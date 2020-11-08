Аталанта
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Гевисс Стэдиум
Интер Милан
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
15
Янг
Эшли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
-
26 Мохика ХоанПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Траоре АмадНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янг ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Перишич ИванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомес Алехандро
|4
|0.57
|2.
|Муриэль Луис
|4
|0.57
|3.
|Сапата Дуван
|2 (1)
|0.29
|4.
|Хатебур Ханс
|2
|0.29
|5.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.29
|6.
|Госенс Робин
|1
|0.14
|7.
|Пашалич Марио
|1
|0.14
|8.
|Де Рон Мартен
|1
|0.14
|9.
|Паломино Хосе
|0
|0
|10.
|Малиновский Руслан
|0
|0
|11.
|Фройлер Ремо
|0
|0
|12.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|5
|0.71
|2.
|Мартинес Лаутаро
|3
|0.43
|3.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0.29
|4.
|Перишич Иван
|1
|0.14
|5.
|Хакими Ашраф
|1
|0.14
|6.
|Гальярдини Роберто
|1
|0.14
|7.
|Брозович Марсело
|1
|0.14
|8.
|Барелла Николо
|0
|0
|9.
|Коларов Александар
|0
|0
|10.
|Янг Эшли
|0
|0
|11.
|Санчес Алексис
|0
|0
|12.
|Раноккия Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Толой Рафаэл
|2
|0
|2.
|Фройлер Ремо
|2
|0
|3.
|Джимсити Берат
|2
|0
|4.
|Паломино Хосе
|1
|0
|5.
|Малиновский Руслан
|1
|0
|6.
|Мохика Хоан
|1
|0
|7.
|Хатебур Ханс
|1
|0
|8.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|9.
|Госенс Робин
|1
|0
|10.
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Артуро
|2
|0
|2.
|Барелла Николо
|2
|0
|3.
|Сенси Стефано
|0
|1
|4.
|Янг Эшли
|1
|0
|5.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|6.
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|7.
|Брозович Марсело
|1
|0
|8.
|Хакими Ашраф
|1
|0
|9.
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|35.29% (6)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|Интер Милан
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|0
|21.43% (3)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +11 =4 -5Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория
Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта
Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =6 -3Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан
Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Интер Милан: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Аталанта 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Аталанта Серия A Интер Милан 7:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Интер Милан Серия A Аталанта 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Аталанта Серия A Интер Милан 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:4 Аталанта Серия A Аталанта 3:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Интер Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 9
|15
|3.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 13
|13
|4.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|15 - 6
|13
|5.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|6.
|Рома
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|11
|8.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|9.
|Лацио
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|10.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|11.
|Кальяри
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|13.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|14.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 20
|6
|16.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|17.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|18.
|Торино
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 16
|5
|19.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 17
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|4.00
|1.24
|—
|—
|3.15
|1.35
|—
|—
|2.04
|1.77
|—
|—
|1.62
|2.27
|1.99
|1.87
|1.40
|2.90
|—
|—
|1.19
|4.60
|1.15
|5.30
|1.19
|5.30
|1.15
|5.90
|1.05
|9.60
|
|5.85
|1.09
|—
|—
|4.95
|1.14
|—
|—
|3.04
|1.36
|—
|—
|2.32
|1.61
|—
|—
|1.91
|2.09
|—
|—
|1.46
|2.72
|1.38
|2.94
|1.15
|4.90
|1.11
|5.35
|1.03
|9.00
|
|3.45
|1.33
|3.01
|1.41
|2.57
|1.54
|2.06
|1.82
|1.79
|2.09
|1.61
|2.40
|2.40
|1.63
|2.06
|1.84
|1.30
|3.66
|1.66
|2.34
|1.48
|2.85
|1.33
|3.52
|—
|—
|1.14
|6.57
|—
|—
Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Интер Милан
Исход игры
Аталанта
22.5% (34)
Ничья
43.7% (66)
Интер Милан
33.8% (51)
Тотал 2.5
Больше
68.92% (102)
Меньше
31.08% (46)
Обе команды забьют
Да
93.92% (139)
Нет
6.08% (9)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
25.2% (38)
1:1 Ничья
24.5% (37)
2:2 Ничья
17.9% (27)
2:1 Аталанта
15.9% (24)
1:3 Интер Милан
3.3% (5)
1:0 Аталанта
2% (3)
3:1 Аталанта
2% (3)
0:2 Интер Милан
2% (3)
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