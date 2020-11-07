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Кремонезе
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Виченца Виртус
0' 11'
1
Альфонсо
Энрико
15
Бьянкетти
Маттео
25
Раванелли
Лука
20
Терранова
Эмануэле
23
Крешенци
Алессандро
6
Густафссон
Самуэль
30
Filippo
Nardi
14
Вальцания
Лука
70
Гаэтано
Джанлука
17
Стриццоло
Лука
9
Чофани
Даниэль
33
Перина
Пьетро
15
Брускаджин
Маттео
13
Nicola
Pasini
16
Emanuele
Padella
20
Беруатто
Пьетро
7
Налини
Андреа
30
Ригони
Лука
27
Понтиссо
Симоне
34
Дальмонте
Никола
9
Гори
Габриэле
69
Меджорини
Риккардо
Кремонезе
4-3-1-2
Виченца Виртус
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буонаюто Кристиан 1 0.2
2. Вальцания Лука 1 0.2
3. Гаэтано Джанлука 1 0.2
4. Фьордализо Алессандро 0 0
Виченца Виртус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меджорини Риккардо 2 0.4
2. Daniele Cappelletti 2 0.4
3. Дальмонте Никола 1 0.2
4. Ригони Лука 1 0.2
5. Гори Габриэле 1 0.2
6. Да Рива Якопо 1 0.2
7. Беруатто Пьетро 0 0

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Терранова Эмануэле 4 0
2. Стриццоло Лука 3 0
3. Густафссон Самуэль 2 0
4. Раванелли Лука 2 0
5. Кастаньетти Микеле 1 0
6. Дели Франческо 1 0
7. Фьордализо Алессандро 1 0
8. Гаэтано Джанлука 1 0
Виченца Виртус
# Игрок      
1. Беруатто Пьетро 3 0
2. Ригони Лука 2 0
3. Чинелли Антонио 2 0
4. Emanuele Padella 2 0
5. Брускаджин Маттео 2 0
6. Лонго Самуэле 1 0
7. Да Рива Якопо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0 0
Виченца Виртус 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 25% (2) 0

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция
Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Виченца Виртус 4:4 Пиза Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Салернитана
Виченца Виртус 1:1 Порденоне Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Виртус ФК Чезена 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Виртус Верона Вис Пезаро 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Губбио Римини 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Модена Виченца Виртус 1:0 Карпи Фермана 0:0 Виченца Виртус Имолезе 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 3:1 ФералпиСало
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 7 5 1 1 12 - 7 16
2. Кьево 7 4 2 1 8 - 4 14
3. Фрозиноне 7 4 1 2 6 - 4 13
4. СПАЛ 2013 7 3 3 1 11 - 8 12
5. Салернитана 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Венеция 5 3 1 1 9 - 2 10
7. Читтаделла 5 3 1 1 9 - 3 10
8. Монца 6 2 3 1 6 - 4 9
9. Лечче 6 2 3 1 8 - 7 9
10. Брешия 6 2 2 2 8 - 8 8
11. Порденоне 7 1 5 1 8 - 9 8
12. Реджина 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Козенца 7 0 5 2 4 - 7 5
14. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Виртус Энтелла 5 0 4 1 3 - 5 4
16. Асколи 6 1 1 4 3 - 7 4
17. Виченца Виртус 0:0 6 0 4 2 8 - 10 4
18. Кремонезе 0:0 6 0 4 2 3 - 6 4
19. Пиза 6 0 4 2 10 - 15 4
20. Пескара 6 0 1 5 3 - 14 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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