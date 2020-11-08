  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Милан
1:2
Перерыв

Стадион:
Верона
0'
0:1
6' Гол
Барак Антонин
0:2
19' Гол в свои ворота
Калабрия Давиде
1:2
27' Гол в свои ворота
Маньяни Джанджакомо
33' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
42' Желтая карточка
Ловато Маттео
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
46
Габбия
Маттео
19
Тео
Эрнандес
4
Беннасер
Исмаэль
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
10
Чалханоглу
Хакан
17
Леау
Рафаэл
11
Ибрагимович
Златан
1
Сильвестри
Марко
6
Ловато
Маттео
23
Маньяни
Джанджакомо
17
Чеккерини
Федерико
8
Лазович
Дарко
27
Давидович
Павел
14
Илич
Иван
3
Димарко
Федерико
7
Барак
Антонин
29
Калинич
Никола
20
Цаканьи
Маттиа
Милан
4-2-3-1
Верона
3-4-3

Ход матча

6'
0:1
Барак Антонин
19'
0:2
Калабрия Давиде
27'
Маньяни Джанджакомо
1:2
33'
 
Чеккерини Федерико
42'
 
Ловато Маттео

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 7 (2) 1
2. Леау Рафаэл 2 0.29
3. Кесси Франк 2 (1) 0.29
4. Тео Эрнандес 1 0.14
5. Диас Брахим 1 0.14
6. Салемакерс Алексис 1 0.14
7. Чалханоглу Хакан 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барак Антонин 3 0.43
2. Фавилли Андреа 2 0.29
3. Лазович Дарко 1 0.14
4. Димарко Федерико 0 0
5. Цаканьи Маттиа 0 0
6. Фараони Марко 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Тео Эрнандес 3 0
2. Ибрагимович Златан 2 0
3. Габбия Маттео 2 0
4. Леау Рафаэл 2 0
5. Кьяер Симон 1 0
6. Чалханоглу Хакан 1 0
7. Крунич Раде 1 0
8. Кесси Франк 1 0
9. Кастильехо Самуэль 1 0
10. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Верона
# Игрок      
1. Лазович Дарко 2 0
2. Ловато Маттео 2 0
3. Ди Кармине Самуэль 1 0
4. Фараони Марко 1 0
5. Чеккерини Федерико 1 0
6. Тамез Адриен 1 0
7. Димарко Федерико 1 0
8. Эмпереур Алан 1 0
9. Барак Антонин 1 0
10. Цаканьи Маттиа 1 0
11. Фавилли Андреа 1 0
12. Виейра Ронни 1 0
13. Маньяни Джанджакомо 1 0
14. Данци Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4) 0 28.57% (4)
 Верона 0 20% (1) 0 40% (2) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Милан 0:3 Лилль Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома
Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан Милан 1:1 Аталанта
Верона Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона Верона 0:0 Дженоа
Парма 1:0 Верона Верона 1:0 Удинезе Верона 3:0 Рома Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица Дженоа 3:0 Верона Верона 3:0 СПАЛ 2013 Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона

