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Сённерйюск
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Орхус
0'
10' Желтая карточка
Райт Хаджи
0:1
32' Гол
Блуме Брор
1:1
37' Пенальти
Anders Jacobsen II
45' Желтая карточка
Anders Jacobsen II
58' Желтая карточка
Блуме Брор
61' Желтая карточка
Альбек Мадс
63' Желтая карточка
Ольсен Патрик
90' Желтая карточка
Хелениус Никлас
90'+5
1
Лоуренс
Томас
26
Бангор
Патрик
2
Stefan
Gartenmann
6
Philipp
Schmiedl
9
Alexander
Bah
21
Jeppe
Simonsen
90
Альбек
Мадс
7
Julius
Eskesen
5
Хенде
Марк-Даль
10
Anders
Jacobsen
II
25
Райт
Хаджи
73
Грабара
Камил
13
Мунксгор
Александер
37
Хауснер
Себастиан
5
Тингагер
Фредерик
34
Дикс
Кевин
22
Видт
Беньямин
10
Ольсен
Патрик
29
Блуме
Брор
11
Линкс
Гифт
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
Сённерйюск
3-5-2
Орхус
4-3-3

Ход матча

10'
Райт Хаджи
 
32'
0:1
Блуме Брор
37'
Anders Jacobsen II
1:1
45'
Anders Jacobsen II
 
58'
 
Блуме Брор
61'
Альбек Мадс
 
61'
 
Грёнбек Альберт
Торстейнссон Йон
61'
 
Йулсгор Йеспер
Дикс Кевин
63'
 
Ольсен Патрик
70'
Фредериксен Эмиль
Альбек Мадс
 
70'
 
Евтович Милан
Линкс Гифт
74'
Peter Christiansen2
Райт Хаджи
 
88'
Онази Оджени
Anders Jacobsen II
 
88'
Jannick Liburd
Jeppe Simonsen
 
89'
 
Хелениус Никлас
Блуме Брор
90'
 
Хелениус Никлас

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Anders Jacobsen II 5 (1) 0.71
2. Райт Хаджи 5 0.71
3. Alexander Bah 2 0.29
4. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.14
5. Jeppe Simonsen 0 0
6. Victor Ekani 0 0
Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 5 (1) 0.71
2. Блуме Брор 2 0.29
3. Грёнбек Альберт 2 0.29
4. Нильсен Каспер 2 0.29
5. Торстейнссон Йон 1 0.14
6. Тингагер Фредерик 1 0.14
7. Видт Беньямин 1 0.14
8. Ольсен Патрик 0 0
9. Йулсгор Йеспер 0 0
10. Евтович Милан 0 0
11. Мунксгор Александер 0 0
12. Линкс Гифт 0 0

Карточки

Сённерйюск
# Игрок      
1. Victor Ekani 2 1
2. Райт Хаджи 3 0
3. Бангор Патрик 2 0
4. Anders Jacobsen II 2 0
5. Абсалонсен Йохан 1 0
6. Альбек Мадс 1 0
7. Лоуренс Томас 1 0
8. Jeppe Simonsen 1 0
9. Alexander Bah 1 0
10. Stefan Gartenmann 1 0
11. Peter Christiansen2 1 0
Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай II 3 1
2. Ольсен Патрик 2 0
3. Хауснер Себастиан 0 1
4. Мортенсен Патрик 1 0
5. Хелениус Никлас 1 0
6. Блуме Брор 1 0
7. Эскелинен Виллиам 1 0
8. Мунксгор Александер 1 0
9. Видт Беньямин 1 0
10. Линкс Гифт 1 0
11. Грабара Камил 1 0
12. Торстейнссон Йон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сённерйюск 7.69% (1) 7.69% (1) 23.08% (3) 30.77% (4) 7.69% (1) 23.08% (3)
 Орхус 21.43% (3) 7.14% (1) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: + = -
Раннерс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Ольборг
Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю Сённерйюск 2:1 Хорсенс
Орхус Последние 20 матчей: + = -
Орхус 0:1 Копенгаген Орхус 3:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Орхус Орхус 4:2 Оденсе
Раннерс 1:1 Орхус Мура 3:0 Орхус Орхус 4:2 Вайле Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн Орхус 5:2 Хонка Санкт-Паули 0:0 Орхус Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд Ольборг 1:0 Орхус Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Орхус: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Орхус 4:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Орхус Суперлига Дании
Сённерйюск 0:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Орхус Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Орхус Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Орхус Кубок Орхус 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 1:1 Сённерйюск Кубок Орхус 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:1 Сённерйюск Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 7 4 2 1 13 - 9 14
2. Вайле 7 4 1 2 15 - 13 13
3. Митьюлланд 7 4 1 2 11 - 11 13
4. Брондбю 7 4 0 3 12 - 12 12
5. Орхус 7 3 3 1 14 - 8 12
6. Нордшелланн 7 3 2 2 15 - 10 11
7. Ольборг 7 3 2 2 8 - 9 11
8. Копенгаген 7 3 1 3 14 - 13 10
9. Оденсе 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Раннерс 7 2 1 4 9 - 7 7
11. Хорсенс 7 0 2 5 4 - 13 2
12. Люнгбю 7 0 2 5 7 - 17 2
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Бонус: 5 000 ₽ 3.40 3.68 2.07
  7.02 1.44 4.88

Самый высокий коэффициент на матч «Сённерйюск» – «Орхус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сённерйюск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Орхус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сённерйюск» – «Орхус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.55 1.12 9.20 1.04 2.25 1.60 2.90 1.36 1.75 2.01 1.79 2.02 1.58 2.31 1.11 5.80 1.16 4.70 1.09 6.50 1.03 9.60 1.01 9.00
10.75 1.01 9.60 1.03 3.70 1.26 2.95 1.40 2.04 1.86 1.57 2.40 1.37 2.99 1.17 4.60 1.11 5.40 1.02 9.50
5.70 1.16 2.57 1.54 2.19 1.73 2.76 1.48 1.51 2.65 1.30 3.65 1.77 2.11 1.51 2.66 1.37 3.20 1.56 2.51 1.33 3.46 1.21 4.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.50 2.48 2.02 1.79 1.04 9.00 1.14 5.40 1.03 10.00
3.26 1.34 2.08 1.75 1.48 2.65 1.16 5.30 1.12 6.55
2.08 1.81 1.71 2.22 1.33 3.44 1.65 2.35 1.29 3.74 1.15 5.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.83 1.92 1.37 2.95
4.25 1.22 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.30 1.58
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.90 1.37
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