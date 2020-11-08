Болонья
0:1
Первый тайм: 30'
Стадион: Ренато Далл'Ара
Наполи
0:1
23' ГолОсимхен Виктор
25' Желтая карточкаДомингес Николас
27' Желтая карточкаДанило Ларанжера
99
Барроу
Муса
25
Оспина
Давид
11
Лосано
Ирвин
14
Мертенс
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Рабби СимонеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лосано ИрвинПолузащитник
-
14 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
Ход матча
23'
0:1
25'
27'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|4
|0.57
|2.
|Барроу Муса
|2
|0.29
|3.
|Паласио Родриго
|1
|0.14
|4.
|Сванберг Маттиас
|1
|0.14
|5.
|Орсолини Риккардо
|1
|0.14
|6.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.14
|7.
|Ольсен Андреас
|1
|0.14
|8.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|9.
|Медель Гари
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лосано Ирвин
|4
|0.57
|2.
|Мертенс Дрис
|2
|0.29
|3.
|Политано Маттео
|2
|0.29
|4.
|Инсинье Лоренцо
|2
|0.29
|5.
|Зелиньски Петр
|1
|0.14
|6.
|Осимхен Виктор
|1
|0.14
|7.
|Петанья Андреа
|1
|0.14
|8.
|Элмас Элиф
|1
|0.14
|9.
|Оспина Давид
|0
|0
|10.
|Фабиан Руис
|0
|0
|11.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|12.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сванберг Маттиас
|3
|0
|2.
|Дейкс Митчелл
|1
|1
|3.
|Сансоне Никола
|2
|0
|4.
|Данило Ларанжера
|2
|0
|5.
|Томиясу Такэхиро
|2
|0
|6.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|7.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
|8.
|Схаутен Йерди
|1
|0
|9.
|Домингес Николас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оспина Давид
|1
|0
|2.
|Манолас Костас
|1
|0
|3.
|Демме Диего
|1
|0
|4.
|Политано Маттео
|1
|0
|5.
|Лосано Ирвин
|1
|0
|6.
|Осимхен Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болонья
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|0
|18.18% (2)
|Наполи
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|35.71% (5)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +7 =5 -8Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло
Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья
Наполи Последние 20 матчей: +12 =2 -6Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи
Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи
Последние игры между собой
Болонья: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Наполи: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Наполи 3:1 Болонья Серия A Болонья 0:3 Наполи Серия A Болонья 1:7 Наполи Серия A Наполи 3:1 Болонья Серия A Наполи 6:0 Болонья Серия A Болонья 3:2 Наполи Серия A Болонья 2:2 Наполи Серия A Наполи 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Наполи Серия A Наполи 1:2 Болонья Кубок Наполи 2:3 Болонья Серия A Болонья 2:0 Наполи Серия A Наполи 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:2 Наполи Серия A Наполи 2:1 Болонья Кубок Наполи 4:1 Болонья Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 9
|15
|3.
|Наполи
|1:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 7
|14
|4.
|Рома
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 11
|14
|5.
|Аталанта
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 14
|13
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|15 - 6
|13
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 11
|12
|8.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|9.
|Лацио
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|10.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|11.
|Кальяри
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|13.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|14.
|Болонья
|0:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|11 - 13
|6
|15.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 20
|6
|16.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|17.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 16
|5
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|19.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 17
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Болонья» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болонья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болонья» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|10.50
|1.03
|—
|—
|3.50
|1.30
|4.10
|1.23
|1.87
|1.92
|—
|—
|2.06
|1.81
|1.80
|2.06
|1.31
|3.35
|—
|—
|1.32
|3.35
|1.11
|6.50
|1.09
|6.20
|1.03
|12.00
|1.01
|12.00
|
|15.50
|1.02
|14.25
|1.02
|5.20
|1.17
|4.15
|1.24
|2.54
|1.57
|—
|—
|1.98
|1.85
|—
|—
|1.61
|2.34
|—
|—
|1.33
|3.36
|1.25
|4.05
|1.11
|6.85
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.99
|1.15
|—
|—
|2.67
|1.52
|2.38
|1.64
|2.09
|1.81
|1.83
|2.08
|1.66
|2.33
|1.51
|2.74
|—
|—
|1.26
|4.18
|—
|—
|1.10
|8.24
|—
|—
Прогнозы на матч Болонья 0:1 Наполи
Исход игры
Болонья
0.6% (1)
Ничья
7.1% (11)
Наполи
92.3% (144)
Тотал 2.5
Больше
72.37% (110)
Меньше
27.63% (42)
Обе команды забьют
Да
76.32% (116)
Нет
23.68% (36)
Популярный счёт
1:2 Наполи
59% (92)
0:1 Наполи
12.2% (19)
0:2 Наполи
9.6% (15)
1:3 Наполи
6.4% (10)
1:1 Ничья
4.5% (7)
2:2 Ничья
1.3% (2)
2:3 Наполи
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!