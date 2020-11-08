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Торино
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Кротоне
0'
5' Желтая карточка
Вулич Милош
29'
39
Сиригу
Сальваторе
27
Войвода
Мергим
3
Бремер
Глейсон
4
Лянко
Войнович
13
Родригес
Рикардо
23
Мейте
Суалихо
88
Ринкон
Томас
77
Линетти
Кароль
7
Лукич
Саша
24
Верди
Симоне
9
Белотти
Андреа
1
Кордац
Алекс
6
Магальян
Лисандро
34
Марроне
Лука
13
Луперто
Себастьяно
32
Перейра
Педру
II
10
Бенали
Ахмед
8
Чигарини
Лука
77
Вулич
Милош
69
Реца
Аркадиуш
30
Мессьяс
Жуниор
25
Сими
Нванкво
Торино
4-3-1-2
Кротоне
3-5-2

Ход матча

5'
 
Вулич Милош

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 6 (2) 0.86
2. Лукич Саша 3 0.43
3. Линетти Кароль 1 0.14
4. Бремер Глейсон 1 0.14
5. Войвода Мергим 0 0
6. Ринкон Томас 0 0
7. Верди Симоне 0 0
8. Бонаццоли Федерико 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 3 (2) 0.43
2. Молина Сальваторе 1 0.14
3. Ривьер Эммануэль 1 0.14
4. Мессьяс Жуниор 1 0.14
5. Реца Аркадиуш 0 0
6. Вулич Милош 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 4 0
2. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
3. Н'Кулу Николя 1 0
4. Дзадза Симоне 1 0
5. Линетти Кароль 1 0
6. Бонаццоли Федерико 1 0
7. Гояк Амер 1 0
8. Лукич Саша 1 0
9. Войвода Мергим 1 0
10. Синго Уилфрид 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Чигарини Лука 3 1
2. Магальян Лисандро 3 0
3. Марроне Лука 2 0
4. Маццотта Антонио 1 0
5. Бенали Ахмед 1 0
6. Сими Нванкво 1 0
7. Молина Сальваторе 1 0
8. Реца Аркадиуш 1 0
9. Вулич Милош 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 0 27.27% (3)
 Кротоне 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 0

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино
Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино Торино 1:2 Лацио
Кротоне Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус
Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне

Последние игры между собой

Торино: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Кротоне: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Торино 4:1 Кротоне Серия A Кротоне 2:2 Торино Серия A Торино 1:1 Кротоне Серия A Кротоне 0:2 Торино Серия A
Торино 2:1 Кротоне Серия B Кротоне 0:0 Торино Серия B Кротоне 1:1 Торино Серия B Торино 1:1 Кротоне Серия B Кротоне 1:0 Торино Серия B Торино 1:2 Кротоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Сассуоло Заявка 7 4 3 0 18 - 9 15
3. Аталанта 0:0 Заявка 7 4 1 2 17 - 13 13
4. Ювентус Заявка 7 3 4 0 15 - 6 13
5. Интер Милан 0:0 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
6. Рома 0:0 Заявка 7 3 3 1 13 - 10 12
7. Наполи Заявка 6 4 0 2 14 - 7 11
8. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
9. Лацио Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
10. Сампдория Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Кальяри Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
12. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
14. Болонья Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Беневенто Заявка 7 2 0 5 10 - 20 6
16. Парма Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
17. Дженоа 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
18. Торино 0:0 Заявка 7 1 2 4 12 - 16 5
19. Удинезе Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
20. Кротоне 0:0 Заявка 7 0 2 5 6 - 17 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Торино 92.1% (139)
X 7.3% (11)
Кротоне 0.7% (1)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 0:0
Ничья 0:0
fussball_01 #
Все прогнозы
1.98 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Кротоне
2.20
3.98
4.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.80 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 3.95 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.87 3.98 4.20
  2.20 3.29 3.56

Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Кротоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кротоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Кротоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.03 11.00 1.02 3.60 1.28 3.55 1.29 1.92 1.87 2.04 1.83 1.79 2.10 1.33 3.25 1.25 4.00 1.12 6.10 1.06 7.70 1.05 12.00
13.50 1.03 12.25 1.04 4.55 1.21 3.60 1.30 2.30 1.69 1.78 2.06 1.51 2.60 1.26 3.94 1.20 4.75 1.08 8.40
3.27 1.36 2.87 1.45 2.46 1.58 2.02 1.86 1.77 2.12 1.58 2.47 1.77 2.16 1.59 2.48 1.27 3.95 1.18 5.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.55 1.50 2.23 1.65 1.28 3.60 1.19 4.70 1.05 9.50
3.38 1.32 2.30 1.62 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
2.19 1.72 1.80 2.08 1.40 3.07 1.27 3.90 1.53 2.65 1.36 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.91 1.83 1.42 2.70
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.05
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
2.90 1.42
Где смотреть матч Торино 0:0 Кротоне онлайн

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Прогнозы на матч Торино 0:0 Кротоне

Исход игры
Торино
92.1% (139)
Ничья
7.3% (11)
Кротоне
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.73% (81)
Меньше
45.27% (67)
Обе команды забьют
Да
60.14% (89)
Нет
39.86% (59)
Популярный счёт
2:1 Торино
42.4% (64)
1:0 Торино
24.5% (37)
2:0 Торино
12.6% (19)
3:1 Торино
7.3% (11)
1:1 Ничья
6% (9)
0:0 Ничья
1.3% (2)
3:2 Торино
1.3% (2)
4:1 Торино
1.3% (2)
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