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  3. Дания
Сённерйюск
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Орхус
0'
10' Желтая карточка
Райт Хаджи
17'
1
Лоуренс
Томас
26
Бангор
Патрик
2
Stefan
Gartenmann
6
Philipp
Schmiedl
9
Alexander
Bah
21
Jeppe
Simonsen
90
Альбек
Мадс
7
Julius
Eskesen
5
Хенде
Марк-Даль
10
Anders
Jacobsen
II
25
Райт
Хаджи
73
Грабара
Камил
13
Мунксгор
Александер
37
Хауснер
Себастиан
5
Тингагер
Фредерик
34
Дикс
Кевин
22
Видт
Беньямин
10
Ольсен
Патрик
29
Блуме
Брор
11
Линкс
Гифт
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
Сённерйюск
3-5-2
Орхус
4-3-3

Ход матча

10'
Райт Хаджи
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 5 0.71
2. Anders Jacobsen II 4 0.57
3. Alexander Bah 2 0.29
4. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.14
5. Jeppe Simonsen 0 0
6. Victor Ekani 0 0
Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 5 (1) 0.71
2. Грёнбек Альберт 2 0.29
3. Нильсен Каспер 2 0.29
4. Блуме Брор 1 0.14
5. Торстейнссон Йон 1 0.14
6. Тингагер Фредерик 1 0.14
7. Видт Беньямин 1 0.14
8. Ольсен Патрик 0 0
9. Йулсгор Йеспер 0 0
10. Евтович Милан 0 0
11. Мунксгор Александер 0 0
12. Линкс Гифт 0 0

Карточки

Сённерйюск
# Игрок      
1. Victor Ekani 2 1
2. Райт Хаджи 3 0
3. Бангор Патрик 2 0
4. Абсалонсен Йохан 1 0
5. Лоуренс Томас 1 0
6. Jeppe Simonsen 1 0
7. Anders Jacobsen II 1 0
8. Alexander Bah 1 0
9. Stefan Gartenmann 1 0
10. Peter Christiansen2 1 0
Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай II 3 1
2. Хауснер Себастиан 0 1
3. Мортенсен Патрик 1 0
4. Эскелинен Виллиам 1 0
5. Ольсен Патрик 1 0
6. Мунксгор Александер 1 0
7. Видт Беньямин 1 0
8. Линкс Гифт 1 0
9. Грабара Камил 1 0
10. Торстейнссон Йон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сённерйюск 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 33.33% (4) 8.33% (1) 25% (3)
 Орхус 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: + = -
Раннерс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Ольборг
Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю Сённерйюск 2:1 Хорсенс
Орхус Последние 20 матчей: + = -
Орхус 0:1 Копенгаген Орхус 3:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Орхус Орхус 4:2 Оденсе
Раннерс 1:1 Орхус Мура 3:0 Орхус Орхус 4:2 Вайле Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн Орхус 5:2 Хонка Санкт-Паули 0:0 Орхус Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд Ольборг 1:0 Орхус Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Орхус: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Орхус 4:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Орхус Суперлига Дании
Сённерйюск 0:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Орхус Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Орхус Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Орхус Кубок Орхус 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 1:1 Сённерйюск Кубок Орхус 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:1 Сённерйюск Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 0:0 7 4 2 1 12 - 8 14
2. Вайле 7 4 1 2 15 - 13 13
3. Митьюлланд 7 4 1 2 11 - 11 13
4. Брондбю 7 4 0 3 12 - 12 12
5. Орхус 0:0 7 3 3 1 13 - 7 12
6. Нордшелланн 7 3 2 2 15 - 10 11
7. Ольборг 7 3 2 2 8 - 9 11
8. Копенгаген 7 3 1 3 14 - 13 10
9. Оденсе 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Раннерс 7 2 1 4 9 - 7 7
11. Хорсенс 7 0 2 5 4 - 13 2
12. Люнгбю 7 0 2 5 7 - 17 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сённерйюск
Ничья
Орхус
3.55
3.68
2.13
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.35 3.65 2.10
Бонус: 5 000 ₽ 3.55 3.50 2.02
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 3.68 2.07
  3.52 3.64 2.13

Самый высокий коэффициент на матч «Сённерйюск» – «Орхус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сённерйюск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Орхус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сённерйюск» – «Орхус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.20 1.04 3.80 1.25 2.90 1.36 2.05 1.81 1.79 2.02 1.58 2.31 1.37 2.95 1.16 4.70 1.13 5.40 1.03 9.60 1.03 9.90
10.75 1.01 9.60 1.03 3.70 1.26 2.95 1.40 2.04 1.86 1.57 2.40 1.37 2.99 1.17 4.60 1.11 5.40 1.02 9.50
4.21 1.25 3.17 1.39 2.48 1.59 2.09 1.80 1.86 2.03 1.62 2.40 1.49 2.74 1.40 3.07 1.15 6.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.02 1.79 1.42 2.65 1.14 5.40
3.26 1.34 2.08 1.75 1.48 2.65 1.16 5.30 1.12 6.55
3.13 1.40 2.58 1.55 2.04 1.85 1.65 2.35 1.47 2.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.83 1.92 1.37 2.95
4.25 1.22 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.14
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
Букмекер Да Нет
2.90 1.37
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