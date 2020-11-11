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Главный тренер: Гюнеш Шенол
- Основной состав
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23 Слуга СимонВратарь
- Защитник
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21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
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22 Мелняк ДариоЗащитник
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17 Рог МаркоПолузащитник
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19 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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18 Оршич МиславПолузащитник
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14 Будимир АнтеНападающий
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Главный тренер: Далич Златко
Предыдущие игры
Турция Последние 20 матчей: +9 =7 -4Турция 2:2 Сербия РОССИЯ 1:1 Турция Германия 3:3 Турция Сербия 0:0 Турция
Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция Турция 1:0 Албания Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция РОССИЯ 2:0 Турция
Хорватия Последние 20 матчей: +10 =3 -7Хорватия 1:2 Франция Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия
Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия Испания 6:0 Хорватия
Последние игры между собой
Турция: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Хорватия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Турция» – «Хорватия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Турция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хорватия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Турция» – «Хорватия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|9.90
|1.03
|7.40
|1.07
|3.35
|1.32
|—
|—
|2.50
|1.49
|2.10
|1.74
|1.81
|1.98
|—
|—
|1.44
|2.65
|1.31
|3.30
|1.11
|5.60
|1.10
|6.30
|1.02
|11.00
|
|8.90
|1.03
|7.80
|1.05
|3.26
|1.31
|—
|—
|2.52
|1.51
|—
|—
|1.85
|2.03
|—
|—
|1.43
|2.78
|1.28
|3.42
|1.10
|5.75
|1.07
|6.40
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.40
|1.33
|2.96
|1.43
|2.60
|1.53
|2.10
|1.78
|1.84
|2.04
|1.62
|2.36
|1.43
|2.96
|1.29
|3.76
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Турция - Хорватия
Исход игры
Турция
12.4% (18)
Ничья
47.6% (69)
Хорватия
40% (58)
Тотал 2.5
Больше
50.7% (72)
Меньше
49.3% (70)
Обе команды забьют
Да
90.14% (128)
Нет
9.86% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (56)
1:2 Хорватия
30.3% (44)
2:1 Турция
9% (13)
2:2 Ничья
8.3% (12)
0:1 Хорватия
5.5% (8)
1:0 Турция
2.8% (4)
1:3 Хорватия
1.4% (2)
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