2:0 Брешия Верона 1:5 Лацио Лацио 2:1 Кальяри Ювентус 2:1 Лацио Удинезе 0:0 Лацио Лацио 1:2 Сассуоло

Последние игры между собой

Торино: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Лацио: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Торино 1:2 Лацио Серия A Лацио 4:0 Торино Серия A Торино 3:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Торино Серия A
Торино 0:1 Лацио Серия A Лацио 1:3 Торино Серия A Лацио 3:1 Торино Серия A Торино 2:2 Лацио Серия A Торино 1:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Торино Серия A Торино 0:2 Лацио Серия A Торино 1:3 Лацио Кубок Лацио 2:1 Торино Серия A Лацио 3:3 Торино Серия A Торино 1:0 Лацио Серия A Торино 1:0 Лацио Серия A Лацио 1:1 Торино Серия A Лацио 0:3 Торино Международные матчи (клубы) Лацио 1:1 Торино Серия A Лацио 3:1 Торино Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Наполи 0:0 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 12
3. Аталанта Заявка 6 4 0 2 17 - 13 12
4. Ювентус Заявка 6 3 3 0 14 - 5 12
5. Сассуоло 0:0 Заявка 6 3 3 0 16 - 9 12
6. Интер Милан Заявка 6 3 2 1 15 - 10 11
7. Рома 1:0 Заявка 6 3 2 1 12 - 10 11
8. Лацио Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
9. Сампдория Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
10. Верона Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
11. Фиорентина 0:1 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
12. Кальяри Заявка 6 2 1 3 12 - 15 7
13. Беневенто Заявка 5 2 0 3 9 - 14 6
14. Болонья Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
16. Специя Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
17. Дженоа Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
18. Удинезе Заявка 6 1 0 5 6 - 11 3
19. Торино Заявка 5 0 1 4 10 - 15 1
20. Кротоне Заявка 6 0 1 5 6 - 17 1
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Торино 9.7% (15)
X 29.7% (46)
Лацио 60.6% (94)
Все прогнозы
2.83 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 6.00 1.60 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 3.02 3.66 2.38
  7.74 1.49 4.15

Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.40 1.07 6.80 1.10 2.90 1.40 2.18 1.68 1.65 2.22 1.88 1.98 1.31 3.35 4.60 1.19 3.25 1.33 1.70 2.15 1.16 5.10 1.09 7.20 1.13 5.80 1.09 7.20
12.50 1.03 11.00 1.05 4.05 1.25 3.20 1.36 2.14 1.79 1.65 2.27 1.43 2.88 1.21 4.55 1.16 5.40 1.06 9.80
4.53 1.22 2.59 1.54 3.02 1.41 2.63 1.52 2.23 1.70 1.87 2.01 4.70 1.21 1.49 2.72 3.23 1.37 2.24 1.70 1.57 2.49 1.34 3.39 1.12 6.91 1.51 2.66 1.38 3.19 1.13 6.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5
2.22 1.65 1.45 2.70 1.23 4.05 1.17 5.10 1.55 2.45 1.10 6.80 1.06 8.80
3.20 1.35 2.15 1.70 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
3.34 1.36 2.76 1.49 2.19 1.75 1.72 2.21 2.10 1.79 1.72 2.19 1.35 3.35 1.24 4.25 1.35 3.33 1.19 4.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.24 3.05 1.37 1.80 2.00 1.37 2.90 1.23 4.05
4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.82
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Где смотреть матч Торино 3:4 Лацио онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Прогнозы на матч Торино 3:4 Лацио

Исход игры
Торино
9.7% (15)
Ничья
29.7% (46)
Лацио
60.6% (94)
Тотал 2.5
Больше
60.26% (91)
Меньше
39.74% (60)
Обе команды забьют
Да
84.77% (128)
Нет
15.23% (23)
Популярный счёт
1:2 Лацио
41.3% (64)
1:1 Ничья
24.5% (38)
2:1 Торино
7.7% (12)
0:1 Лацио
7.7% (12)
2:2 Ничья
4.5% (7)
0:2 Лацио
4.5% (7)
2:3 Лацио
2.6% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный