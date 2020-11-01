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Сампдория
1:1
Конец матча

Стадион:
Дженоа
0'
5' Желтая карточка
Квальярелла Фабио
18' Желтая карточка
Гольданига Эдоардо
1:0
23' Гол
Янкто Якуб
1:1
28' Гол
Скамачча Джанлука
29' Желтая карточка
Торсби Мортен
38' Желтая карточка
Экдаль Олбин
59' Желтая карточка
Янкто Якуб
86' Желтая карточка
Берешиньски Бартош
90'+4
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
21
Тонелли
Лоренцо
3
Ауджелло
Томмазо
14
Янкто
Якуб
18
Торсби
Мортен
6
Экдаль
Олбин
38
Дамсгор
Миккель
11
Рамирес
Гастон
27
Квальярелла
Фабио
1
Перин
Маттиа
14
Бираски
Давиде
5
Гольданига
Эдоардо
2
Сапата
Кристиан
4
Кришито
Доменико
8
Лерагер
Лукас
47
Бадель
Милан
65
Ровелла
Николо
16
Зайц
Миха
19
Пандев
Горан
9
Скамачча
Джанлука
Сампдория
4-4-2
Дженоа
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 4 (1) 0.67
2. Янкто Якуб 2 0.33
3. Верре Валерио 1 0.17
4. Ауджелло Томмазо 1 0.17
5. Дамсгор Миккель 1 0.17
6. Торсби Мортен 1 0.17
7. Коллей Омар 1 0.17
8. Кандрева Антонио 0 0
9. Рамирес Гастон 0 0
10. Кейта Бальде 0 0
11. Бонаццоли Федерико 0 0
12. Аудеро Эмиль 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пандев Горан 1 0.2
2. Дестро Маттиа 1 0.2
3. Пьяца Марко 1 0.2
4. Дзаппакоста Давиде 1 0.2
5. Скамачча Джанлука 1 0.2
6. Гильоне Паоло 0 0
7. Бадель Милан 0 0
8. Лерагер Лукас 0 0
9. Гольданига Эдоардо 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 4 0
2. Торсби Мортен 3 0
3. Экдаль Олбин 2 0
4. Рамирес Гастон 2 0
5. Янкто Якуб 2 0
6. Квальярелла Фабио 1 0
7. Йосида Майя 1 0
8. Берешиньски Бартош 1 0
9. Кейта Бальде 1 0
10. Ауджелло Томмазо 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Пандев Горан 2 0
2. Гольданига Эдоардо 2 0
3. Гильоне Паоло 2 0
4. Мазиелло Андреа 1 0
5. Бадель Милан 1 0
6. Дестро Маттиа 1 0
7. Зайц Миха 1 0
8. Бани Маттиа 1 0
9. Дзаппакоста Давиде 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2)
 Дженоа 40% (2) 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 0

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: + = -
Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория
Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория
Дженоа Последние 20 матчей: + = -
Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа
Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа Дженоа 1:4 Парма Милан 1:2 Дженоа

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Дженоа: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Сампдория 1:2 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Сампдория Серия A
Сампдория 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Сампдория Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Дженоа Серия A Сампдория 0:3 Дженоа Серия A Дженоа 2:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Дженоа Серия A Сампдория 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Сампдория Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Сассуоло Заявка 6 4 2 0 18 - 9 14
3. Аталанта Заявка 6 4 0 2 17 - 13 12
4. Ювентус Заявка 6 3 3 0 14 - 5 12
5. Наполи Заявка 6 4 0 2 14 - 7 11
6. Интер Милан Заявка 6 3 2 1 15 - 10 11
7. Рома Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
8. Сампдория Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
9. Лацио Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
10. Верона Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
11. Фиорентина Заявка 6 2 1 3 10 - 12 7
12. Кальяри Заявка 6 2 1 3 12 - 15 7
13. Беневенто Заявка 5 2 0 3 9 - 14 6
14. Болонья Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Дженоа Заявка 5 1 2 2 5 - 10 5
16. Парма Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
17. Специя Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
18. Удинезе Заявка 6 1 0 5 6 - 11 3
19. Торино Заявка 5 0 1 4 10 - 15 1
20. Кротоне Заявка 6 0 1 5 6 - 17 1
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Сампдория 85.5% (136)
X 8.8% (14)
Дженоа 5.7% (9)
-3
матч окончится ничьей
Скучная унылая супер плохая ничья.
Олег Чижиков #
Все прогнозы
1.97 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.00 1.55 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 1.11 19.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.89 3.58 4.40
  3.77 1.53 8.27

Самый высокий коэффициент на матч «Сампдория» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сампдория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сампдория» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 7.90 1.06 3.25 1.33 2.50 1.53 2.15 1.75 1.11 6.50 1.77 2.12 1.17 4.90 1.10 6.80 1.27 3.70 1.38 6.50 1.15 5.30 1.11 12.00
10.00 1.05 8.60 1.07 3.45 1.32 2.83 1.44 1.91 1.99 1.48 2.69 1.33 3.38 1.16 5.30 1.13 6.70 1.04 13.00
2.97 1.42 2.60 1.53 2.22 1.70 1.88 2.01 1.62 2.37 1.38 3.19 1.77 2.12 1.50 2.70 1.36 3.26 1.49 2.73 1.56 2.50 1.43 2.95 1.34 3.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.63 1.48 1.68 2.18 1.33 3.25 1.13 5.90 1.57 2.40 1.11 6.50 1.06 8.80
2.88 1.42 1.99 1.82 1.43 2.83 1.15 5.55 1.10 7.30
2.28 1.67 1.88 2.00 1.45 2.86 1.30 3.65 1.46 2.91 1.35 3.43 1.37 3.22 1.20 4.77
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.50 1.50 1.63 2.22 1.25 3.75
3.85 1.26 2.62 1.49 1.73 2.11 1.28 3.68 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.87
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Где смотреть матч Сампдория 1:1 Дженоа онлайн

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Прогнозы на матч Сампдория 1:1 Дженоа

Исход игры
Сампдория
85.5% (136)
Ничья
8.8% (14)
Дженоа
5.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
55.48% (86)
Меньше
44.52% (69)
Обе команды забьют
Да
61.29% (95)
Нет
38.71% (60)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
42.8% (68)
1:0 Сампдория
17.6% (28)
2:0 Сампдория
17.6% (28)
1:1 Ничья
6.9% (11)
3:1 Сампдория
3.1% (5)
1:2 Дженоа
3.1% (5)
3:2 Сампдория
1.9% (3)
3:0 Сампдория
1.3% (2)
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