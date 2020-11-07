Порденоне
0:1
Второй тайм: 83'
Стадион: Stadio Guido Teghil
Кьево
26' Желтая карточкаKarlo Butic
32' Желтая карточкаКало Джакомо
44' Желтая карточкаВивиани Маттиа
53' Желтая карточкаЛеверб Максим
0:1
61' ГолФабро Микаэль
71' Желтая карточкаКампорезе Микеле
73' Желтая карточкаБассоли Алессандро
16
Luca
Magnino
32
Karlo
Butic
32
Могос
Василе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Luca MagninoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Karlo ButicНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
18 Aldo Banse
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
26'
32'
44'
53'
61'
0:1
71'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 7
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
38 Владение мячом, % 62
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|4 (1)
|0.57
|2.
|Чиурриа Патрик
|1
|0.14
|3.
|Скавоне Мануэль
|1
|0.14
|4.
|Барисон Альберто
|1
|0.14
|5.
|Фаласко Никола
|0
|0
|6.
|Берра Филиппо
|0
|0
|7.
|Кало Джакомо
|0
|0
|8.
|Karlo Butic
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарритано Лука
|3
|0.43
|2.
|Джорджевич Филип
|2
|0.29
|3.
|Фабро Микаэль
|1
|0.14
|4.
|Могос Василе
|1
|0.14
|5.
|Леверб Максим
|1 (1)
|0.14
|6.
|Оби Джоэл
|0
|0
|7.
|Де Лука Мануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кампорезе Микеле
|2
|0
|2.
|Фаласко Никола
|2
|0
|3.
|Фольякко Алессандро
|2
|0
|4.
|Кало Джакомо
|2
|0
|5.
|Дьяв Давиде
|2
|0
|6.
|Бассоли Алессандро
|1
|0
|7.
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|8.
|Гавацци Давиде
|1
|0
|9.
|Скавоне Мануэль
|1
|0
|10.
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|11.
|Барисон Альберто
|1
|0
|12.
|Luca Magnino
|1
|0
|13.
|Karlo Butic
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оби Джоэл
|1
|1
|2.
|Вивиани Маттиа
|1
|1
|3.
|Пальмьеро Лука
|2
|0
|4.
|Могос Василе
|2
|0
|5.
|Леверб Максим
|2
|0
|6.
|Риджионе Микеле
|1
|0
|7.
|Гарритано Лука
|1
|0
|8.
|Шемпер Адриан
|1
|0
|9.
|Де Лука Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порденоне
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Кьево
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: +6 =8 -6Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне
Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла
Кьево Последние 20 матчей: +9 =5 -6Кьево 2:0 Козенца Монца 1:2 Кьево Кьево 1:0 Брешия Реджана 1915 0:1 Кьево
Кьево 1:2 Салернитана Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево
Последние игры между собой
Порденоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Кьево: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|1:0
|7
|5
|1
|1
|8 - 3
|16
|2.
|Эмполи
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Фрозиноне
|0:2
|7
|4
|1
|2
|6 - 4
|13
|4.
|СПАЛ 2013
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|5.
|Салернитана
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Венеция
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|7.
|Читтаделла
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|8.
|Монца
|2:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|9.
|Лечче
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|Брешия
|2:1
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|11.
|Реджина
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|12.
|Порденоне
|0:1
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Козенца
|1:2
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|14.
|Реджана 1915
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Виртус Энтелла
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|16.
|Асколи
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|17.
|Пиза
|6
|0
|4
|2
|10 - 15
|4
|18.
|Виченца Виртус
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|19.
|Кремонезе
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|20.
|Пескара
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Порденоне» – «Кьево» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порденоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кьево» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порденоне» – «Кьево», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|2.35
|1.55
|—
|—
|6.70
|1.09
|—
|—
|1.70
|2.08
|—
|—
|2.26
|1.64
|1.88
|1.92
|1.09
|6.50
|—
|—
|1.33
|3.15
|1.02
|11.00
|1.08
|6.90
|1.02
|11.00
|1.01
|13.50
|
|7.00
|1.06
|—
|—
|6.00
|1.10
|—
|—
|2.82
|1.41
|—
|—
|2.19
|1.68
|—
|—
|1.71
|2.26
|—
|—
|1.33
|3.32
|1.22
|4.10
|1.07
|6.95
|1.05
|7.70
|—
|—
|
|3.35
|1.35
|2.83
|1.46
|2.30
|1.66
|1.83
|2.06
|1.52
|2.62
|1.30
|3.66
|1.62
|2.39
|1.40
|3.05
|1.29
|3.71
|1.53
|2.62
|—
|—
|1.25
|4.14
|—
|—
|—
|—
|—
|—