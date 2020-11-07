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  2. Матчи
  3. Италия
Козенца
1:2
Конец матча

Стадион:
Брешия
0'
30' Желтая карточка
Тиритиельо Андреа
0:1
45' Гол
Дессена Даниэле
45' Желтая карточка
46' Желтая карточка
Баэс Хайме
0:2
61' Гол
Ягелло Филип
1:2
72' Гол
Балули Мохамед
77' Желтая карточка
Йоронен Йессе
83' Желтая карточка
Бруччини Мирко
83' Желтая карточка
Торрегросса Эрнесто
87' Красная карточка
Ингроссо Джанмарко
90'+5
30
Фальконе
Владимиро
4
Тиритиельо
Андреа
5
Идда
Риккардо
18
Леджиттимо
Маттео
27
Биттанте
Лука
25
Коне
Бенджамин
21
Бруччини
Мирко
19
Вера
Брайан
10
Карретта
Мирко
7
Баэс
Хайме
20
Боррелли
Дженнаро
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
32
Папетти
Андреа
4
Чансельор
Джон
19
Мангравити
Массимилиано
27
Дессена
Даниэле
21
Лабойко
Якуб
6
Ндой
Эмануэле
7
Шпалек
Николас
24
Ягелло
Филип
20
Айе
Флориан
Козенца
3-4-3
Брешия
4-3-2-1

Ход матча

26'
 
Бизоли Димитри
Ндой Эмануэле
30'
Тиритиельо Андреа
 
45'
0:1
Дессена Даниэле
(Шпалек Николас)
45'
 
46'
Баэс Хайме
 
58'
Сакко Ихсан
Боррелли Дженнаро
 
61'
0:2
Ягелло Филип
(Дессена Даниэле)
65'
Шаудоне Даниэле
Коне Бенджамин
 
65'
Балули Мохамед
Вера Брайан
 
71'
 
Рагуза Антонио
Шпалек Николас
72'
Балули Мохамед
1:2
77'
 
Йоронен Йессе
81'
 
Торрегросса Эрнесто
Ягелло Филип
83'
Бруччини Мирко
 
83'
 
Торрегросса Эрнесто
87'
Ингроссо Джанмарко
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 19
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карретта Мирко 1 0.14
2. Глиоцци Этторе 1 0.14
3. Тиритиельо Андреа 1 0.14
4. Балули Мохамед 1 0.14
5. Баэс Хайме 0 0
Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Айе Флориан 2 0.33
2. Ндой Эмануэле 2 0.33
3. Дессена Даниэле 1 0.17
4. Доннарумма Альфредо 1 0.17
5. Ягелло Филип 1 0.17
6. Мангравити Массимилиано 1 0.17
7. Змрхаль Яромир 0 0
8. Шпалек Николас 0 0
9. Ван Де Лои Томми 0 0

Карточки

Козенца
# Игрок      
1. Тиритиельо Андреа 2 1
2. Бруччини Мирко 3 0
3. Шаудоне Даниэле 2 0
4. Биттанте Лука 2 0
5. Корси Анджело 2 0
6. Идда Риккардо 2 0
7. Баэс Хайме 2 0
8. Коне Бенджамин 2 0
9. Ингроссо Джанмарко 0 1
10. Литтери Джанлука 1 0
11. Леджиттимо Маттео 1 0
12. Сакко Ихсан 1 0
13. Ба Абу 1 0
14. Балули Мохамед 1 0
15. Боррелли Дженнаро 1 0
Брешия
# Игрок      
1. Матею Алеш 1 1
2. Папетти Андреа 1 1
3. Шпалек Николас 2 0
4. Дессена Даниэле 1 0
5. Сабелли Стефано 1 0
6. Торрегросса Эрнесто 1 0
7. Йоронен Йессе 1 0
8. Мартелла Бруно 1 0
9. Мангравити Массимилиано 1 0
10. Ван Де Лои Томми 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Козенца 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Брешия 12.5% (1) 0 25% (2) 0 37.5% (3) 25% (2)

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Кьево 2:0 Козенца Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче Реджина 0:0 Козенца
Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца
Брешия Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче
Читтаделла 3:0 Брешия Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия Брешия 1:1 Сампдория Лацио 2:0 Брешия Брешия 1:2 Парма Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013 Аталанта 6:2 Брешия Брешия 0:3 Рома Торино 3:1 Брешия Брешия 2:0 Верона Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия

Последние игры между собой

Козенца: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Брешия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Козенца 2:3 Брешия Серия B Брешия 1:0 Козенца Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 2:0 7 5 1 1 11 - 7 16
2. Кьево 7 4 2 1 8 - 4 14
3. Фрозиноне 7 4 1 2 6 - 4 13
4. СПАЛ 2013 7 3 3 1 11 - 8 12
5. Салернитана 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Венеция 5 3 1 1 9 - 2 10
7. Читтаделла 5 3 1 1 9 - 3 10
8. Монца 6 2 3 1 6 - 4 9
9. Лечче 6 2 3 1 8 - 7 9
10. Брешия 6 2 2 2 8 - 8 8
11. Порденоне 7 1 5 1 8 - 9 8
12. Реджина 0:2 7 1 4 2 7 - 8 7
13. Козенца 7 0 5 2 4 - 7 5
14. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Виртус Энтелла 5 0 4 1 3 - 5 4
16. Асколи 6 1 1 4 3 - 7 4
17. Пиза 6 0 4 2 10 - 15 4
18. Виченца Виртус 5 0 3 2 8 - 10 3
19. Кремонезе 5 0 3 2 3 - 6 3
20. Пескара 6 0 1 5 3 - 14 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Дессена Даниэле бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Тиритиельо Андреа получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Ндой Эмануэле уходит с поля. Бизоли Димитри выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito-Gigi Marulla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 101.00 12.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 3.14 3.08 2.46

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.60 1.17 6.90 1.08 3.05 1.35 2.33 1.61 1.93 1.87 1.90 1.85 1.35 3.05 1.05 8.50 1.09 6.60 1.02 11.00 1.01 13.00
7.20 1.05 6.30 1.09 3.04 1.36 2.34 1.60 1.76 2.18 1.39 3.00 1.27 3.62 1.09 6.30 1.06 6.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.45 2.62 1.75 2.08 1.03 10.00 1.09 6.70 1.02 11.00
2.56 1.51 1.75 2.08 1.38 3.04 1.10 6.75 1.07 8.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.40 1.53 1.58 2.28 1.22 4.00
3.52 1.30 2.43 1.56 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
Где смотреть матч Козенца 1:2 Брешия онлайн

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