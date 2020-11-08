Черногория
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Черногория Последние 20 матчей: +7 =4 -9Черногория 1:2 Люксембург Черногория 2:0 Азербайджан Черногория 1:1 Латвия Люксембург 0:1 Черногория
Кипр 0:2 Черногория Черногория 2:0 Беларусь Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия Черногория 2:0 Литва
Казахстан Последние 20 матчей: +6 =5 -9Беларусь 2:0 Казахстан Казахстан 0:0 Албания Казахстан 1:2 Беларусь Литва 0:2 Казахстан
Шотландия 3:1 Казахстан Сан-Марино 1:3 Казахстан Казахстан 0:2 Бельгия Казахстан 1:2 Кипр РОССИЯ 1:0 Казахстан Кипр 1:1 Казахстан Казахстан 4:0 Сан-Марино Бельгия 3:0 Казахстан Казахстан 0:4 РОССИЯ Казахстан 3:0 Шотландия Казахстан 1:0 Молдова Грузия 2:1 Казахстан Казахстан 1:1 Латвия Казахстан 4:0 Андорра Латвия 1:1 Казахстан Андорра 1:1 Казахстан
Последние игры между собой
Черногория: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Казахстан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Черногория» – «Казахстан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Черногория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Казахстан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Черногория» – «Казахстан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Черногория - Казахстан
Исход игры
Черногория
91.7% (44)
Ничья
8.3% (4)
Казахстан
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.22% (19)
Меньше
57.78% (26)
Обе команды забьют
Да
48.89% (22)
Нет
51.11% (23)
Популярный счёт
2:0 Черногория
31.3% (15)
2:1 Черногория
31.3% (15)
1:0 Черногория
14.6% (7)
1:1 Ничья
8.3% (4)
3:1 Черногория
4.2% (2)
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