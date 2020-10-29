  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Наполи
 
Позже

Стадион:
Сассуоло

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лосано Ирвин 4 0.8
2. Мертенс Дрис 2 0.4
3. Политано Маттео 2 0.4
4. Инсинье Лоренцо 2 0.4
5. Зелиньски Петр 1 0.2
6. Осимхен Виктор 1 0.2
7. Петанья Андреа 1 0.2
8. Элмас Элиф 1 0.2
9. Оспина Давид 0 0
10. Фабиан Руис 0 0
11. Ди Лоренцо Джованни 0 0
12. Хюсай Эльсейд 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 5 (1) 1
2. Берарди Доменико 3 (1) 0.6
3. Джуричич Филип 3 0.6
4. Кирикеш Влад 1 0.2
5. Дефрель Грегоре 1 0.2
6. Бурабия Мехди 1 0.2
7. Локателли Мануэль 1 0.2
8. Феррари Джанмарко 0 0
9. Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Демме Диего 1 0
2. Политано Маттео 1 0
3. Лосано Ирвин 1 0
4. Осимхен Виктор 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Кирикеш Влад 2 0
2. Джуричич Филип 1 0
3. Берарди Доменико 1 0
4. Айхан Кан 1 0
5. Феррари Джанмарко 1 0
6. Локателли Мануэль 1 0
7. Кирьякопулос Георгиос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 7.14% (1) 21.43% (3) 7.14% (1) 21.43% (3) 35.71% (5) 7.14% (1)
 Сассуоло 6.67% (1) 13.33% (2) 0 6.67% (1) 33.33% (5) 40% (6)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: + = -
Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи
Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -
Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло
Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма

Последние игры между собой

Наполи: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 1
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 9
Наполи 2:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:2 Наполи Серия A Сассуоло 1:1 Наполи Серия A Наполи 2:0 Сассуоло Кубок
Наполи 2:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Сассуоло Серия A Наполи 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Наполи Серия A Наполи 2:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Наполи Серия A Сассуоло 0:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Сассуоло Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Наполи Заявка 5 4 0 1 14 - 5 11
3. Сассуоло Заявка 5 3 2 0 16 - 9 11
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
5. Аталанта Заявка 5 3 0 2 15 - 12 9
6. Сампдория Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Ювентус Заявка 5 2 3 0 10 - 4 9
8. Верона Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
9. Рома Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
10. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
11. Кальяри Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
12. Лацио Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
13. Беневенто Заявка 5 2 0 3 9 - 14 6
14. Специя Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15. Дженоа Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 8 - 10 3
18. Удинезе Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Сассуоло от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2020, осталось 2 дня 19 часов 51 минуту.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 48
    Наполи 87.5% (42)
    X 8.3% (4)
    Сассуоло 4.2% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Сассуоло
    1.60
    5.05
    6.15
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.55 4.60 5.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.55 4.80 5.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.60 5.05 6.15
      1.56 4.81 5.62

    Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.20 1.10 5.30 1.13 3.05 1.38 2.50 1.58 2.11 1.78 1.88 1.99 1.51 2.55 1.37 3.10 1.19 4.80 1.14 5.20 1.05 8.70
    6.15 1.08 5.35 1.13 2.99 1.37 2.45 1.55 1.96 2.03 1.50 2.53 1.36 3.10 1.17 4.55 1.12 5.05 1.03 8.40
    7.45 1.12 3.20 1.39 2.54 1.57 2.13 1.79 1.90 2.01 1.70 2.26 1.51 2.70 1.36 3.34 1.15 6.24
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.95 1.40 1.78 2.04 1.35 3.25
    4.30 1.22 3.04 1.38 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05
    3.15 1.40 2.19 1.75 1.83 2.10 1.58 2.52 1.35 3.48
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.33 1.57 1.73 2.03 1.42 2.70
    4.80 1.18 2.34 1.60 1.74 2.09 1.43 2.83 1.17 4.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.49 2.65
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.31
    Букмекер Да Нет
    2.48 1.53
    Где смотреть матч Наполи - Сассуоло онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Олимп Матчи АПЛ


    Прогнозы на матч Наполи - Сассуоло

    Исход игры
    Наполи
    87.5% (42)
    Ничья
    8.3% (4)
    Сассуоло
    4.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.17% (24)
    Меньше
    47.83% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    56.52% (26)
    Нет
    43.48% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    33.3% (16)
    3:1 Наполи
    20.8% (10)
    2:1 Наполи
    18.8% (9)
    1:0 Наполи
    8.3% (4)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный