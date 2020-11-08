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Болонья
0:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
Наполи
0'
0:1
23' Гол
Осимхен Виктор
25' Желтая карточка
Домингес Николас
27' Желтая карточка
Данило Ларанжера
30'
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
23
Данило
Ларанжера
14
Томиясу
Такэхиро
4
Денсвил
Стефано
30
Схаутен
Йерди
8
Домингес
Николас
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
24
Паласио
Родриго
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
23
Хюсай
Эльсейд
8
Фабиан
Руис
5
Бакайоко
Тьемуа
11
Лосано
Ирвин
14
Мертенс
Дрис
24
Инсинье
Лоренцо
9
Осимхен
Виктор
Болонья
4-2-3-1
Наполи
4-2-3-1

Ход матча

23'
0:1
Осимхен Виктор
(Лосано Ирвин)
25'
Домингес Николас
 
27'
Данило Ларанжера
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 4 0.57
2. Барроу Муса 2 0.29
3. Паласио Родриго 1 0.14
4. Сванберг Маттиас 1 0.14
5. Орсолини Риккардо 1 0.14
6. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.14
7. Ольсен Андреас 1 0.14
8. Сантандер Федерико 0 0
9. Медель Гари 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лосано Ирвин 4 0.57
2. Мертенс Дрис 2 0.29
3. Политано Маттео 2 0.29
4. Инсинье Лоренцо 2 0.29
5. Зелиньски Петр 1 0.14
6. Осимхен Виктор 1 0.14
7. Петанья Андреа 1 0.14
8. Элмас Элиф 1 0.14
9. Оспина Давид 0 0
10. Фабиан Руис 0 0
11. Ди Лоренцо Джованни 0 0
12. Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Сванберг Маттиас 3 0
2. Дейкс Митчелл 1 1
3. Сансоне Никола 2 0
4. Данило Ларанжера 2 0
5. Томиясу Такэхиро 2 0
6. Де Сильвестри Лоренцо 1 0
7. М'Байе Ибрахим 1 0
8. Схаутен Йерди 1 0
9. Домингес Николас 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Оспина Давид 1 0
2. Манолас Костас 1 0
3. Демме Диего 1 0
4. Политано Маттео 1 0
5. Лосано Ирвин 1 0
6. Осимхен Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 36.36% (4) 0 18.18% (2)
 Наполи 7.14% (1) 21.43% (3) 7.14% (1) 21.43% (3) 35.71% (5) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло
Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья
Наполи Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи
Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи

Последние игры между собой

Болонья: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Наполи: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Болонья 1:1 Наполи Серия A Наполи 1:2 Болонья Серия A Болонья 3:2 Наполи Серия A Наполи 3:2 Болонья Серия A
Наполи 3:1 Болонья Серия A Болонья 0:3 Наполи Серия A Болонья 1:7 Наполи Серия A Наполи 3:1 Болонья Серия A Наполи 6:0 Болонья Серия A Болонья 3:2 Наполи Серия A Болонья 2:2 Наполи Серия A Наполи 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Наполи Серия A Наполи 1:2 Болонья Кубок Наполи 2:3 Болонья Серия A Болонья 2:0 Наполи Серия A Наполи 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:2 Наполи Серия A Наполи 2:1 Болонья Кубок Наполи 4:1 Болонья Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Сассуоло Заявка 7 4 3 0 18 - 9 15
3. Наполи 1:0 Заявка 7 5 0 2 15 - 7 14
4. Рома Заявка 7 4 2 1 16 - 11 14
5. Аталанта Заявка 7 4 1 2 18 - 14 13
6. Ювентус Заявка 7 3 4 0 15 - 6 13
7. Интер Милан Заявка 7 3 3 1 16 - 11 12
8. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
9. Лацио Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
10. Сампдория Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Кальяри Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
12. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
14. Болонья 0:1 Заявка 7 2 0 5 11 - 13 6
15. Беневенто Заявка 7 2 0 5 10 - 20 6
16. Парма Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
17. Торино Заявка 7 1 2 4 12 - 16 5
18. Дженоа Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
19. Удинезе Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 6 - 17 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Болонья 0.6% (1)
X 7.1% (11)
Наполи 92.3% (144)
Все прогнозы
1.68 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Наполи
4.80
4.30
1.73
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.70 4.15 1.70
Бонус: 5 000 ₽ 4.80 3.80 1.72
Бонус: 5 000 ₽ 4.70 4.30 1.73
  4.70 4.26 1.70

Самый высокий коэффициент на матч «Болонья» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болонья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болонья» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.03 3.50 1.30 4.10 1.23 1.87 1.92 2.06 1.81 1.80 2.06 1.31 3.35 1.32 3.35 1.11 6.50 1.09 6.20 1.03 12.00 1.01 12.00
15.50 1.02 14.25 1.02 5.20 1.17 4.15 1.24 2.54 1.57 1.98 1.85 1.61 2.34 1.33 3.36 1.25 4.05 1.11 6.85
5.99 1.15 2.67 1.52 2.38 1.64 2.09 1.81 1.83 2.08 1.66 2.33 1.51 2.74 1.26 4.18 1.10 8.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.50 1.53 2.48 1.55 1.27 3.70 1.23 4.10 1.04 10.00
3.68 1.28 2.53 1.52 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
3.29 1.36 2.62 1.52 1.95 1.93 1.65 2.32 1.45 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.07 1.74 1.51 2.45 1.31 3.25
5.20 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.92
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
2.80 1.44
Где смотреть матч Болонья 0:1 Наполи онлайн

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Прогнозы на матч Болонья 0:1 Наполи

Исход игры
Болонья
0.6% (1)
Ничья
7.1% (11)
Наполи
92.3% (144)
Тотал 2.5
Больше
72.37% (110)
Меньше
27.63% (42)
Обе команды забьют
Да
76.32% (116)
Нет
23.68% (36)
Популярный счёт
1:2 Наполи
59% (92)
0:1 Наполи
12.2% (19)
0:2 Наполи
9.6% (15)
1:3 Наполи
6.4% (10)
1:1 Ничья
4.5% (7)
2:2 Ничья
1.3% (2)
2:3 Наполи
1.3% (2)
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