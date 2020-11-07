Кремонезе
0:1
Конец матча
Стадион: Джованни Цини
Виченца Виртус
29' Желтая карточкаМеджорини Риккардо
38' Желтая карточкаРаванелли Лука
46' Желтая карточкаБеруатто Пьетро
54' Желтая карточкаAlessandro Marotta
0:1
84' ГолEmanuele Padella
30
Ригони
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
95 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Целар ЖанНападающий
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
38'
46'
84'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.17
|2.
|Вальцания Лука
|1
|0.17
|3.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.17
|4.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меджорини Риккардо
|2
|0.33
|2.
|Daniele Cappelletti
|2
|0.33
|3.
|Дальмонте Никола
|1
|0.17
|4.
|Ригони Лука
|1
|0.17
|5.
|Да Рива Якопо
|1
|0.17
|6.
|Emanuele Padella
|1
|0.17
|7.
|Гори Габриэле
|1
|0.17
|8.
|Беруатто Пьетро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терранова Эмануэле
|4
|0
|2.
|Стриццоло Лука
|3
|0
|3.
|Раванелли Лука
|3
|0
|4.
|Густафссон Самуэль
|2
|0
|5.
|Кастаньетти Микеле
|1
|0
|6.
|Дели Франческо
|1
|0
|7.
|Фьордализо Алессандро
|1
|0
|8.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Беруатто Пьетро
|4
|0
|2.
|Ригони Лука
|2
|0
|3.
|Чинелли Антонио
|2
|0
|4.
|Emanuele Padella
|2
|0
|5.
|Брускаджин Маттео
|2
|0
|6.
|Меджорини Риккардо
|1
|0
|7.
|Alessandro Marotta
|1
|0
|8.
|Лонго Самуэле
|1
|0
|9.
|Да Рива Якопо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кремонезе
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|Виченца Виртус
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +7 =7 -6Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция
Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +7 =7 -6Виченца Виртус 4:4 Пиза Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Салернитана
Виченца Виртус 1:1 Порденоне Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Виртус ФК Чезена 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Виртус Верона Вис Пезаро 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Губбио Римини 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Модена Виченца Виртус 1:0 Карпи Фермана 0:0 Виченца Виртус Имолезе 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 3:1 ФералпиСало
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|2.
|Кьево
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|3.
|Фрозиноне
|7
|4
|1
|2
|6 - 4
|13
|4.
|СПАЛ 2013
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|5.
|Салернитана
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Венеция
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|7.
|Читтаделла
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|8.
|Монца
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|9.
|Лечче
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|Брешия
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|11.
|Порденоне
|7
|1
|5
|1
|8 - 9
|8
|12.
|Реджина
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Виченца Виртус
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|14.
|Козенца
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Реджана 1915
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|16.
|Виртус Энтелла
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|17.
|Асколи
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|18.
|Пиза
|6
|0
|4
|2
|10 - 15
|4
|19.
|Кремонезе
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|20.
|Пескара
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1