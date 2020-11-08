  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Дженоа
0:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Рома
0'
6' Желтая карточка
Зайц Миха
33'
1
Перин
Маттиа
14
Бираски
Давиде
13
Бани
Маттиа
55
Мазиелло
Андреа
4
Кришито
Доменико
8
Лерагер
Лукас
21
Радованович
Иван
65
Ровелла
Николо
37
Пьяца
Марко
16
Зайц
Миха
9
Скамачча
Джанлука
13
Пау
Лопес
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
7
Пеллегрини
Лоренцо
17
Верету
Жордан
37
Спинаццола
Леонардо
11
Педро
Родригес
77
Мхитарян
Генрих
21
Майораль
Борха
Дженоа
4-3-2-1
Рома
3-4-2-1

Ход матча

6'
Зайц Миха
 
15'
 
Перес Бруно
Спинаццола Леонардо

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скамачча Джанлука 2 0.29
2. Пандев Горан 1 0.14
3. Дестро Маттиа 1 0.14
4. Пьяца Марко 1 0.14
5. Дзаппакоста Давиде 1 0.14
6. Гильоне Паоло 0 0
7. Бадель Милан 0 0
8. Лерагер Лукас 0 0
9. Гольданига Эдоардо 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верету Жордан 4 (3) 0.57
2. Джеко Эдин 3 0.43
3. Педро Родригес 3 0.43
4. Спинаццола Леонардо 1 0.14
5. Перес Карлес 1 0.14
6. Кумбулла Мараш 1 0.14
7. Мхитарян Генрих 0 0
8. Пеллегрини Лоренцо 0 0
9. Кристанте Бриан 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Пандев Горан 2 0
2. Бадель Милан 2 0
3. Зайц Миха 2 0
4. Гольданига Эдоардо 2 0
5. Гильоне Паоло 2 0
6. Мазиелло Андреа 1 0
7. Дестро Маттиа 1 0
8. Бани Маттиа 1 0
9. Дзаппакоста Давиде 1 0
10. Ровелла Николо 1 0
Рома
# Игрок      
1. Верету Жордан 2 0
2. Кристанте Бриан 2 0
3. Джеко Эдин 1 0
4. Педро Родригес 1 0
5. Сантон Давиде 1 0
6. Пеллегрини Лоренцо 1 0
7. Кумбулла Мараш 1 0
8. Ибаньес Рожер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1)
 Рома 15.38% (2) 0 30.77% (4) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан
Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа
Рома Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома
Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе Севилья 2:0 Рома Ювентус 1:3 Рома Торино 2:3 Рома Рома 2:1 Фиорентина СПАЛ 2013 1:6 Рома Рома 2:2 Интер Милан Рома 2:1 Верона Брешия 0:3 Рома

