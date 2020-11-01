25
Оспина
Давид
14
Мертенс
Дрис
11
Лосано
Ирвин
21
Кирикеш
Влад
17
Мюлдюр
Мерт
23
Траоре
Хамед
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисПолузащитник
-
11 Лосано ИрвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Raul Steau
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лосано Ирвин
|4
|0.67
|2.
|Мертенс Дрис
|2
|0.33
|3.
|Политано Маттео
|2
|0.33
|4.
|Инсинье Лоренцо
|2
|0.33
|5.
|Зелиньски Петр
|1
|0.17
|6.
|Осимхен Виктор
|1
|0.17
|7.
|Петанья Андреа
|1
|0.17
|8.
|Элмас Элиф
|1
|0.17
|9.
|Оспина Давид
|0
|0
|10.
|Фабиан Руис
|0
|0
|11.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|12.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|5 (1)
|0.83
|2.
|Берарди Доменико
|3 (1)
|0.5
|3.
|Джуричич Филип
|3
|0.5
|4.
|Кирикеш Влад
|1
|0.17
|5.
|Дефрель Грегоре
|1
|0.17
|6.
|Бурабия Мехди
|1
|0.17
|7.
|Локателли Мануэль
|1
|0.17
|8.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|9.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Демме Диего
|1
|0
|2.
|Политано Маттео
|1
|0
|3.
|Лосано Ирвин
|1
|0
|4.
|Осимхен Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кирикеш Влад
|2
|0
|2.
|Джуричич Филип
|1
|0
|3.
|Берарди Доменико
|1
|0
|4.
|Айхан Кан
|1
|0
|5.
|Феррари Джанмарко
|1
|0
|6.
|Локателли Мануэль
|1
|0
|7.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|35.71% (5)
|7.14% (1)
|Сассуоло
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|0
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|40% (6)
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: + = -Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло
Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма
Последние игры между собой
Наполи: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 1
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 9
Наполи 2:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Сассуоло Серия A Наполи 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Наполи Серия A Наполи 2:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Наполи Серия A Сассуоло 0:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Сассуоло Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Наполи
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|12
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 13
|12
|4.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 5
|12
|5.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 9
|12
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 10
|11
|7.
|Рома
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 10
|11
|8.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|9.
|Сампдория
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|10.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|11.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|12.
|Кальяри
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 15
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 14
|6
|14.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|16.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|17.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|18.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 11
|3
|19.
|Торино
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|10 - 15
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 17
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|12.00
|1.01
|4.70
|1.17
|3.95
|1.24
|2.60
|1.59
|2.18
|1.73
|1.92
|1.94
|1.73
|2.05
|1.57
|2.44
|1.75
|2.15
|1.30
|3.55
|1.23
|4.20
|1.08
|6.80
|1.07
|7.40
|1.01
|12.00
|
|—
|—
|4.70
|1.14
|3.88
|1.22
|2.39
|1.55
|—
|—
|1.90
|1.90
|—
|—
|1.64
|2.55
|—
|—
|1.30
|3.52
|1.22
|4.10
|1.08
|6.85
|1.05
|7.30
|1.00
|11.75
|
|—
|—
|6.10
|1.15
|—
|—
|2.66
|1.53
|2.36
|1.65
|2.07
|1.85
|1.80
|2.11
|1.65
|2.37
|1.54
|2.63
|1.50
|2.77
|1.26
|4.14
|—
|—
|1.10
|7.96
|—
|—
Прогнозы на матч Наполи 0:0 Сассуоло
Исход игры
Наполи
91.1% (144)
Ничья
5.7% (9)
Сассуоло
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
61.04% (94)
Меньше
38.96% (60)
Обе команды забьют
Да
62.34% (96)
Нет
37.66% (58)
Популярный счёт
2:1 Наполи
33.5% (53)
2:0 Наполи
27.8% (44)
3:1 Наполи
14.6% (23)
1:0 Наполи
6.3% (10)
3:2 Наполи
2.5% (4)
1:1 Ничья
2.5% (4)
2:2 Ничья
2.5% (4)
4:1 Наполи
1.9% (3)
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