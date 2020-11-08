Конгсвингер
1:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Гьемселунд
Санднес
1:0
24' ГолMahmoud Al Laham
20
Even
Bydal
92
Кака
Камер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Even BydalПолузащитник
-
92 Кака КамерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Espen Nystuen
- Основной состав
-
31 Фальк АслакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хаджич АднанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Steffen Landro
Ход матча
24'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Adem Gueven
|6 (2)
|0.23
|2.
|Martin Hoel Andersen
|6
|0.23
|3.
|Simon Marklund
|4
|0.15
|4.
|Ludvig Langrekken
|3
|0.12
|5.
|Fredrik Mani Paalerud
|1
|0.04
|6.
|Яласто Вилле
|1
|0.04
|7.
|Скагестад Эдвард
|1
|0.04
|8.
|Jonas Roenningen
|1
|0.04
|9.
|Mahmoud Al Laham
|1
|0.04
|10.
|Christian Roeer
|1
|0.04
|11.
|Even Bydal
|1
|0.04
|12.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0.04
|13.
|Кака Камер
|0
|0
|14.
|Mathias Berg Gjerstroem
|0
|0
|15.
|Martin Tangen Vinjor
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грёдем Магнус
|12
|0.48
|2.
|Kent Haavard Eriksen
|11
|0.44
|3.
|Johannes Andres Nunez Godoy
|2
|0.08
|4.
|Sanel Kapidzic
|2
|0.08
|5.
|Сёдлунн Андре
|1
|0.04
|6.
|Vidar Ari Jonsson1
|1
|0.04
|7.
|Christian Landu Landu
|1
|0.04
|8.
|Хансен Кристер
|1
|0.04
|9.
|Mads Sande
|1
|0.04
|10.
|Эффьом Максвелл
|1
|0.04
|11.
|Кронберг Клаес
|0
|0
|12.
|Sander Ringberg
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Harald Holter
|9
|0
|2.
|Скагестад Эдвард
|8
|0
|3.
|Christian Roeer
|5
|1
|4.
|Ludvig Langrekken
|4
|0
|5.
|Манданда Риффи
|3
|0
|6.
|Стейринг Пер-Магнус
|3
|0
|7.
|Simon Marklund
|3
|0
|8.
|Яласто Вилле
|2
|0
|9.
|Victor Grodaas
|2
|0
|10.
|Fredrik Mani Paalerud
|2
|0
|11.
|Daniel Lysgaard
|2
|0
|12.
|Martin Tangen Vinjor
|2
|0
|13.
|Кака Камер
|1
|0
|14.
|Eirik Maeland
|1
|0
|15.
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|16.
|Jonas Roenningen
|1
|0
|17.
|Mahmoud Al Laham
|1
|0
|18.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0
|19.
|Dong-Wan Gang
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Christian Landu Landu
|5
|0
|2.
|Грёдем Магнус
|5
|0
|3.
|Хаджич Аднан
|4
|0
|4.
|Tord Johnsen Salte
|3
|0
|5.
|Espen Hammer Berger
|3
|0
|6.
|Хансен Кристер
|3
|0
|7.
|Vidar Ari Jonsson1
|3
|0
|8.
|Сёдлунн Андре
|1
|1
|9.
|Kent Haavard Eriksen
|2
|0
|10.
|Horenus Taddese
|2
|0
|11.
|Sanel Kapidzic
|1
|0
|12.
|Mads Sande
|1
|0
|13.
|Chris Sleveland
|1
|0
|14.
|Kevin Jablinski
|1
|0
|15.
