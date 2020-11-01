Сампдория
1:1
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
Дженоа
5' Желтая карточкаКвальярелла Фабио
18' Желтая карточкаГольданига Эдоардо
1:0
23' ГолЯнкто Якуб
1:1
28' ГолСкамачча Джанлука
29' Желтая карточкаТорсби Мортен
38' Желтая карточкаЭкдаль Олбин
59' Желтая карточкаЯнкто Якуб
86' Желтая карточкаБерешиньски Бартош
22
Йосида
Майя
14
Янкто
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Нападающий
-
10 Кейта БальдеНападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Пьяца МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
23'
1:0
28'
29'
38'
59'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 5
-
19 Нарушения правил 11
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|4 (1)
|0.67
|2.
|Янкто Якуб
|2
|0.33
|3.
|Верре Валерио
|1
|0.17
|4.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.17
|5.
|Дамсгор Миккель
|1
|0.17
|6.
|Торсби Мортен
|1
|0.17
|7.
|Коллей Омар
|1
|0.17
|8.
|Кандрева Антонио
|0
|0
|9.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|10.
|Кейта Бальде
|0
|0
|11.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|12.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пандев Горан
|1
|0.2
|2.
|Дестро Маттиа
|1
|0.2
|3.
|Пьяца Марко
|1
|0.2
|4.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.2
|5.
|Скамачча Джанлука
|1
|0.2
|6.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|7.
|Бадель Милан
|0
|0
|8.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|9.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|4
|0
|2.
|Торсби Мортен
|3
|0
|3.
|Экдаль Олбин
|2
|0
|4.
|Рамирес Гастон
|2
|0
|5.
|Янкто Якуб
|2
|0
|6.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|7.
|Йосида Майя
|1
|0
|8.
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|9.
|Кейта Бальде
|1
|0
|10.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пандев Горан
|2
|0
|2.
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|3.
|Гильоне Паоло
|2
|0
|4.
|Мазиелло Андреа
|1
|0
|5.
|Бадель Милан
|1
|0
|6.
|Дестро Маттиа
|1
|0
|7.
|Зайц Миха
|1
|0
|8.
|Бани Маттиа
|1
|0
|9.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сампдория
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|Дженоа
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: + = -Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория
Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория
Дженоа Последние 20 матчей: + = -Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа
Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа Дженоа 1:4 Парма Милан 1:2 Дженоа
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Дженоа: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Сампдория 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Сампдория Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Дженоа Серия A Сампдория 0:3 Дженоа Серия A Дженоа 2:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Дженоа Серия A Сампдория 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Сампдория Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 9
|14
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 13
|12
|4.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 5
|12
|5.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|11
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 10
|11
|7.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|8.
|Сампдория
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|9.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|10.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|12.
|Кальяри
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 15
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 14
|6
|14.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|16.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|17.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|18.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 11
|3
|19.
|Торино
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|10 - 15
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 17
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сампдория» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сампдория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сампдория» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|11.00
|1.02
|7.90
|1.06
|3.25
|1.33
|—
|—
|2.50
|1.53
|2.15
|1.75
|1.11
|6.50
|1.77
|2.12
|1.17
|4.90
|—
|—
|1.10
|6.80
|—
|—
|1.27
|3.70
|—
|—
|1.38
|6.50
|1.15
|5.30
|1.11
|12.00
|
|10.00
|1.05
|8.60
|1.07
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.83
|1.44
|—
|—
|1.91
|1.99
|—
|—
|1.48
|2.69
|—
|—
|1.33
|3.38
|—
|—
|1.16
|5.30
|—
|—
|1.13
|6.70
|1.04
|13.00
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|2.97
|1.42
|2.60
|1.53
|2.22
|1.70
|1.88
|2.01
|1.62
|2.37
|1.38
|3.19
|1.77
|2.12
|1.50
|2.70
|1.36
|3.26
|1.49
|2.73
|1.56
|2.50
|1.43
|2.95
|1.34
|3.39
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|
|2.63
|1.48
|—
|—
|1.68
|2.18
|—
|—
|1.33
|3.25
|—
|—
|1.13
|5.90
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.11
|6.50
|1.06
|8.80
|
|2.88
|1.42
|—
|—
|1.99
|1.82
|—
|—
|1.43
|2.83
|—
|—
|1.15
|5.55
|1.10
|7.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|2.28
|1.67
|1.88
|2.00
|1.45
|2.86
|1.30
|3.65
|1.46
|2.91
|1.35
|3.43
|—
|—
|1.37
|3.22
|1.20
|4.77
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Сампдория 1:1 Дженоа
Исход игры
Сампдория
85.5% (136)
Ничья
8.8% (14)
Дженоа
5.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
55.48% (86)
Меньше
44.52% (69)
Обе команды забьют
Да
61.29% (95)
Нет
38.71% (60)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
42.8% (68)
1:0 Сампдория
17.6% (28)
2:0 Сампдория
17.6% (28)
1:1 Ничья
6.9% (11)
3:1 Сампдория
3.1% (5)
1:2 Дженоа
3.1% (5)
3:2 Сампдория
1.9% (3)
3:0 Сампдория
1.3% (2)
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