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Рома: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Дженоа 1:3 Рома Серия A Рома 3:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Рома Серия A Рома 3:2 Дженоа Серия A
Рома 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Рома Серия A Рома 3:2 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Рома Серия A Дженоа 2:3 Рома Серия A Рома 2:0 Дженоа Серия A Рома 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Рома Серия A Дженоа 1:0 Рома Серия A Рома 4:0 Дженоа Серия A Рома 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:4 Рома Серия A Рома 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Рома Серия A Дженоа 4:3 Рома Серия A Рома 2:1 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Сассуоло Заявка 7 4 3 0 18 - 9 15
3. Аталанта 0:0 Заявка 7 4 1 2 17 - 13 13
4. Ювентус Заявка 7 3 4 0 15 - 6 13
5. Интер Милан 0:0 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
6. Рома 0:0 Заявка 7 3 3 1 13 - 10 12
7. Наполи Заявка 6 4 0 2 14 - 7 11
8. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
9. Лацио Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
10. Сампдория Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Кальяри Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
12. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
14. Болонья Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Беневенто Заявка 7 2 0 5 10 - 20 6
16. Парма Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
17. Дженоа 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
18. Торино 0:0 Заявка 7 1 2 4 12 - 16 5
19. Удинезе Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
20. Кротоне 0:0 Заявка 7 0 2 5 6 - 17 2
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    32'
    Ибаньес фолит против соперника в районе центрального круга. Очередной фол и остановка футбольного поединка.
  • 31'
    "Рома" уже в трех матчах не пропускает. Правда, две встречи были в рамках Лиги Европы, а еще одна встреча - в Серии А, где была добыта победа над "Фиорентиной" - 2:0.
  • Судья
    30'
    Показывал всем своим видом Перес, что против него правила нарушал один из соперников. Впрочем, фола в этой ситуации не было, и рефери прочитал, что игрок "Ромы" симулировал.
  • 29'
    Параллельным курсом удается мне поглядывать за ходом событий в матче "Аталанта" - "Интер". Так вот, там намного скучнее играют оппоненты.
  • 27'
    Перес в центре поля получил удар по ногам. Быстро стандартное положение разыграли римляне, но никаких дивидендов этот хитрый маневр не принес.
  • 26'
    Мхитарян классный прострел с левого края выполнял - снова на опережении успевают сориентироваться хозяева, прерывающие потенциально опасный пас.
  • 25'
    Еще один корнер подали футболисты "Ромы". Перин играет на выходе, фиксируя мяч уверенно в своих перчатках. 
  • Угловой
    24'
    И снова Мхитарян красиво на левом фланге ушел от двух защитников, после чего выполнил прострельный пас в центр - один из защитников прервал потенциально голевую передачу.
  • Угловой
    23'
    Угловой заработали "волки" на правом фланге. Последовала подача от углового флага, но прямиком в руки голкиперу снаряд приземлился.
  • 21'
    Практически половина первого тайма у нас миновала в матче. Владеют мячом на чужой половине футбольного поля гости. Готовятся они к удару.
  • 20'
    Ошиблись в обороне игроки "Дженоа". Мяч пришел на правый край к Педро, который в касание выстрелил в ближний угол - Перин спасает свою команду, фиксируя снаряд в перчатках.
  • Штанга
    19'
    МОМЕНТ! А вот сейчас Мхитарян нанес мощный удар со средней дистанции. Перин умудрился среагировать на выстрел. Спас он свой коллектив, отбив мяч точно в перекладину.
  • 18'
    Ровным счетом ничего на поле не происходит в эти минуты. Нет ни ударов по воротам, ни угловых, ни, уж тем более, забитых мячей. Затухла встреча.
  • 17'
    Смоллинг сыграл головой в центр штрафной, куда никто из соперников почему-то подключаться не стал, хотя были у "Ромы" предпосылки провести опасную контратаку.
  • 16'
    "Рома" отбивается. Кришито отдал передачу на Радовановича. Выполнял последний подачу с левого фланга в центр штрафной, где никого из партнеров не оказалось.
  • 15'
    15 минут позади в нашем поединке миновало. Пока совершенно без опасных моментов проходит наша игра. Но, будем надеяться, что дальше дело будет идти намного интереснее.
  • 14'
    Отрабатывает "Рома" в обороне и выносит сферу за пределы поля. Аут зарабатывает команда из Генуи. Пока слишком спокойной выглядит наша встреча.
  • 12'
    Параллельно нашей встрече идет еще одна интереснейшая встреча. В очной схватке встречаются футболисты "Аталанты" и "Интера". Там тоже много интересного может произойти.
  • 11'
    Мхитарян выполнял прострел с левого фланга в центр штрафной - до мяча никто из партнеров добраться не успел. Выбивают мяч за боковую генуэзцы.
  • 10'
    Ибаньес после подачи от угла поля пробил ногой по воротам, но успели его выстрел накрыть защитники. После рикошета от спины оборонца сфера прилетела в руки голкиперу.
  • Угловой
    9'
    Рвался в чужую штрафную Верету. Защитник успел среагировать на мяч, отправив сферу за лицевую линию. Первый в матче угловой для гостей.
  • 8'
    Майораль падает в штрафной "Дженоа". Пенальти в этой ситуации рефери назначать не планирует. Встреча должна продолжаться.
  • 7'
    "Рома" славится тем, что любит и умеет зарабатывать угловые удары, но пока намеков на стандарты нет и не было. Манчини пробивает по воротам соперника - сфера улетает выше цели.
  • Желтая карточка
    6'
    Зайц фолит против Карсдорпа. Карточка желтого цвета была показана футболисту "Дженоа". Мощный старт от римлян заставляет соперника фолить.
  • 5'
    Мхитарян выполнял прострел с левого фланга в центр штрафной. Мяч полетел чуть левее цели. Не удается довести сферу до партнеров Генриху.
  • 4'
    Джеко сегодня не в составе "Ромы", и это будет осложнять игру римлянам в атаке. Тем не менее, у гостей немало игроков, которые могут в одиночку решить ситуацию у ворот соперника.
  • 3'
    На первых минутах встреч ведут себя активно соперники. Мяч перекатывают "гриффоны", которые пока не помышляют о том, чтобы оказаться на чужой половине поля.
  • 2'
    Футболисты "Дженоа" предстали сегодня на поле в сине-гранатовых цветах, тогда как игроки "Ромы" вышли на газон в белых цветах. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча в Генуе. С центра поля мяч разыграли футболисты римского коллектива. Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
    Главный судья: Массимилиано Иррати (Пистоя, Италия);
    Ассистент: Алессио Тольфо (Италия);
    Ассистент: Доменико Рокка (Италия);
    Резервный: Марко Серра (Италия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к итальянскому футболу! В рамках 7-го тура Серии А сойдутся лицом к лицу футболисты «Дженоа» и «Ромы». Встреча состоится в Генуе, на стадионе «Луиджи Феррарис». Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
     
