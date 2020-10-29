Специя
Позже
Стадион: Orogel Stadium-Dino Manuzzi
Ювентус
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галабинов Андрей
|3
|0.6
|2.
|Фариас Диего
|1
|0.2
|3.
|Верде Даниэле
|1
|0.2
|4.
|Хабот Юлиан
|1
|0.2
|5.
|Агудело Кевин
|1
|0.2
|6.
|Терци Клаудио
|0
|0
|7.
|Гьяси Эммануэль
|0
|0
|8.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|9.
|Риччи Матео
|0
|0
|10.
|Бастони Симоне
|0
|0
|11.
|Нзола М'Бала
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|3 (1)
|0.6
|2.
|Кулушевски Деян
|2
|0.4
|3.
|Мората Альваро
|1
|0.2
|4.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.2
|5.
|Ремзи Аарон
|0
|0
|6.
|Данило Луис
|0
|0
|7.
|Кьеза Федерико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терци Клаудио
|1
|1
|2.
|Феррер Сальвадор
|2
|0
|3.
|Зут Йерун
|1
|0
|4.
|Фариас Диего
|1
|0
|5.
|Сала Джакопо
|1
|0
|6.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0
|7.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|8.
|Риччи Матео
|1
|0
|9.
|Рамос Хуан
|1
|0
|10.
|Хабот Юлиан
|1
|0
|11.
|Побега Томмазо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|1
|1
|2.
|Фработта Джанлука
|2
|0
|3.
|Кулушевски Деян
|2
|0
|4.
|Кьеза Федерико
|0
|1
|5.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|6.
|Портанова Маноло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Специя
|0
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Ювентус
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: + = -Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя
Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя
Ювентус Последние 20 матчей: + = -Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус
Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|11
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 9
|11
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|5.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|6.
|Сампдория
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|8.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|11.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|12.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 14
|6
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|15.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|16.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 10
|3
|18.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|19.
|Торино
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Специя» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Специя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Специя» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|11.50
|1.02
|4.50
|1.18
|3.80
|1.25
|2.37
|1.60
|2.12
|1.79
|1.86
|2.03
|—
|—
|1.53
|2.48
|1.28
|3.60
|1.21
|4.30
|1.08
|7.30
|1.06
|7.80
|
|15.00
|1.02
|13.75
|1.03
|4.85
|1.19
|3.84
|1.27
|2.42
|1.63
|—
|—
|1.86
|1.96
|—
|—
|1.55
|2.49
|1.28
|3.72
|1.22
|4.40
|1.09
|7.80
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.21
|1.19
|—
|—
|2.44
|1.61
|2.16
|1.76
|1.89
|2.01
|1.68
|2.30
|1.55
|2.59
|—
|—
|1.21
|4.83
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Специя - Ювентус
Исход игры
Специя
0% (0)
Ничья
6.3% (3)
Ювентус
93.8% (45)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (20)
Меньше
56.52% (26)
Обе команды забьют
Да
43.48% (20)
Нет
56.52% (26)
Популярный счёт
0:2 Ювентус
45.8% (22)
1:2 Ювентус
20.8% (10)
1:3 Ювентус
12.5% (6)
0:1 Ювентус
4.2% (2)
1:1 Ничья
4.2% (2)
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