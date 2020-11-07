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  3. Италия
Монца
2:0
Второй тайм: 80'

Стадион:
Фрозиноне
0'
14' Желтая карточка
Кастанос Григорис
14' Желтая карточка
Дионизи Федерико
45' Желтая карточка
Фоссати Марко
1:0
50' Гол
Гюткьяр Кристиан
67' Желтая карточка
Carlos Augusto
2:0
70' Гол
Мота Дани
79' Желтая карточка
Marco Armellino
80'
1
Ламанна
Эугенио
31
Сампиризи
Марио
6
Беллучи
Джузеппе
29
Палетта
Габриэль
30
Carlos
Augusto
21
Marco
Armellino
5
Фоссати
Марко
10
Andrea
D'Errico
7
Боатенг
Кевин-Принс
9
Гюткьяр
Кристиан
47
Мота
Дани
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
4
Курадо
Маркос
14
Сальви
Алессандро
37
Кастанос
Григорис
8
Майелло
Раффаэле
7
Роден
Маркус
13
Бегетто
Андреа
28
Чано
Камилло
30
Пажишек
Пётр
Монца
4-3-1-2
Фрозиноне
3-5-2

Ход матча

14'
 
Кастанос Григорис
14'
 
Дионизи Федерико
45'
Фоссати Марко
 
46'
Барберис Андреа
Фоссати Марко
 
50'
Гюткьяр Кристиан
1:0
57'
 
Новакович Андрия
Пажишек Пётр
58'
 
Дионизи Федерико
Роден Маркус
65'
Марич Мирко
Гюткьяр Кристиан
 
67'
Carlos Augusto
 
70'
Мота Дани
2:0
71'
Донати Джулио
Carlos Augusto
 
77'
 
Д'Элиа Сальваторе
Бегетто Андреа
77'
 
Дзампано Франческо
Сальви Алессандро
79'
Marco Armellino
 
80'
Мачин Хосе
Боатенг Кевин-Принс
 
80'
Марин Антонио
Мота Дани
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Монца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюткьяр Кристиан 2 (1) 0.33
2. Боатенг Кевин-Принс 2 (2) 0.33
3. Мота Дани 1 0.17
4. Фраттези Давиде 1 0.17
5. Мачин Хосе 0 0
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 2 0.29
2. Чано Камилло 1 0.14
3. Роден Маркус 1 0.14
4. Сальви Алессандро 1 0.14
5. Шиминьски Пшемыслав 1 0.14
6. Бригенти Николо 0 0
7. Дзампано Франческо 0 0
8. Бегетто Андреа 0 0

Карточки

Монца
# Игрок      
1. Барилла Антонино 1 1
2. Marco Armellino 2 0
3. Боатенг Кевин-Принс 1 0
4. Беллучи Джузеппе 1 0
5. Барберис Андреа 1 0
6. Марич Мирко 1 0
7. Фоссати Марко 1 0
8. Мота Дани 1 0
9. Carlos Augusto 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 3 0
2. Чано Камилло 2 0
3. Кастанос Григорис 2 0
4. Дионизи Федерико 1 0
5. Сальви Алессандро 1 0
6. Капуано Марко 1 0
7. Дзампано Франческо 1 0
8. Трибуцци Алессио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монца 25% (1) 50% (2) 0 25% (1) 0 0
 Фрозиноне 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Монца Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Читтаделла 1:2 Монца Порденоне 0:0 Монца Монца 1:2 Кьево Пиза 1:1 Монца
Эмполи 0:0 Монца Монца 3:0 Триестина Монца 0:0 СПАЛ 2013 Монца 1:0 Алессандрия Виченца 1:1 Монца Монца 2:1 Лечче Милан 4:1 Монца Монца 1:1 Ареццо Монца 1:2 Ювентус (до 23 лет) Сиена 2:2 Монца Монца 4:0 Лечче Про Верчелли 1:2 Монца Монца 2:0 Про Патрия Монца 1:1 Комо Новара 0:3 Монца Вердер 2:2 Монца
Фрозиноне Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи
Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево 1:0 7 5 1 1 8 - 3 16
2. Эмполи 6 4 1 1 9 - 7 13
3. Фрозиноне 0:2 7 4 1 2 6 - 4 13
4. СПАЛ 2013 7 3 3 1 11 - 8 12
5. Салернитана 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Венеция 5 3 1 1 9 - 2 10
7. Читтаделла 5 3 1 1 9 - 3 10
8. Монца 2:0 6 2 3 1 6 - 4 9
9. Лечче 6 2 3 1 8 - 7 9
10. Брешия 2:1 6 2 2 2 8 - 8 8
11. Реджина 6 1 4 1 7 - 6 7
12. Порденоне 0:1 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Козенца 1:2 7 0 5 2 4 - 7 5
14. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Виртус Энтелла 5 0 4 1 3 - 5 4
16. Асколи 6 1 1 4 3 - 7 4
17. Пиза 6 0 4 2 10 - 15 4
18. Виченца Виртус 5 0 3 2 8 - 10 3
19. Кремонезе 5 0 3 2 3 - 6 3
20. Пескара 6 0 1 5 3 - 14 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Фоссати Марко получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    14'
    Дионизи Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Кастанос Григорис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Фрозиноне
2.14
4.80
3.82
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.30 4.80 15.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.27 4.40 15.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.14 3.08 3.82
  1.30 4.61 15.30

Самый высокий коэффициент на матч «Монца» – «Фрозиноне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фрозиноне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монца» – «Фрозиноне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.05 1.35 6.10 1.10 2.50 1.47 2.10 1.73 1.79 2.03 1.76 2.00 1.28 3.50 1.10 6.25 1.06 7.70 1.02 11.00 1.01 15.00
6.70 1.07 5.60 1.11 2.70 1.44 2.06 1.76 1.63 2.41 1.29 3.60 1.21 4.20 1.06 7.80 1.04 8.20
3.11 1.39 2.60 1.53 2.09 1.79 1.69 2.24 2.48 1.57 2.05 1.83 1.59 2.46 1.39 3.14 1.62 2.38 1.38 3.19 1.14 6.29 1.10 7.55 1.22 4.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.38 2.90 1.64 2.26 1.02 11.00 1.07 7.60
2.45 1.55 1.64 2.26 1.33 3.32 1.08 7.90 1.06 9.30
1.20 4.84 2.14 1.76 1.65 2.30 1.43 2.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.62 1.52 2.44 1.18 4.50
3.26 1.34 2.17 1.69 1.52 2.53 1.19 4.85 1.13 6.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.80 1.23
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