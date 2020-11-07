Козенца
1:2
Второй тайм: 76'
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Брешия
30' Желтая карточкаТиритиельо Андреа
0:1
45' ГолДессена Даниэле
46' Желтая карточкаБаэс Хайме
0:2
61' ГолЯгелло Филип
1:2
72' ГолБалули Мохамед
19
Вера
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вера БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Буа ДевидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сакко ИхсанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
-
16 Гецци АндреаВратарь
-
12 Котник МатицВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Скрабб СимонНападающий
-
-
Главный тренер: Лопес Диего
Ход матча
45'
45'
46'
61'
0:2
72'
1:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карретта Мирко
|1
|0.14
|2.
|Глиоцци Этторе
|1
|0.14
|3.
|Тиритиельо Андреа
|1
|0.14
|4.
|Балули Мохамед
|1
|0.14
|5.
|Баэс Хайме
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айе Флориан
|2
|0.33
|2.
|Ндой Эмануэле
|2
|0.33
|3.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.17
|4.
|Дессена Даниэле
|1
|0.17
|5.
|Ягелло Филип
|1
|0.17
|6.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.17
|7.
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|8.
|Шпалек Николас
|0
|0
|9.
|Ван Де Лои Томми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тиритиельо Андреа
|2
|1
|2.
|Шаудоне Даниэле
|2
|0
|3.
|Бруччини Мирко
|2
|0
|4.
|Биттанте Лука
|2
|0
|5.
|Корси Анджело
|2
|0
|6.
|Идда Риккардо
|2
|0
|7.
|Баэс Хайме
|2
|0
|8.
|Коне Бенджамин
|2
|0
|9.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|10.
|Леджиттимо Маттео
|1
|0
|11.
|Сакко Ихсан
|1
|0
|12.
|Ба Абу
|1
|0
|13.
|Балули Мохамед
|1
|0
|14.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матею Алеш
|1
|1
|2.
|Папетти Андреа
|1
|1
|3.
|Шпалек Николас
|2
|0
|4.
|Дессена Даниэле
|1
|0
|5.
|Сабелли Стефано
|1
|0
|6.
|Мартелла Бруно
|1
|0
|7.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|8.
|Ван Де Лои Томми
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Козенца
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Брешия
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: +10 =6 -4Кьево 2:0 Козенца Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче Реджина 0:0 Козенца
Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца
Брешия Последние 20 матчей: +5 =5 -10Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче
Читтаделла 3:0 Брешия Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия Брешия 1:1 Сампдория Лацио 2:0 Брешия Брешия 1:2 Парма Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013 Аталанта 6:2 Брешия Брешия 0:3 Рома Торино 3:1 Брешия Брешия 2:0 Верона Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия
Последние игры между собой
Козенца: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Брешия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|1:0
|7
|5
|1
|1
|8 - 3
|16
|2.
|Эмполи
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Фрозиноне
|0:2
|7
|4
|1
|2
|6 - 4
|13
|4.
|СПАЛ 2013
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|5.
|Салернитана
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Венеция
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|7.
|Читтаделла
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|8.
|Монца
|2:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|9.
|Лечче
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|Брешия
|2:1
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|11.
|Реджина
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|12.
|Порденоне
|0:1
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Козенца
|1:2
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|14.
|Реджана 1915
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Виртус Энтелла
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|16.
|Асколи
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|17.
|Пиза
|6
|0
|4
|2
|10 - 15
|4
|18.
|Виченца Виртус
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|19.
|Кремонезе
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|20.
|Пескара
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Победитель
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