|Sander Ringberg
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Конгсвингер
|12% (3)
|8% (2)
|12% (3)
|28% (7)
|12% (3)
|28% (7)
|Санднес
|9.09% (3)
|21.21% (7)
|15.15% (5)
|24.24% (8)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
Предыдущие игры
Конгсвингер Последние 20 матчей: +3 =8 -9Тромсё 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:3 Рёуфосс Oeygarden FK 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Ранхейм
Конгсвингер 1:1 Дьерв Стрёммен 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 КФУМ Согндаль 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 2:4 Осане Санднес 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 Согндаль Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:3 Лиллестрём КФУМ 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Стрёммен Дьерв 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:2 Конгсвингер
Санднес Последние 20 матчей: +6 =4 -10Улленсакер-Киса 3:0 Санднес Санднес 2:2 Стрёммен Лиллестрём 4:2 Санднес Санднес 1:1 Осане
Хам-Кам 2:0 Санднес Санднес 3:1 Гроруд КФУМ 1:0 Санднес Рёуфосс 0:0 Санднес Санднес 0:3 Тромсё Схьёрдал-Блинк 5:4 Санднес Санднес 1:0 Конгсвингер Гроруд 1:1 Санднес Санднес 2:1 Рёуфосс Санднес 1:2 Хам-Кам Осане 4:1 Санднес Санднес 3:1 КФУМ Тромсё 5:0 Санднес Санднес 2:1 Ранхейм Стрёммен 4:0 Санднес Санднес 2:1 Улленсакер-Киса
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Санднес: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Санднес 0:3 Конгсвингер Первый дивизион Санднес 0:3 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:3 Санднес Первый дивизион Санднес 0:2 Конгсвингер Типпелиген (Квалификация) Санднес 1:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:2 Санднес Первый дивизион Конгсвингер 1:0 Санднес Адекколига Санднес 3:1 Конгсвингер Адекколига Санднес 1:2 Конгсвингер Адекколига Конгсвингер 0:0 Санднес Адекколига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|26
|16
|5
|5
|51 - 27
|53
|2.
|Лиллестрём
|1:0
|25
|15
|6
|4
|44 - 22
|51
|3.
|Согндаль
|26
|14
|5
|7
|52 - 29
|47
|4.
|Ранхейм
|26
|13
|5
|8
|58 - 35
|44
|5.
|Осане
|0:1
|26
|11
|6
|9
|52 - 40
|39
|6.
|КФУМ
|26
|9
|8
|9
|33 - 36
|35
|7.
|Хам-Кам
|26
|9
|6
|11
|43 - 48
|33
|8.
|Рёуфосс
|26
|8
|9
|9
|39 - 38
|33
|9.
|Дьерв
|24
|8
|7
|9
|37 - 49
|31
|10.
|Схьёрдал-Блинк
|24
|8
|6
|10
|47 - 48
|30
|11.
|Стрёммен
|24
|8
|6
|10
|36 - 41
|30
|12.
|Санднес
|0:1
|25
|8
|6
|11
|34 - 49
|30
|13.
|Улленсакер-Киса
|26
|8
|5
|13
|41 - 57
|29
|14.
|Гроруд
|24
|7
|6
|11
|36 - 44
|27
|15.
|Конгсвингер
|1:0
|26
|5
|8
|13
|27 - 44
|23
|16.
|Oeygarden FK
|13
|3
|3
|7
|17 - 30
|12
|17.
|Нест-Сотра
|13
|2
|5
|6
|17 - 27
|11
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Конгсвингер» – «Санднес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Конгсвингер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санднес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Конгсвингер» – «Санднес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|9.00
|1.04
|11.00
|1.02
|3.05
|1.35
|—
|—
|3.50
|1.28
|—
|—
|1.70
|2.08
|1.97
|1.78
|1.74
|2.02
|1.70
|2.07
|1.25
|3.75
|1.23
|3.85
|1.08
|7.00
|1.06
|7.70
|1.05
|8.30
|1.02
|11.50
|
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.48
|1.26
|—
|—
|2.23
|1.61
|—
|—
|1.79
|2.00
|—
|—
|1.54
|2.60
|1.26
|3.78
|1.18
|4.45
|1.06
|7.40
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.82
|1.20
|2.53
|1.54
|2.15
|1.74
|1.81
|2.06
|1.61
|2.37
|1.45
|2.82
|1.77
|2.10
|1.60
|2.39
|1.49
|2.69
|—
|—
|1.19
|5.08
|—
|—
|—
|—
|—
|—