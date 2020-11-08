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Черногория
 
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Казахстан

Предыдущие игры

Черногория Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Черногория 1:2 Люксембург Черногория 2:0 Азербайджан Черногория 1:1 Латвия Люксембург 0:1 Черногория
Кипр 0:2 Черногория Черногория 2:0 Беларусь Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия Черногория 2:0 Литва
Казахстан Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Беларусь 2:0 Казахстан Казахстан 0:0 Албания Казахстан 1:2 Беларусь Литва 0:2 Казахстан
Шотландия 3:1 Казахстан Сан-Марино 1:3 Казахстан Казахстан 0:2 Бельгия Казахстан 1:2 Кипр РОССИЯ 1:0 Казахстан Кипр 1:1 Казахстан Казахстан 4:0 Сан-Марино Бельгия 3:0 Казахстан Казахстан 0:4 РОССИЯ Казахстан 3:0 Шотландия Казахстан 1:0 Молдова Грузия 2:1 Казахстан Казахстан 1:1 Латвия Казахстан 4:0 Андорра Латвия 1:1 Казахстан Андорра 1:1 Казахстан

Последние игры между собой

Черногория: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Казахстан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Казахстан 0:3 Черногория Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Черногория 5:0 Казахстан Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Черногория 3:0 Казахстан Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Черногория - Казахстан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2020, осталось 2 дня 17 часов 19 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Черногория 91.7% (44)
    X 8.3% (4)
    Казахстан 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Черногория
    Ничья
    Казахстан
    1.78
    3.55
    4.80
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.78 3.55 4.80

    Самый высокий коэффициент на матч «Черногория» – «Казахстан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Черногория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Казахстан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Черногория» – «Казахстан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    10.00 1.03 7.40 1.07 3.15 1.33 2.45 1.55 2.01 1.80 1.77 2.05 1.39 2.85 1.27 3.55 1.10 6.10 1.08 6.90 1.01 12.50
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    1.81 2.00 1.36 3.00 1.11 6.30
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.91 1.83
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.25
    Где смотреть матч Черногория - Казахстан онлайн

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    Прогнозы на матч Черногория - Казахстан

    Исход игры
    Черногория
    91.7% (44)
    Ничья
    8.3% (4)
    Казахстан
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.22% (19)
    Меньше
    57.78% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    48.89% (22)
    Нет
    51.11% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Черногория
    31.3% (15)
    2:1 Черногория
    31.3% (15)
    1:0 Черногория
    14.6% (7)
    1:1 Ничья
    8.3% (4)
    3:1 Черногория
    4.2% (2)
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