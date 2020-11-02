Сённерйюск
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Сидбанк Парк
Орхус
10' Желтая карточкаРайт Хаджи
90
Альбек
Мадс
25
Райт
Хаджи
34
Дикс
Кевин
29
Блуме
Брор
11
Линкс
Гифт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Райт ХаджиНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
28 Nicolai Floe
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
-
11 Линкс ГифтНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
39 Magnus Anbo
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Ход матча
10'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Райт Хаджи
|5
|0.71
|2.
|Anders Jacobsen II
|4
|0.57
|3.
|Alexander Bah
|2
|0.29
|4.
|Абсалонсен Йохан
|1 (1)
|0.14
|5.
|Jeppe Simonsen
|0
|0
|6.
|Victor Ekani
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|5 (1)
|0.71
|2.
|Грёнбек Альберт
|2
|0.29
|3.
|Нильсен Каспер
|2
|0.29
|4.
|Блуме Брор
|1
|0.14
|5.
|Торстейнссон Йон
|1
|0.14
|6.
|Тингагер Фредерик
|1
|0.14
|7.
|Видт Беньямин
|1
|0.14
|8.
|Ольсен Патрик
|0
|0
|9.
|Йулсгор Йеспер
|0
|0
|10.
|Евтович Милан
|0
|0
|11.
|Мунксгор Александер
|0
|0
|12.
|Линкс Гифт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Victor Ekani
|2
|1
|2.
|Райт Хаджи
|3
|0
|3.
|Бангор Патрик
|2
|0
|4.
|Абсалонсен Йохан
|1
|0
|5.
|Лоуренс Томас
|1
|0
|6.
|Jeppe Simonsen
|1
|0
|7.
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|8.
|Alexander Bah
|1
|0
|9.
|Stefan Gartenmann
|1
|0
|10.
|Peter Christiansen2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай II
|3
|1
|2.
|Хауснер Себастиан
|0
|1
|3.
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|4.
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|5.
|Ольсен Патрик
|1
|0
|6.
|Мунксгор Александер
|1
|0
|7.
|Видт Беньямин
|1
|0
|8.
|Линкс Гифт
|1
|0
|9.
|Грабара Камил
|1
|0
|10.
|Торстейнссон Йон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сённерйюск
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|25% (3)
|Орхус
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: + = -Раннерс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Ольборг
Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю Сённерйюск 2:1 Хорсенс
Орхус Последние 20 матчей: + = -Орхус 0:1 Копенгаген Орхус 3:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Орхус Орхус 4:2 Оденсе
Раннерс 1:1 Орхус Мура 3:0 Орхус Орхус 4:2 Вайле Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн Орхус 5:2 Хонка Санкт-Паули 0:0 Орхус Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд Ольборг 1:0 Орхус Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Орхус: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Сённерйюск 0:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Орхус Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Орхус Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Орхус Кубок Орхус 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 1:1 Сённерйюск Кубок Орхус 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:1 Сённерйюск Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сённерйюск
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|2.
|Вайле
|7
|4
|1
|2
|15 - 13
|13
|3.
|Митьюлланд
|7
|4
|1
|2
|11 - 11
|13
|4.
|Брондбю
|7
|4
|0
|3
|12 - 12
|12
|5.
|Орхус
|0:0
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|6.
|Нордшелланн
|7
|3
|2
|2
|15 - 10
|11
|7.
|Ольборг
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|8.
|Копенгаген
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|9.
|Оденсе
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Раннерс
|7
|2
|1
|4
|9 - 7
|7
|11.
|Хорсенс
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|2
|5
|7 - 17
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сённерйюск» – «Орхус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сённерйюск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Орхус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сённерйюск» – «Орхус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|12.50
|1.01
|9.20
|1.04
|3.80
|1.25
|2.90
|1.36
|—
|—
|2.05
|1.81
|1.79
|2.02
|1.58
|2.31
|—
|—
|1.37
|2.95
|1.16
|4.70
|1.13
|5.40
|1.03
|9.60
|1.03
|9.90
|
|10.75
|1.01
|9.60
|1.03
|3.70
|1.26
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.04
|1.86
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.37
|2.99
|1.17
|4.60
|1.11
|5.40
|1.02
|9.50
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.21
|1.25
|3.17
|1.39
|2.48
|1.59
|2.09
|1.80
|1.86
|2.03
|1.62
|2.40
|1.49
|2.74
|1.40
|3.07
|—
|—
|1.15
|6.16
|—
|—
|—
|—