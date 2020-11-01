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  3. Италия
Наполи
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Сассуоло
0' 12'
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
23
Хюсай
Эльсейд
8
Фабиан
Руис
5
Бакайоко
Тьемуа
21
Политано
Маттео
14
Мертенс
Дрис
11
Лосано
Ирвин
9
Осимхен
Виктор
47
Консильи
Андреа
5
Айхан
Кан
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
17
Мюлдюр
Мерт
73
Локателли
Мануэль
8
Лопес
Максим
6
Рожерио
да
Силва
23
Траоре
Хамед
18
Распадори
Джакомо
7
Бога
Жереми
Наполи
4-2-3-1
Сассуоло
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лосано Ирвин 4 0.67
2. Мертенс Дрис 2 0.33
3. Политано Маттео 2 0.33
4. Инсинье Лоренцо 2 0.33
5. Зелиньски Петр 1 0.17
6. Осимхен Виктор 1 0.17
7. Петанья Андреа 1 0.17
8. Элмас Элиф 1 0.17
9. Оспина Давид 0 0
10. Фабиан Руис 0 0
11. Ди Лоренцо Джованни 0 0
12. Хюсай Эльсейд 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 5 (1) 0.83
2. Берарди Доменико 3 (1) 0.5
3. Джуричич Филип 3 0.5
4. Кирикеш Влад 1 0.17
5. Дефрель Грегоре 1 0.17
6. Бурабия Мехди 1 0.17
7. Локателли Мануэль 1 0.17
8. Феррари Джанмарко 0 0
9. Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Демме Диего 1 0
2. Политано Маттео 1 0
3. Лосано Ирвин 1 0
4. Осимхен Виктор 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Кирикеш Влад 2 0
2. Джуричич Филип 1 0
3. Берарди Доменико 1 0
4. Айхан Кан 1 0
5. Феррари Джанмарко 1 0
6. Локателли Мануэль 1 0
7. Кирьякопулос Георгиос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 7.14% (1) 21.43% (3) 7.14% (1) 21.43% (3) 35.71% (5) 7.14% (1)
 Сассуоло 6.67% (1) 13.33% (2) 0 6.67% (1) 33.33% (5) 40% (6)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: + = -
Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта
Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -
Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло
Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма

Последние игры между собой

Наполи: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 1
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 9
Наполи 2:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:2 Наполи Серия A Сассуоло 1:1 Наполи Серия A Наполи 2:0 Сассуоло Кубок
Наполи 2:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Сассуоло Серия A Наполи 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Наполи Серия A Наполи 2:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Наполи Серия A Сассуоло 0:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Сассуоло Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Наполи 0:0 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 12
3. Аталанта Заявка 6 4 0 2 17 - 13 12
4. Ювентус Заявка 6 3 3 0 14 - 5 12
5. Сассуоло 0:0 Заявка 6 3 3 0 16 - 9 12
6. Интер Милан Заявка 6 3 2 1 15 - 10 11
7. Рома 1:0 Заявка 6 3 2 1 12 - 10 11
8. Лацио Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
9. Сампдория Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
10. Верона Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
11. Фиорентина 0:1 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
12. Кальяри Заявка 6 2 1 3 12 - 15 7
13. Беневенто Заявка 5 2 0 3 9 - 14 6
14. Болонья Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
16. Специя Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
17. Дженоа Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
18. Удинезе Заявка 6 1 0 5 6 - 11 3
19. Торино Заявка 5 0 1 4 10 - 15 1
20. Кротоне Заявка 6 0 1 5 6 - 17 1
  • Первый тайм
  • 15'
    Зацепился теперь "Наполи" за мяч и планомерно двигается вперед. До полноценного удара по воротам дело не дошло, но лиха беда начало.
  • 14'
    Позиционная борьба в центре поля вряд ли закончится быстро. Пока остается наслаждаться тактической борьбой.
  • 13'
    Долго возит "Сассуоло" мяч, отыскивая свободную зону. Но попытки просунуться вперед не дают результата.
  • Опасный момент
    12'
    Консильи спасает. Осимхен не смог воспользоваться ошибкой вратаря, который исправил свою ошибку.
  • 11'
    Хозяева пытаются давить, однако игроки соперника дисциплинированно действуют в обороне.
  • 10'
    Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.
  • Фол, нарушение
    9'
    Мертенс фолит.
  • 8'
    Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.
  • 7'
    Не отдает мяч "Наполи", а футболисты "Сассуоло" лениво изображают прессинг.
  • 6'
    После нескольких минут активности в исполнении "Наполи" футболисты опять перешли в центр поля. Забивать никто не спешит.
  • Опасный момент
    5'
    Мертенс наносит удар с 20 метров, рядом со штангой пролетел мяч.
  • 4'
    Встреча начинается с неторопливых позиционных атак хозяев поля. Но пока всё безуспешно, насыщенная оборона сегодня у гостей.
  • Фол, нарушение
    3'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Маурицио Мариани, фиксирует он первое нарушение правил в матче. Сфолили гости на Осимхене.
  • 2'
    Первый заброс мяча вперед был неудачным, но хозяева сразу же включаются в отбор.
  • 1'
    "Наполи" проводит матч в комплекте формы лазурно-белого цвета, в чёрно-зелёной футболисты "Сассуоло".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты "Наполи".
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.45 5.00 7.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.00 7.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.40 5.20 9.20
  1.44 5.08 7.33

Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 4.70 1.17 3.95 1.24 2.60 1.59 2.18 1.73 1.92 1.94 1.73 2.05 1.57 2.44 1.75 2.15 1.30 3.55 1.23 4.20 1.08 6.80 1.07 7.40 1.01 12.00
4.70 1.14 3.88 1.22 2.39 1.55 1.90 1.90 1.64 2.55 1.30 3.52 1.22 4.10 1.08 6.85 1.05 7.30 1.00 11.75
6.10 1.15 2.66 1.53 2.36 1.65 2.07 1.85 1.80 2.11 1.65 2.37 1.54 2.63 1.50 2.77 1.26 4.14 1.10 7.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.48 1.55 1.62 2.30 1.23 4.10
3.76 1.27 2.53 1.52 1.63 2.28 1.25 3.95 1.16 5.15
3.40 1.36 2.71 1.51 1.99 1.92 1.68 2.30 1.48 2.85 1.34 3.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
1.95 1.79 1.45 2.60 1.29 3.45
5.05 1.17 3.64 1.28 1.98 1.83 1.48 2.65 1.30 3.52 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 2.01
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
Букмекер Да Нет
3.30 1.33
Где смотреть матч Наполи 0:0 Сассуоло онлайн

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Прогнозы на матч Наполи 0:0 Сассуоло

Исход игры
Наполи
91.1% (144)
Ничья
5.7% (9)
Сассуоло
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
61.04% (94)
Меньше
38.96% (60)
Обе команды забьют
Да
62.34% (96)
Нет
37.66% (58)
Популярный счёт
2:1 Наполи
33.5% (53)
2:0 Наполи
27.8% (44)
3:1 Наполи
14.6% (23)
1:0 Наполи
6.3% (10)
3:2 Наполи
2.5% (4)
1:1 Ничья
2.5% (4)
2:2 Ничья
2.5% (4)
4:1 Наполи
1.9% (3)
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