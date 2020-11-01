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Удинезе
 
Позже

Стадион:
Милан
1
Муссо
Хуан
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
87
Де
Майо
Себастьян
50
Бекао
Родриго
3
Самир
Каэтано
10
Де
Пауль
Родриго
22
Арслан
Толгай-Али
37
Перейра
Роберто
9
Делофеу
Херард
7
Окака
Стефано
23
Пуссетто
Игнасио
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
4
Беннасер
Исмаэль
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
10
Чалханоглу
Хакан
17
Леау
Рафаэл
11
Ибрагимович
Златан
Удинезе
4-3-3
Милан
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окака Стефано 2 0.4
2. Самир Каэтано 1 0.2
3. Пуссетто Игнасио 1 0.2
4. Форестьери Фернандо 0 0
5. Оуведжан Томас 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 6 (2) 1.2
2. Леау Рафаэл 2 0.4
3. Тео Эрнандес 1 0.2
4. Кесси Франк 1 (1) 0.2
5. Диас Брахим 1 0.2
6. Салемакерс Алексис 1 0.2
7. Чалханоглу Хакан 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 2 0
2. Бекао Родриго 2 0
3. Окака Стефано 1 0
4. Пуссетто Игнасио 1 0
5. Макенго Жан-Виктор 1 0
Милан
# Игрок      
1. Ибрагимович Златан 2 0
2. Тео Эрнандес 2 0
3. Габбия Маттео 2 0
4. Леау Рафаэл 2 0
5. Кьяер Симон 1 0
6. Чалханоглу Хакан 1 0
7. Крунич Раде 1 0
8. Кесси Франк 1 0
9. Кастильехо Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 0 25% (1) 25% (1) 0 0 50% (2)
 Милан 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 33.33% (4) 0 25% (3)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома
Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Ювентус Наполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:0 Лацио Удинезе 1:3 Сампдория СПАЛ 2013 0:3 Удинезе
Милан Последние 20 матчей: + = -
Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан
Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан Милан 1:1 Аталанта Сассуоло 1:2 Милан Милан 5:1 Болонья

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Милан: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Милан 3:2 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Милан Серия A Милан 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Милан Серия A
Удинезе 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Милан 0:1 Удинезе Серия A Милан 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Милан Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Милан 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Милан Серия A Милан 1:2 Удинезе Кубок Милан 1:0 Удинезе Серия A Милан 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Удинезе 1:2 Милан Серия A Милан 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Аталанта Заявка 6 4 0 2 17 - 13 12
3. Наполи Заявка 5 4 0 1 14 - 5 11
4. Сассуоло Заявка 5 3 2 0 16 - 9 11
5. Интер Милан Заявка 6 3 2 1 15 - 10 11
6. Сампдория Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Ювентус Заявка 5 2 3 0 10 - 4 9
8. Верона Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
9. Рома Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
10. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
11. Лацио Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
12. Кальяри Заявка 6 2 1 3 12 - 15 7
13. Беневенто Заявка 5 2 0 3 9 - 14 6
14. Болонья Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Специя Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
16. Парма Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
17. Дженоа Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
18. Удинезе Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 6 0 1 5 6 - 17 1
  • До матча
  • Добрый день, уважаемые болельщики! Откроется сегодняшний игровой день в итальянской Серии А поединком между "Удинезе" и "Миланом". Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы и ставят разные задачи, но очки нужны каждому, так что игра обещает быть интересной. Текстовую трансляцию для Вас проведу я, Федосов Дмитрий!
Прогнозы 158
Удинезе 1.3% (2)
X 1.9% (3)
Милан 96.8% (153)
0
выиграет Милан
Ибрагимович должен, просто обязан размазать Удинезе как масло на хлебе!
Олег Чижиков #
0
выиграет Милан
выиграет Милан
Василёк55 #
Все прогнозы
1.87 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Милан
4.60
3.78
1.88
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.50 3.60 1.85
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 3.70 1.81
Бонус: 5 000 ₽ 4.60 3.78 1.85
  4.49 3.72 1.88

Самый высокий коэффициент на матч «Удинезе» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Удинезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Удинезе» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.20 1.04 3.85 1.27 3.00 1.39 2.04 1.83 1.82 2.05 1.60 2.44 1.39 3.00 1.18 4.90 1.13 5.40 1.04 9.50 1.03 10.00
12.00 1.04 10.25 1.05 3.94 1.26 3.05 1.39 2.06 1.85 1.60 2.38 1.40 3.00 1.19 4.90 1.15 5.70 1.05 10.75
4.09 1.27 3.16 1.40 2.42 1.62 2.07 1.85 1.83 2.07 1.60 2.47 1.49 2.79 1.40 3.14 1.14 6.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.01 1.78 1.45 2.75 1.15 5.40
3.15 1.36 2.09 1.74 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45
3.19 1.40 2.62 1.54 2.06 1.85 1.65 2.37 1.47 2.88 1.36 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.76 1.99 1.33 3.15
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.08
Букмекер Да Нет
4.60 1.20
Букмекер Да Нет
3.25 1.35
Где смотреть матч Удинезе - Милан онлайн

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Прогнозы на матч Удинезе - Милан

Исход игры
Удинезе
1.3% (2)
Ничья
1.9% (3)
Милан
96.8% (153)
Тотал 2.5
Больше
71.9% (110)
Меньше
28.1% (43)
Обе команды забьют
Да
71.24% (109)
Нет
28.76% (44)
Популярный счёт
1:2 Милан
55.7% (88)
0:2 Милан
16.5% (26)
1:3 Милан
9.5% (15)
0:1 Милан
8.9% (14)
0:3 Милан
1.9% (3)
2:3 Милан
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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