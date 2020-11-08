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  3. Италия
Аталанта
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Интер Милан
0' 28'
57
Спортьелло
Марко
2
Толой
Рафаэл
17
Ромеро
Кристиан
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
88
Пашалич
Марио
11
Фройлер
Ремо
40
Руджери
Маттео
18
Малиновский
Руслан
10
Гомес
Алехандро
91
Сапата
Дуван
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
22
Видаль
Артуро
77
Брозович
Марсело
15
Янг
Эшли
23
Барелла
Николо
7
Санчес
Алексис
10
Мартинес
Лаутаро
Аталанта
3-4-2-1
Интер Милан
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Алехандро 4 0.57
2. Муриэль Луис 4 0.57
3. Сапата Дуван 2 (1) 0.29
4. Хатебур Ханс 2 0.29
5. Ламмерс Сэм 2 0.29
6. Госенс Робин 1 0.14
7. Пашалич Марио 1 0.14
8. Де Рон Мартен 1 0.14
9. Паломино Хосе 0 0
10. Малиновский Руслан 0 0
11. Фройлер Ремо 0 0
12. Ромеро Кристиан 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 5 0.71
2. Мартинес Лаутаро 3 0.43
3. Д'Амброзио Данило 2 0.29
4. Перишич Иван 1 0.14
5. Хакими Ашраф 1 0.14
6. Гальярдини Роберто 1 0.14
7. Брозович Марсело 1 0.14
8. Барелла Николо 0 0
9. Коларов Александар 0 0
10. Янг Эшли 0 0
11. Санчес Алексис 0 0
12. Раноккия Андреа 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Толой Рафаэл 2 0
2. Фройлер Ремо 2 0
3. Джимсити Берат 2 0
4. Паломино Хосе 1 0
5. Малиновский Руслан 1 0
6. Мохика Хоан 1 0
7. Хатебур Ханс 1 0
8. Кальдара Маттиа 1 0
9. Госенс Робин 1 0
10. Ромеро Кристиан 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Видаль Артуро 2 0
2. Барелла Николо 2 0
3. Сенси Стефано 0 1
4. Янг Эшли 1 0
5. Раноккия Андреа 1 0
6. Лукаку Ромелу 1 0
7. Брозович Марсело 1 0
8. Хакими Ашраф 1 0
9. Мартинес Лаутаро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 17.65% (3) 17.65% (3) 35.29% (6) 5.88% (1) 11.76% (2) 11.76% (2)
 Интер Милан 7.14% (1) 28.57% (4) 14.29% (2) 0 21.43% (3) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория
Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта
Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан
Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Интер Милан: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Аталанта 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Аталанта Серия A Интер Милан 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 4:1 Интер Милан Серия A
Аталанта 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Аталанта Серия A Интер Милан 7:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Интер Милан Серия A Аталанта 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Аталанта Серия A Интер Милан 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:4 Аталанта Серия A Аталанта 3:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Сассуоло Заявка 7 4 3 0 18 - 9 15
3. Аталанта 0:0 Заявка 7 4 1 2 17 - 13 13
4. Ювентус Заявка 7 3 4 0 15 - 6 13
5. Интер Милан 0:0 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
6. Рома 0:0 Заявка 7 3 3 1 13 - 10 12
7. Наполи Заявка 6 4 0 2 14 - 7 11
8. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
9. Лацио Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
10. Сампдория Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Кальяри Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
12. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
14. Болонья Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Беневенто Заявка 7 2 0 5 10 - 20 6
16. Парма Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
17. Дженоа 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
18. Торино 0:0 Заявка 7 1 2 4 12 - 16 5
19. Удинезе Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
20. Кротоне 0:0 Заявка 7 0 2 5 6 - 17 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    31'
    Мартинес в центре поля заработал совсем необязательную жёлтую карточку, рукой схватив за футболку Фройлера.
  • 30'
    Многие ждали в этом матче большого количества забитых голов, но за полчаса игрового времени мы видели совсем мало острых моментов в ворот.
  • 29'
    Сапата с левого фланга продрался в штрафную площадку гостей, после чего пытался выполнить прострельную передачу вдоль ворот - заблокировано защитниками "Интера".
  • 28'
    Лаутаро опустился в центральный круг в поисках мяча, но за ним туда же выдвинулся Ромеро, который снова удачно отработал в отборе.
  • 27'
    Малиновский пытался правее центра продраться в чужую штрафную площадку, но сумел выбить мяч из-под ног соперника Бастони.
  • Опасный момент
    26'
    С левого фланга прошла классная подача в центр штрафной площади хозяев на голову Видалю, но чилиец головой пробил над правой "девяткой".
  • Фол, нарушение
    25'
    Мартинес заработал штрафной удар метрах в 33-х от ворот соперника. Решили не подавать мяч в штрафную площадку миланцы, разыграв снаряд накоротке.
  • 24'
    Малиновский разрядил свою пушку со средней дистанции после передачи от Гомеса, но свалился мяч с ноги украинца, улетев высоко на трибуны.
  • Травма, повреждение
    23'
    Больно досталось по ноге Янгу в предыдущем эпизоде. Но, думая, через пару минут он уже забудет о боли, и будет продолжать встречу, как ни в чём не бывало.
  • Фол, нарушение
    22'
    В ответной атаке хозяев с левого фланга следовала подача в штрафную площадку на Хатебура, но того опередил Янг, и Ханс правила нарушил.
  • 21'
    С левого фланга следовала прострельная передача в направлении Мартинеса, но снова не удалось аргентинскому нападающему что-то создать под прессингом защитников.
  • 20'
    Требовал Мартинес в прошлом эпизоде углового. Мне тоже показалось, что мяч задел ногу защитника, но VAR такие мелочи не пересматривает.
  • Опасный момент
    19'
    Санчес поборолся за мяч на правом краю чужой штрафной площади, после чего делал скидку в центр на Мартинеса, который в касание с 16-ти метров пробил не лучшим образом, не попав в створ ворот.
  • 18'
    Попытались через центральную ось организовать контрвыпад вчетвером миланцы, но не смогли подобраться к чужой штрафной площади.
  • 17'
    Сапата сместился на левый фланг атаки, но не смог сохранить там мяч под прессингом двух соперников.
  • 16'
    Малиновский не лучшим образом выполнил подачу в центр - миланцы отбились. В атаке вторым темпом Хатебур пытался пробить головой после подачи слева, но получилась лёгкая скидка в руки Хандановичу.
  • Фол, нарушение
    15'
    Гомес в глубине поля заработал штрафной удар для своей команды. Де Врей зацепил его локтем.
  • Фол, нарушение
    14'
    Хатебур грубовато сзади атаковал Янга, но снова арбитр ограничивается только устным замечанием.
  • Фол, нарушение
    13'
    Обрезались в центре поля бергамаски, но Фройлер тут же сфолил против Санчеса, прежде чем гости успели устремиться в контратаку. Без жёлтой карточки обошлось.
  • 12'
    Пашалич из глубины поля забрасывал мяч к правому углу вратарской площади, в направлении которого двигался Хатебур, но не успел - мяч вышел за лицевую линию.
  • 11'
    Наладить комбинационную игру в центре поля команде Антонио Конте пока что не получается. Поэтому приходится рассчитывать только на контрвыпады.
  • 10'
    Ромелу Лукаку пока что скучает на трибунах. Думаю, что мы обязательно увидим его на поле по ходу второго тайма.
  • Опасный момент
    9'
    Правым флангом быструю атаку провели миланцы, откуда следовала прострельная передача вдоль ворот на Мартинеса, но в подкате на опережении удалось на опережении сыграть Ромеро.
  • Опасный момент
    8'
    Гомес после скидки партнёра решил пробить на силу, надеясь, что "стенка" немного развалится, но защитники миланцев не дрогнули.
  • Травма, повреждение
    7'
    Больно Сапате - с трудом он поднимается на ноги. Но медицинская помощь нападающему пока не требуется. Арбитр занят постановкой "стенки" из игроков "Интера".
  • Фол, нарушение
    6'
    Сапата сбит в 17-ти метрах от ворот соперника после паса Малиновского. Опаснейший штрафной удар для "Аталанты"!
  • 5'
    Начинает постепенно включатся в игру и "Интер", который также выходит на чужую половину поля в прессинг большими силами.
  • Травма, повреждение
    4'
    Бастони получил какое-то повреждение на своей половине поля - ему нужно дать немного времени, чтобы прийти в себя.
  • Фол, нарушение
    3'
    В центре поля Малиновского грубовато срезал Видаль, но арбитр не торопится расчехлять карман и доставать жёлтую карточку.
  • 2'
    Бергамаски сразу стараются агрессивно работать в высоком прессинге на чужой половине поля, но гости готовы к такому развитию событий.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.05 3.85 2.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.60 2.17
Бонус: 5 000 ₽ 2.93 4.20 2.43
  3.25 3.20 2.38