    • Прогнозы 151
    Дженоа 4.6% (7)
    X 11.9% (18)
    Рома 83.4% (126)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    Ничья 1:1
    fussball_01 #
    Все прогнозы
    1.93 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дженоа
    Ничья
    Рома
    6.58
    4.50
    1.68
    Все Коэффициенты
    Новости
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.50 4.15 1.60
Бонус: 5 000 ₽ 6.30 4.10 1.52
Бонус: 5 000 ₽ 5.30 4.50 1.68
  6.58 4.10 1.55

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.03 10.00 1.01 3.50 1.30 3.55 1.30 1.90 1.90 2.04 1.84 1.79 2.11 1.73 2.18 1.33 3.25 1.25 4.10 1.11 6.50 1.05 7.70 1.03 12.00
14.25 1.02 12.75 1.03 4.55 1.21 3.60 1.30 2.32 1.68 1.78 2.06 1.50 2.62 1.26 3.94 1.20 4.75 1.07 8.50
3.36 1.35 2.92 1.43 2.48 1.57 2.01 1.88 1.75 2.15 1.56 2.52 1.75 2.18 1.58 2.49 1.26 4.05 1.19 5.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.40 1.57 2.26 1.64 1.24 4.00 1.19 4.60 1.03 12.00
3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40 1.20 4.55 1.14 5.60
2.08 1.80 1.71 2.21 1.34 3.40 1.75 2.16 1.52 2.62 1.35 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.88 1.86 1.42 2.70 1.29 3.40
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.20 1.35
Где смотреть матч Дженоа 0:0 Рома онлайн

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Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Рома

Исход игры
Дженоа
4.6% (7)
Ничья
11.9% (18)
Рома
83.4% (126)
Тотал 2.5
Больше
69.59% (103)
Меньше
30.41% (45)
Обе команды забьют
Да
77.03% (114)
Нет
22.97% (34)
Популярный счёт
1:2 Рома
54.3% (82)
0:1 Рома
10.6% (16)
0:2 Рома
9.9% (15)
1:1 Ничья
8.6% (13)
1:3 Рома
5.3% (8)
2:1 Дженоа
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
0:3 Рома
1.3% (2)
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