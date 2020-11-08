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Торино
0:0
Конец матча

Стадион:
Кротоне
0'
5' Желтая карточка
Вулич Милош
42' Желтая карточка
Верди Симоне
56' Желтая карточка
Луперто Себастьяно
59' Желтая карточка
Родригес Рикардо
78' Желтая карточка
Белотти Андреа
81' Желтая карточка
Перейра Педру II
87' Вторая желтая карточка
Луперто Себастьяно
90'+5
39
Сиригу
Сальваторе
27
Войвода
Мергим
3
Бремер
Глейсон
4
Лянко
Войнович
13
Родригес
Рикардо
23
Мейте
Суалихо
88
Ринкон
Томас
77
Линетти
Кароль
7
Лукич
Саша
24
Верди
Симоне
9
Белотти
Андреа
1
Кордац
Алекс
6
Магальян
Лисандро
34
Марроне
Лука
13
Луперто
Себастьяно
32
Перейра
Педру
II
10
Бенали
Ахмед
8
Чигарини
Лука
77
Вулич
Милош
69
Реца
Аркадиуш
30
Мессьяс
Жуниор
25
Сими
Нванкво
Торино
4-3-1-2
Кротоне
3-5-2

Ход матча

5'
 
Вулич Милош
42'
Верди Симоне
 
56'
 
Луперто Себастьяно
59'
Родригес Рикардо
 
65'
Мурру Никола
Родригес Рикардо
 
65'
Синго Уилфрид
Войвода Мергим
 
67'
 
Петриччоне Якопо
Чигарини Лука
78'
Белотти Андреа
 
80'
Гояк Амер
Мейте Суалихо
 
80'
Бонаццоли Федерико
Верди Симоне
 
81'
 
Перейра Педру II
84'
 
Рисполи Андреа
Перейра Педру II
84'
 
Силигарди Лука
Вулич Милош
87'
 
Луперто Себастьяно
89'
Ансальди Кристиан
Линетти Кароль
 
89'
 
Куомо Джузеппе
Силигарди Лука

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 6 (2) 0.86
2. Лукич Саша 3 0.43
3. Линетти Кароль 1 0.14
4. Бремер Глейсон 1 0.14
5. Войвода Мергим 0 0
6. Ринкон Томас 0 0
7. Верди Симоне 0 0
8. Бонаццоли Федерико 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 3 (2) 0.43
2. Молина Сальваторе 1 0.14
3. Ривьер Эммануэль 1 0.14
4. Мессьяс Жуниор 1 0.14
5. Реца Аркадиуш 0 0
6. Вулич Милош 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 4 0
2. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
3. Н'Кулу Николя 1 0
4. Дзадза Симоне 1 0
5. Родригес Рикардо 1 0
6. Верди Симоне 1 0
7. Белотти Андреа 1 0
8. Линетти Кароль 1 0
9. Бонаццоли Федерико 1 0
10. Гояк Амер 1 0
11. Лукич Саша 1 0
12. Войвода Мергим 1 0
13. Синго Уилфрид 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Чигарини Лука 3 1
2. Магальян Лисандро 3 0
3. Луперто Себастьяно 1 1
4. Марроне Лука 2 0
5. Маццотта Антонио 1 0
6. Бенали Ахмед 1 0
7. Сими Нванкво 1 0
8. Молина Сальваторе 1 0
9. Реца Аркадиуш 1 0
10. Перейра Педру II 1 0
11. Вулич Милош 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 0 27.27% (3)
 Кротоне 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 0

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино
Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино Торино 1:2 Лацио
Кротоне Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус
Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне

Последние игры между собой

Торино: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Кротоне: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Торино 4:1 Кротоне Серия A Кротоне 2:2 Торино Серия A Торино 1:1 Кротоне Серия A Кротоне 0:2 Торино Серия A
Торино 2:1 Кротоне Серия B Кротоне 0:0 Торино Серия B Кротоне 1:1 Торино Серия B Торино 1:1 Кротоне Серия B Кротоне 1:0 Торино Серия B Торино 1:2 Кротоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Сассуоло Заявка 7 4 3 0 18 - 9 15
3. Наполи 1:0 Заявка 7 5 0 2 15 - 7 14
4. Рома Заявка 7 4 2 1 16 - 11 14
5. Аталанта Заявка 7 4 1 2 18 - 14 13
6. Ювентус Заявка 7 3 4 0 15 - 6 13
7. Интер Милан Заявка 7 3 3 1 16 - 11 12
8. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
9. Лацио Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
10. Сампдория Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Кальяри Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
12. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
14. Болонья 0:1 Заявка 7 2 0 5 11 - 13 6
15. Беневенто Заявка 7 2 0 5 10 - 20 6
16. Парма Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
17. Торино Заявка 7 1 2 4 12 - 16 5
18. Дженоа Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
19. Удинезе Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 6 - 17 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Торино 92.1% (139)
X 7.3% (11)
Кротоне 0.7% (1)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 0:0
Ничья 0:0
fussball_01 #
Все прогнозы
1.98 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.50 1.20 11.50
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 1.01 50.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.87 3.98 4.20
  4.30 1.55 6.09

Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Кротоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кротоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Кротоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.01 15.00 11.00 1.02 1.14 5.55 3.55 1.29 1.01 15.00 2.04 1.83 1.79 2.10 1.03 12.00 1.25 4.00 1.03 12.00 1.06 7.70 1.05 12.00
13.50 1.03 12.25 1.04 4.55 1.21 3.60 1.30 2.30 1.69 1.78 2.06 1.51 2.60 1.26 3.94 1.20 4.75 1.08 8.40
1.68 2.27 1.42 2.97 1.79 2.10 1.52 2.63 1.38 3.15 1.52 2.64 1.61 2.41 1.46 2.83 1.36 3.25 1.58 2.47 1.77 2.16 1.59 2.48 1.27 3.95 1.18 5.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.57 2.40 2.23 1.65 1.05 9.50 1.19 4.70 1.05 9.50
3.38 1.32 2.30 1.62 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
1.32 3.50 1.17 5.29 1.40 3.07 1.27 3.90 1.53 2.65 1.36 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.91 1.83 1.42 2.70
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
2.90 1.42
Где смотреть матч Торино 0:0 Кротоне онлайн

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Прогнозы на матч Торино 0:0 Кротоне

Исход игры
Торино
92.1% (139)
Ничья
7.3% (11)
Кротоне
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.73% (81)
Меньше
45.27% (67)
Обе команды забьют
Да
60.14% (89)
Нет
39.86% (59)
Популярный счёт
2:1 Торино
42.4% (64)
1:0 Торино
24.5% (37)
2:0 Торино
12.6% (19)
3:1 Торино
7.3% (11)
1:1 Ничья
6% (9)
3:2 Торино
1.3% (2)
4:1 Торино
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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