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Турция
 
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Хорватия
Турция
  •   Главный тренер: Гюнеш Шенол
Хорватия

Предыдущие игры

Турция Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Турция 2:2 Сербия РОССИЯ 1:1 Турция Германия 3:3 Турция Сербия 0:0 Турция
Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция Турция 1:0 Албания Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция РОССИЯ 2:0 Турция
Хорватия Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Хорватия 1:2 Франция Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия
Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия Испания 6:0 Хорватия

Последние игры между собой

Турция: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Хорватия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Турция 1:0 Хорватия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Хорватия 1:1 Турция Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Турция 0:1 Хорватия ЕВРО 2016 Хорватия 0:0 Турция ЕВРО 2012
Турция 0:3 Хорватия ЕВРО 2012 Хорватия 1:1 Турция Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Турция - Хорватия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2020, осталось 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 145
    Турция 12.4% (18)
    X 47.6% (69)
    Хорватия 40% (58)
    Все прогнозы
    1.84 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Турция
    Ничья
    Хорватия
    3.14
    3.35
    2.42
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.00 3.35 2.35
    Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.30 2.37
    Бонус: 5 000 ₽ 2.88 3.35 2.38
      3.14 3.32 2.42

    Самый высокий коэффициент на матч «Турция» – «Хорватия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Турция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хорватия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Турция» – «Хорватия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.90 1.03 7.40 1.07 3.35 1.32 2.50 1.49 2.10 1.74 1.81 1.98 1.44 2.65 1.31 3.30 1.11 5.60 1.10 6.30 1.02 11.00
    8.90 1.03 7.80 1.05 3.26 1.31 2.52 1.51 1.85 2.03 1.43 2.78 1.28 3.42 1.10 5.75 1.07 6.40
    3.40 1.33 2.96 1.43 2.60 1.53 2.10 1.78 1.84 2.04 1.62 2.36 1.43 2.96 1.29 3.76
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.80 1.98 1.37 3.00 1.10 6.20
    2.82 1.42 1.89 1.89 1.41 2.86 1.12 6.10 1.08 7.40
    2.88 1.45 2.36 1.62 1.84 2.04 1.52 2.62 1.38 3.19
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.75 1.41 1.71 2.07 1.29 3.35
    3.60 1.28 2.52 1.51 1.64 2.23 1.25 3.86 1.17 5.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.74 2.02
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.33
    Где смотреть матч Турция - Хорватия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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    Прогнозы на матч Турция - Хорватия

    Исход игры
    Турция
    12.4% (18)
    Ничья
    47.6% (69)
    Хорватия
    40% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.7% (72)
    Меньше
    49.3% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    90.14% (128)
    Нет
    9.86% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.6% (56)
    1:2 Хорватия
    30.3% (44)
    2:1 Турция
    9% (13)
    2:2 Ничья
    8.3% (12)
    0:1 Хорватия
    5.5% (8)
    1:0 Турция
    2.8% (4)
    1:3 Хорватия
    1.4% (2)
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