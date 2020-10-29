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Специя
 
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Стадион:
Ювентус

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галабинов Андрей 3 0.6
2. Фариас Диего 1 0.2
3. Верде Даниэле 1 0.2
4. Хабот Юлиан 1 0.2
5. Агудело Кевин 1 0.2
6. Терци Клаудио 0 0
7. Гьяси Эммануэль 0 0
8. Рафаэл Биттенкур 0 0
9. Риччи Матео 0 0
10. Бастони Симоне 0 0
11. Нзола М'Бала 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 3 (1) 0.6
2. Кулушевски Деян 2 0.4
3. Мората Альваро 1 0.2
4. Бонуччи Леонардо 1 0.2
5. Ремзи Аарон 0 0
6. Данило Луис 0 0
7. Кьеза Федерико 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Терци Клаудио 1 1
2. Феррер Сальвадор 2 0
3. Зут Йерун 1 0
4. Фариас Диего 1 0
5. Сала Джакопо 1 0
6. Гьяси Эммануэль 1 0
7. Дейола Алессандро 1 0
8. Риччи Матео 1 0
9. Рамос Хуан 1 0
10. Хабот Юлиан 1 0
11. Побега Томмазо 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 1 1
2. Фработта Джанлука 2 0
3. Кулушевски Деян 2 0
4. Кьеза Федерико 0 1
5. Бонуччи Леонардо 1 0
6. Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 0 42.86% (3) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1)
 Ювентус 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 14.29% (1) 42.86% (3)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: + = -
Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя
Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя
Ювентус Последние 20 матчей: + = -
Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус
Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Наполи Заявка 5 4 0 1 14 - 5 11
3. Сассуоло Заявка 5 3 2 0 16 - 9 11
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
5. Аталанта Заявка 5 3 0 2 15 - 12 9
6. Сампдория Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Ювентус Заявка 5 2 3 0 10 - 4 9
8. Верона Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
9. Рома Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
10. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
11. Кальяри Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
12. Лацио Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
13. Беневенто Заявка 5 2 0 3 9 - 14 6
14. Специя Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15. Дженоа Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 8 - 10 3
18. Удинезе Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Специя - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2020, осталось 2 дня 16 часов 50 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 48
    Специя 0% (0)
    X 6.3% (3)
    Ювентус 93.8% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Специя
    Ничья
    Ювентус
    8.94
    5.40
    1.39
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 8.50 5.00 1.37
    Бонус: 5 000 ₽ 8.10 5.40 1.38
    Бонус: 5 000 ₽ 8.70 5.30 1.39
      8.94 5.26 1.38

    Самый высокий коэффициент на матч «Специя» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Специя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Специя» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.50 1.02 4.50 1.18 3.80 1.25 2.37 1.60 2.12 1.79 1.86 2.03 1.53 2.48 1.28 3.60 1.21 4.30 1.08 7.30 1.06 7.80
    15.00 1.02 13.75 1.03 4.85 1.19 3.84 1.27 2.42 1.63 1.86 1.96 1.55 2.49 1.28 3.72 1.22 4.40 1.09 7.80
    5.21 1.19 2.44 1.61 2.16 1.76 1.89 2.01 1.68 2.30 1.55 2.59 1.21 4.83
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.37 1.59 1.58 2.39 1.22 4.20
    3.64 1.28 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20 1.16 5.35
    3.14 1.41 2.48 1.60 1.87 2.04 1.61 2.46 1.41 3.10
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 1.92 1.82 1.45 2.65
    4.90 1.18 3.52 1.30 1.94 1.86 1.46 2.72 1.28 3.64

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.88 1.90
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.31
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    Прогнозы на матч Специя - Ювентус

    Исход игры
    Специя
    0% (0)
    Ничья
    6.3% (3)
    Ювентус
    93.8% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.48% (20)
    Меньше
    56.52% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    43.48% (20)
    Нет
    56.52% (26)
    Популярный счёт
    0:2 Ювентус
    45.8% (22)
    1:2 Ювентус
    20.8% (10)
    1:3 Ювентус
    12.5% (6)
    0:1 Ювентус
    4.2% (2)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
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