Малиновский пытался правее центра продраться в чужую штрафную площадку, но сумел выбить мяч из-под ног соперника Бастони.

Лаутаро опустился в центральный круг в поисках мяча, но за ним туда же выдвинулся Ромеро, который снова удачно отработал в отборе.

Сапата с левого фланга продрался в штрафную площадку гостей, после чего пытался выполнить прострельную передачу вдоль ворот - заблокировано защитниками "Интера".

Многие ждали в этом матче большого количества забитых голов, но за полчаса игрового времени мы видели совсем мало острых моментов в ворот.

Мартинес в центре поля заработал совсем необязательную жёлтую карточку, рукой схватив за футболку Фройлера.

26' С левого фланга прошла классная подача в центр штрафной площади хозяев на голову Видалю, но чилиец головой пробил над правой "девяткой".

25' Мартинес заработал штрафной удар метрах в 33-х от ворот соперника. Решили не подавать мяч в штрафную площадку миланцы, разыграв снаряд накоротке.

24' Малиновский разрядил свою пушку со средней дистанции после передачи от Гомеса, но свалился мяч с ноги украинца, улетев высоко на трибуны.

23' Больно досталось по ноге Янгу в предыдущем эпизоде. Но, думая, через пару минут он уже забудет о боли, и будет продолжать встречу, как ни в чём не бывало.

22' В ответной атаке хозяев с левого фланга следовала подача в штрафную площадку на Хатебура, но того опередил Янг, и Ханс правила нарушил.

21' С левого фланга следовала прострельная передача в направлении Мартинеса, но снова не удалось аргентинскому нападающему что-то создать под прессингом защитников.

20' Требовал Мартинес в прошлом эпизоде углового. Мне тоже показалось, что мяч задел ногу защитника, но VAR такие мелочи не пересматривает.

19' Санчес поборолся за мяч на правом краю чужой штрафной площади, после чего делал скидку в центр на Мартинеса, который в касание с 16-ти метров пробил не лучшим образом, не попав в створ ворот.

18' Попытались через центральную ось организовать контрвыпад вчетвером миланцы, но не смогли подобраться к чужой штрафной площади.

17' Сапата сместился на левый фланг атаки, но не смог сохранить там мяч под прессингом двух соперников.

16' Малиновский не лучшим образом выполнил подачу в центр - миланцы отбились. В атаке вторым темпом Хатебур пытался пробить головой после подачи слева, но получилась лёгкая скидка в руки Хандановичу.

15' Гомес в глубине поля заработал штрафной удар для своей команды. Де Врей зацепил его локтем.

14' Хатебур грубовато сзади атаковал Янга, но снова арбитр ограничивается только устным замечанием.

13' Обрезались в центре поля бергамаски, но Фройлер тут же сфолил против Санчеса, прежде чем гости успели устремиться в контратаку. Без жёлтой карточки обошлось.

12' Пашалич из глубины поля забрасывал мяч к правому углу вратарской площади, в направлении которого двигался Хатебур, но не успел - мяч вышел за лицевую линию.

11' Наладить комбинационную игру в центре поля команде Антонио Конте пока что не получается. Поэтому приходится рассчитывать только на контрвыпады.

10' Ромелу Лукаку пока что скучает на трибунах. Думаю, что мы обязательно увидим его на поле по ходу второго тайма.

9' Правым флангом быструю атаку провели миланцы, откуда следовала прострельная передача вдоль ворот на Мартинеса, но в подкате на опережении удалось на опережении сыграть Ромеро.

8' Гомес после скидки партнёра решил пробить на силу, надеясь, что "стенка" немного развалится, но защитники миланцев не дрогнули.

7' Больно Сапате - с трудом он поднимается на ноги. Но медицинская помощь нападающему пока не требуется. Арбитр занят постановкой "стенки" из игроков "Интера".

6' Сапата сбит в 17-ти метрах от ворот соперника после паса Малиновского. Опаснейший штрафной удар для "Аталанты"!

5' Начинает постепенно включатся в игру и "Интер", который также выходит на чужую половину поля в прессинг большими силами.

4' Бастони получил какое-то повреждение на своей половине поля - ему нужно дать немного времени, чтобы прийти в себя.

3' В центре поля Малиновского грубовато срезал Видаль, но арбитр не торопится расчехлять карман и доставать жёлтую карточку.

2' Бергамаски сразу стараются агрессивно работать в высоком прессинге на чужой половине поля, но гости готовы к такому развитию событий.