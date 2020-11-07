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  3. Италия
Эмполи
2:0
Второй тайм: 72'

Стадион:
Реджина
0'
21' Желтая карточка
Терзич Алекса
23' Желтая карточка
Кризетиг Лоренцо
35' Желтая карточка
Nicolo Bianchi
38' Желтая карточка
Дель Прато Энрико
1:0
47' Гол
Манкузо Леонардо
48' Желтая карточка
Michael Folorunsho
2:0
59' Гол
Матос Ридер
72'
1
Бриньоли
Альберто
20
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
43
Николау
Димитриос
3
Терзич
Алекса
28
Риччи
Самуэле
5
Штулац
Лео
25
Бандинелли
Филиппо
11
Байрами
Недим
8
Матос
Ридер
7
Манкузо
Леонардо
1
Гуарна
Энрико
6
Giuseppe
Loiacono
13
Росси
Марко
II
31
Гаспаретто
Даниэле
24
Дель
Прато
Энрико
15
Nicolo
Bianchi
8
Кризетиг
Лоренцо
17
Ди
Кьяра
Джанлука
10
Белломо
Никола
99
Ривас
Ригоберто
19
German
Denis
III
Эмполи
4-3-1-2
Реджина
3-4-1-2

Ход матча

21'
Терзич Алекса
 
23'
 
Кризетиг Лоренцо
35'
 
Nicolo Bianchi
38'
 
Дель Прато Энрико
46'
 
Michael Folorunsho
Ривас Ригоберто
47'
Манкузо Леонардо
(Бандинелли Филиппо)
1:0
48'
 
Michael Folorunsho
59'
Матос Ридер
2:0
65'
 
Шитум Марио
Дель Прато Энрико
65'
 
Francesco De Rose
Кризетиг Лоренцо
65'
 
Мастоур Аким
Белломо Никола
69'
Оливьери Марко
Матос Ридер
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ла Мантия Андреа 3 0.43
2. Морео Стефано 3 0.43
3. Манкузо Леонардо 2 0.29
4. Байрами Недим 1 0.14
5. Матос Ридер 1 0.14
6. Романьоли Симоне 1 0.14
7. Бандинелли Филиппо 0 0
8. Фьямоцци Риккардо 0 0
9. Штулац Лео 0 0
10. Хаас Николас 0 0
11. Терзич Алекса 0 0
Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Льотти Даниэле 3 0.43
2. Менез Жереми 2 0.29
3. Кризетиг Лоренцо 1 0.14
4. Michael Folorunsho 1 0.14
5. Фати Рикардо 0 0
6. Белломо Никола 0 0
7. Nicolo Bianchi 0 0
8. Nikola Karadjordje Vasic 0 0

Карточки

Эмполи
# Игрок      
1. Манкузо Леонардо 3 0
2. Ла Мантия Андреа 2 0
3. Бандинелли Филиппо 2 0
4. Николау Димитриос 2 0
5. Фьямоцци Риккардо 1 0
6. Штулац Лео 1 0
7. Морео Стефано 1 0
8. Терзич Алекса 1 0
Реджина
# Игрок      
1. Менез Жереми 2 1
2. Белломо Никола 3 0
3. Росси Марко II 3 0
4. Michael Folorunsho 3 0
5. Кризетиг Лоренцо 2 0
6. Ди Кьяра Джанлука 2 0
7. Giuseppe Loiacono 2 0
8. Ционек Тьяго 1 0
9. Роландо Габриэле 1 0
10. Nicolo Bianchi 1 0
11. Льотти Даниэле 1 0
12. Дель Прато Энрико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эмполи 22.22% (2) 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2)
 Реджина 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013
Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера Кьево 1:1 Эмполи Ливорно 0:2 Эмполи Эмполи 1:5 Козенца Салернитана 2:4 Эмполи Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Асколи 1:0 Эмполи Эмполи 2:0 Фрозиноне Венеция 0:2 Эмполи
Реджина Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца
Виртус Энтелла 1:1 Реджина Реджина 3:1 Пескара Реджина 1:0 Терамо Салернитана 1:1 Реджина Беневенто 2:1 Реджина Пичерно 0:2 Реджина Реджина 0:2 Монополи Катанзаро 0:1 Реджина Реджина 3:0 Паганезе Катания 0:0 Реджина Реджина 1:0 Тернана Вибонезе 0:1 Реджина Реджина 1:1 Бари Реджина 1:2 Виртус Франкавилла Бишелье 1:2 Реджина Кавезе 3:0 Реджина

