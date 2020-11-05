Дженоа
Позже
Стадион: Луиджи Феррарис
Рома
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скамачча Джанлука
|2
|0.33
|2.
|Пандев Горан
|1
|0.17
|3.
|Дестро Маттиа
|1
|0.17
|4.
|Пьяца Марко
|1
|0.17
|5.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.17
|6.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|7.
|Бадель Милан
|0
|0
|8.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|9.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верету Жордан
|4 (3)
|0.67
|2.
|Джеко Эдин
|3
|0.5
|3.
|Педро Родригес
|3
|0.5
|4.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.17
|5.
|Перес Карлес
|1
|0.17
|6.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.17
|7.
|Мхитарян Генрих
|0
|0
|8.
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
|9.
|Кристанте Бриан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пандев Горан
|2
|0
|2.
|Бадель Милан
|2
|0
|3.
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|4.
|Гильоне Паоло
|2
|0
|5.
|Мазиелло Андреа
|1
|0
|6.
|Дестро Маттиа
|1
|0
|7.
|Зайц Миха
|1
|0
|8.
|Бани Маттиа
|1
|0
|9.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|10.
|Ровелла Николо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Верету Жордан
|2
|0
|2.
|Кристанте Бриан
|2
|0
|3.
|Джеко Эдин
|1
|0
|4.
|Педро Родригес
|1
|0
|5.
|Сантон Давиде
|1
|0
|6.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|7.
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|8.
|Ибаньес Рожер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Рома
|15.38% (2)
|0
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: +8 =4 -8Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан
Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа
Рома Последние 20 матчей: +13 =5 -2Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Рома: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Рома 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Рома Серия A Рома 3:2 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Рома Серия A Дженоа 2:3 Рома Серия A Рома 2:0 Дженоа Серия A Рома 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Рома Серия A Дженоа 1:0 Рома Серия A Рома 4:0 Дженоа Серия A Рома 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:4 Рома Серия A Рома 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Рома Серия A Дженоа 4:3 Рома Серия A Рома 2:1 Дженоа Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 9
|14
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 13
|12
|4.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 5
|12
|5.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|11
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 10
|11
|7.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|8.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|9.
|Сампдория
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|10.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|12.
|Кальяри
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 15
|7
|13.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|14.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 17
|6
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|16.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|17.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|18.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|12 - 16
|4
|19.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 11
|3
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 17
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.70
|1.17
|4.00
|1.23
|2.44
|1.55
|2.18
|1.73
|1.95
|1.91
|1.73
|2.18
|1.60
|2.44
|1.31
|3.50
|1.23
|4.10
|1.08
|6.70
|1.07
|7.30
|
|15.75
|1.02
|14.25
|1.02
|5.05
|1.18
|4.05
|1.25
|2.49
|1.60
|—
|—
|1.91
|1.91
|—
|—
|1.58
|2.41
|1.31
|3.52
|1.24
|4.15
|1.09
|7.40
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.44
|1.18
|—
|—
|2.51
|1.58
|2.24
|1.72
|1.96
|1.94
|1.74
|2.21
|1.59
|2.48
|—
|—
|1.23
|4.53
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Дженоа - Рома
Исход игры
Дженоа
5.6% (3)
Ничья
14.8% (8)
Рома
79.6% (43)
Тотал 2.5
Больше
66.04% (35)
Меньше
33.96% (18)
Обе команды забьют
Да
79.25% (42)
Нет
20.75% (11)
Популярный счёт
1:2 Рома
57.4% (31)
1:1 Ничья
13% (7)
0:1 Рома
11.1% (6)
0:2 Рома
9.3% (5)
2:1 Дженоа
3.7% (2)
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