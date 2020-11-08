Торино
0:0
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Кротоне
5' Желтая карточкаВулич Милош
42' Желтая карточкаВерди Симоне
56' Желтая карточкаЛуперто Себастьяно
59' Желтая карточкаРодригес Рикардо
78' Желтая карточкаБелотти Андреа
81' Желтая карточкаПерейра Педру II
87' Вторая желтая карточкаЛуперто Себастьяно
88
Ринкон
Томас
24
Верди
Симоне
34
Марроне
Лука
10
Бенали
Ахмед
77
Вулич
Милош
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
- Нападающий
-
20 Эдера СимонеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Феста МаркоВратарь
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
5'
42'
59'
78'
81'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|6 (2)
|0.86
|2.
|Лукич Саша
|3
|0.43
|3.
|Линетти Кароль
|1
|0.14
|4.
|Бремер Глейсон
|1
|0.14
|5.
|Войвода Мергим
|0
|0
|6.
|Ринкон Томас
|0
|0
|7.
|Верди Симоне
|0
|0
|8.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|3 (2)
|0.43
|2.
|Молина Сальваторе
|1
|0.14
|3.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.14
|4.
|Мессьяс Жуниор
|1
|0.14
|5.
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|6.
|Вулич Милош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ринкон Томас
|4
|0
|2.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|3.
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|4.
|Дзадза Симоне
|1
|0
|5.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|6.
|Верди Симоне
|1
|0
|7.
|Белотти Андреа
|1
|0
|8.
|Линетти Кароль
|1
|0
|9.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|10.
|Гояк Амер
|1
|0
|11.
|Лукич Саша
|1
|0
|12.
|Войвода Мергим
|1
|0
|13.
|Синго Уилфрид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чигарини Лука
|3
|1
|2.
|Магальян Лисандро
|3
|0
|3.
|Луперто Себастьяно
|1
|1
|4.
|Марроне Лука
|2
|0
|5.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|6.
|Бенали Ахмед
|1
|0
|7.
|Сими Нванкво
|1
|0
|8.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|9.
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|10.
|Перейра Педру II
|1
|0
|11.
|Вулич Милош
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|0
|27.27% (3)
|Кротоне
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +5 =5 -10Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино
Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино Торино 1:2 Лацио
Кротоне Последние 20 матчей: +8 =5 -7Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус
Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне
Последние игры между собой
Торино: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Кротоне: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 9
|15
|3.
|Наполи
|1:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 7
|14
|4.
|Рома
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 11
|14
|5.
|Аталанта
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 14
|13
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|15 - 6
|13
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 11
|12
|8.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|9.
|Лацио
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|10.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|11.
|Кальяри
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|13.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|14.
|Болонья
|0:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|11 - 13
|6
|15.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 20
|6
|16.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|17.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 16
|5
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|19.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 17
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Кротоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кротоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Кротоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|1.01
|15.00
|—
|—
|11.00
|1.02
|—
|—
|1.14
|5.55
|—
|—
|3.55
|1.29
|—
|—
|1.01
|15.00
|2.04
|1.83
|1.79
|2.10
|—
|—
|1.03
|12.00
|1.25
|4.00
|1.03
|12.00
|1.06
|7.70
|1.05
|12.00
|
|13.50
|1.03
|—
|—
|12.25
|1.04
|—
|—
|4.55
|1.21
|—
|—
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.30
|1.69
|—
|—
|1.78
|2.06
|—
|—
|1.51
|2.60
|1.26
|3.94
|1.20
|4.75
|1.08
|8.40
|—
|—
|
|1.68
|2.27
|1.42
|2.97
|1.79
|2.10
|1.52
|2.63
|1.38
|3.15
|1.52
|2.64
|1.61
|2.41
|1.46
|2.83
|1.36
|3.25
|1.58
|2.47
|1.77
|2.16
|1.59
|2.48
|1.27
|3.95
|—
|—
|1.18
|5.53
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Торино 0:0 Кротоне
Исход игры
Торино
92.1% (139)
Ничья
7.3% (11)
Кротоне
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.73% (81)
Меньше
45.27% (67)
Обе команды забьют
Да
60.14% (89)
Нет
39.86% (59)
Популярный счёт
2:1 Торино
42.4% (64)
1:0 Торино
24.5% (37)
2:0 Торино
12.6% (19)
3:1 Торино
7.3% (11)
1:1 Ничья
6% (9)
3:2 Торино
1.3% (2)
4:1 Торино
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!