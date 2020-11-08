Предыдущие игры
Турция Последние 20 матчей: +9 =7 -4Турция 2:2 Сербия РОССИЯ 1:1 Турция Германия 3:3 Турция Сербия 0:0 Турция
Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция Турция 1:0 Албания Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция РОССИЯ 2:0 Турция
Хорватия Последние 20 матчей: +10 =3 -7Хорватия 1:2 Франция Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия
Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия Испания 6:0 Хорватия
Последние игры между собой
Турция: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Хорватия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Турция» – «Хорватия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Турция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хорватия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Турция» – «Хорватия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Турция - Хорватия
Исход игры
Турция
15.2% (7)
Ничья
37% (17)
Хорватия
47.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
60.47% (26)
Меньше
39.53% (17)
Обе команды забьют
Да
90.7% (39)
Нет
9.3% (4)
Популярный счёт
1:2 Хорватия
37% (17)
1:1 Ничья
28.3% (13)
2:2 Ничья
8.7% (4)
2:1 Турция
8.7% (4)
1:0 Турция
4.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!