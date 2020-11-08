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  3. Норвегия
Конгсвингер
1:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Санднес
0'
1:0
24' Гол
Mahmoud Al Laham
33'
27
Манданда
Риффи
18
Стейринг
Пер-Магнус
25
Скагестад
Эдвард
5
Christian
Roeer
2
Fredrik
Mani
Paalerud
20
Even
Bydal
92
Кака
Камер
15
Mahmoud
Al
Laham
3
Victor
Grodaas
8
Martin
Hoel
Andersen
9
Adem
Gueven
31
Фальк
Аслак
23
Tord
Johnsen
Salte
3
Vidar
Ari
Jonsson1
5
Хансен
Кристер
2
Espen
Hammer
Berger
6
Christian
Landu
Landu
7
Mads
Sande
21
Сёдлунн
Андре
14
Хаджич
Аднан
30
Kent
Haavard
Eriksen
10
Грёдем
Магнус
Конгсвингер
3-5-2
Санднес
3-5-2

Ход матча

24'
Mahmoud Al Laham
(Adem Gueven)
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adem Gueven 6 (2) 0.23
2. Martin Hoel Andersen 6 0.23
3. Simon Marklund 4 0.15
4. Ludvig Langrekken 3 0.12
5. Fredrik Mani Paalerud 1 0.04
6. Яласто Вилле 1 0.04
7. Скагестад Эдвард 1 0.04
8. Jonas Roenningen 1 0.04
9. Mahmoud Al Laham 1 0.04
10. Christian Roeer 1 0.04
11. Even Bydal 1 0.04
12. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0.04
13. Кака Камер 0 0
14. Mathias Berg Gjerstroem 0 0
15. Martin Tangen Vinjor 0 0
Санднес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грёдем Магнус 12 0.48
2. Kent Haavard Eriksen 11 0.44
3. Johannes Andres Nunez Godoy 2 0.08
4. Sanel Kapidzic 2 0.08
5. Сёдлунн Андре 1 0.04
6. Vidar Ari Jonsson1 1 0.04
7. Christian Landu Landu 1 0.04
8. Хансен Кристер 1 0.04
9. Mads Sande 1 0.04
10. Эффьом Максвелл 1 0.04
11. Кронберг Клаес 0 0
12. Sander Ringberg 0 0

Карточки

Конгсвингер
# Игрок      
1. Harald Holter 9 0
2. Скагестад Эдвард 8 0
3. Christian Roeer 5 1
4. Ludvig Langrekken 4 0
5. Манданда Риффи 3 0
6. Стейринг Пер-Магнус 3 0
7. Simon Marklund 3 0
8. Яласто Вилле 2 0
9. Victor Grodaas 2 0
10. Fredrik Mani Paalerud 2 0
11. Daniel Lysgaard 2 0
12. Martin Tangen Vinjor 2 0
13. Кака Камер 1 0
14. Eirik Maeland 1 0
15. Martin Hoel Andersen 1 0
16. Jonas Roenningen 1 0
17. Mahmoud Al Laham 1 0
18. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0
19. Dong-Wan Gang 1 0
Санднес
# Игрок      
1. Christian Landu Landu 5 0
2. Грёдем Магнус 5 0
3. Хаджич Аднан 4 0
4. Tord Johnsen Salte 3 0
5. Espen Hammer Berger 3 0
6. Хансен Кристер 3 0
7. Vidar Ari Jonsson1 3 0
8. Сёдлунн Андре 1 1
9. Kent Haavard Eriksen 2 0
10. Horenus Taddese 2 0
11. Sanel Kapidzic 1 0
12. Mads Sande 1 0
13. Chris Sleveland 1 0
14. Kevin Jablinski 1 0
15. Sander Ringberg 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Конгсвингер 12% (3) 8% (2) 12% (3) 28% (7) 12% (3) 28% (7)
 Санднес 9.09% (3) 21.21% (7) 15.15% (5) 24.24% (8) 15.15% (5) 15.15% (5)

