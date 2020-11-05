  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Дженоа
 
Позже

Стадион:
Рома

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скамачча Джанлука 2 0.33
2. Пандев Горан 1 0.17
3. Дестро Маттиа 1 0.17
4. Пьяца Марко 1 0.17
5. Дзаппакоста Давиде 1 0.17
6. Гильоне Паоло 0 0
7. Бадель Милан 0 0
8. Лерагер Лукас 0 0
9. Гольданига Эдоардо 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верету Жордан 4 (3) 0.67
2. Джеко Эдин 3 0.5
3. Педро Родригес 3 0.5
4. Спинаццола Леонардо 1 0.17
5. Перес Карлес 1 0.17
6. Кумбулла Мараш 1 0.17
7. Мхитарян Генрих 0 0
8. Пеллегрини Лоренцо 0 0
9. Кристанте Бриан 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Пандев Горан 2 0
2. Бадель Милан 2 0
3. Гольданига Эдоардо 2 0
4. Гильоне Паоло 2 0
5. Мазиелло Андреа 1 0
6. Дестро Маттиа 1 0
7. Зайц Миха 1 0
8. Бани Маттиа 1 0
9. Дзаппакоста Давиде 1 0
10. Ровелла Николо 1 0
Рома
# Игрок      
1. Верету Жордан 2 0
2. Кристанте Бриан 2 0
3. Джеко Эдин 1 0
4. Педро Родригес 1 0
5. Сантон Давиде 1 0
6. Пеллегрини Лоренцо 1 0
7. Кумбулла Мараш 1 0
8. Ибаньес Рожер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1)
 Рома 15.38% (2) 0 30.77% (4) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан
Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа
Рома Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома
Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе Севилья 2:0 Рома Ювентус 1:3 Рома Торино 2:3 Рома Рома 2:1 Фиорентина СПАЛ 2013 1:6 Рома Рома 2:2 Интер Милан Рома 2:1 Верона Брешия 0:3 Рома

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Рома: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Дженоа 1:3 Рома Серия A Рома 3:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Рома Серия A Рома 3:2 Дженоа Серия A
Рома 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Рома Серия A Рома 3:2 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Рома Серия A Дженоа 2:3 Рома Серия A Рома 2:0 Дженоа Серия A Рома 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Рома Серия A Дженоа 1:0 Рома Серия A Рома 4:0 Дженоа Серия A Рома 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:4 Рома Серия A Рома 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Рома Серия A Дженоа 4:3 Рома Серия A Рома 2:1 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Сассуоло Заявка 6 4 2 0 18 - 9 14
3. Аталанта Заявка 6 4 0 2 17 - 13 12
4. Ювентус Заявка 6 3 3 0 14 - 5 12
5. Наполи Заявка 6 4 0 2 14 - 7 11
6. Интер Милан Заявка 6 3 2 1 15 - 10 11
7. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
8. Рома Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
9. Сампдория Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10. Лацио Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
11. Фиорентина Заявка 6 2 1 3 10 - 12 7
12. Кальяри Заявка 6 2 1 3 12 - 15 7
13. Болонья Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
14. Беневенто Заявка 6 2 0 4 10 - 17 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
16. Дженоа Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
17. Специя Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
18. Торино Заявка 6 1 1 4 12 - 16 4
19. Удинезе Заявка 6 1 0 5 6 - 11 3
20. Кротоне Заявка 6 0 1 5 6 - 17 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Дженоа - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 ноября 2020, осталось 2 дня 13 часов 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Дженоа 5.6% (3)
    X 14.8% (8)
    Рома 79.6% (43)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    Ничья 1:1
    fussball_01 #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дженоа
    Ничья
    Рома
    5.91
    4.65
    1.57
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.60 4.45 1.57
    Бонус: 5 000 ₽ 5.80 4.60 1.55
    Бонус: 5 000 ₽ 5.80 4.65 1.57
      5.91 4.64 1.56

    Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.00 1.01 4.70 1.17 4.00 1.23 2.44 1.55 2.18 1.73 1.95 1.91 1.73 2.18 1.60 2.44 1.31 3.50 1.23 4.10 1.08 6.70 1.07 7.30
    15.75 1.02 14.25 1.02 5.05 1.18 4.05 1.25 2.49 1.60 1.91 1.91 1.58 2.41 1.31 3.52 1.24 4.15 1.09 7.40
    5.44 1.18 2.51 1.58 2.24 1.72 1.96 1.94 1.74 2.21 1.59 2.48 1.23 4.53
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.44 1.55 1.60 2.33 1.22 3.95
    3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95 1.16 5.15
    3.19 1.40 2.53 1.58 1.90 2.01 1.62 2.42 1.43 3.03
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.31 2.01 1.77 1.48 2.55 1.30 3.35
    5.05 1.17 3.64 1.28 1.99 1.82 1.48 2.65 1.30 3.52

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.67 2.20
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.25
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.39
    Где смотреть матч Дженоа - Рома онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Дженоа - Рома

    Исход игры
    Дженоа
    5.6% (3)
    Ничья
    14.8% (8)
    Рома
    79.6% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.04% (35)
    Меньше
    33.96% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    79.25% (42)
    Нет
    20.75% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    57.4% (31)
    1:1 Ничья
    13% (7)
    0:1 Рома
    11.1% (6)
    0:2 Рома
    9.3% (5)
    2:1 Дженоа
    3.7% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный