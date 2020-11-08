Со штрафного Ибрагимович пробил с дальней дистанции, но мяч полетел намного выше перекладины.

По ногам на фланге получил Салемакерс от Ловато. Так и до красной может доиграться защитник "Вероны".

После навеса с углового от Чалханоглу в очередной раз пробил головой Кьяер, но немного неточным вышел этот выстрел.

Салемакерс откатил с фланга на линию штрафной, где с ходу пробил Чалханоглу, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

Ничего не стал компенсировать судья к времени первого тайма, отправив команды на перерыв своим свистком!

42' Ловато прямой ногой заехал по ногам Леау на своей половине поля. Заслуженная желтая карточка для нарушителя.

41' Лазович по флангу отдавал на ход Калиничу, но того оттеснил Габбия корпусом и вынес сферу в аут.

40' В разрез отдавал Циканьи в штрафную, куда врывался Барак, но опередил его Габбия и вынес мяч далеко в центр поля.

39' Со штрафного навесил Димарко на линию вратарской, но здесь выше всех прыгнул Кьяер и вынес мяч головой.

38' Получил по ногам на чужой половине поля Циканьи. Это не по правилам сыграл Беннасер. Еще один шанс для "Вероны".

37' В центре поля Калабрия заехал по ногам Димарко. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

36' Пробивал головой Ибрагимович после подачи с углового от Чалханоглу. Мяч полетел далеко от ворот.

35' Со штрафного навесил Чалханоглу на ближнюю штангу, где пробил в падении головой Кьяер, но выше перекладины.

34' С правого фланга пытался ворваться в штрафную соперника Салемакерс и упал на газон в борьбе с Чеккерини. Фол был до линии, потому пенальти не будет, лишь желтая для защитника.

33' Снова снова мог убегать на ворота соперника Ибрагимович после заброса от Салемакерса, но поднятый флажок лайнсмена остановил эту атаку.

32' Слишком далеко из своей зоны выскочил Юрич, что-то доказывая четвертому судье, за что был наказан желтой карточкой.

31' Ворвался в штрафную соперника Салемакерс и пасом вывел один на один с голкипером Эрнандеса, но тот в ближнем бою не смог переиграть Сильвестри.

30' Мог пробивать головой с угла вратарской Ибрагимович. но не дотянулся он до мяча головой в борьбе против Чеккерини.

29' АВТОГ-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Джанджако Маньяни! Получил мяч на правой бровке Салемакерс после паса от Чалханоглу и тут же навесил в штрафную, где в борьбе с Кесси срезал мяч в свои ворота Маньяни. Обидный гол пропустила "Верона".

28' Мог убегать на ворота Ибрагимович после заброса от Кесси, но не выдержал он линию и оказался в офсайде.

27' Пробивал с дальней дистанции вновь Леау после паса от Салемакерса, но на этот раз точности ему явно не хватило.

26' После навеса с фланга от Чалханоглу пробивал из пределов штрафной Габбия, но крайне неточно.

25' Взял инициативу на себя Леау, прорвался к штрафной, накрутил двоих защитников и пробил в дальний угол, но Сильвестри справился.

24' Со штрафного закручивал в дальний угол Циканьи, но прочитал эпизод Доннарумма и спокойно вынес мяч кулаками в сторону.

23' Получил по ногам перед чужой штрафной Циканьи от Калабрии. Еще один опасный стандарт будут исполнять гости.

22' Дальний заброс исполнял Беннасер на ход Ибрагимовичу, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.

21' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Маттиа Циканьи! Неудачно вынес Габбия мяч из своей вратарской, но точно на ногу Циканьи, который с лету пробил по воротам. Мяч рикошетом от ноги Калабрии изменил траекторию и залетел точно в дальний угол.

20' Грамотно подставился Илич перед чужой штрафной и вынудил нарушить правила Кесси. Опасный стандарт будет в распоряжении гостей.

19' Получил в центре поля сзади по ногам Беннасер от Илича. Можно было показать карточку, но судья не стал столь серьезно наказывать нарушителя.

18' Зацепился за мяч в чужой штрафной Салемакерс и сбросил на Чалханоглу, но тот в касание отправил сферу на трибуны.

17' С угла поля навесил Чалханоглу в центр штрафной, где пробивать мог Ибрагимович, но буквально с головы у него мяч снял Сильвестри.

16' С правого фланга прострелил Калабрия вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

15' Получил по ногам на фланге Леау от Лазовича. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Милана".

14' Накрутил соперника в чужой штрафной Чалханоглу и прострелил на дальнюю штангу. но здесь не смог дотянуться до мяча Кесси.

13' Отличным поперечным пасом с левого фланга Чалханоглу выводил на удар Салемакерса, но тот махнул мимо мяча.

12' Цаканьи забросил в штрафную, куда вбегал Калинич, но вышел из ворот Доннарумма и оказался первым на мяче.

11' Прорывался по флангу Леау и прострелил вдоль ворот. Едва не срезал сферу в свои ворота Давидович, но Сильвестри смог отбить ногой на угловой.

10' Сместился с фланга Салемакерс в центр и пробил по воротам с линии штрафной. Сильвестри смог отбить сферу в сторону кулаками.

9' Давидович забрасывал с центра поля в штрафную, куда врывался Калинич, но не смог он догнать мяч до лицевой линии.

8' Получил по ногам в центре поля Димарко от Салемакерса. Судья все видел и назначил штрафной удар.

7' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Антонин Барак! Пробивал головой Чеккерини после навеса с угла поля. Мяч угодил в перекладину и отскочил точно на Барака, который в борьбе с защитниками отправил его уже в пустые ворота.

6' Прорывался по флангу Димарко и прострелил в штрафную на Илича, но тому пробить не удалось в борьбе против Кьяера.

5' Тонкий пас отдавал Чалханоглу в штрафную на Ибрагимовича, но тому пробить не позволил Маньяни.

4' Пробивал Ибрагимович с лету после навеса с углового, но мяч полетел гораздо выше перекладины.

3' С фланга Леау забросил на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Златану не позволил Чеккерини, выбив на угловой.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя черно-красных цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.