0:1
6' ГолБарак Антонин
0:2
19' Гол в свои воротаКалабрия Давиде
1:2
27' Гол в свои воротаМаньяни Джанджакомо
33' Желтая карточкаЧеккерини Федерико
42' Желтая карточкаЛовато Маттео
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Конти АндреаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
21 Диас БрахимНападающий
-
12 Ребич АнтеНападающий
- Нападающий
-
15 Хёуге ЙенсНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пандур ИворВратарь
- Защитник
-
36 Амионе БруноЗащитник
-
15 Четин МертЗащитник
- Защитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
0:1
19'
0:2
27'
42'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
8 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
8 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|7 (2)
|1
|2.
|Леау Рафаэл
|2
|0.29
|3.
|Кесси Франк
|2 (1)
|0.29
|4.
|Тео Эрнандес
|1
|0.14
|5.
|Диас Брахим
|1
|0.14
|6.
|Салемакерс Алексис
|1
|0.14
|7.
|Чалханоглу Хакан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барак Антонин
|3
|0.43
|2.
|Фавилли Андреа
|2
|0.29
|3.
|Лазович Дарко
|1
|0.14
|4.
|Димарко Федерико
|0
|0
|5.
|Цаканьи Маттиа
|0
|0
|6.
|Фараони Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тео Эрнандес
|3
|0
|2.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|3.
|Габбия Маттео
|2
|0
|4.
|Леау Рафаэл
|2
|0
|5.
|Кьяер Симон
|1
|0
|6.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|7.
|Крунич Раде
|1
|0
|8.
|Кесси Франк
|1
|0
|9.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|10.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лазович Дарко
|2
|0
|2.
|Ловато Маттео
|2
|0
|3.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|4.
|Фараони Марко
|1
|0
|5.
|Чеккерини Федерико
|1
|0
|6.
|Тамез Адриен
|1
|0
|7.
|Димарко Федерико
|1
|0
|8.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|9.
|Барак Антонин
|1
|0
|10.
|Цаканьи Маттиа
|1
|0
|11.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|12.
|Виейра Ронни
|1
|0
|13.
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0
|14.
|Данци Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|0
|28.57% (4)
|Верона
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +17 =2 -1Милан 0:3 Лилль Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома
Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан Милан 1:1 Аталанта
Верона Последние 20 матчей: +7 =7 -6Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона Верона 0:0 Дженоа
Парма 1:0 Верона Верона 1:0 Удинезе Верона 3:0 Рома Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица Дженоа 3:0 Верона Верона 3:0 СПАЛ 2013 Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона
Последние игры между собой
Милан: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|1:2 Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 7
|16
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 9
|15
|3.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 7
|14
|4.
|Верона
|2:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|5.
|Рома
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 11
|14
|6.
|Аталанта
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 14
|13
|7.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|15 - 6
|13
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 11
|12
|9.
|Лацио
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|10.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|11.
|Кальяри
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|13.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|14.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|11 - 13
|6
|15.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 20
|6
|16.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|17.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 16
|5
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|19.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 17
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Верона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Верона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Верона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|
|—
|—
|11.50
|1.01
|5.10
|1.15
|4.30
|1.22
|4.90
|1.17
|2.20
|1.72
|4.00
|1.24
|1.80
|2.08
|6.80
|1.10
|5.30
|1.15
|2.50
|1.53
|1.85
|1.95
|1.48
|2.63
|1.22
|4.20
|1.16
|5.10
|1.14
|5.55
|1.11
|6.50
|
|16.75
|1.01
|15.50
|1.02
|5.40
|1.16
|4.40
|1.22
|2.62
|1.55
|—
|—
|2.02
|1.81
|—
|—
|1.64
|2.29
|1.35
|3.26
|1.27
|3.84
|1.12
|6.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Милан 1:2 Верона
Исход игры
Милан
97.5% (154)
Ничья
1.9% (3)
Верона
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.51% (67)
Меньше
56.49% (87)
Обе команды забьют
Да
39.61% (61)
Нет
60.39% (93)
Популярный счёт
2:0 Милан
43.7% (69)
2:1 Милан
24.7% (39)
1:0 Милан
10.8% (17)
3:1 Милан
9.5% (15)
3:0 Милан
3.8% (6)
4:1 Милан
1.3% (2)
3:3 Ничья
1.3% (2)
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