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Кремонезе
0:1
Конец матча

Стадион:
Виченца Виртус
0'
29' Желтая карточка
Меджорини Риккардо
38' Желтая карточка
Раванелли Лука
46' Желтая карточка
Беруатто Пьетро
54' Желтая карточка
Alessandro Marotta
0:1
84' Гол
Emanuele Padella
90'+5
1
Альфонсо
Энрико
15
Бьянкетти
Маттео
25
Раванелли
Лука
20
Терранова
Эмануэле
23
Крешенци
Алессандро
6
Густафссон
Самуэль
30
Filippo
Nardi
14
Вальцания
Лука
70
Гаэтано
Джанлука
17
Стриццоло
Лука
9
Чофани
Даниэль
33
Перина
Пьетро
15
Брускаджин
Маттео
13
Nicola
Pasini
16
Emanuele
Padella
20
Беруатто
Пьетро
7
Налини
Андреа
30
Ригони
Лука
27
Понтиссо
Симоне
34
Дальмонте
Никола
9
Гори
Габриэле
69
Меджорини
Риккардо
Кремонезе
4-3-1-2
Виченца Виртус
4-4-2

Ход матча

29'
 
Меджорини Риккардо
38'
Раванелли Лука
 
45'
 
Чинелли Антонио
Понтиссо Симоне
46'
 
Jari Vandeputte
Налини Андреа
46'
 
Alessandro Marotta
Гори Габриэле
46'
 
Беруатто Пьетро
54'
 
Alessandro Marotta
64'
Буонаюто Кристиан
Filippo Nardi
 
64'
Чераволо Фабио
Чофани Даниэль
 
73'
 
Лонго Самуэле
Меджорини Риккардо
74'
Целар Жан
Стриццоло Лука
 
79'
 
Да Рива Якопо
Ригони Лука
83'
Пинато Марко
Гаэтано Джанлука
 
83'
Emanuele Valeri
Крешенци Алессандро
 
84'
0:1
Emanuele Padella
(Да Рива Якопо)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буонаюто Кристиан 1 0.17
2. Вальцания Лука 1 0.17
3. Гаэтано Джанлука 1 0.17
4. Фьордализо Алессандро 0 0
Виченца Виртус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меджорини Риккардо 2 0.33
2. Daniele Cappelletti 2 0.33
3. Дальмонте Никола 1 0.17
4. Ригони Лука 1 0.17
5. Да Рива Якопо 1 0.17
6. Emanuele Padella 1 0.17
7. Гори Габриэле 1 0.17
8. Беруатто Пьетро 0 0

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Терранова Эмануэле 4 0
2. Стриццоло Лука 3 0
3. Раванелли Лука 3 0
4. Густафссон Самуэль 2 0
5. Кастаньетти Микеле 1 0
6. Дели Франческо 1 0
7. Фьордализо Алессандро 1 0
8. Гаэтано Джанлука 1 0
Виченца Виртус
# Игрок      
1. Беруатто Пьетро 4 0
2. Ригони Лука 2 0
3. Чинелли Антонио 2 0
4. Emanuele Padella 2 0
5. Брускаджин Маттео 2 0
6. Меджорини Риккардо 1 0
7. Alessandro Marotta 1 0
8. Лонго Самуэле 1 0
9. Да Рива Якопо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0 0
Виченца Виртус 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция
Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Виченца Виртус 4:4 Пиза Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Салернитана
Виченца Виртус 1:1 Порденоне Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Виртус ФК Чезена 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Виртус Верона Вис Пезаро 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Губбио Римини 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Модена Виченца Виртус 1:0 Карпи Фермана 0:0 Виченца Виртус Имолезе 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 3:1 ФералпиСало
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 7 5 1 1 12 - 7 16
2. Кьево 7 4 2 1 8 - 4 14
3. Фрозиноне 7 4 1 2 6 - 4 13
4. СПАЛ 2013 7 3 3 1 11 - 8 12
5. Салернитана 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Венеция 5 3 1 1 9 - 2 10
7. Читтаделла 5 3 1 1 9 - 3 10
8. Монца 6 2 3 1 6 - 4 9
9. Лечче 6 2 3 1 8 - 7 9
10. Брешия 6 2 2 2 8 - 8 8
11. Порденоне 7 1 5 1 8 - 9 8
12. Реджина 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Виченца Виртус 6 1 3 2 9 - 10 6
14. Козенца 7 0 5 2 4 - 7 5
15. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
16. Виртус Энтелла 5 0 4 1 3 - 5 4
17. Асколи 6 1 1 4 3 - 7 4
18. Пиза 6 0 4 2 10 - 15 4
19. Кремонезе 6 0 3 3 3 - 7 3
20. Пескара 6 0 1 5 3 - 14 1
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