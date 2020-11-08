Торино
0:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Кротоне
5' Желтая карточкаВулич Милош
88
Ринкон
Томас
24
Верди
Симоне
34
Марроне
Лука
10
Бенали
Ахмед
77
Вулич
Милош
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
- Нападающий
-
20 Эдера СимонеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Феста МаркоВратарь
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
5'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|6 (2)
|0.86
|2.
|Лукич Саша
|3
|0.43
|3.
|Линетти Кароль
|1
|0.14
|4.
|Бремер Глейсон
|1
|0.14
|5.
|Войвода Мергим
|0
|0
|6.
|Ринкон Томас
|0
|0
|7.
|Верди Симоне
|0
|0
|8.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|3 (2)
|0.43
|2.
|Молина Сальваторе
|1
|0.14
|3.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.14
|4.
|Мессьяс Жуниор
|1
|0.14
|5.
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|6.
|Вулич Милош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ринкон Томас
|4
|0
|2.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|3.
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|4.
|Дзадза Симоне
|1
|0
|5.
|Линетти Кароль
|1
|0
|6.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|7.
|Гояк Амер
|1
|0
|8.
|Лукич Саша
|1
|0
|9.
|Войвода Мергим
|1
|0
|10.
|Синго Уилфрид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чигарини Лука
|3
|1
|2.
|Магальян Лисандро
|3
|0
|3.
|Марроне Лука
|2
|0
|4.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|5.
|Бенали Ахмед
|1
|0
|6.
|Сими Нванкво
|1
|0
|7.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|8.
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|9.
|Вулич Милош
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|0
|27.27% (3)
|Кротоне
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +5 =5 -10Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино
Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино Торино 1:2 Лацио
Кротоне Последние 20 матчей: +8 =5 -7Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус
Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне
Последние игры между собой
Торино: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Кротоне: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 9
|15
|3.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 13
|13
|4.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|15 - 6
|13
|5.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|6.
|Рома
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|11
|8.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|9.
|Лацио
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|10.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|11.
|Кальяри
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|13.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|14.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 20
|6
|16.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|17.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|18.
|Торино
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 16
|5
|19.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 17
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Кротоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кротоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Кротоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|11.00
|1.03
|11.00
|1.02
|3.60
|1.28
|—
|—
|3.55
|1.29
|—
|—
|1.92
|1.87
|2.04
|1.83
|1.79
|2.10
|—
|—
|1.33
|3.25
|1.25
|4.00
|1.12
|6.10
|1.06
|7.70
|1.05
|12.00
|
|13.50
|1.03
|12.25
|1.04
|4.55
|1.21
|—
|—
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.30
|1.69
|—
|—
|1.78
|2.06
|—
|—
|1.51
|2.60
|1.26
|3.94
|1.20
|4.75
|1.08
|8.40
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.27
|1.36
|2.87
|1.45
|2.46
|1.58
|2.02
|1.86
|1.77
|2.12
|1.58
|2.47
|1.77
|2.16
|1.59
|2.48
|1.27
|3.95
|—
|—
|1.18
|5.53
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Торино 0:0 Кротоне
Исход игры
Торино
92.1% (139)
Ничья
7.3% (11)
Кротоне
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.73% (81)
Меньше
45.27% (67)
Обе команды забьют
Да
60.14% (89)
Нет
39.86% (59)
Популярный счёт
2:1 Торино
42.4% (64)
1:0 Торино
24.5% (37)
2:0 Торино
12.6% (19)
3:1 Торино
7.3% (11)
1:1 Ничья
6% (9)
0:0 Ничья
1.3% (2)
3:2 Торино
1.3% (2)
4:1 Торино
1.3% (2)
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