Последние игры между собой

Милан: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Милан 1:1 Верона Серия A Верона 0:1 Милан Серия A Милан 4:1 Верона Серия A Верона 3:0 Милан Серия A
Милан 3:0 Верона Кубок Верона 2:1 Милан Серия A Милан 1:1 Верона Серия A Милан 2:2 Верона Серия A Верона 1:3 Милан Серия A Милан 1:0 Верона Серия A Верона 2:1 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 1:2 Заявка 7 5 1 1 15 - 7 16
2. Сассуоло Заявка 7 4 3 0 18 - 9 15
3. Наполи Заявка 7 5 0 2 15 - 7 14
4. Верона 2:1 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
5. Рома Заявка 7 4 2 1 16 - 11 14
6. Аталанта Заявка 7 4 1 2 18 - 14 13
7. Ювентус Заявка 7 3 4 0 15 - 6 13
8. Интер Милан Заявка 7 3 3 1 16 - 11 12
9. Лацио Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
10. Сампдория Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Кальяри Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
12. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
14. Болонья Заявка 7 2 0 5 11 - 13 6
15. Беневенто Заявка 7 2 0 5 10 - 20 6
16. Парма Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
17. Торино Заявка 7 1 2 4 12 - 16 5
18. Дженоа Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
19. Удинезе Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 6 - 17 2
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего не стал компенсировать судья к времени первого тайма, отправив команды на перерыв своим свистком!
  • Угловой
    45'
    Салемакерс откатил с фланга на линию штрафной, где с ходу пробил Чалханоглу, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
  • 45'
    После навеса с углового от Чалханоглу в очередной раз пробил головой Кьяер, но немного неточным вышел этот выстрел.
  • 44'
    По ногам на фланге получил Салемакерс от Ловато. Так и до красной может доиграться защитник "Вероны".
  • 43'
    Со штрафного Ибрагимович пробил с дальней дистанции, но мяч полетел намного выше перекладины.
  • Желтая карточка
    42'
    Ловато прямой ногой заехал по ногам Леау на своей половине поля. Заслуженная желтая карточка для нарушителя.
  • 41'
    Лазович по флангу отдавал на ход Калиничу, но того оттеснил Габбия корпусом и вынес сферу в аут.
  • 40'
    В разрез отдавал Циканьи в штрафную, куда врывался Барак, но опередил его Габбия и вынес мяч далеко в центр поля.
  • 39'
    Со штрафного навесил Димарко на линию вратарской, но здесь выше всех прыгнул Кьяер и вынес мяч головой.
  • 38'
    Получил по ногам на чужой половине поля Циканьи. Это не по правилам сыграл Беннасер. Еще один шанс для "Вероны".
  • 37'
    В центре поля Калабрия заехал по ногам Димарко. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 36'
    Пробивал головой Ибрагимович после подачи с углового от Чалханоглу. Мяч полетел далеко от ворот.
  • 35'
    Со штрафного навесил Чалханоглу на ближнюю штангу, где пробил в падении головой Кьяер, но выше перекладины.
  • Желтая карточка
    34'
    С правого фланга пытался ворваться в штрафную соперника Салемакерс и упал на газон в борьбе с Чеккерини. Фол был до линии, потому пенальти не будет, лишь желтая для защитника.
  • Офсайд
    33'
    Снова снова мог убегать на ворота соперника Ибрагимович после заброса от Салемакерса, но поднятый флажок лайнсмена остановил эту атаку. 
  • Желтая карточка
    32'
    Слишком далеко из своей зоны выскочил Юрич, что-то доказывая четвертому судье, за что был наказан желтой карточкой.
  • Опасный момент
    31'
    Ворвался в штрафную соперника Салемакерс и пасом вывел один на один с голкипером Эрнандеса, но тот в ближнем бою не смог переиграть Сильвестри.
  • 30'
    Мог пробивать головой с угла вратарской Ибрагимович. но не дотянулся он до мяча головой в борьбе против Чеккерини.
  • Гол в свои ворота
    29'
    АВТОГ-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Джанджако Маньяни! Получил мяч на правой бровке Салемакерс после паса от Чалханоглу и тут же навесил в штрафную, где в борьбе с Кесси срезал мяч в свои ворота Маньяни. Обидный гол пропустила "Верона".
  • Офсайд
    28'
    Мог убегать на ворота Ибрагимович после заброса от Кесси, но не выдержал он линию и оказался в офсайде.
  • 27'
    Пробивал с дальней дистанции вновь Леау после паса от Салемакерса, но на этот раз точности ему явно не хватило.
  • 26'
    После навеса с фланга от Чалханоглу пробивал из пределов штрафной Габбия, но крайне неточно.
  • Опасный момент
    25'
    Взял инициативу на себя Леау, прорвался к штрафной, накрутил двоих защитников и пробил в дальний угол, но Сильвестри справился.
  • 24'
    Со штрафного закручивал в дальний угол Циканьи, но прочитал эпизод Доннарумма и спокойно вынес мяч кулаками в сторону.
  • 23'
    Получил по ногам перед чужой штрафной Циканьи от Калабрии. Еще один опасный стандарт будут исполнять гости.
  • 22'
    Дальний заброс исполнял Беннасер на ход Ибрагимовичу, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками. 
  • Описание гола
    21'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Маттиа Циканьи! Неудачно вынес Габбия мяч из своей вратарской, но точно на ногу Циканьи, который с лету пробил по воротам. Мяч рикошетом от ноги Калабрии изменил траекторию и залетел точно в дальний угол.
  • 20'
    Грамотно подставился Илич перед чужой штрафной и вынудил нарушить правила Кесси. Опасный стандарт будет в распоряжении гостей.
  • 19'
    Получил в центре поля сзади по ногам Беннасер от Илича. Можно было показать карточку, но судья не стал столь серьезно наказывать нарушителя. 
  • 18'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Салемакерс и сбросил на Чалханоглу, но тот в касание отправил сферу на трибуны.
  • 17'
    С угла поля навесил Чалханоглу в центр штрафной, где пробивать мог Ибрагимович, но буквально с головы у него мяч снял Сильвестри.
  • Угловой
    16'
    С правого фланга прострелил Калабрия вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
  • 15'
    Получил по ногам на фланге Леау от Лазовича. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Милана".
  • 14'
    Накрутил соперника в чужой штрафной Чалханоглу и прострелил на дальнюю штангу. но здесь не смог дотянуться до мяча Кесси.
  • 13'
    Отличным поперечным пасом с левого фланга Чалханоглу выводил на удар Салемакерса, но тот махнул мимо мяча.
  • 12'
    Цаканьи забросил в штрафную, куда вбегал Калинич, но вышел из ворот Доннарумма и оказался первым на мяче.
  • Угловой
    11'
    Прорывался по флангу Леау и прострелил вдоль ворот. Едва не срезал сферу в свои ворота Давидович, но Сильвестри смог отбить ногой на угловой.
  • Опасный момент
    10'
    Сместился с фланга Салемакерс в центр и пробил по воротам с линии штрафной. Сильвестри смог отбить сферу в сторону кулаками.
  • 9'
    Давидович забрасывал с центра поля в штрафную, куда врывался Калинич, но не смог он догнать мяч до лицевой линии.
  • 8'
    Получил по ногам в центре поля Димарко от Салемакерса. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • Описание гола
    7'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Антонин Барак! Пробивал головой Чеккерини после навеса с угла поля. Мяч угодил в перекладину и отскочил точно на Барака, который в борьбе с защитниками отправил его уже в пустые ворота.
  • 6'
    Прорывался по флангу Димарко и прострелил в штрафную на Илича, но тому пробить не удалось в борьбе против Кьяера.
  • 5'
    Тонкий пас отдавал Чалханоглу в штрафную на Ибрагимовича, но тому пробить не позволил Маньяни.
  • 4'
    Пробивал Ибрагимович с лету после навеса с углового, но мяч полетел гораздо выше перекладины.
  • Угловой
    3'
    С фланга Леау забросил на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Златану не позволил Чеккерини, выбив на угловой.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя черно-красных цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.60 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.31 3.30 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.65 8.90

Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Верона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Верона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Верона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
11.50 1.01 5.10 1.15 4.30 1.22 4.90 1.17 2.20 1.72 4.00 1.24 1.80 2.08 6.80 1.10 5.30 1.15 2.50 1.53 1.85 1.95 1.48 2.63 1.22 4.20 1.16 5.10 1.14 5.55 1.11 6.50
16.75 1.01 15.50 1.02 5.40 1.16 4.40 1.22 2.62 1.55 2.02 1.81 1.64 2.29 1.35 3.26 1.27 3.84 1.12 6.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
2.55 1.52 3.25 1.33 2.18 1.68 1.50 2.55 1.85 1.95 1.24 4.00 1.13 5.80
3.85 1.26 2.65 1.48 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.27 1.62 1.68 2.18 1.40 2.90
5.35 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.06 8.80
Букмекер Да Нет
1.52 2.52
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Где смотреть матч Милан 1:2 Верона онлайн

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Прогнозы на матч Милан 1:2 Верона

Исход игры
Милан
97.5% (154)
Ничья
1.9% (3)
Верона
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.51% (67)
Меньше
56.49% (87)
Обе команды забьют
Да
39.61% (61)
Нет
60.39% (93)
Популярный счёт
2:0 Милан
43.7% (69)
2:1 Милан
24.7% (39)
1:0 Милан
10.8% (17)
3:1 Милан
9.5% (15)
3:0 Милан
3.8% (6)
4:1 Милан
1.3% (2)
3:3 Ничья
1.3% (2)
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