Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лосано Ирвин
|4
|0.8
|2.
|Мертенс Дрис
|2
|0.4
|3.
|Политано Маттео
|2
|0.4
|4.
|Инсинье Лоренцо
|2
|0.4
|5.
|Зелиньски Петр
|1
|0.2
|6.
|Осимхен Виктор
|1
|0.2
|7.
|Петанья Андреа
|1
|0.2
|8.
|Элмас Элиф
|1
|0.2
|9.
|Оспина Давид
|0
|0
|10.
|Фабиан Руис
|0
|0
|11.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|12.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|5 (1)
|1
|2.
|Берарди Доменико
|3 (1)
|0.6
|3.
|Джуричич Филип
|3
|0.6
|4.
|Кирикеш Влад
|1
|0.2
|5.
|Дефрель Грегоре
|1
|0.2
|6.
|Бурабия Мехди
|1
|0.2
|7.
|Локателли Мануэль
|1
|0.2
|8.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|9.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Демме Диего
|1
|0
|2.
|Политано Маттео
|1
|0
|3.
|Лосано Ирвин
|1
|0
|4.
|Осимхен Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кирикеш Влад
|2
|0
|2.
|Джуричич Филип
|1
|0
|3.
|Берарди Доменико
|1
|0
|4.
|Айхан Кан
|1
|0
|5.
|Феррари Джанмарко
|1
|0
|6.
|Локателли Мануэль
|1
|0
|7.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|35.71% (5)
|7.14% (1)
|Сассуоло
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|0
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|40% (6)
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: + = -Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло
Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма
Последние игры между собой
Наполи: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 1
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 9
Наполи 2:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Сассуоло Серия A Наполи 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Наполи Серия A Наполи 2:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Наполи Серия A Сассуоло 0:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Сассуоло Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|11
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 9
|11
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|5.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|6.
|Сампдория
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|8.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|11.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|12.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 14
|6
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|15.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|16.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 10
|3
|18.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|19.
|Торино
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|6.20
|1.10
|5.30
|1.13
|3.05
|1.38
|2.50
|1.58
|2.11
|1.78
|1.88
|1.99
|—
|—
|1.51
|2.55
|1.37
|3.10
|1.19
|4.80
|1.14
|5.20
|1.05
|8.70
|
|6.15
|1.08
|5.35
|1.13
|2.99
|1.37
|2.45
|1.55
|—
|—
|1.96
|2.03
|—
|—
|1.50
|2.53
|1.36
|3.10
|1.17
|4.55
|1.12
|5.05
|1.03
|8.40
|
|7.45
|1.12
|—
|—
|3.20
|1.39
|2.54
|1.57
|2.13
|1.79
|1.90
|2.01
|1.70
|2.26
|1.51
|2.70
|1.36
|3.34
|—
|—
|1.15
|6.24
|—
|—
Прогнозы на матч Наполи - Сассуоло
Исход игры
Наполи
87.5% (42)
Ничья
8.3% (4)
Сассуоло
4.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (24)
Меньше
47.83% (22)
Обе команды забьют
Да
56.52% (26)
Нет
43.48% (20)
Популярный счёт
2:0 Наполи
33.3% (16)
3:1 Наполи
20.8% (10)
2:1 Наполи
18.8% (9)
1:0 Наполи
8.3% (4)
1:1 Ничья
4.2% (2)
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