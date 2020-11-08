Перес в центре поля получил удар по ногам. Быстро стандартное положение разыграли римляне, но никаких дивидендов этот хитрый маневр не принес.

Параллельным курсом удается мне поглядывать за ходом событий в матче "Аталанта" - "Интер". Так вот, там намного скучнее играют оппоненты.

Показывал всем своим видом Перес, что против него правила нарушал один из соперников. Впрочем, фола в этой ситуации не было, и рефери прочитал, что игрок "Ромы" симулировал.

"Рома" уже в трех матчах не пропускает. Правда, две встречи были в рамках Лиги Европы, а еще одна встреча - в Серии А, где была добыта победа над "Фиорентиной" - 2:0.

Ибаньес фолит против соперника в районе центрального круга. Очередной фол и остановка футбольного поединка.

26' Мхитарян классный прострел с левого края выполнял - снова на опережении успевают сориентироваться хозяева, прерывающие потенциально опасный пас.

25' Еще один корнер подали футболисты "Ромы". Перин играет на выходе, фиксируя мяч уверенно в своих перчатках.

24' И снова Мхитарян красиво на левом фланге ушел от двух защитников, после чего выполнил прострельный пас в центр - один из защитников прервал потенциально голевую передачу.

23' Угловой заработали "волки" на правом фланге. Последовала подача от углового флага, но прямиком в руки голкиперу снаряд приземлился.

21' Практически половина первого тайма у нас миновала в матче. Владеют мячом на чужой половине футбольного поля гости. Готовятся они к удару.

20' Ошиблись в обороне игроки "Дженоа". Мяч пришел на правый край к Педро, который в касание выстрелил в ближний угол - Перин спасает свою команду, фиксируя снаряд в перчатках.

19' МОМЕНТ! А вот сейчас Мхитарян нанес мощный удар со средней дистанции. Перин умудрился среагировать на выстрел. Спас он свой коллектив, отбив мяч точно в перекладину.

18' Ровным счетом ничего на поле не происходит в эти минуты. Нет ни ударов по воротам, ни угловых, ни, уж тем более, забитых мячей. Затухла встреча.

17' Смоллинг сыграл головой в центр штрафной, куда никто из соперников почему-то подключаться не стал, хотя были у "Ромы" предпосылки провести опасную контратаку.

16' "Рома" отбивается. Кришито отдал передачу на Радовановича. Выполнял последний подачу с левого фланга в центр штрафной, где никого из партнеров не оказалось.

15' 15 минут позади в нашем поединке миновало. Пока совершенно без опасных моментов проходит наша игра. Но, будем надеяться, что дальше дело будет идти намного интереснее.

14' Отрабатывает "Рома" в обороне и выносит сферу за пределы поля. Аут зарабатывает команда из Генуи. Пока слишком спокойной выглядит наша встреча.

12' Параллельно нашей встрече идет еще одна интереснейшая встреча. В очной схватке встречаются футболисты "Аталанты" и "Интера". Там тоже много интересного может произойти.

11' Мхитарян выполнял прострел с левого фланга в центр штрафной - до мяча никто из партнеров добраться не успел. Выбивают мяч за боковую генуэзцы.

10' Ибаньес после подачи от угла поля пробил ногой по воротам, но успели его выстрел накрыть защитники. После рикошета от спины оборонца сфера прилетела в руки голкиперу.

9' Рвался в чужую штрафную Верету. Защитник успел среагировать на мяч, отправив сферу за лицевую линию. Первый в матче угловой для гостей.

8' Майораль падает в штрафной "Дженоа". Пенальти в этой ситуации рефери назначать не планирует. Встреча должна продолжаться.

7' "Рома" славится тем, что любит и умеет зарабатывать угловые удары, но пока намеков на стандарты нет и не было. Манчини пробивает по воротам соперника - сфера улетает выше цели.

6' Зайц фолит против Карсдорпа. Карточка желтого цвета была показана футболисту "Дженоа". Мощный старт от римлян заставляет соперника фолить.

5' Мхитарян выполнял прострел с левого фланга в центр штрафной. Мяч полетел чуть левее цели. Не удается довести сферу до партнеров Генриху.

4' Джеко сегодня не в составе "Ромы", и это будет осложнять игру римлянам в атаке. Тем не менее, у гостей немало игроков, которые могут в одиночку решить ситуацию у ворот соперника.

3' На первых минутах встреч ведут себя активно соперники. Мяч перекатывают "гриффоны", которые пока не помышляют о том, чтобы оказаться на чужой половине поля.

2' Футболисты "Дженоа" предстали сегодня на поле в сине-гранатовых цветах, тогда как игроки "Ромы" вышли на газон в белых цветах.