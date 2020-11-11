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Черногория
0:0
Первый тайм: 7'
Казахстан
0' 7'
1
Петкович
Даниель
20
Распопович
Момчило
2
Шофранац
Александар
23
Milos
Milovic
3
Балич
Саша
15
Раичкович
Милош
18
Миркович
Лука
21
Болевич
Александар
7
Вуйнович
Никола
16
Йовович
Владимир
11
Бечирай
Фатос
12
Непогодов
Дмитрий
21
Бейсебеков
Абзал
23
Логвиненко
Юрий
13
Керимжанов
Олжас
19
Быстров
Марат
20
Федин
Максим
5
Куат
Исламбек
10
Дарабаев
Аслан
4
Досмагамбетов
Тимур
18
Жангылышбай
Токтар
9
Хижниченко
Сергей
Черногория
Казахстан

Предыдущие игры

Черногория Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Черногория 1:2 Люксембург Черногория 2:0 Азербайджан Черногория 1:1 Латвия Люксембург 0:1 Черногория
Кипр 0:2 Черногория Черногория 2:0 Беларусь Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия Черногория 2:0 Литва
Казахстан Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Беларусь 2:0 Казахстан Казахстан 0:0 Албания Казахстан 1:2 Беларусь Литва 0:2 Казахстан
Шотландия 3:1 Казахстан Сан-Марино 1:3 Казахстан Казахстан 0:2 Бельгия Казахстан 1:2 Кипр РОССИЯ 1:0 Казахстан Кипр 1:1 Казахстан Казахстан 4:0 Сан-Марино Бельгия 3:0 Казахстан Казахстан 0:4 РОССИЯ Казахстан 3:0 Шотландия Казахстан 1:0 Молдова Грузия 2:1 Казахстан Казахстан 1:1 Латвия Казахстан 4:0 Андорра Латвия 1:1 Казахстан Андорра 1:1 Казахстан

Последние игры между собой

Черногория: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Казахстан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Казахстан 0:3 Черногория Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Черногория 5:0 Казахстан Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Черногория 3:0 Казахстан Товарищеские матчи
  • Второй тайм
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 9'
    Со штрафного подавал Куат на дальнюю штангу, куда врывался Бейсебеков, но не смог он пробить в борьбе против Балича.
  • 8'
    С правого фланга прострелил в центр штрафной Быстров. Здесь пытался пробить Жангылышбай, но проиграл он силовую борьбу Шофранацу.
  • 7'
    Диагональным пасом Куат искал в чужой штрафной Хижниченко, но того опередил Милович и вынес мяч подальше.
  • 6'
    Выиграл подбор у чужой штрафной Распопович и с лету пробил по воротам, но в створ попасть не смог.
  • Угловой
    5'
    Отдавал теперь уже Распопович в штрафную с правого фланга, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 4'
    В разрез отдавал Куат на ход Быстрову по правому флангу, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 3'
    По ногам получил в центре поля Дарабаев от Вуйновича. Штрафной удар будут исполнять казахи.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! Сегодня пройдет много товарищеских игр сборных, в одном из которых сборная Черногории сразится с Казахстаном. Хоть фаворитом и считаются черногорцы, по силам гостям оказать достойное сопротивление сопернику. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 147
Черногория 92.5% (136)
X 6.8% (10)
Казахстан 0.7% (1)
Все прогнозы
1.82 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Черногория
Ничья
Казахстан
2.05
3.20
4.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.20 4.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.01 3.05 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.01 3.14 4.15
  2.05 3.04 4.58

Самый высокий коэффициент на матч «Черногория» – «Казахстан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Черногория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Казахстан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Черногория» – «Казахстан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.30 1.07 5.40 1.13 2.55 1.48 1.97 1.86 1.68 2.18 1.53 2.50 1.25 3.90 1.18 4.70 1.05 8.80 1.04 9.50 1.01 16.00
6.35 1.07 5.20 1.13 2.51 1.49 1.91 1.87 1.55 2.58 1.24 3.96 1.16 4.80 1.03 8.70 1.02 9.30
6.99 1.12 2.68 1.50 2.31 1.65 1.95 1.92 1.67 2.27 1.52 2.63 1.44 2.81 1.17 5.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.58 2.33 1.27 3.50 1.06 8.10
2.40 1.56 1.58 2.35 1.28 3.56 1.06 8.50 1.04 9.90
2.52 1.55 2.07 1.81 1.60 2.42 1.39 3.11 1.32 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.04 1.74 1.47 2.65 1.14 5.20
3.04 1.37 2.02 1.78 1.46 2.68 1.15 5.40 1.10 6.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.06 1.71
Букмекер Да Нет
6.00 1.11
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
Где смотреть матч Черногория 0:0 Казахстан онлайн

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Прогнозы на матч Черногория 0:0 Казахстан

Исход игры
Черногория
92.5% (136)
Ничья
6.8% (10)
Казахстан
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.19% (55)
Меньше
61.81% (89)
Обе команды забьют
Да
40.97% (59)
Нет
59.03% (85)
Популярный счёт
2:1 Черногория
30.6% (45)
2:0 Черногория
29.3% (43)
1:0 Черногория
25.2% (37)
1:1 Ничья
6.1% (9)
3:0 Черногория
2.7% (4)
3:1 Черногория
1.4% (2)
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