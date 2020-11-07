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  3. Италия
Порденоне
0:1
Второй тайм: 83'

Стадион:
Кьево
0'
26' Желтая карточка
Karlo Butic
32' Желтая карточка
Кало Джакомо
44' Желтая карточка
Вивиани Маттиа
53' Желтая карточка
Леверб Максим
0:1
61' Гол
Фабро Микаэль
71' Желтая карточка
Кампорезе Микеле
73' Желтая карточка
Бассоли Алессандро
83'
22
Перизан
Самуэле
2
Берра
Филиппо
31
Кампорезе
Микеле
26
Бассоли
Алессандро
5
Фольякко
Алессандро
21
Мисурака
Джанвито
8
Кало
Джакомо
16
Luca
Magnino
13
Чиурриа
Патрик
9
Дьяв
Давиде
32
Karlo
Butic
33
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
6
Леверб
Максим
89
Джильотти
Гийом
13
Ренцетти
Франческо
99
Чичиретти
Амато
14
Пальмьеро
Лука
24
Вивиани
Маттиа
16
Гарритано
Лука
9
Фабро
Микаэль
23
Джорджевич
Филип
Порденоне
4-3-1-2
Кьево
4-4-2

Ход матча

26'
Karlo Butic
 
32'
Кало Джакомо
 
44'
 
Вивиани Маттиа
53'
 
Леверб Максим
61'
0:1
Фабро Микаэль
65'
Мусёлик Себастьян
Karlo Butic
 
66'
Matteo Rossetti2
Мисурака Джанвито
 
71'
Кампорезе Микеле
 
73'
Бассоли Алессандро
 
73'
 
Канотто Луиджи
Чичиретти Амато
76'
 
Марджиотта Франческо
Фабро Микаэль
77'
Паза Симоне
Бассоли Алессандро
 
77'
Малламо Алессандро
Luca Magnino
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 38 Владение мячом, % 62

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 4 (1) 0.57
2. Чиурриа Патрик 1 0.14
3. Скавоне Мануэль 1 0.14
4. Барисон Альберто 1 0.14
5. Фаласко Никола 0 0
6. Берра Филиппо 0 0
7. Кало Джакомо 0 0
8. Karlo Butic 0 0
Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 3 0.43
2. Джорджевич Филип 2 0.29
3. Фабро Микаэль 1 0.14
4. Могос Василе 1 0.14
5. Леверб Максим 1 (1) 0.14
6. Оби Джоэл 0 0
7. Де Лука Мануэль 0 0

Карточки

Порденоне
# Игрок      
1. Кампорезе Микеле 2 0
2. Фаласко Никола 2 0
3. Фольякко Алессандро 2 0
4. Кало Джакомо 2 0
5. Дьяв Давиде 2 0
6. Бассоли Алессандро 1 0
7. Мисурака Джанвито 1 0
8. Гавацци Давиде 1 0
9. Скавоне Мануэль 1 0
10. Мусёлик Себастьян 1 0
11. Барисон Альберто 1 0
12. Luca Magnino 1 0
13. Karlo Butic 1 0
Кьево
# Игрок      
1. Оби Джоэл 1 1
2. Вивиани Маттиа 1 1
3. Пальмьеро Лука 2 0
4. Могос Василе 2 0
5. Леверб Максим 2 0
6. Риджионе Микеле 1 0
7. Гарритано Лука 1 0
8. Шемпер Адриан 1 0
9. Де Лука Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порденоне 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Кьево 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне
Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла
Кьево Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Кьево 2:0 Козенца Монца 1:2 Кьево Кьево 1:0 Брешия Реджана 1915 0:1 Кьево
Кьево 1:2 Салернитана Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево

Последние игры между собой

Порденоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Кьево: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Порденоне 0:1 Кьево Серия B Кьево 1:1 Порденоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево 1:0 7 5 1 1 8 - 3 16
2. Эмполи 6 4 1 1 9 - 7 13
3. Фрозиноне 0:2 7 4 1 2 6 - 4 13
4. СПАЛ 2013 7 3 3 1 11 - 8 12
5. Салернитана 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Венеция 5 3 1 1 9 - 2 10
7. Читтаделла 5 3 1 1 9 - 3 10
8. Монца 2:0 6 2 3 1 6 - 4 9
9. Лечче 6 2 3 1 8 - 7 9
10. Брешия 2:1 6 2 2 2 8 - 8 8
11. Реджина 6 1 4 1 7 - 6 7
12. Порденоне 0:1 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Козенца 1:2 7 0 5 2 4 - 7 5
14. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Виртус Энтелла 5 0 4 1 3 - 5 4
16. Асколи 6 1 1 4 3 - 7 4
17. Пиза 6 0 4 2 10 - 15 4
18. Виченца Виртус 5 0 3 2 8 - 10 3
19. Кремонезе 5 0 3 2 3 - 6 3
20. Пескара 6 0 1 5 3 - 14 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Вивиани Маттиа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Кало Джакомо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Карло Бутик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Guido Teghil. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Порденоне
Ничья
Кьево
3.00
5.00
2.54
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 20.00 4.70 1.27
Бонус: 5 000 ₽ 29.00 5.00 1.18
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.12 2.54
  17.74 4.48 1.30

Самый высокий коэффициент на матч «Порденоне» – «Кьево» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порденоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кьево» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порденоне» – «Кьево», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.35 1.55 6.70 1.09 1.70 2.08 2.26 1.64 1.88 1.92 1.09 6.50 1.33 3.15 1.02 11.00 1.08 6.90 1.02 11.00 1.01 13.50
7.00 1.06 6.00 1.10 2.82 1.41 2.19 1.68 1.71 2.26 1.33 3.32 1.22 4.10 1.07 6.95 1.05 7.70
3.35 1.35 2.83 1.46 2.30 1.66 1.83 2.06 1.52 2.62 1.30 3.66 1.62 2.39 1.40 3.05 1.29 3.71 1.53 2.62 1.25 4.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.35 3.05 1.71 2.14 1.02 11.00 1.08 6.90
2.50 1.53 1.69 2.17 1.34 3.26 1.10 7.10 1.07 8.80
1.18 5.19 2.24 1.68 1.74 2.17 1.47 2.79 1.34 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.33 1.57 1.57 2.33 1.21 4.20
3.32 1.33 2.34 1.60 1.55 2.45 1.20 4.55 1.14 5.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
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