Монца
2:0
Второй тайм: 80'
Стадион: U-Power Stadium
Фрозиноне
14' Желтая карточкаКастанос Григорис
14' Желтая карточкаДионизи Федерико
45' Желтая карточкаФоссати Марко
1:0
50' ГолГюткьяр Кристиан
67' Желтая карточкаCarlos Augusto
2:0
70' ГолМота Дани
79' Желтая карточкаMarco Armellino
47
Мота
Дани
28
Чано
Камилло
30
Пажишек
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Мачин ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
-
30 Пажишек ПётрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
Ход матча
14'
45'
50'
1:0
67'
70'
2:0
79'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 6
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюткьяр Кристиан
|2 (1)
|0.33
|2.
|Боатенг Кевин-Принс
|2 (2)
|0.33
|3.
|Мота Дани
|1
|0.17
|4.
|Фраттези Давиде
|1
|0.17
|5.
|Мачин Хосе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новакович Андрия
|2
|0.29
|2.
|Чано Камилло
|1
|0.14
|3.
|Роден Маркус
|1
|0.14
|4.
|Сальви Алессандро
|1
|0.14
|5.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.14
|6.
|Бригенти Николо
|0
|0
|7.
|Дзампано Франческо
|0
|0
|8.
|Бегетто Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барилла Антонино
|1
|1
|2.
|Marco Armellino
|2
|0
|3.
|Боатенг Кевин-Принс
|1
|0
|4.
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|5.
|Барберис Андреа
|1
|0
|6.
|Марич Мирко
|1
|0
|7.
|Фоссати Марко
|1
|0
|8.
|Мота Дани
|1
|0
|9.
|Carlos Augusto
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бригенти Николо
|3
|0
|2.
|Чано Камилло
|2
|0
|3.
|Кастанос Григорис
|2
|0
|4.
|Дионизи Федерико
|1
|0
|5.
|Сальви Алессандро
|1
|0
|6.
|Капуано Марко
|1
|0
|7.
|Дзампано Франческо
|1
|0
|8.
|Трибуцци Алессио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монца
|25% (1)
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|0
|Фрозиноне
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
Предыдущие игры
Монца Последние 20 матчей: +9 =8 -3Читтаделла 1:2 Монца Порденоне 0:0 Монца Монца 1:2 Кьево Пиза 1:1 Монца
Эмполи 0:0 Монца Монца 3:0 Триестина Монца 0:0 СПАЛ 2013 Монца 1:0 Алессандрия Виченца 1:1 Монца Монца 2:1 Лечче Милан 4:1 Монца Монца 1:1 Ареццо Монца 1:2 Ювентус (до 23 лет) Сиена 2:2 Монца Монца 4:0 Лечче Про Верчелли 1:2 Монца Монца 2:0 Про Патрия Монца 1:1 Комо Новара 0:3 Монца Вердер 2:2 Монца
Фрозиноне Последние 20 матчей: +7 =4 -9Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи
Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|1:0
|7
|5
|1
|1
|8 - 3
|16
|2.
|Эмполи
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Фрозиноне
|0:2
|7
|4
|1
|2
|6 - 4
|13
|4.
|СПАЛ 2013
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|5.
|Салернитана
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Венеция
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|7.
|Читтаделла
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|8.
|Монца
|2:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|9.
|Лечче
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|Брешия
|2:1
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|11.
|Реджина
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|12.
|Порденоне
|0:1
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Козенца
|1:2
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|14.
|Реджана 1915
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Виртус Энтелла
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|16.
|Асколи
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|17.
|Пиза
|6
|0
|4
|2
|10 - 15
|4
|18.
|Виченца Виртус
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|19.
|Кремонезе
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|20.
|Пескара
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Монца» – «Фрозиноне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фрозиноне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монца» – «Фрозиноне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|3.05
|1.35
|—
|—
|6.10
|1.10
|—
|—
|2.50
|1.47
|—
|—
|2.10
|1.73
|1.79
|2.03
|1.76
|2.00
|—
|—
|1.28
|3.50
|—
|—
|1.10
|6.25
|1.06
|7.70
|1.02
|11.00
|1.01
|15.00
|
|6.70
|1.07
|—
|—
|5.60
|1.11
|—
|—
|2.70
|1.44
|—
|—
|2.06
|1.76
|—
|—
|1.63
|2.41
|—
|—
|1.29
|3.60
|—
|—
|1.21
|4.20
|1.06
|7.80
|1.04
|8.20
|—
|—
|
|3.11
|1.39
|2.60
|1.53
|2.09
|1.79
|1.69
|2.24
|2.48
|1.57
|2.05
|1.83
|1.59
|2.46
|1.39
|3.14
|1.62
|2.38
|1.38
|3.19
|1.14
|6.29
|1.10
|7.55
|1.22
|4.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—