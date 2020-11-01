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Специя
 
Позже

Стадион:
Ювентус
94
Проведель
Иван
21
Феррер
Сальвадор
19
Терци
Клаудио
22
Хабот
Юлиан
20
Бастони
Симоне
16
Бартоломей
Паоло
8
Риччи
Матео
26
Побега
Томмазо
31
Верде
Даниэле
18
Нзола
М'Бала
17
Фариас
Диего
77
Буффон
Джанлуиджи
13
Данило
Луис
19
Бонуччи
Леонардо
28
Демирал
Мерих
16
Куадрадо
Хуан
30
Бентанкур
Родриго
5
Мело
Артур
14
Маккенни
Уэстон
22
Кьеза
Федерико
10
Дибала
Пауло
9
Мората
Альваро
Специя
4-3-3
Ювентус
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галабинов Андрей 3 0.6
2. Фариас Диего 1 0.2
3. Верде Даниэле 1 0.2
4. Хабот Юлиан 1 0.2
5. Агудело Кевин 1 0.2
6. Терци Клаудио 0 0
7. Гьяси Эммануэль 0 0
8. Рафаэл Биттенкур 0 0
9. Риччи Матео 0 0
10. Бастони Симоне 0 0
11. Нзола М'Бала 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 3 (1) 0.6
2. Кулушевски Деян 2 0.4
3. Мората Альваро 1 0.2
4. Бонуччи Леонардо 1 0.2
5. Ремзи Аарон 0 0
6. Данило Луис 0 0
7. Кьеза Федерико 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Терци Клаудио 1 1
2. Феррер Сальвадор 2 0
3. Зут Йерун 1 0
4. Фариас Диего 1 0
5. Сала Джакопо 1 0
6. Гьяси Эммануэль 1 0
7. Дейола Алессандро 1 0
8. Риччи Матео 1 0
9. Рамос Хуан 1 0
10. Хабот Юлиан 1 0
11. Побега Томмазо 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 1 1
2. Фработта Джанлука 2 0
3. Кулушевски Деян 2 0
4. Кьеза Федерико 0 1
5. Бонуччи Леонардо 1 0
6. Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 0 42.86% (3) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1)
 Ювентус 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 14.29% (1) 42.86% (3)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: + = -
Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя
Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя
Ювентус Последние 20 матчей: + = -
Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус
Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Аталанта Заявка 6 4 0 2 17 - 13 12
3. Наполи Заявка 5 4 0 1 14 - 5 11
4. Сассуоло Заявка 5 3 2 0 16 - 9 11
5. Интер Милан Заявка 6 3 2 1 15 - 10 11
6. Сампдория Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Ювентус Заявка 5 2 3 0 10 - 4 9
8. Верона Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
9. Рома Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
10. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
11. Лацио Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
12. Кальяри Заявка 6 2 1 3 12 - 15 7
13. Беневенто Заявка 5 2 0 3 9 - 14 6
14. Болонья Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Специя Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
16. Парма Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
17. Дженоа Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
18. Удинезе Заявка 6 1 0 5 6 - 11 3
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 6 0 1 5 6 - 17 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Специя - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2020, осталось 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 150
    Специя 0% (0)
    X 3.3% (5)
    Ювентус 96.7% (145)
    0
    выиграет Ювентус
    Ювентус победит по любому
    Олег Чижиков #
    Все прогнозы
    1.94 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Специя
    Ничья
    Ювентус
    8.00
    5.05
    1.44
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 8.00 0.00 1.40
    Бонус: 5 000 ₽ 7.20 4.60 1.44
    Бонус: 5 000 ₽ 7.80 5.05 1.44
      7.83 5.01 1.43

    Самый высокий коэффициент на матч «Специя» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Специя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Специя» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.50 1.01 4.70 1.21 3.55 1.30 2.26 1.69 2.04 1.82 1.82 2.12 1.49 2.65 1.30 4.10 1.17 4.60 1.06 7.90 1.07 8.50
    14.25 1.02 12.75 1.03 4.90 1.19 3.60 1.30 2.30 1.69 1.77 2.07 1.49 2.66 1.25 4.05 1.19 4.85 1.07 8.70
    5.25 1.19 2.77 1.50 2.54 1.57 2.25 1.71 1.97 1.93 1.73 2.22 1.59 2.50 1.23 4.56
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.31 1.61 1.59 2.44 1.23 4.50
    3.68 1.28 2.34 1.60 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
    3.22 1.39 2.55 1.57 1.91 2.00 1.63 2.41 1.43 3.01
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.31 1.88 1.86 1.41 2.80 1.28 3.35
    4.70 1.19 3.30 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.79 2.02
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.25 1.35
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    Прогнозы на матч Специя - Ювентус

    Исход игры
    Специя
    0% (0)
    Ничья
    3.3% (5)
    Ювентус
    96.7% (147)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.62% (69)
    Меньше
    53.38% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    38.51% (57)
    Нет
    61.49% (91)
    Популярный счёт
    0:2 Ювентус
    45.4% (69)
    1:2 Ювентус
    20.4% (31)
    1:3 Ювентус
    11.8% (18)
    0:3 Ювентус
    5.9% (9)
    0:1 Ювентус
    5.3% (8)
    1:4 Ювентус
    2.6% (4)
    0:4 Ювентус
    2.6% (4)
    2:2 Ничья
    2% (3)
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