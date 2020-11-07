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  2. Матчи
  3. Италия
Порденоне
1:1
Конец матча

Стадион:
Кьево
0'
26' Желтая карточка
Karlo Butic
32' Желтая карточка
Кало Джакомо
44' Желтая карточка
Вивиани Маттиа
53' Желтая карточка
Леверб Максим
0:1
61' Гол
Фабро Микаэль
71' Желтая карточка
Кампорезе Микеле
73' Желтая карточка
Бассоли Алессандро
1:1
90' Гол
Мусёлик Себастьян
90'+5
22
Перизан
Самуэле
2
Берра
Филиппо
31
Кампорезе
Микеле
26
Бассоли
Алессандро
5
Фольякко
Алессандро
21
Мисурака
Джанвито
8
Кало
Джакомо
16
Luca
Magnino
13
Чиурриа
Патрик
9
Дьяв
Давиде
32
Karlo
Butic
33
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
6
Леверб
Максим
89
Джильотти
Гийом
13
Ренцетти
Франческо
99
Чичиретти
Амато
14
Пальмьеро
Лука
24
Вивиани
Маттиа
16
Гарритано
Лука
9
Фабро
Микаэль
23
Джорджевич
Филип
Порденоне
4-3-1-2
Кьево
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 4 (1) 0.57
2. Чиурриа Патрик 1 0.14
3. Скавоне Мануэль 1 0.14
4. Мусёлик Себастьян 1 0.14
5. Барисон Альберто 1 0.14
6. Фаласко Никола 0 0
7. Берра Филиппо 0 0
8. Кало Джакомо 0 0
9. Karlo Butic 0 0
Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 3 0.43
2. Джорджевич Филип 2 0.29
3. Фабро Микаэль 1 0.14
4. Могос Василе 1 0.14
5. Леверб Максим 1 (1) 0.14
6. Оби Джоэл 0 0
7. Де Лука Мануэль 0 0

Карточки

Порденоне
# Игрок      
1. Кампорезе Микеле 2 0
2. Фаласко Никола 2 0
3. Фольякко Алессандро 2 0
4. Кало Джакомо 2 0
5. Дьяв Давиде 2 0
6. Бассоли Алессандро 1 0
7. Мисурака Джанвито 1 0
8. Гавацци Давиде 1 0
9. Скавоне Мануэль 1 0
10. Мусёлик Себастьян 1 0
11. Барисон Альберто 1 0
12. Luca Magnino 1 0
13. Karlo Butic 1 0
Кьево
# Игрок      
1. Оби Джоэл 1 1
2. Вивиани Маттиа 1 1
3. Пальмьеро Лука 2 0
4. Могос Василе 2 0
5. Леверб Максим 2 0
6. Риджионе Микеле 1 0
7. Гарритано Лука 1 0
8. Шемпер Адриан 1 0
9. Де Лука Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порденоне 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 25% (2)
 Кьево 0 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне
Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла
Кьево Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Кьево 2:0 Козенца Монца 1:2 Кьево Кьево 1:0 Брешия Реджана 1915 0:1 Кьево
Кьево 1:2 Салернитана Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево

Последние игры между собой

Порденоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Кьево: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Порденоне 0:1 Кьево Серия B Кьево 1:1 Порденоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 2:0 7 5 1 1 11 - 7 16
2. Кьево 7 4 2 1 8 - 4 14
3. Фрозиноне 7 4 1 2 6 - 4 13
4. СПАЛ 2013 7 3 3 1 11 - 8 12
5. Салернитана 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Венеция 5 3 1 1 9 - 2 10
7. Читтаделла 5 3 1 1 9 - 3 10
8. Монца 6 2 3 1 6 - 4 9
9. Лечче 6 2 3 1 8 - 7 9
10. Брешия 6 2 2 2 8 - 8 8
11. Порденоне 7 1 5 1 8 - 9 8
12. Реджина 0:2 7 1 4 2 7 - 8 7
13. Козенца 7 0 5 2 4 - 7 5
14. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Виртус Энтелла 5 0 4 1 3 - 5 4
16. Асколи 6 1 1 4 3 - 7 4
17. Пиза 6 0 4 2 10 - 15 4
18. Виченца Виртус 5 0 3 2 8 - 10 3
19. Кремонезе 5 0 3 2 3 - 6 3
20. Пескара 6 0 1 5 3 - 14 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Вивиани Маттиа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Кало Джакомо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Карло Бутик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Guido Teghil. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 21.00 5.00 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 29.00 5.00 1.18
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.12 2.54
  17.74 4.48 1.30

Самый высокий коэффициент на матч «Порденоне» – «Кьево» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порденоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кьево» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порденоне» – «Кьево», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.35 1.55 6.70 1.09 1.70 2.08 2.26 1.64 1.88 1.92 1.09 6.50 1.33 3.15 1.02 11.00 1.08 6.90 1.02 11.00 1.01 13.50
7.00 1.06 6.00 1.10 2.82 1.41 2.19 1.68 1.71 2.26 1.33 3.32 1.22 4.10 1.07 6.95 1.05 7.70
3.35 1.35 2.83 1.46 2.30 1.66 1.83 2.06 1.52 2.62 1.30 3.66 1.62 2.39 1.40 3.05 1.29 3.71 1.53 2.62 1.25 4.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.35 3.05 1.71 2.14 1.02 11.00 1.08 6.90
2.50 1.53 1.69 2.17 1.34 3.26 1.10 7.10 1.07 8.80
1.18 5.19 2.24 1.68 1.74 2.17 1.47 2.79 1.34 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.33 1.57 1.57 2.33 1.21 4.20
3.32 1.33 2.34 1.60 1.55 2.45 1.20 4.55 1.14 5.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
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