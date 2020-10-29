Удинезе
Позже
Стадион: Дачия-Арена
Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окака Стефано
|2
|0.4
|2.
|Самир Каэтано
|1
|0.2
|3.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.2
|4.
|Форестьери Фернандо
|0
|0
|5.
|Оуведжан Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|6 (2)
|1.2
|2.
|Леау Рафаэл
|2
|0.4
|3.
|Тео Эрнандес
|1
|0.2
|4.
|Кесси Франк
|1 (1)
|0.2
|5.
|Диас Брахим
|1
|0.2
|6.
|Салемакерс Алексис
|1
|0.2
|7.
|Чалханоглу Хакан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|2
|0
|2.
|Бекао Родриго
|2
|0
|3.
|Окака Стефано
|1
|0
|4.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|5.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|2.
|Тео Эрнандес
|2
|0
|3.
|Габбия Маттео
|2
|0
|4.
|Леау Рафаэл
|2
|0
|5.
|Кьяер Симон
|1
|0
|6.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|7.
|Крунич Раде
|1
|0
|8.
|Кесси Франк
|1
|0
|9.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|Милан
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|0
|25% (3)
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: + = -Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома
Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Ювентус Наполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:0 Лацио Удинезе 1:3 Сампдория СПАЛ 2013 0:3 Удинезе
Милан Последние 20 матчей: + = -Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан
Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан Милан 1:1 Аталанта Сассуоло 1:2 Милан Милан 5:1 Болонья
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Милан: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Удинезе 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Милан 0:1 Удинезе Серия A Милан 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Милан Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Милан 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Милан Серия A Милан 1:2 Удинезе Кубок Милан 1:0 Удинезе Серия A Милан 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Удинезе 1:2 Милан Серия A Милан 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|11
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 9
|11
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|5.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|6.
|Сампдория
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|8.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|11.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|12.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 14
|6
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|15.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|16.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 10
|3
|18.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|19.
|Торино
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Удинезе» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Удинезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Удинезе» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|10.50
|1.03
|4.40
|1.21
|3.50
|1.31
|—
|—
|2.25
|1.69
|2.00
|1.87
|1.77
|2.14
|—
|—
|1.48
|2.65
|1.25
|4.10
|1.17
|4.60
|1.06
|8.00
|1.05
|8.60
|
|13.75
|1.03
|12.25
|1.04
|4.40
|1.22
|3.52
|1.31
|—
|—
|2.25
|1.72
|—
|—
|1.73
|2.13
|—
|—
|1.49
|2.66
|1.25
|4.05
|1.18
|4.95
|1.07
|8.90
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.70
|1.22
|—
|—
|2.73
|1.51
|2.26
|1.70
|2.02
|1.88
|1.76
|2.17
|1.60
|2.47
|1.49
|2.76
|—
|—
|1.18
|5.38
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Удинезе - Милан
Исход игры
Удинезе
2% (1)
Ничья
4.1% (2)
Милан
93.9% (46)
Тотал 2.5
Больше
74.47% (35)
Меньше
25.53% (12)
Обе команды забьют
Да
74.47% (35)
Нет
25.53% (12)
Популярный счёт
1:2 Милан
61.2% (30)
0:2 Милан
10.2% (5)
0:1 Милан
10.2% (5)
1:3 Милан
4.1% (2)
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