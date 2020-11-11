С левого фланга навесил Депай теперь уже на дальнюю штангу, но здесь не сумел пробить головой Де Йонг.

Ворвался в штрафную соперника Асенсио и отдал поперек на Морено, но этот пас в подкате перехватил Вельтман.

Забросил в штрафную соперника Де Йонг на ход Бергёйсу, но тот не смог пробить в силовой борьбе против Гарсии.

Прорвался на скорости по флангу Бельерин и отдал в центр на Морату, но тот пробил в касание точно в спину защитнику.

Убегал в контратаку по флангу Вайндал и подал в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.

38' С углового навесил в центр штрафной Депай. Здесь выиграл верх Коке и головой вернул мяч на фланг.

37' Обыграл Ван де Бек вышедшего из ворот Симона, но не стал бить с острого угла. В итоге передержал мяч и подарил его защитникам голландец.

36' Мог выскакивать Депай на ворота после заброса от Блинда, но вышел за пределы штрафной Симон и вынес мяч ногами в аут.

35' Прорвался к штрафной соперника Каналес и отдал под удар Морате, но с выстрелом последнего смог справиться Бизот.

34' Получил по ногам на фланге Асенсио от Хатебура. Штрафной удар будут исполнять футболисты сборной Испании.

33' После навеса с фланга от Хатебура в чужой штрафной упал Де Йонг в борьбе с защитником, но судья не стал назначать пенальти.

32' Каналес запустил пасом в прорыв Морату в чужую штрафную, но тому пробить по воротам не позволил Блинд.

31' С правого фланга Хатебур отдавал в центр на Бергёйса, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Мартинесу.

29' Так и есть, вынужденная замена у Испании. Вместо травмированного Хосе Гайя игру продолжит Серхио Регилон.

28' Долгое время не могут привести в чувства медики Гайя. Похоже, не сможет испанец продолжить игру.

27' Пауза в матче. Столкнулись головами Гайя и Хатебур в штрафной испанцев. Без помощи медиков здесь не обойтись.

26' После заброса от Де Йонга пробивал головой с линии вратарской Ван де Бек, но мяч полетел точно в руки Симону.

25' Активно прессингуют соперника на чужой половине поля испанцы. Даже центр с мячом не дают они долгое время перейти голландцам.

24' Получил в центре поля Морено по ногам от Вайндала. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

23' Подключился к атаке своей команды Хатебур по флангу и подал на дальнюю штангу, но здесь не смог добраться до мяча Депай.

22' По флангу отдавал Блинд на ход Хатебуру, но того опередил Гайя и головой вынес сферу за боковую линию.

21' Отличный пас покатил Френки Де Йонг на Люка, который пробил в касание, но точно в руки голкиперу прилетела сфера.

20' По флангу прорывался на скорости Вайндал, но напоролся на Бельерина, который грамотно поставил корпус и отобрал мяч.

19' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Серхио Каналес! Отличный пас между двух защитников вырезал Мората на ход Каналесу, который ворвался в штрафную и спокойно переиграл Бизота, пробив в дальний нижний угол.

18' Выиграл верх в чужой штрафной Де Йонг и сбросил головой на Вейналдума, но тому пробить не позволил Родри.

17' Диагональ исполнял Вельтман в штрафную на Де Йонга, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.

16' Продавил соперника по флангу Коке и подал в центр штрафной, но здесь никто из партнеров не пробил по воротам.

15' С левого фланга навесил в центр штрафной Вайндал, но здесь выиграл верх Мартинес и вынес мяч головой подальше.

14' Коке отдавал в разрез с фланга в направлении Асенсио, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

13' Подхватил мяч у лицевой линии Асенсио и прострелил на дальнюю штангу, где мог замыкать Коке, но не дотянулся он до мяча в борьбе с защитником.

12' Диагональ исполнял Родри на левый фланг, куда врывался Гайя, но не смог он догнать мяч в пределах поля.

11' Получил по ногам в центре поля Морено от Вайндала. Судья все видел и назначил штрафной удар.

10' Мягко забросил Депай в штрафную на Бергёйса, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его голкиперу.

9' Отличным пасом Асенсио нашел в штрафной соперника Морено, который пробил тут же в дальний угол, но не попал он в створ ворот.

8' Выскакивал на ворота Ван де Бек после заброса от Де Йонга, но поднятый флажок лайнсмена остановил эту атаку.

7' С фланга навесил Каналес в центр штрафной, куда врывался Морено, но не смог он пробить в борьбе против Блинда.

6' Вынужденная замена в составе сборной Голландии. Вместо Натана Аке игру продолжать будет Дэйли Блинд.

5' Вот это да, на ровном месте присел на газон Аке, держась за бедро. Потребуется ему помощь медиков.

4' С левого фланга навесил в центр штрафной Асенсио, но без особых проблем перехватил сфер на выходе Бизот.

3' Сместился с фланга к линии штрафной Мората и пробил по воротам, но мяч полетел рядом с ближней штангой.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя оранжевых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.