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Голландия
0:1
Перерыв

Стадион:
Испания
0'
0:1
19' Гол
Каналес Серхио
13
Бизот
Марко
2
Хатебур
Ханс
3
Вельтман
Йоел
4
Аке
Натан
12
Вайндал
Оуэн
8
Вейналдум
Джорджиньо
21
Де
Йонг
Френки
7
Бергёйс
Стивен
20
Ван
де
Бек
Донни
10
Депай
Мемфис
19
Де
Йонг
Люк
23
Унай
Симон
22
Бельерин
Эктор
12
Гарсия
Эрик
4
Иньиго
Мартинес
14
Гайя
Хосе
8
Коке
Хорхе
16
Родри
Эрнандес
6
Каналес
Серхио
9
Морено
Херард
7
Мората
Альваро
10
Асенсио
Марко
Голландия
Испания

Ход матча

6'
Блинд Дэйли
Аке Натан
 
19'
0:1
Каналес Серхио
(Мората Альваро)
29'
 
Регилон Серхио
Гайя Хосе

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Предыдущие игры

Голландия Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Италия 1:1 Голландия Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия
Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция Бельгия 1:1 Голландия Голландия 3:0 Германия Франция 2:1 Голландия
Испания Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Украина 1:0 Испания Испания 1:0 Швейцария Португалия 0:0 Испания Испания 4:0 Украина
Германия 1:1 Испания Испания 5:0 Румыния Испания 7:0 Мальта Швеция 1:1 Испания Норвегия 1:1 Испания Испания 4:0 Фарерские острова Румыния 1:2 Испания Испания 3:0 Швеция Фарерские острова 1:4 Испания Мальта 0:2 Испания Испания 2:1 Норвегия Испания 1:0 Босния и Герцеговина Хорватия 3:2 Испания Испания 2:3 Англия Уэльс 1:4 Испания Испания 6:0 Хорватия

