Голландия
0:1
Перерыв
Стадион: Йохан Кройф Арена
Испания
0:1
19' ГолКаналес Серхио
13
Бизот
Марко
12
Вайндал
Оуэн
10
Депай
Мемфис
19
Де
Йонг
Люк
23
Унай
Симон
12
Гарсия
Эрик
14
Гайя
Хосе
- Основной состав
-
13 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Вайндал ОуэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Депай МемфисПолузащитник
-
19 Де Йонг ЛюкНападающий
- Запасные игроки
-
1 Крул ТимВратарь
-
23 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Бур Франк
- Основной состав
-
23 Унай СимонВратарь
- Защитник
-
12 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Рамос СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Фабиан РуисПолузащитник
-
19 Ольмо ДаниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
19'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Предыдущие игры
Голландия Последние 20 матчей: +10 =5 -5Италия 1:1 Голландия Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия
Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция Бельгия 1:1 Голландия Голландия 3:0 Германия Франция 2:1 Голландия
Испания Последние 20 матчей: +13 =4 -3Украина 1:0 Испания Испания 1:0 Швейцария Португалия 0:0 Испания Испания 4:0 Украина
Германия 1:1 Испания Испания 5:0 Румыния Испания 7:0 Мальта Швеция 1:1 Испания Норвегия 1:1 Испания Испания 4:0 Фарерские острова Румыния 1:2 Испания Испания 3:0 Швеция Фарерские острова 1:4 Испания Мальта 0:2 Испания Испания 2:1 Норвегия Испания 1:0 Босния и Герцеговина Хорватия 3:2 Испания Испания 2:3 Англия Уэльс 1:4 Испания Испания 6:0 Хорватия
Последние игры между собой
Голландия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Испания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Голландия» – «Испания» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Голландия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Испания» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Голландия» – «Испания», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|10.00
|1.03
|7.70
|1.07
|4.60
|1.19
|—
|—
|3.35
|1.31
|2.15
|1.75
|2.55
|1.50
|1.73
|2.18
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.27
|3.70
|1.08
|7.77
|1.07
|8.40
|1.02
|11.50
|
|8.90
|1.02
|7.90
|1.05
|3.32
|1.29
|—
|—
|2.59
|1.50
|—
|—
|1.93
|2.06
|—
|—
|1.45
|2.75
|—
|—
|1.30
|3.40
|1.11
|5.45
|1.08
|6.25
|1.00
|11.25
|
|—
|—
|—
|—
|6.71
|1.11
|2.82
|1.45
|2.43
|1.58
|2.01
|1.85
|2.40
|1.59
|2.09
|1.77
|1.78
|2.09
|1.57
|2.45
|1.45
|2.81
|—
|—
|1.13
|6.08
|—
|—
Прогнозы на матч Голландия 0:1 Испания
Исход игры
Голландия
18.4% (27)
Ничья
44.2% (65)
Испания
37.4% (55)
Тотал 2.5
Больше
48.95% (70)
Меньше
51.05% (73)
Обе команды забьют
Да
82.52% (118)
Нет
17.48% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (49)
1:2 Испания
20.4% (30)
2:1 Голландия
10.9% (16)
0:1 Испания
9.5% (14)
2:2 Ничья
8.8% (13)
1:0 Голландия
4.1% (6)
1:3 Испания
2% (3)
2:3 Испания
2% (3)
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