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Реджина: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Эмполи 2:1 Реджина Кубок Эмполи 4:0 Реджина Серия B Реджина 2:1 Эмполи Серия B Реджина 0:3 Эмполи Серия B
Эмполи 1:1 Реджина Серия B Реджина 3:2 Эмполи Серия B Эмполи 3:2 Реджина Серия B Эмполи 1:0 Реджина Серия B Реджина 0:0 Эмполи Серия B Реджина 1:1 Эмполи Серия B Эмполи 2:0 Реджина Серия B Реджина 2:0 Эмполи Серия A Эмполи 1:1 Реджина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 2:0 7 5 1 1 11 - 7 16
2. Кьево 7 4 2 1 8 - 4 14
3. Фрозиноне 7 4 1 2 6 - 4 13
4. СПАЛ 2013 7 3 3 1 11 - 8 12
5. Салернитана 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Венеция 5 3 1 1 9 - 2 10
7. Читтаделла 5 3 1 1 9 - 3 10
8. Монца 6 2 3 1 6 - 4 9
9. Лечче 6 2 3 1 8 - 7 9
10. Брешия 6 2 2 2 8 - 8 8
11. Порденоне 7 1 5 1 8 - 9 8
12. Реджина 0:2 7 1 4 2 7 - 8 7
13. Козенца 7 0 5 2 4 - 7 5
14. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Виртус Энтелла 5 0 4 1 3 - 5 4
16. Асколи 6 1 1 4 3 - 7 4
17. Пиза 6 0 4 2 10 - 15 4
18. Виченца Виртус 5 0 3 2 8 - 10 3
19. Кремонезе 5 0 3 2 3 - 6 3
20. Пескара 6 0 1 5 3 - 14 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Дель Прато Энрико получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Nicolo Bianchi получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Кризетиг Лоренцо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Алекса Терзич получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Реджина
2.42
4.70
56.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.27 4.70 20.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 15.00 56.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.36 3.16 3.25
  2.42 2.75 3.72

Самый высокий коэффициент на матч «Эмполи» – «Реджина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эмполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реджина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эмполи» – «Реджина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.05 1.35 7.30 1.08 1.50 2.48 2.44 1.59 2.00 1.81 2.48 1.50 1.36 3.00 1.02 3.45 1.11 6.50 1.04 9.00 1.01 12.00
7.60 1.05 6.55 1.08 3.14 1.34 2.40 1.57 1.79 2.13 1.41 2.91 1.28 3.54 1.10 6.10 1.07 6.65 1.00 11.75
3.95 1.27 2.63 1.52 2.12 1.77 1.84 2.04 1.55 2.55 1.41 3.00 1.33 3.46 1.52 2.63 1.34 3.37 1.27 4.00 1.10 7.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.31 3.25 1.76 2.07 1.14 5.20 1.10 6.20
2.65 1.48 1.78 2.04 1.41 2.91 1.11 6.55 1.08 7.90
1.51 2.65 1.29 3.72 1.17 5.35 1.13 6.56 1.33 3.43 1.21 4.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.41 1.53 1.59 2.28 1.25 4.00
3.64 1.28 2.48 1.54 1.64 2.26 1.26 3.85 1.17 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.45 1.29
Где смотреть матч Эмполи 2:0 Реджина онлайн

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