Последние игры между собой

Голландия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Испания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Голландия 2:0 Испания Товарищеские матчи Испания 1:5 Голландия Чемпионат мира 2014 Голландия 0:1 Испания Чемпионат мира
  • Первый тайм
  • 43'
    Убегал в контратаку по флангу Вайндал и подал в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 42'
    Прорвался на скорости по флангу Бельерин и отдал в центр на Морату, но тот пробил в касание точно в спину защитнику.
  • 41'
    Забросил в штрафную соперника Де Йонг на ход Бергёйсу, но тот не смог пробить в силовой борьбе против Гарсии.
  • 40'
    Ворвался в штрафную соперника Асенсио и отдал поперек на Морено, но этот пас в подкате перехватил Вельтман.
  • 39'
    С левого фланга навесил Депай теперь уже на дальнюю штангу, но здесь не сумел пробить головой Де Йонг.
  • 38'
    С углового навесил в центр штрафной Депай. Здесь выиграл верх Коке и головой вернул мяч на фланг.
  • 37'
    Обыграл Ван де Бек вышедшего из ворот Симона, но не стал бить с острого угла. В итоге передержал мяч и подарил его защитникам голландец.
  • 36'
    Мог выскакивать Депай на ворота после заброса от Блинда, но вышел за пределы штрафной Симон и вынес мяч ногами в аут.
  • 35'
    Прорвался к штрафной соперника Каналес и отдал под удар Морате, но с выстрелом последнего смог справиться Бизот.
  • 34'
    Получил по ногам на фланге Асенсио от Хатебура. Штрафной удар будут исполнять футболисты сборной Испании.
  • 33'
    После навеса с фланга от Хатебура в чужой штрафной упал Де Йонг в борьбе с защитником, но судья не стал назначать пенальти.
  • 32'
    Каналес запустил пасом в прорыв Морату в чужую штрафную, но тому пробить по воротам не позволил Блинд.
  • 31'
    С правого фланга Хатебур отдавал в центр на Бергёйса, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Мартинесу.
  • Замена
    29'
    Так и есть, вынужденная замена у Испании. Вместо травмированного Хосе Гайя игру продолжит Серхио Регилон.
  • Травма, повреждение
    28'
    Долгое время не могут привести в чувства медики Гайя. Похоже, не сможет испанец продолжить игру.
  • 27'
    Пауза в матче. Столкнулись головами Гайя и Хатебур в штрафной испанцев. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • 26'
    После заброса от Де Йонга пробивал головой с линии вратарской Ван де Бек, но мяч полетел точно в руки Симону.
  • 25'
    Активно прессингуют соперника на чужой половине поля испанцы. Даже центр с мячом не дают они долгое время перейти голландцам. 
  • 24'
    Получил в центре поля Морено по ногам от Вайндала. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 23'
    Подключился к атаке своей команды Хатебур по флангу и подал на дальнюю штангу, но здесь не смог добраться до мяча Депай.
  • 22'
    По флангу отдавал Блинд на ход Хатебуру, но того опередил Гайя и головой вынес сферу за боковую линию.
  • 21'
    Отличный пас покатил Френки Де Йонг на Люка, который пробил в касание, но точно в руки голкиперу прилетела сфера.
  • 20'
    По флангу прорывался на скорости Вайндал, но напоролся на Бельерина, который грамотно поставил корпус и отобрал мяч.
  • Описание гола
    19'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Серхио Каналес! Отличный пас между двух защитников вырезал Мората на ход Каналесу, который ворвался в штрафную и спокойно переиграл Бизота, пробив в дальний нижний угол.
  • 18'
    Выиграл верх в чужой штрафной Де Йонг и сбросил головой на Вейналдума, но тому пробить не позволил Родри.
  • 17'
    Диагональ исполнял Вельтман в штрафную на Де Йонга, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.
  • 16'
    Продавил соперника по флангу Коке и подал в центр штрафной, но здесь никто из партнеров не пробил по воротам.
  • 15'
    С левого фланга навесил в центр штрафной Вайндал, но здесь выиграл верх Мартинес и вынес мяч головой подальше.
  • 14'
    Коке отдавал в разрез с фланга в направлении Асенсио, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 13'
    Подхватил мяч у лицевой линии Асенсио и прострелил на дальнюю штангу, где мог замыкать Коке, но не дотянулся он до мяча в борьбе с защитником.
  • 12'
    Диагональ исполнял Родри на левый фланг, куда врывался Гайя, но не смог он догнать мяч в пределах поля.
  • 11'
    Получил по ногам в центре поля Морено от Вайндала. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • 10'
    Мягко забросил Депай в штрафную на Бергёйса, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его голкиперу.
  • 9'
    Отличным пасом Асенсио нашел в штрафной соперника Морено, который пробил тут же в дальний угол, но не попал он в створ ворот.
  • Офсайд
    8'
    Выскакивал на ворота Ван де Бек после заброса от Де Йонга, но поднятый флажок лайнсмена остановил эту атаку.
  • 7'
    С фланга навесил Каналес в центр штрафной, куда врывался Морено, но не смог он пробить в борьбе против Блинда.
  • Замена
    6'
    Вынужденная замена в составе сборной Голландии. Вместо Натана Аке игру продолжать будет Дэйли Блинд.
  • Травма, повреждение
    5'
    Вот это да, на ровном месте присел на газон Аке, держась за бедро. Потребуется ему помощь медиков.
  • 4'
    С левого фланга навесил в центр штрафной Асенсио, но без особых проблем перехватил сфер на выходе Бизот.
  • 3'
    Сместился с фланга к линии штрафной Мората и пробил по воротам, но мяч полетел рядом с ближней штангой.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя оранжевых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты сборной Голландии!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.00 4.60 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 8.50 4.40 1.42
Бонус: 5 000 ₽ 3.18 3.46 2.50
  8.57 4.25 1.43

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.00 1.03 7.70 1.07 4.60 1.19 3.35 1.31 2.15 1.75 2.55 1.50 1.73 2.18 1.42 2.85 1.27 3.70 1.08 7.77 1.07 8.40 1.02 11.50
8.90 1.02 7.90 1.05 3.32 1.29 2.59 1.50 1.93 2.06 1.45 2.75 1.30 3.40 1.11 5.45 1.08 6.25 1.00 11.25
6.71 1.11 2.82 1.45 2.43 1.58 2.01 1.85 2.40 1.59 2.09 1.77 1.78 2.09 1.57 2.45 1.45 2.81 1.13 6.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.63 1.48 1.70 2.15 1.57 2.40 1.12 6.20 1.06 8.80
2.88 1.42 1.88 1.92 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40
2.29 1.65 1.88 1.98 1.46 2.79 1.31 3.56 1.41 2.97 1.23 4.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.90 1.90 1.42 2.85 1.27 3.70
3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.63
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
Где смотреть матч Голландия 0:1 Испания онлайн

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Прогнозы на матч Голландия 0:1 Испания

Исход игры
Голландия
18.4% (27)
Ничья
44.2% (65)
Испания
37.4% (55)
Тотал 2.5
Больше
48.95% (70)
Меньше
51.05% (73)
Обе команды забьют
Да
82.52% (118)
Нет
17.48% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (49)
1:2 Испания
20.4% (30)
2:1 Голландия
10.9% (16)
0:1 Испания
9.5% (14)
2:2 Ничья
8.8% (13)
1:0 Голландия
4.1% (6)
1:3 Испания
2% (3)
2:3 Испания
2% (3)
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