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.00 1.24 3.15 1.35 2.04 1.77 1.62 2.27 1.99 1.87 1.40 2.90 1.19 4.60 1.15 5.30 1.19 5.30 1.15 5.90 1.05 9.60
5.85 1.09 4.95 1.14 3.04 1.36 2.32 1.61 1.91 2.09 1.46 2.72 1.38 2.94 1.15 4.90 1.11 5.35 1.03 9.00
3.45 1.33 3.01 1.41 2.57 1.54 2.06 1.82 1.79 2.09 1.61 2.40 2.40 1.63 2.06 1.84 1.30 3.66 1.66 2.34 1.48 2.85 1.33 3.52 1.14 6.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.55 1.50 1.65 2.22 1.31 3.35 1.31 3.60
4.30 1.22 3.04 1.38 1.77 2.05 1.33 3.32 1.24 4.05
2.08 1.81 1.71 2.22 1.34 3.39 1.24 4.28 1.78 2.14 1.55 2.60 1.33 3.62
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.08 1.72 1.55 2.45 1.33 3.25
5.90 1.13 4.80 1.20 2.32 1.61 1.76 2.06 1.43 2.83 1.17 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.20
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
2.55 1.50
Где смотреть матч Аталанта 0:0 Интер Милан онлайн

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Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Интер Милан

Исход игры
Аталанта
22.5% (34)
Ничья
43.7% (66)
Интер Милан
33.8% (51)
Тотал 2.5
Больше
68.92% (102)
Меньше
31.08% (46)
Обе команды забьют
Да
93.92% (139)
Нет
6.08% (9)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
25.2% (38)
1:1 Ничья
24.5% (37)
2:2 Ничья
17.9% (27)
2:1 Аталанта
15.9% (24)
1:3 Интер Милан
3.3% (5)
1:0 Аталанта
2% (3)
3:1 Аталанта
2% (3)
0:2 Интер Милан
2% (3)
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