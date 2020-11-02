Сённерйюск
1:1
Конец матча
Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 300
Орхус
10' Желтая карточкаРайт Хаджи
0:1
32' ГолБлуме Брор
1:1
37' ПенальтиAnders Jacobsen II
45' Желтая карточкаAnders Jacobsen II
58' Желтая карточкаБлуме Брор
61' Желтая карточкаАльбек Мадс
63' Желтая карточкаОльсен Патрик
90' Желтая карточкаХелениус Никлас
90
Альбек
Мадс
25
Райт
Хаджи
34
Дикс
Кевин
29
Блуме
Брор
11
Линкс
Гифт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Райт ХаджиНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
28 Nicolai Floe
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
-
11 Линкс ГифтНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Magnus Anbo
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Ход матча
10'
32'
0:1
37'
58'
61'
63'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Anders Jacobsen II
|5 (1)
|0.71
|2.
|Райт Хаджи
|5
|0.71
|3.
|Alexander Bah
|2
|0.29
|4.
|Абсалонсен Йохан
|1 (1)
|0.14
|5.
|Jeppe Simonsen
|0
|0
|6.
|Victor Ekani
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|5 (1)
|0.71
|2.
|Блуме Брор
|2
|0.29
|3.
|Грёнбек Альберт
|2
|0.29
|4.
|Нильсен Каспер
|2
|0.29
|5.
|Торстейнссон Йон
|1
|0.14
|6.
|Тингагер Фредерик
|1
|0.14
|7.
|Видт Беньямин
|1
|0.14
|8.
|Ольсен Патрик
|0
|0
|9.
|Йулсгор Йеспер
|0
|0
|10.
|Евтович Милан
|0
|0
|11.
|Мунксгор Александер
|0
|0
|12.
|Линкс Гифт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Victor Ekani
|2
|1
|2.
|Райт Хаджи
|3
|0
|3.
|Бангор Патрик
|2
|0
|4.
|Anders Jacobsen II
|2
|0
|5.
|Абсалонсен Йохан
|1
|0
|6.
|Альбек Мадс
|1
|0
|7.
|Лоуренс Томас
|1
|0
|8.
|Jeppe Simonsen
|1
|0
|9.
|Alexander Bah
|1
|0
|10.
|Stefan Gartenmann
|1
|0
|11.
|Peter Christiansen2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай II
|3
|1
|2.
|Ольсен Патрик
|2
|0
|3.
|Хауснер Себастиан
|0
|1
|4.
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|5.
|Хелениус Никлас
|1
|0
|6.
|Блуме Брор
|1
|0
|7.
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|8.
|Мунксгор Александер
|1
|0
|9.
|Видт Беньямин
|1
|0
|10.
|Линкс Гифт
|1
|0
|11.
|Грабара Камил
|1
|0
|12.
|Торстейнссон Йон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сённерйюск
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|Орхус
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: + = -Раннерс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Ольборг
Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю Сённерйюск 2:1 Хорсенс
Орхус Последние 20 матчей: + = -Орхус 0:1 Копенгаген Орхус 3:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Орхус Орхус 4:2 Оденсе
Раннерс 1:1 Орхус Мура 3:0 Орхус Орхус 4:2 Вайле Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн Орхус 5:2 Хонка Санкт-Паули 0:0 Орхус Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд Ольборг 1:0 Орхус Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Орхус: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Сённерйюск 0:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Орхус Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Орхус Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Орхус Кубок Орхус 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 1:1 Сённерйюск Кубок Орхус 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:1 Сённерйюск Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сённерйюск
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|2.
|Вайле
|7
|4
|1
|2
|15 - 13
|13
|3.
|Митьюлланд
|7
|4
|1
|2
|11 - 11
|13
|4.
|Брондбю
|7
|4
|0
|3
|12 - 12
|12
|5.
|Орхус
|7
|3
|3
|1
|14 - 8
|12
|6.
|Нордшелланн
|7
|3
|2
|2
|15 - 10
|11
|7.
|Ольборг
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|8.
|Копенгаген
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|9.
|Оденсе
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Раннерс
|7
|2
|1
|4
|9 - 7
|7
|11.
|Хорсенс
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|2
|5
|7 - 17
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сённерйюск» – «Орхус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сённерйюск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Орхус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сённерйюск» – «Орхус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|5.55
|1.12
|9.20
|1.04
|2.25
|1.60
|—
|—
|2.90
|1.36
|—
|—
|1.75
|2.01
|1.79
|2.02
|1.58
|2.31
|—
|—
|1.11
|5.80
|—
|—
|1.16
|4.70
|1.09
|6.50
|1.03
|9.60
|1.01
|9.00
|
|10.75
|1.01
|9.60
|1.03
|3.70
|1.26
|—
|—
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.04
|1.86
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.37
|2.99
|—
|—
|1.17
|4.60
|1.11
|5.40
|1.02
|9.50
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.70
|1.16
|2.57
|1.54
|2.19
|1.73
|2.76
|1.48
|1.51
|2.65
|1.30
|3.65
|1.77
|2.11
|1.51
|2.66
|1.37
|3.20
|1.56
|2.51
|1.33
|3.46
|1.21
|4.59
|—
|—
|—
|—