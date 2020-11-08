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Турция
 
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Хорватия

Предыдущие игры

Турция Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Турция 2:2 Сербия РОССИЯ 1:1 Турция Германия 3:3 Турция Сербия 0:0 Турция
Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция Турция 1:0 Албания Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция РОССИЯ 2:0 Турция
Хорватия Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Хорватия 1:2 Франция Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия
Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия Испания 6:0 Хорватия

Последние игры между собой

Турция: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Хорватия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Турция 1:0 Хорватия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Хорватия 1:1 Турция Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Турция 0:1 Хорватия ЕВРО 2016 Хорватия 0:0 Турция ЕВРО 2012
Турция 0:3 Хорватия ЕВРО 2012 Хорватия 1:1 Турция Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Турция - Хорватия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2020, осталось 2 дня 18 часов 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Турция 15.2% (7)
    X 37% (17)
    Хорватия 47.8% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Турция
    Ничья
    Хорватия
    3.20
    3.25
    2.33
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.25 2.33

    Самый высокий коэффициент на матч «Турция» – «Хорватия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Турция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хорватия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Турция» – «Хорватия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.20 1.04 6.80 1.08 2.95 1.37 2.30 1.62 1.91 1.89 1.70 2.15 1.33 3.10 1.23 3.80 1.09 6.70 1.07 7.50 1.01 13.50
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    1.72 2.12 1.33 3.15 1.08 6.90
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.37 1.55 1.58 2.30 1.22 4.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.86 1.88
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.27
    Где смотреть матч Турция - Хорватия онлайн

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    Прогнозы на матч Турция - Хорватия

    Исход игры
    Турция
    15.2% (7)
    Ничья
    37% (17)
    Хорватия
    47.8% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.47% (26)
    Меньше
    39.53% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    90.7% (39)
    Нет
    9.3% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Хорватия
    37% (17)
    1:1 Ничья
    28.3% (13)
    2:2 Ничья
    8.7% (4)
    2:1 Турция
    8.7% (4)
    1:0 Турция
    4.3% (2)
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