Предыдущие игры

Конгсвингер Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Тромсё 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:3 Рёуфосс Oeygarden FK 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Ранхейм
Конгсвингер 1:1 Дьерв Стрёммен 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 КФУМ Согндаль 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 2:4 Осане Санднес 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 Согндаль Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:3 Лиллестрём КФУМ 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Стрёммен Дьерв 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:2 Конгсвингер
Санднес Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Улленсакер-Киса 3:0 Санднес Санднес 2:2 Стрёммен Лиллестрём 4:2 Санднес Санднес 1:1 Осане
Хам-Кам 2:0 Санднес Санднес 3:1 Гроруд КФУМ 1:0 Санднес Рёуфосс 0:0 Санднес Санднес 0:3 Тромсё Схьёрдал-Блинк 5:4 Санднес Санднес 1:0 Конгсвингер Гроруд 1:1 Санднес Санднес 2:1 Рёуфосс Санднес 1:2 Хам-Кам Осане 4:1 Санднес Санднес 3:1 КФУМ Тромсё 5:0 Санднес Санднес 2:1 Ранхейм Стрёммен 4:0 Санднес Санднес 2:1 Улленсакер-Киса

Последние игры между собой

Конгсвингер: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Санднес: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Санднес 1:0 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:2 Санднес Первый дивизион Санднес 1:2 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 6:0 Санднес Первый дивизион
Санднес 0:3 Конгсвингер Первый дивизион Санднес 0:3 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:3 Санднес Первый дивизион Санднес 0:2 Конгсвингер Типпелиген (Квалификация) Санднес 1:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:2 Санднес Первый дивизион Конгсвингер 1:0 Санднес Адекколига Санднес 3:1 Конгсвингер Адекколига Санднес 1:2 Конгсвингер Адекколига Конгсвингер 0:0 Санднес Адекколига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 26 16 5 5 51 - 27 53
2. Лиллестрём 1:0 25 15 6 4 44 - 22 51
3. Согндаль 26 14 5 7 52 - 29 47
4. Ранхейм 26 13 5 8 58 - 35 44
5. Осане 0:1 26 11 6 9 52 - 40 39
6. КФУМ 26 9 8 9 33 - 36 35
7. Хам-Кам 26 9 6 11 43 - 48 33
8. Рёуфосс 26 8 9 9 39 - 38 33
9. Дьерв 24 8 7 9 37 - 49 31
10. Схьёрдал-Блинк 24 8 6 10 47 - 48 30
11. Стрёммен 24 8 6 10 36 - 41 30
12. Санднес 0:1 25 8 6 11 34 - 49 30
13. Улленсакер-Киса 26 8 5 13 41 - 57 29
14. Гроруд 24 7 6 11 36 - 44 27
15. Конгсвингер 1:0 26 5 8 13 27 - 44 23
16. Oeygarden FK 13 3 3 7 17 - 30 12
17. Нест-Сотра 13 2 5 6 17 - 27 11
  • Первый тайм
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Mahmoud Al Laham бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Конгсвингер
Ничья
Санднес
2.18
3.90
3.61
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.90 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.20 3.55
Бонус: 5 000 ₽ 1.95 3.86 3.46
  2.18 3.22 3.61

Самый высокий коэффициент на матч «Конгсвингер» – «Санднес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Конгсвингер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санднес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Конгсвингер» – «Санднес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.04 11.00 1.02 3.05 1.35 3.50 1.28 1.70 2.08 1.97 1.78 1.74 2.02 1.70 2.07 1.25 3.75 1.23 3.85 1.08 7.00 1.06 7.70 1.05 8.30 1.02 11.50
3.48 1.26 2.23 1.61 1.79 2.00 1.54 2.60 1.26 3.78 1.18 4.45 1.06 7.40
4.82 1.20 2.53 1.54 2.15 1.74 1.81 2.06 1.61 2.37 1.45 2.82 1.77 2.10 1.60 2.39 1.49 2.69 1.19 5.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.25 1.60 2.21 1.62 1.22 4.00 1.18 4.50
2.35 1.58 1.58 2.35 1.22 4.20
1.96 1.90 1.61 2.37 2.29 1.65 1.76 2.11 1.53 2.55 1.40 3.09
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.90 1.84 1.42 2.70 1.28 3.45
3.38 1.31 1.90 1.88 1.43 2.78

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч Конгсвингер 1:0 Санднес онлайн

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