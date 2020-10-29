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Удинезе
 
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Стадион:
Милан

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окака Стефано 2 0.4
2. Самир Каэтано 1 0.2
3. Пуссетто Игнасио 1 0.2
4. Форестьери Фернандо 0 0
5. Оуведжан Томас 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 6 (2) 1.2
2. Леау Рафаэл 2 0.4
3. Тео Эрнандес 1 0.2
4. Кесси Франк 1 (1) 0.2
5. Диас Брахим 1 0.2
6. Салемакерс Алексис 1 0.2
7. Чалханоглу Хакан 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 2 0
2. Бекао Родриго 2 0
3. Окака Стефано 1 0
4. Пуссетто Игнасио 1 0
5. Макенго Жан-Виктор 1 0
Милан
# Игрок      
1. Ибрагимович Златан 2 0
2. Тео Эрнандес 2 0
3. Габбия Маттео 2 0
4. Леау Рафаэл 2 0
5. Кьяер Симон 1 0
6. Чалханоглу Хакан 1 0
7. Крунич Раде 1 0
8. Кесси Франк 1 0
9. Кастильехо Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 0 25% (1) 25% (1) 0 0 50% (2)
 Милан 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 33.33% (4) 0 25% (3)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома
Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Ювентус Наполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:0 Лацио Удинезе 1:3 Сампдория СПАЛ 2013 0:3 Удинезе
Милан Последние 20 матчей: + = -
Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан
Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан Милан 1:1 Аталанта Сассуоло 1:2 Милан Милан 5:1 Болонья

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Милан: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Милан 3:2 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Милан Серия A Милан 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Милан Серия A
Удинезе 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Милан 0:1 Удинезе Серия A Милан 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Милан Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Милан 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Милан Серия A Милан 1:2 Удинезе Кубок Милан 1:0 Удинезе Серия A Милан 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Удинезе 1:2 Милан Серия A Милан 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Наполи Заявка 5 4 0 1 14 - 5 11
3. Сассуоло Заявка 5 3 2 0 16 - 9 11
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
5. Аталанта Заявка 5 3 0 2 15 - 12 9
6. Сампдория Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Ювентус Заявка 5 2 3 0 10 - 4 9
8. Верона Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
9. Рома Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
10. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
11. Кальяри Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
12. Лацио Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
13. Беневенто Заявка 5 2 0 3 9 - 14 6
14. Специя Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15. Дженоа Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 8 - 10 3
18. Удинезе Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2020, осталось 2 дня 14 часов 20 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 49
    Удинезе 2% (1)
    X 4.1% (2)
    Милан 93.9% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Милан
    4.65
    3.95
    1.82
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.60 3.80 1.75
    Бонус: 5 000 ₽ 4.50 3.85 1.80
    Бонус: 5 000 ₽ 4.65 3.95 1.79
      4.65 3.87 1.82

    Самый высокий коэффициент на матч «Удинезе» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Удинезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Удинезе» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.50 1.03 4.40 1.21 3.50 1.31 2.25 1.69 2.00 1.87 1.77 2.14 1.48 2.65 1.25 4.10 1.17 4.60 1.06 8.00 1.05 8.60
    13.75 1.03 12.25 1.04 4.40 1.22 3.52 1.31 2.25 1.72 1.73 2.13 1.49 2.66 1.25 4.05 1.18 4.95 1.07 8.90
    4.70 1.22 2.73 1.51 2.26 1.70 2.02 1.88 1.76 2.17 1.60 2.47 1.49 2.76 1.18 5.38
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.21 1.68 1.52 2.50 1.19 4.80
    3.38 1.32 2.28 1.63 1.56 2.43 1.20 4.60 1.14 5.80
    2.90 1.46 2.27 1.69 1.77 2.18 1.54 2.63 1.36 3.37
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.29 1.89 1.85 1.41 2.75
    4.65 1.20 3.30 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.64 2.26
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.22
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.40
    Где смотреть матч Удинезе - Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Удинезе - Милан

    Исход игры
    Удинезе
    2% (1)
    Ничья
    4.1% (2)
    Милан
    93.9% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.47% (35)
    Меньше
    25.53% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    74.47% (35)
    Нет
    25.53% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    61.2% (30)
    0:2 Милан
    10.2% (5)
    0:1 Милан
    10.2% (5)
    1:3 Милан
    4.1% (2)
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