Эмполи
3:0
Конец матча
Стадион: Карло Кастеллани
Реджина
21' Желтая карточкаТерзич Алекса
23' Желтая карточкаКризетиг Лоренцо
35' Желтая карточкаNicolo Bianchi
38' Желтая карточкаДель Прато Энрико
1:0
47' ГолМанкузо Леонардо
48' Желтая карточкаMichael Folorunsho
2:0
59' ГолМатос Ридер
3:0
82' ГолОливьери Марко
89' Желтая карточкаАндреа Камбиасо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Мастоур АкимНападающий
- Нападающий
-
44 Пели ЛоренцоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Domenico Toscano
Ход матча
21'
23'
35'
47'
59'
2:0
82'
3:0
89'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 0
-
10 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ла Мантия Андреа
|3
|0.43
|2.
|Морео Стефано
|3
|0.43
|3.
|Манкузо Леонардо
|2
|0.29
|4.
|Байрами Недим
|1
|0.14
|5.
|Матос Ридер
|1
|0.14
|6.
|Романьоли Симоне
|1
|0.14
|7.
|Оливьери Марко
|1
|0.14
|8.
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|9.
|Риччи Самуэле
|0
|0
|10.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|11.
|Штулац Лео
|0
|0
|12.
|Хаас Николас
|0
|0
|13.
|Терзич Алекса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Льотти Даниэле
|3
|0.43
|2.
|Менез Жереми
|2
|0.29
|3.
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.14
|4.
|Michael Folorunsho
|1
|0.14
|5.
|Фати Рикардо
|0
|0
|6.
|Белломо Никола
|0
|0
|7.
|Nicolo Bianchi
|0
|0
|8.
|Nikola Karadjordje Vasic
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манкузо Леонардо
|3
|0
|2.
|Ла Мантия Андреа
|2
|0
|3.
|Бандинелли Филиппо
|2
|0
|4.
|Николау Димитриос
|2
|0
|5.
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|6.
|Штулац Лео
|1
|0
|7.
|Морео Стефано
|1
|0
|8.
|Терзич Алекса
|1
|0
|9.
|Андреа Камбиасо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Менез Жереми
|2
|1
|2.
|Белломо Никола
|3
|0
|3.
|Росси Марко II
|3
|0
|4.
|Michael Folorunsho
|3
|0
|5.
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0
|6.
|Ди Кьяра Джанлука
|2
|0
|7.
|Giuseppe Loiacono
|2
|0
|8.
|Ционек Тьяго
|1
|0
|9.
|Роландо Габриэле
|1
|0
|10.
|Nicolo Bianchi
|1
|0
|11.
|Льотти Даниэле
|1
|0
|12.
|Дель Прато Энрико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эмполи
|16.67% (2)
|0
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|25% (3)
|Реджина
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +13 =2 -5Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013
Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера Кьево 1:1 Эмполи Ливорно 0:2 Эмполи Эмполи 1:5 Козенца Салернитана 2:4 Эмполи Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Асколи 1:0 Эмполи Эмполи 2:0 Фрозиноне Венеция 0:2 Эмполи
Реджина Последние 20 матчей: +8 =6 -6Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца
Виртус Энтелла 1:1 Реджина Реджина 3:1 Пескара Реджина 1:0 Терамо Салернитана 1:1 Реджина Беневенто 2:1 Реджина Пичерно 0:2 Реджина Реджина 0:2 Монополи Катанзаро 0:1 Реджина Реджина 3:0 Паганезе Катания 0:0 Реджина Реджина 1:0 Тернана Вибонезе 0:1 Реджина Реджина 1:1 Бари Реджина 1:2 Виртус Франкавилла Бишелье 1:2 Реджина Кавезе 3:0 Реджина
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Реджина: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|2.
|Кьево
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|3.
|Фрозиноне
|7
|4
|1
|2
|6 - 4
|13
|4.
|СПАЛ 2013
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|5.
|Салернитана
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Венеция
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|7.
|Читтаделла
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|8.
|Монца
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|9.
|Лечче
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|Брешия
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|11.
|Порденоне
|7
|1
|5
|1
|8 - 9
|8
|12.
|Реджина
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Козенца
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|14.
|Реджана 1915
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Виртус Энтелла
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|16.
|Асколи
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|17.
|Виченца Виртус
|0:0
|6
|0
|4
|2
|8 - 10
|4
|18.
|Кремонезе
|0:0
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|19.
|Пиза
|6
|0
|4
|2
|10 - 15
|4
|20.
|Пескара
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эмполи» – «Реджина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эмполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реджина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эмполи» – «Реджина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|3.05
|1.35
|7.30
|1.08
|—
|—
|1.50
|2.48
|—
|—
|2.44
|1.59
|2.00
|1.81
|1.60
|2.25
|—
|—
|1.36
|3.00
|1.02
|3.45
|1.11
|6.50
|1.04
|9.00
|1.01
|12.00
|
|7.60
|1.05
|6.55
|1.08
|—
|—
|3.14
|1.34
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.79
|2.13
|—
|—
|1.41
|2.91
|1.28
|3.54
|1.10
|6.10
|1.07
|6.65
|1.00
|11.75
|
|—
|—
|3.95
|1.27
|2.63
|1.52
|2.12
|1.77
|1.84
|2.04
|1.55
|2.55
|1.41
|3.00
|1.33
|3.46
|1.52
|2.63
|1.34
|3.37
|1.27
|4.00
|—
|—
|1.10
|7.80
|—
|—