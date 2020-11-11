Черногория
0:0
Первый тайм: 7'
Казахстан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Симич МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фарук Хаджибегич
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Федин МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Перцух ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Билек Михал
Предыдущие игры
Черногория Последние 20 матчей: +7 =4 -9Черногория 1:2 Люксембург Черногория 2:0 Азербайджан Черногория 1:1 Латвия Люксембург 0:1 Черногория
Кипр 0:2 Черногория Черногория 2:0 Беларусь Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия Черногория 2:0 Литва
Казахстан Последние 20 матчей: +6 =5 -9Беларусь 2:0 Казахстан Казахстан 0:0 Албания Казахстан 1:2 Беларусь Литва 0:2 Казахстан
Шотландия 3:1 Казахстан Сан-Марино 1:3 Казахстан Казахстан 0:2 Бельгия Казахстан 1:2 Кипр РОССИЯ 1:0 Казахстан Кипр 1:1 Казахстан Казахстан 4:0 Сан-Марино Бельгия 3:0 Казахстан Казахстан 0:4 РОССИЯ Казахстан 3:0 Шотландия Казахстан 1:0 Молдова Грузия 2:1 Казахстан Казахстан 1:1 Латвия Казахстан 4:0 Андорра Латвия 1:1 Казахстан Андорра 1:1 Казахстан
Последние игры между собой
Черногория: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Казахстан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Черногория» – «Казахстан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Черногория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Казахстан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Черногория» – «Казахстан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|7.30
|1.07
|5.40
|1.13
|2.55
|1.48
|—
|—
|1.97
|1.86
|1.68
|2.18
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.25
|3.90
|1.18
|4.70
|1.05
|8.80
|1.04
|9.50
|1.01
|16.00
|
|6.35
|1.07
|5.20
|1.13
|2.51
|1.49
|—
|—
|1.91
|1.87
|—
|—
|1.55
|2.58
|—
|—
|1.24
|3.96
|1.16
|4.80
|1.03
|8.70
|1.02
|9.30
|—
|—
|
|6.99
|1.12
|—
|—
|2.68
|1.50
|2.31
|1.65
|1.95
|1.92
|1.67
|2.27
|1.52
|2.63
|1.44
|2.81
|—
|—
|1.17
|5.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Черногория 0:0 Казахстан
Исход игры
Черногория
92.5% (136)
Ничья
6.8% (10)
Казахстан
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.19% (55)
Меньше
61.81% (89)
Обе команды забьют
Да
40.97% (59)
Нет
59.03% (85)
Популярный счёт
2:1 Черногория
30.6% (45)
2:0 Черногория
29.3% (43)
1:0 Черногория
25.2% (37)
1:1 Ничья
6.1% (9)
3:0 Черногория
2.7% (4)
3:1 Черногория
1.4% (2)
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