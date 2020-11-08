Дженоа
0:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Луиджи Феррарис
Рома
6' Желтая карточкаЗайц Миха
13
Бани
Маттиа
37
Пьяца
Марко
16
Зайц
Миха
13
Пау
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Пьяца МаркоПолузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
-
19 Пандев ГоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 5
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скамачча Джанлука
|2
|0.29
|2.
|Пандев Горан
|1
|0.14
|3.
|Дестро Маттиа
|1
|0.14
|4.
|Пьяца Марко
|1
|0.14
|5.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.14
|6.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|7.
|Бадель Милан
|0
|0
|8.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|9.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верету Жордан
|4 (3)
|0.57
|2.
|Джеко Эдин
|3
|0.43
|3.
|Педро Родригес
|3
|0.43
|4.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.14
|5.
|Перес Карлес
|1
|0.14
|6.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.14
|7.
|Мхитарян Генрих
|0
|0
|8.
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
|9.
|Кристанте Бриан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пандев Горан
|2
|0
|2.
|Бадель Милан
|2
|0
|3.
|Зайц Миха
|2
|0
|4.
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|5.
|Гильоне Паоло
|2
|0
|6.
|Мазиелло Андреа
|1
|0
|7.
|Дестро Маттиа
|1
|0
|8.
|Бани Маттиа
|1
|0
|9.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|10.
|Ровелла Николо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Верету Жордан
|2
|0
|2.
|Кристанте Бриан
|2
|0
|3.
|Джеко Эдин
|1
|0
|4.
|Педро Родригес
|1
|0
|5.
|Сантон Давиде
|1
|0
|6.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|7.
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|8.
|Ибаньес Рожер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Рома
|15.38% (2)
|0
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: +8 =4 -8Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан
Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа
Рома Последние 20 матчей: +13 =5 -2Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Рома: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Рома 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Рома Серия A Рома 3:2 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Рома Серия A Дженоа 2:3 Рома Серия A Рома 2:0 Дженоа Серия A Рома 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Рома Серия A Дженоа 1:0 Рома Серия A Рома 4:0 Дженоа Серия A Рома 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:4 Рома Серия A Рома 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Рома Серия A Дженоа 4:3 Рома Серия A Рома 2:1 Дженоа Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 9
|15
|3.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 13
|13
|4.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|15 - 6
|13
|5.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|6.
|Рома
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|11
|8.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|9.
|Лацио
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|10.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|11.
|Кальяри
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|13.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|14.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 20
|6
|16.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|17.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|18.
|Торино
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 16
|5
|19.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 17
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|11.00
|1.03
|10.00
|1.01
|3.50
|1.30
|—
|—
|3.55
|1.30
|—
|—
|1.90
|1.90
|2.04
|1.84
|1.79
|2.11
|1.73
|2.18
|1.33
|3.25
|1.25
|4.10
|1.11
|6.50
|1.05
|7.70
|1.03
|12.00
|
|14.25
|1.02
|12.75
|1.03
|4.55
|1.21
|—
|—
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.32
|1.68
|—
|—
|1.78
|2.06
|—
|—
|1.50
|2.62
|1.26
|3.94
|1.20
|4.75
|1.07
|8.50
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.36
|1.35
|2.92
|1.43
|2.48
|1.57
|2.01
|1.88
|1.75
|2.15
|1.56
|2.52
|1.75
|2.18
|1.58
|2.49
|1.26
|4.05
|—
|—
|1.19
|5.15
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Рома
Исход игры
Дженоа
4.6% (7)
Ничья
11.9% (18)
Рома
83.4% (126)
Тотал 2.5
Больше
69.59% (103)
Меньше
30.41% (45)
Обе команды забьют
Да
77.03% (114)
Нет
22.97% (34)
Популярный счёт
1:2 Рома
54.3% (82)
0:1 Рома
10.6% (16)
0:2 Рома
9.9% (15)
1:1 Ничья
8.6% (13)
1:3 Рома
5.3% (8)
2:1 Дженоа
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
0:3 Рома
1.3% (2)
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